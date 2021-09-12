Швейцария: Суперлига 2021-2022
Лозанна-Спорт
1:1
Конец матча
Стадион: Stade de la Tuiliere
Сьон
32' Желтая карточкаМаю Хишам
39' Желтая карточкаСузуки Тоити
43' Желтая карточкаДи Сере
1:0
45' ГолМаю Хишам
70' Желтая карточкаAnel Husic
1:1
73' ГолОаро Гийом
82' Желтая карточкаШафик Фуад
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
71
Karim
Sow
51
Anel
Husic
28
Сузуки
Тоити
38
Томас
Тразье
20
Маю
Хишам
34
Ндойе
Бирама
26
Ди
Сере
20
Араз
Муса
33
Буа
Кевин
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
-
28 Сузуки ТоитиЗащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Kouadio Jean
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
-
26 Ди СереПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Буа КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Телер СандроЗащитник
- Защитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marco Walker
Ход матча
32'
39'
43'
45'
1:0
70'
73'
1:1
82'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уаттара Брахима
|2
|0.33
|2.
|Маю Хишам
|2
|0.33
|3.
|Монтейру Элтон
|1
|0.17
|4.
|Anel Husic
|1
|0.17
|5.
|Zeki Amdouni
|1
|0.17
|6.
|Кукурузович Степан
|0
|0
|7.
|Зохури Армель
|0
|0
|8.
|Шафик Фуад
|0
|0
|9.
|Kouadio Jean
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оаро Гийом
|2
|0.33
|2.
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.17
|3.
|Кавар Димитри
|1
|0.17
|4.
|Буа Кевин
|1
|0.17
|5.
|Ндойе Бирама
|1
|0.17
|6.
|Theo Berdayes
|1
|0.17
|7.
|Стожилкович Филип
|1 (1)
|0.17
|8.
|Ди Сере
|0
|0
|9.
|Весли Давид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сузуки Тоити
|4
|0
|2.
|Зохури Армель
|3
|0
|3.
|Anel Husic
|2
|0
|4.
|Маю Хишам
|2
|0
|5.
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|6.
|Шафик Фуад
|1
|0
|7.
|Монтейру Элтон
|1
|0
|8.
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|9.
|Томас Тразье
|1
|0
|10.
|Уаттара Брахима
|1
|0
|11.
|Karim Sow
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Сере
|3
|0
|2.
|Лакруа Лео
|1
|0
|3.
|Гргич Анто
|1
|0
|4.
|Буа Кевин
|1
|0
|5.
|Бальтазар
|1
|0
|6.
|Итаитинга
|1
|0
|7.
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|8.
|Стожилкович Филип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лозанна-Спорт
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Сьон
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|50% (4)
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +7 =6 -7Люцерн 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Базель FC Echichens 0:2 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт
Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 4:0 Стад Лозанна-Уши Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Лозанна-Спорт 4:2 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Лугано 1:0 Лозанна-Спорт
Сьон Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сьон 3:2 Лугано Санкт-Галлен 1:1 Сьон Бубендорф 0:3 Сьон Сьон 1:0 Янг Бойз
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сьон: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Кубок Лозанна-Спорт 2:0 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:4 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|2.
|Базель
|6
|3
|3
|0
|17 - 6
|12
|3.
|Серветт
|6
|3
|1
|2
|13 - 11
|10
|4.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|5.
|Янг Бойз
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Лугано
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|Грасcхоппер
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|6
|0
|3
|3
|7 - 12
|3
|10.
|Люцерн
|6
|0
|3
|3
|9 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|2.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Серветт
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|4.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|Грасcхоппер
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Лугано
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Люцерн
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|2.
|Базель
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|Янг Бойз
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|Серветт
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|7.
|Грасcхоппер
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|9.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|10.
|Люцерн
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|8
|2
|2
|2.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|4
|1
|1
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4
|1
|0
|4.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|3
|0
|2
|5.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|3
|1
|3.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|4
|0
|4.
|Цюрих
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|5.
|Лозанна-Спорт
|Сузуки Тоити
|4
|0