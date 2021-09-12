  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2021-2022

Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лозанна-Спорт
1:1
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
32' Желтая карточка
Маю Хишам
39' Желтая карточка
Сузуки Тоити
43' Желтая карточка
Ди Сере
1:0
45' Гол
Маю Хишам
70' Желтая карточка
Anel Husic
1:1
73' Гол
Оаро Гийом
82' Желтая карточка
Шафик Фуад
90'+6
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
71
Karim
Sow
6
Монтейру
Элтон
51
Anel
Husic
28
Сузуки
Тоити
38
Томас
Тразье
7
Кукурузович
Степан
20
Маю
Хишам
10
Пуэртас
Кэмерон
9
Zeki
Amdouni
1
Фаюлу
Тимоти
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
34
Ндойе
Бирама
70
Сиприано
Маркос
Робсон
26
Ди
Сере
7
Дзуффи
Лука
20
Араз
Муса
23
Тосетти
Маттео
17
Стожилкович
Филип
33
Буа
Кевин
Лозанна-Спорт
5-4-1
Сьон
4-1-2-3

Ход матча

32'
Маю Хишам
 
39'
Сузуки Тоити
 
43'
 
Ди Сере
45'
Маю Хишам
(Шафик Фуад)
1:0
46'
 
Оаро Гийом
Стожилкович Филип
46'
 
Abdulkader Keita2
Дзуффи Лука
46'
 
Шмид Йоэль
Ндойе Бирама
67'
 
Весли Давид
Тосетти Маттео
70'
Anel Husic
 
71'
Уаттара Брахима
Маю Хишам
 
73'
1:1
Оаро Гийом
(Весли Давид)
76'
Барес Габриэль
Пуэртас Кэмерон
 
76'
Джордж Майрон
Zeki Amdouni
 
82'
Шафик Фуад
 
83'
 
Theo Berdayes
Буа Кевин
87'
Kouadio Jean
Томас Тразье
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уаттара Брахима 2 0.33
2. Маю Хишам 2 0.33
3. Монтейру Элтон 1 0.17
4. Anel Husic 1 0.17
5. Zeki Amdouni 1 0.17
6. Кукурузович Степан 0 0
7. Зохури Армель 0 0
8. Шафик Фуад 0 0
9. Kouadio Jean 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оаро Гийом 2 0.33
2. Гргич Анто 1 (1) 0.17
3. Кавар Димитри 1 0.17
4. Буа Кевин 1 0.17
5. Ндойе Бирама 1 0.17
6. Theo Berdayes 1 0.17
7. Стожилкович Филип 1 (1) 0.17
8. Ди Сере 0 0
9. Весли Давид 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Сузуки Тоити 4 0
2. Зохури Армель 3 0
3. Anel Husic 2 0
4. Маю Хишам 2 0
5. Пуэртас Кэмерон 2 0
6. Шафик Фуад 1 0
7. Монтейру Элтон 1 0
8. Нанизаямо Микаэль 1 0
9. Томас Тразье 1 0
10. Уаттара Брахима 1 0
11. Karim Sow 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Ди Сере 3 0
2. Лакруа Лео 1 0
3. Гргич Анто 1 0
4. Буа Кевин 1 0
5. Бальтазар 1 0
6. Итаитинга 1 0
7. Фаюлу Тимоти 1 0
8. Стожилкович Филип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1)
 Сьон 0 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2) 50% (4)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Люцерн 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Базель FC Echichens 0:2 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт
Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 4:0 Стад Лозанна-Уши Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Лозанна-Спорт 4:2 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Лугано 1:0 Лозанна-Спорт
Сьон Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сьон 3:2 Лугано Санкт-Галлен 1:1 Сьон Бубендорф 0:3 Сьон Сьон 1:0 Янг Бойз
Базель 6:1 Сьон Сьон 1:2 Серветт Страсбург 0:1 Сьон Сьон 3:1 Сошо Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Сьон 2:3 Тун Тун 1:4 Сьон Сьон 4:0 Базель Лугано 3:1 Сьон Сьон 1:1 Люцерн Санкт-Галлен 0:3 Сьон Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Сьон Серветт 3:5 Сьон Сьон 2:2 Цюрих Вадуц 3:0 Сьон

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сьон: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Сьон Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига
Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Кубок Лозанна-Спорт 2:0 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:4 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 6 4 1 1 13 - 10 13
2. Базель 6 3 3 0 17 - 6 12
3. Серветт 6 3 1 2 13 - 11 10
4. Сьон 6 2 2 2 8 - 12 8
5. Янг Бойз 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Лугано 5 2 1 2 7 - 7 7
7. Грасcхоппер 6 1 3 2 6 - 7 6
8. Санкт-Галлен 6 1 3 2 10 - 14 6
9. Лозанна-Спорт 6 0 3 3 7 - 12 3
10. Люцерн 6 0 3 3 9 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 3 2 1 0 12 - 3 7
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Серветт 3 2 0 1 9 - 4 6
4. Сьон 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Янг Бойз 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Грасcхоппер 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Лугано 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Санкт-Галлен 3 0 3 0 6 - 6 3
9. Лозанна-Спорт 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Люцерн 4 0 2 2 6 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 4 2 1 1 8 - 8 7
2. Базель 3 1 2 0 5 - 3 5
3. Янг Бойз 3 1 1 1 5 - 5 4
4. Серветт 3 1 1 1 4 - 7 4
5. Лугано 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Санкт-Галлен 3 1 0 2 4 - 8 3
7. Грасcхоппер 3 0 2 1 2 - 3 2
8. Сьон 3 0 2 1 3 - 8 2
9. Лозанна-Спорт 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Люцерн 2 0 1 1 3 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 2
2. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
3. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
4. Цюрих Сисей Ассан 3 0 2
5. Янг Бойз Элиа Мешак 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 3 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 3 1
3. Люцерн Угриниц Филип 4 0
4. Цюрих Крюезиу Мирлинд 4 0
5. Лозанна-Спорт Сузуки Тоити 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Маю Хишам бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Ди Сере получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Сузуки Тоити получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Маю Хишам получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 1:1 Сьон онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 