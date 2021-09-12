Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Удар от ворот произведет Страсбург

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Каси Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Экамби Карл Токо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Игрок команды Страсбург совершает фол

43' Мало Густо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Эмерсон Палмиери выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

41' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Эмерсон Палмиери выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Мало Густо из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

38' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

30' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Судья подбегает и показывает Синали Диоманде из команды Лион отложенную желтую карточку за фол.

28' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Шакири Джердан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Люка Перрен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Отличные скиллы показывает Эмерсон Палмиери , обводя своих соперников

24' Лион выполняет удар от ворот.

23' Эмерсон Палмиери выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Страсбург выполняет удар от ворот.

20' Экамби Карл Токо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Синали Диоманде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Лион выполняет удар от ворот.

17' Лион выполняет удар от ворот.

17' Люка Перрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Гимараэс Бруно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Матч возобновлен

16' Матч остановлен

13' Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

11' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Синали Диоманде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Г О О О О Л - Дембеле Мусса II забивает с левой ноги!

6' Эмерсон Палмиери выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Страсбург

3' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

3' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Лион выполняет удар от ворот.

1' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Страсбург начинает с центра поля