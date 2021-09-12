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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
2:0
Второй тайм: 85'

Стадион:
Страсбург
0'
1:0
8' Гол
Дембеле Мусса
29' Желтая карточка
Диоманде Синали
47' Желтая карточка
Джику Александр
2:0
64' Гол
Денайер Джейсон
84' Желтая карточка
Боатенг Жером
85'
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
2
Диоманде
Синали
5
Денайер
Джейсон
3
Эмерсон
Палмиери
23
Мендес
Тьяго
39
Гимараэс
Бруно
29
Шакири
Джердан
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
9
Дембеле
Мусса
II
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
24
Джику
Александр
5
Перрен
Люка
23
Ле
Маршан
Максим
19
Каси
Антони
10
Томассон
Адриен
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
9
Гамейро
Кевин
25
Ажорк
Людовик
Лион
4-2-3-1
Страсбург
5-3-2

Ход матча

8'
Дембеле Мусса
(Гимараэс Бруно)
1:0
29'
Диоманде Синали
 
45'
 
Льенар Димитри
Каси Антони
47'
 
Джику Александр
61'
Боатенг Жером
Диоманде Синали
 
62'
Какере Максанс
Мендес Тьяго
 
64'
Денайер Джейсон
(Шакири Джердан)
2:0
65'
 
Аолу Жан-Эде
Прчич Саньин
66'
 
Диалло Хабиб
Гильберт Фредерик
74'
Пакета Лукас
Шакири Джердан
 
75'
Шерки Райан
Экамби Карл Токо
 
77'
 
Ньямси Жерзино
Перрен Люка
77'
 
Уорис Маджид
Гамейро Кевин
84'
Боатенг Жером
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дембеле Мусса II 4 (1) 0.8
2. Слимани Ислам 1 0.2
3. Денайер Джейсон 1 0.2
4. Пакета Лукас 1 0.2
5. Шакири Джердан 0 0
6. Экамби Карл Токо 0 0
7. Ауа Уссем 0 0
8. Гимараэс Бруно 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Томассон Адриен 2 0.4
2. Ажорк Людовик 1 0.2
3. Гамейро Кевин 1 0.2
4. Прчич Саньин 1 0.2
5. Льенар Димитри 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Да Сильва Дамьен 1 1
2. Корне Максвелл 1 1
3. Диоманде Синали 2 0
4. Слимани Ислам 1 0
5. Фильо Марсело 1 0
6. Экамби Карл Токо 1 0
7. Гимараэс Бруно 1 0
8. Люкеба Кастелло 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 3 1
2. Фила Карол 3 0
3. Уорис Маджид 1 0
4. Льенар Димитри 1 0
5. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
6. Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 20% (1) 0
 Страсбург 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нант 0:1 Лион Лион 3:3 Клермон Анже 3:0 Лион Лион 1:1 Брест
Порту 5:3 Лион Лион 2:3 Спортинг Л Вильярреал 2:2 Лион Лион 4:1 Вольфсбург Лион 2:0 Вильфранш Лион 5:1 Бур-Перонна Лион 2:3 Ницца Ним 2:5 Лион Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион
Страсбург Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Страсбург 3:1 Брест Страсбург 1:1 Труа ПСЖ 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Анже
Страсбург 1:2 Фрайбург Страсбург 2:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Страсбург 0:1 Сьон Страсбург 0:1 Базель Страсбург 1:1 Лорьян Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург

Последние игры между собой

Лион: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Страсбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Лион 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:3 Лион Лига 1 Лион 1:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:2 Лион Лига 1
Страсбург 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Страсбург Кубок лиги Лион 2:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:2 Лион Лига 1 Лион 4:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:3 Лион Кубок Страсбург 1:2 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Анже Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 6 10
4. Ницца Заявка 4 3 1 0 11 - 0 9
5. Ланс Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
6. Лион 2:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Лорьян Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Клермон Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
9. Монпелье Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
10. Реймс Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
11. Ренн Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
13. Нант Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
14. Монако Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
15. Труа Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16. Страсбург 0:2 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
17. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
18. Метц Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
19. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
20. Бордо Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Лион 2:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Страсбург 0:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Ренн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 3
11. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Ланс Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
8. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Лион 2:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Лилль Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
13. Монпелье Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Метц Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
19. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Страсбург 0:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
3. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
4. Ницца Гуйри Амин 4 2 0
5. ПСЖ Эррера Андер 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Ницца Лемина Марио 3 0
4. Лилль Шека 3 0
5. Бордо Кватенг Энок 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Лион 94.8% (127)
X 3% (4)
Страсбург 2.2% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Страсбург
1.61
5.74
67.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Лион 2:0 Страсбург онлайн


Прогнозы на матч Лион 2:0 Страсбург

Исход игры
Лион
94.8% (127)
Ничья
3% (4)
Страсбург
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.3% (73)
Меньше
44.7% (59)
Обе команды забьют
Да
55.3% (73)
Нет
44.7% (59)
Популярный счёт
2:1 Лион
38.8% (52)
2:0 Лион
29.1% (39)
1:0 Лион
11.2% (15)
3:1 Лион
9.7% (13)
1:1 Ничья
3% (4)
3:0 Лион
2.2% (3)
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