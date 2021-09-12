Франция: Лига 1 2021-2022
Лион
3:1
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена
Страсбург
1:0
8' ГолДембеле Мусса
29' Желтая карточкаДиоманде Синали
47' Желтая карточкаДжику Александр
2:0
64' ГолДенайер Джейсон
83' Желтая карточкаБоатенг Жером
3:0
87' ГолПакета Лукас
3:1
90' ПенальтиДиалло Хабиб
17
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
19
Каси
Антони
14
Прчич
Саньин
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Диарра ХабибНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
1:0
29'
47'
64'
83'
87'
3:0
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дембеле Мусса II
|4 (1)
|0.8
|2.
|Пакета Лукас
|2
|0.4
|3.
|Слимани Ислам
|1
|0.2
|4.
|Денайер Джейсон
|1
|0.2
|5.
|Ауа Уссем
|0
|0
|6.
|Шакири Джердан
|0
|0
|7.
|Экамби Карл Токо
|0
|0
|8.
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Томассон Адриен
|2
|0.4
|2.
|Ажорк Людовик
|1
|0.2
|3.
|Гамейро Кевин
|1
|0.2
|4.
|Прчич Саньин
|1
|0.2
|5.
|Диалло Хабиб
|1 (1)
|0.2
|6.
|Льенар Димитри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|2.
|Корне Максвелл
|1
|1
|3.
|Диоманде Синали
|2
|0
|4.
|Боатенг Жером
|1
|0
|5.
|Слимани Ислам
|1
|0
|6.
|Фильо Марсело
|1
|0
|7.
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|8.
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|9.
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Фила Карол
|3
|0
|3.
|Уорис Маджид
|1
|0
|4.
|Льенар Димитри
|1
|0
|5.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|6.
|Перрен Люка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|Страсбург
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нант 0:1 Лион Лион 3:3 Клермон Анже 3:0 Лион Лион 1:1 Брест
Страсбург Последние 20 матчей: +5 =4 -11Страсбург 3:1 Брест Страсбург 1:1 Труа ПСЖ 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Анже
Страсбург 1:2 Фрайбург Страсбург 2:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Страсбург 0:1 Сьон Страсбург 0:1 Базель Страсбург 1:1 Лорьян Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург
Последние игры между собой
Лион: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Страсбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|4.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 0
|9
|5.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Лорьян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|9.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|10.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|11.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|13.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|14.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|15.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|17.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|18.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|20.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|6.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|3
|11.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Ланс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|8.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Лорьян
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|13.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|2
|2.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
|3.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|0
|4.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|0
|5.
|ПСЖ
|Эррера Андер
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Ницца
|Лемина Марио
|3
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|3
|0
|5.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
Прогнозы на матч Лион 3:1 Страсбург
Исход игры
Лион
94.8% (127)
Ничья
3% (4)
Страсбург
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.3% (73)
Меньше
44.7% (59)
Обе команды забьют
Да
55.3% (73)
Нет
44.7% (59)
Популярный счёт
2:1 Лион
38.8% (52)
2:0 Лион
29.1% (39)
1:0 Лион
11.2% (15)
3:1 Лион
9.7% (13)
1:1 Ничья
3% (4)
3:0 Лион
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!