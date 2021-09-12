Второй тайм

98' Лион заслуженно побеждает в отличном матче

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Г О О О О О Л - Диалло Хабиб из команды Страсбург забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Антони Лопеш прыгнул не в ту сторону.

96' ПЕНАЛЬТИ! - Мало Густо играет рукой в штрафной! Мало Густо вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

96' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Матч возобновлен

94' Ох, нехорошо это выглядит. Льенар Димитри получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Льенар Димитри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Хабиб Кейта пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

90' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Тактическая замена. Гимараэс Бруно уходит с поля и его заменяет Хабиб Кейта

88' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Страсбург выполняет удар от ворот.

87' Г О О О О Л - Пакета Лукас забивает с левой ноги!

87' Как он промахнулся? Пакета Лукас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

86' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Диалло Хабиб нанес удар, мяч был парирован, но Антони Лопеш не удержал его в руках.

86' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Эмерсон Палмиери выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Боатенг Жером - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Страсбург выполняет удар от ворот.

83' Дембеле Мусса II не смог попасть в створ ударом издали

82' Лион выполняет удар от ворот.

82' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Шерки Райан нанес удар, мяч был парирован, но Матц Зельс не удержал его в руках.

80' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Лион выполняет удар от ворот.

78' Эмерсон Палмиери выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Тактическая замена. Люка Перрен уходит с поля и его заменяет Ньямси Жерзино

77' Гимараэс Бруно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Хорошую попытку сделал Ажорк Людовик . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

72' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Лион выполняет удар от ворот.

71' Беллегард Жан-Рикнер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Эмерсон Палмиери бьет со штрафного в створ, но Матц Зельс держит все под контролем

69' Гимараэс Бруно пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

68' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Джику Александр из команды Страсбург

68' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

62' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Тактическая замена. Синали Диоманде уходит с поля и его заменяет Боатенг Жером

60' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Страсбург выполняет удар от ворот.

59' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Отличные скиллы показывает Гимараэс Бруно , обводя своих соперников

57' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

56' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Льенар Димитри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Гамейро Кевин имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

54' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Мало Густо из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

52' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Страсбург

52' Мендес Тьяго не смог попасть в створ ударом издали

51' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

51' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Эмерсон Палмиери выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Гимараэс Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Матч возобновлен

47' Джику Александр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Экамби Карл Токо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.