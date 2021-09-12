Второй тайм

91' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Крассо Жан-Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Тактическая замена. Мавидиди Стефи уходит с поля и его заменяет Янис Гермуш

89' Мэтис Сабан из команды Сент-Этьен получает желтую после опасной игры.

88' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Мэтис Сабан из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.

87' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Удар от ворот произведет Монпелье

83' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Шотар Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Суке Арно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Тулер Матеус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Отличные скиллы показывает Игнасио Рамирес , обводя своих соперников

82' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Мэтис Сабан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Коцца Николя из команды Монпелье сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

79' Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Тулер Матеус получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Тулер Матеус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' О, нет. Из многообещающей позиции Коцца Николя из команды Монпелье наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

74' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Микаэль Наде - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Микаэль Наде наказан за толчок Саванье Тежи

73' Микаэль Наде ошибается в защите.

72' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

71' Матч возобновлен

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Саванье Тежи из команды Монпелье навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

69' Неу Иван - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Жермен Валер из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Берто Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Этьен Грин взял и забрал мяч на выходе

65' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Этьен Грин взял и забрал мяч на выходе

62' Г О О О О Л - Жермен Валер забивает с правой ноги!

62' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

61' Нукуэ Брайан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Саванье Тежи из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

60' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Мэтис Сабан

59' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Суке Арно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Рефери не любит споров - именно за это Буанга Денис сейчас получил желтую

55' Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Монпелье выполняет удар от ворот.

53' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Нукуэ Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Монпелье выполняет удар от ворот.

52' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Монпелье выполняет удар от ворот.

51' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

47' Вахи Элю оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Микаэль Наде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Саванье Тежи нанес удар, мяч был парирован, но Этьен Грин не удержал его в руках.

46' Тактическая замена. Иван Масон уходит с поля и его заменяет Нукуэ Брайан