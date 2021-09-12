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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
2:0
Конец матча

Стадион:
Сент-Этьен
0'
1:0
32' Гол
Мавидиди Стефи
34' Желтая карточка
Вахи Элю
55' Желтая карточка
Буанга Денис
2:0
62' Гол
Жермен Валер
69' Желтая карточка
Неу Иван
73' Желтая карточка
Наде Микаэль
88' Желтая карточка
Сабан Матис
90'+6
16
Берто
Димитри
2
Суке
Арно
26
Тулер
Матеус
3
Сахо
Мамаду
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
21
Вахи
Элю
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
9
Жермен
Валер
40
Грин
Этьен
27
Масон
Иван
2
Мукуди
Ароль
33
Наде
Микаэль
5
Колодзейчак
Тимоти
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
18
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
Монпелье
4-2-3-1
Сент-Этьен
4-2-3-1

Ход матча

32'
Мавидиди Стефи
(Саванье Тежи)
1:0
34'
Вахи Элю
 
46'
 
Нукуэ Брайан
Масон Иван
55'
 
Буанга Денис
58'
Джоаккини Николас
Вахи Элю
 
60'
 
Ignacio Ramirez
Норден Арно
60'
 
Сабан Матис
Амума Ромен
62'
Жермен Валер
(Мавидиди Стефи)
2:0
69'
 
Неу Иван
73'
 
Наде Микаэль
77'
 
Аушиш Адиль
Буанга Денис
77'
 
Крассо Жан-Филипп
Хазри Вахби
77'
Эстев Максим
Тулер Матеус
 
88'
 
Сабан Матис
90'
Гермуш Янис
Мавидиди Стефи
 
90'
Леруа Лео
Жермен Валер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лаборд Гаэтан 3 0.6
2. Делор Анди 2 0.4
3. Мавидиди Стефи 2 0.4
4. Саванье Тежи 1 0.2
5. Коцца Николя 1 0.2
6. Жермен Валер 1 0.2
7. Молле Флоран 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хазри Вахби 2 (1) 0.4
2. Колодзейчак Тимоти 1 0.2
3. Соу Саиду 1 0.2
4. Норден Арно 0 0
5. Аушиш Адиль 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Самбья Саломон 1 1
2. Ферри Жордан 1 0
3. Саванье Тежи 1 0
4. Молле Флоран 1 0
5. Лаборд Гаэтан 1 0
6. Тулер Матеус 1 0
7. Шотар Жорис 1 0
8. Вахи Элю 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Хазри Вахби 2 0
2. Буанга Денис 2 0
3. Масон Иван 2 0
4. Колодзейчак Тимоти 1 0
5. Амума Ромен 1 0
6. Юссуф Зейду 1 0
7. Неу Иван 1 0
8. Наде Микаэль 1 0
9. Камара Махди 1 0
10. Аушиш Адиль 1 0
11. Гурна-Дуат Люка 1 0
12. Соу Саиду 1 0
13. Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 10% (1) 0 50% (5) 20% (2) 10% (1) 10% (1)
 Сент-Этьен 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 3:1 Лорьян Реймс 3:3 Монпелье Монпелье 2:3 Марсель
Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Марсель 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Ланс 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лорьян
Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Сент-Этьен 2:3 Клермон Сент-Этьен 2:1 Гренобль Сент-Этьен 1:1 Бур-Перонна Сент-Этьен 2:2 Ле Пюи Сент-Этьен 0:1 Дижон Лилль 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Марсель Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Сент-Этьен: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Монпелье 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Монпелье Лига 1
Монпелье 2:4 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Монпелье 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Монпелье 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Монпелье Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Сент-Этьен Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Анже Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 6 10
4. Ланс Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
5. Лорьян Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
6. Клермон Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
7. Ницца 0:0 Заявка 4 2 2 0 9 - 0 7
8. Монпелье Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
9. Реймс Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Ренн Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Нант 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 3 5
13. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14. Монако Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
15. Труа Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16. Страсбург Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
17. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
18. Метц Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
19. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
20. Бордо Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Страсбург Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Ренн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Нант 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
10. Ницца 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 0 3
11. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Ланс Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Ницца 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
8. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Лилль Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
13. Монпелье Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Нант 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Метц Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
19. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. ПСЖ Эррера Андер 3 0 2
3. Клермон Байо Мохамед 3 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 3 0 1
5. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Лилль Шека 3 0
4. Бордо Кватенг Энок 3 0
5. Страсбург Фила Карол 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Монпелье 57.1% (76)
X 36.1% (48)
Сент-Этьен 6.8% (9)
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Где смотреть матч Монпелье 2:0 Сент-Этьен онлайн


Прогнозы на матч Монпелье 2:0 Сент-Этьен

Исход игры
Монпелье
57.1% (76)
Ничья
36.1% (48)
Сент-Этьен
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
45.86% (61)
Меньше
54.14% (72)
Обе команды забьют
Да
78.95% (105)
Нет
21.05% (28)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
36.1% (48)
1:1 Ничья
33.1% (44)
1:0 Монпелье
16.5% (22)
1:2 Сент-Этьен
5.3% (7)
2:0 Монпелье
3.8% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
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