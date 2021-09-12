Франция: Лига 1 2021-2022
Монпелье
2:0
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
Сент-Этьен
1:0
32' ГолМавидиди Стефи
34' Желтая карточкаВахи Элю
55' Желтая карточкаБуанга Денис
2:0
62' ГолЖермен Валер
69' Желтая карточкаНеу Иван
73' Желтая карточкаНаде Микаэль
88' Желтая карточкаСабан Матис
26
Тулер
Матеус
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
21
Вахи
Элю
11
Саванье
Тежи
40
Грин
Этьен
27
Масон
Иван
33
Наде
Микаэль
19
Неу
Иван
18
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Эстев МаксимЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
35 Делайе СашаПолузащитник
-
20 Гермуш ЯнисНападающий
- Нападающий
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
-
27 Масон ИванЗащитник
- Защитник
-
33 Наде МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Нукуэ БрайанЗащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
32 Сабан МатисПолузащитник
-
17 Аушиш АдильНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
32'
1:0
34'
55'
62'
2:0
69'
73'
88'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.6
|2.
|Делор Анди
|2
|0.4
|3.
|Мавидиди Стефи
|2
|0.4
|4.
|Саванье Тежи
|1
|0.2
|5.
|Коцца Николя
|1
|0.2
|6.
|Жермен Валер
|1
|0.2
|7.
|Молле Флоран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хазри Вахби
|2 (1)
|0.4
|2.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.2
|3.
|Соу Саиду
|1
|0.2
|4.
|Норден Арно
|0
|0
|5.
|Аушиш Адиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Самбья Саломон
|1
|1
|2.
|Ферри Жордан
|1
|0
|3.
|Саванье Тежи
|1
|0
|4.
|Молле Флоран
|1
|0
|5.
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|6.
|Тулер Матеус
|1
|0
|7.
|Шотар Жорис
|1
|0
|8.
|Вахи Элю
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хазри Вахби
|2
|0
|2.
|Буанга Денис
|2
|0
|3.
|Масон Иван
|2
|0
|4.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0
|5.
|Амума Ромен
|1
|0
|6.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|7.
|Неу Иван
|1
|0
|8.
|Наде Микаэль
|1
|0
|9.
|Камара Махди
|1
|0
|10.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|11.
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|12.
|Соу Саиду
|1
|0
|13.
|Сабан Матис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|10% (1)
|0
|50% (5)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|Сент-Этьен
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 3:1 Лорьян Реймс 3:3 Монпелье Монпелье 2:3 Марсель
Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Марсель 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Ланс 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лорьян
Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Сент-Этьен 2:3 Клермон Сент-Этьен 2:1 Гренобль Сент-Этьен 1:1 Бур-Перонна Сент-Этьен 2:2 Ле Пюи Сент-Этьен 0:1 Дижон Лилль 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Марсель Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Сент-Этьен: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Монпелье 2:4 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Монпелье 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Монпелье 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Монпелье Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|4.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|6.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 0
|7
|8.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|9.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|Нант
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|14.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|15.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|17.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|18.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|20.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Нант
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|10.
|Ницца
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|3
|11.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Ланс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|8.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Лорьян
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|13.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|2
|2.
|ПСЖ
|Эррера Андер
|3
|0
|2
|3.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|2
|4.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|1
|5.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Лилль
|Шека
|3
|0
|4.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
|5.
|Страсбург
|Фила Карол
|3
|0
Прогнозы на матч Монпелье 2:0 Сент-Этьен
Исход игры
Монпелье
57.1% (76)
Ничья
36.1% (48)
Сент-Этьен
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
45.86% (61)
Меньше
54.14% (72)
Обе команды забьют
Да
78.95% (105)
Нет
21.05% (28)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
36.1% (48)
1:1 Ничья
33.1% (44)
1:0 Монпелье
16.5% (22)
1:2 Сент-Этьен
5.3% (7)
2:0 Монпелье
3.8% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
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