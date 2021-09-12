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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
0:2
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
0:1
26' Гол
Экитик Юго
57' Желтая карточка
Агер Наиф
60' Желтая карточка
Манетси Маршал
0:2
67' Гол
N'Dri Philippe Koffi
78' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
90'+7
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
3
Трюффер
Адриен
8
Сантамария
Батист
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
24
Лаборд
Гаэтан
9
Гирасси
Серу
7
Терье
Мартен
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
21
Матусива
Азор
32
Фокет
Томас
15
Манетси
Маршал
20
Кеббаль
Илан
3
Конан
Гислен
19
Ван
Берген
Митчелл
22
Экитик
Юго
Ренн
4-3-3
Реймс
3-1-4-2

Ход матча

26'
0:1
Экитик Юго
(Кеббаль Илан)
26'
Угочукву Лесли
Терье Мартен
 
57'
Агер Наиф
 
59'
 
N'Dri Philippe Koffi
Экитик Юго
60'
 
Манетси Маршал
67'
0:2
N'Dri Philippe Koffi
(Кеббаль Илан)
68'
 
Бериша Валон
Ван Берген Митчелл
69'
Ассиньон Лоренс
Трюффер Адриен
 
69'
Сулемана Камалдин
Сантамария Батист
 
74'
Тель Матис
Буриго Бенжамен
 
75'
Аблин Маттис
Гирасси Серу
 
78'
 
Гравильон Эндрю
83'
 
Мбюкю Натанаэль
Кеббаль Илан

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 1 0.2
2. Терье Мартен 1 0.2
3. Сулемана Камалдин 1 0.2
4. Тэт Флавьен 0 0
5. Сантамария Батист 0 0
6. Мелинг Биргер 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кассама Морету 2 0.4
2. Кеббаль Илан 1 0.2
3. Экитик Юго 1 0.2
4. Манетси Маршал 1 0.2
5. N'Dri Philippe Koffi 1 0.2
6. Конан Гислен 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Баде Луак 1 1
2. Траоре Амари 2 0
3. Буриго Бенжамен 1 0
4. Агер Наиф 1 0
5. Сулемана Камалдин 1 0
6. Угочукву Лесли 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Кафаро Матьё 2 0
2. Гравильон Эндрю 2 0
3. Гарсия Оскар 0 1
4. Фокет Томас 1 0
5. Манетси Маршал 1 0
6. Экитик Юго 1 0
7. Локо Банзузи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Реймс 33.33% (2) 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Анже 2:0 Ренн Русенборг 1:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Ренн 2:0 Русенборг
Брест 1:1 Ренн Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино Леванте 3:1 Ренн Хетафе 2:1 Ренн Стандард 3:3 Ренн Ренн 2:2 Гавр Ренн 2:0 Ним Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон Анже 0:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Реймс 2:2 Ренн Метц 1:3 Ренн
Реймс Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Реймс 0:2 ПСЖ Метц 1:1 Реймс Реймс 3:3 Монпелье Ницца 0:0 Реймс
Реймс 1:3 Хоффенхайм Ланс 2:1 Реймс Реймс 2:0 Шамбли Реймс 1:0 Валансьен Реймс 1:2 Бордо ПСЖ 4:0 Реймс Реймс 0:1 Монако Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель Реймс 0:0 Метц Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье

Последние игры между собой

Ренн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Реймс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Реймс 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Реймс Лига 1
Реймс 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:2 Реймс Лига 1 Ренн 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:2 Ренн Лига 1 Реймс 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Реймс Кубок Ренн 1:3 Реймс Лига 1 Реймс 1:3 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Реймс Лига 1 Ренн 3:4 Реймс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Анже Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 6 10
4. Ланс Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
5. Лорьян Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
6. Клермон Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
7. Ницца 0:0 Заявка 4 2 2 0 9 - 0 7
8. Монпелье Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
9. Реймс Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Ренн Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Нант 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 3 5
13. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14. Монако Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
15. Труа Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16. Страсбург Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
17. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
18. Метц Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
19. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
20. Бордо Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Страсбург Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Ренн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Нант 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
10. Ницца 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 0 3
11. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Ланс Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Ницца 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
8. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Лилль Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
13. Монпелье Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Нант 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Метц Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
19. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. ПСЖ Эррера Андер 3 0 2
3. Клермон Байо Мохамед 3 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 3 0 1
5. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Лилль Шека 3 0
4. Бордо Кватенг Энок 3 0
5. Страсбург Фила Карол 3 0
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Реймс: 36%.
  • Фол, нарушение
    97'
    Уормед Омари наказан за толчок N'Dri Philippe Koffi
  • 96'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 96'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    95'
    Тель Матис из команды Ренн подал угловой слева.
  • 95'
    Фокет Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 95'
    Траоре Амари из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 95'
    Контроль мяча: Ренн: 63%, Реймс: 37%.
  • Травма, повреждение
    95'
    Конан Гислен возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    94'
    Бериша Валон наказан за толчок Тэт Флавьен
  • 94'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    93'
    Ох, нехорошо это выглядит. Конан Гислен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Аблин Маттис из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Матусива Азор
  • Травма, повреждение
    92'
    Конан Гислен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    92'
    Тель Матис наказан за толчок Конан Гислен
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Бериша Валон из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 90'
    Контроль мяча: Ренн: 62%, Реймс: 38%.
  • 90'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    89'
    N'Dri Philippe Koffi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 89'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья сигнализирует, что Агер Наиф из команды Ренн поставил подножку. Пострадал N'Dri Philippe Koffi
  • 88'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 88'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 87'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    87'
    Тэт Флавьен наказан за толчок Манетси Маршал
  • 86'
    Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 86'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Контроль мяча: Ренн: 62%, Реймс: 38%.
  • Фол, нарушение
    85'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Конан Гислен.
  • Фол, нарушение
    84'
    Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
  • 84'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Тактическая замена. Илан Кеббал уходит с поля и его заменяет Натанаэль Мбуку
  • 82'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Лоренц Ассиньон из команды Ренн поставил подножку. Пострадал N'Dri Philippe Koffi
  • 81'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    80'
    Аблин Маттис наказан за толчок Абдельамид Юнис
  • 80'
    Контроль мяча: Ренн: 63%, Реймс: 37%.
  • 80'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 79'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.
  • 79'
    Ренн начинает контратаку
  • 79'
    Гравильон Эндрю ошибается в защите.
  • Желтая карточка
    78'
    Рефери не любит споров - именно за это Гравильон Эндрю сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    78'
    Матусива Азор из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Тэт Флавьен.
  • 78'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 78'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 77'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 77'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 76'
    Сален Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Бериша Валон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    76'
    Лоренц Ассиньон наказан за толчок Манетси Маршал
  • 75'
    Бериша Валон из команды Реймс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 75'
    Реймс начинает контратаку
  • 75'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 75'
    Контроль мяча: Ренн: 63%, Реймс: 37%.
  • 75'
    Тактическая замена. Гирасси Серу уходит с поля и его заменяет Аблин Маттис
  • 74'
    Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Тель Матис
  • 73'
    Илан Кеббал нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    73'
    Бериша Валон из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
  • 73'
    Конан Гислен из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 72'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    72'
    Лесли Угочукву наказан за толчок Абдельамид Юнис
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
  • 71'
    Камальдин Сулемана нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 71'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 71'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 70'
    Контроль мяча: Ренн: 62%, Реймс: 38%.
  • 70'
    Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 70'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 69'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 69'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 69'
    Тактическая замена. Сантамария Батист уходит с поля и его заменяет Камальдин Сулемана
  • 69'
    Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Лоренц Ассиньон
  • 68'
    Тактическая замена. Ван Берген Митчелл уходит с поля и его заменяет Бериша Валон
  • Описание гола
    68'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 67'
    Илан Кеббал сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    67'
    Г О О О О Л - N'Dri Philippe Koffi забивает с правой ноги!
  • 67'
    Илан Кеббал из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 67'
    Реймс начинает контратаку
  • 67'
    Реймс контролирует мяч.
  • 66'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 66'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    65'
    N'Dri Philippe Koffi наказан за толчок Траоре Амари
  • 65'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    64'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
  • 63'
    Хорошую попытку сделал Ван Берген Митчелл. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 63'
    Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Реймс начинает контратаку
  • 63'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 63'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 63'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 63'
    Тэт Флавьен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 63'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 62'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 62'
    Ван Берген Митчелл из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 62'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    60'
    Манетси Маршал получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
  • 60'
    Контроль мяча: Ренн: 58%, Реймс: 42%.
  • 60'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Конан Гислен из команды Реймс делает неудачный навес.
  • 60'
    Реймс начинает контратаку
  • 60'
    Ренн контролирует мяч.
  • 59'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 59'
    Матч возобновлен
  • 59'
    Тактическая замена. Экитик Юго уходит с поля и его заменяет N'Dri Philippe Koffi
  • Травма, повреждение
    58'
    Илан Кеббал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 58'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    57'
    Агер Наиф получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    57'
    Судья сигнализирует, что Агер Наиф из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Илан Кеббал
  • 57'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Реймс контролирует мяч.
  • 57'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 57'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 56'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Гирасси Серу из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 56'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 56'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 56'
    Какой удар! Со штрафного Буриго Бенжамен сотряс перекладину!
  • 55'
    Контроль мяча: Ренн: 58%, Реймс: 42%.
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Фокет Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Буриго Бенжамен
  • 55'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 54'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 54'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 53'
    Шанс! Гирасси Серу из команды Ренн пробил головой, но мимо
  • Угловой
    53'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 53'
    Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 53'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 52'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 52'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Сантамария Батист из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 51'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Контроль мяча: Ренн: 57%, Реймс: 43%.
  • 51'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 50'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Сантамария Батист из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 50'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 50'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Ренн начинает контратаку
  • 50'
    Сален Ромен взял и забрал мяч на выходе
  • 50'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    50'
    Илан Кеббал из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
  • 49'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 49'
    Экитик Юго нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    49'
    Илан Кеббал из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
  • 49'
    Илан Кеббал мяч отрикошетил от ворот
  • Фол, нарушение
    48'
    Гирасси Серу наказан за толчок Гравильон Эндрю
  • 48'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 47'
    Ренн контролирует мяч.
  • Офсайд
    47'
    Ван Берген Митчелл из команды Реймс в офсайде
  • 46'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 46'
    Реймс контролирует мяч.
  • 46'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Контроль мяча: Ренн: 54%, Реймс: 46%.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 49'
    Лесли Угочукву из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 49'
    Траоре Амари из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 49'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Адриен Трюффер из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 49'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Адриен Трюффер и Гирасси Серу из команды Ренн.
  • 48'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 48'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 48'
    Ренн контролирует мяч.
  • 47'
    Траоре Амари из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 47'
    Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 47'
    Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 46'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 45'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 45'
    Контроль мяча: Ренн: 50%, Реймс: 50%.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 44'
    Траоре Амари не смог попасть в створ ударом издали
  • 44'
    Лесли Угочукву из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 44'
    Тэт Флавьен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 44'
    Траоре Амари из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 44'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    43'
    Траоре Амари задерживает мяч рукой
  • 43'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Матч возобновлен
  • 41'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 41'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    41'
    Абдельамид Юнис наказан за толчок Гирасси Серу
  • 41'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Реймс контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Ренн: 49%, Реймс: 51%.
  • 40'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 39'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 39'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Фокет Томас делает длинную передачу вперед
  • 38'
    Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Ван Берген Митчелл из команды Реймс подал угловой слева.
  • 38'
    Уормед Омари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 38'
    Ван Берген Митчелл из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Ван Берген Митчелл из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    37'
    Агер Наиф из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Экитик Юго.
  • 36'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 35'
    Контроль мяча: Ренн: 48%, Реймс: 52%.
  • 35'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 34'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Матч возобновлен
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 33'
    Реймс контролирует мяч.
  • 33'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 32'
    Манетси Маршал из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 32'
    Гравильон Эндрю из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 31'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    31'
    Уормед Омари наказан за толчок Манетси Маршал
  • 31'
    Манетси Маршал из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Ренн: 51%, Реймс: 49%.
  • 29'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 29'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 29'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    28'
    Гирасси Серу из команды Ренн в офсайде
  • 27'
    Предраг Райкович не дал случится голу! Тэт Флавьен должен был забивать, но Предраг Райкович сделал отличный сейв
  • 27'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 26'
    Терье Мартен получил травму и заменен. Лесли Угочукву выходит на поле.
  • 26'
    Илан Кеббал сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Экитик Юго забивает с правой ноги!
  • 26'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает навес прямо в штрафную.
  • 26'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Плохо сыграл Сантамария Батист - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 26'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 25'
    Реймс контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Ренн: 49%, Реймс: 51%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Гравильон Эндрю из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 24'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    24'
    Ох, нехорошо это выглядит. Терье Мартен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 23'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 23'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 22'
    Гирасси Серу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 22'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 22'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 21'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 45%, Реймс: 55%.
  • 19'
    Сален Ромен взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Конан Гислен из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 19'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Адриен Трюффер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
  • Фол, нарушение
    17'
    Манетси Маршал наказан за толчок Сален Ромен
  • 17'
    Абдельамид Юнис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Фас Ваут из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    17'
    Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой справа.
  • 16'
    Ван Берген Митчелл из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 16'
    Гравильон Эндрю делает длинную передачу вперед
  • 16'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    15'
    Терье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 48%, Реймс: 52%.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 14'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 14'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 14'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 13'
    Сантамария Батист из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    13'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 13'
    Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Буриго Бенжамен делает длинную передачу вперед
  • 12'
    Фокет Томас из команды Реймс пасует в штрафную, но Сален Ромен выходит и ловит мяч.
  • Угловой
    12'
    Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой слева.
  • 12'
    Конан Гислен из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Реймс начинает контратаку
  • 11'
    Траоре Амари ошибается в защите.
  • 11'
    Ренн контролирует мяч.
  • Офсайд
    11'
    Ван Берген Митчелл из команды Реймс в офсайде
  • 11'
    Терье Мартен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 11'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 10'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 10'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 39%, Реймс: 61%.
  • Травма, повреждение
    9'
    Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    9'
    Гирасси Серу задерживает мяч рукой
  • Угловой
    8'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 7'
    Сантамария Батист из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Экитик Юго из команды Реймс пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.
  • 5'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 11%, Реймс: 89%.
  • 5'
    Реймс контролирует мяч.
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Реймс контролирует мяч.
  • 3'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Гирасси Серу из команды Ренн в офсайде
  • 2'
    Реймс контролирует мяч.
  • 2'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 1'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 1'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Ренн 80% (108)
X 18.5% (25)
Реймс 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Ренн 0:2 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Ренн 0:2 Реймс

Исход игры
Ренн
80% (108)
Ничья
18.5% (25)
Реймс
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.59% (44)
Меньше
67.41% (91)
Обе команды забьют
Да
45.93% (62)
Нет
54.07% (73)
Популярный счёт
1:0 Ренн
41.5% (56)
2:1 Ренн
29.6% (40)
1:1 Ничья
13.3% (18)
2:0 Ренн
8.1% (11)
0:0 Ничья
3.7% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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