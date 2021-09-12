Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Удар от ворот произведет Реймс

96' Матч возобновлен

96' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

95' Фокет Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Матч возобновлен

93' Ох, нехорошо это выглядит. Конан Гислен получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Конан Гислен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Ренн выполняет удар от ворот.

90' Матч возобновлен

89' N'Dri Philippe Koffi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Тактическая замена. Илан Кеббал уходит с поля и его заменяет Натанаэль Мбуку

82' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Реймс выполняет удар от ворот.

79' Камальдин Сулемана из команды Ренн пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.

78' Рефери не любит споров - именно за это Гравильон Эндрю сейчас получил желтую

78' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Ренн выполняет удар от ворот.

76' Сален Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Бериша Валон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Лоренц Ассиньон наказан за толчок Манетси Маршал

75' Бериша Валон из команды Реймс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

75' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Реймс

73' Илан Кеббал нанес удар, но тот был заблокирован.

72' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Лесли Угочукву наказан за толчок Абдельамид Юнис

71' Камальдин Сулемана нанес удар, но тот был заблокирован.

71' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

69' Камальдин Сулемана из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

69' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Тактическая замена. Сантамария Батист уходит с поля и его заменяет Камальдин Сулемана

69' Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Лоренц Ассиньон

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

67' Илан Кеббал сделал результативную передачу.

67' Г О О О О Л - N'Dri Philippe Koffi забивает с правой ноги!

67' Илан Кеббал из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

66' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Хорошую попытку сделал Ван Берген Митчелл . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

63' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Манетси Маршал получил желтую карточку от судьи

60' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновлен

58' Илан Кеббал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Агер Наиф получил желтую карточку от судьи

57' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Гирасси Серу из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

55' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

54' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Реймс

53' Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Реймс

50' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Сален Ромен взял и забрал мяч на выходе

50' Илан Кеббал из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.

49' Илан Кеббал из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

49' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

49' Илан Кеббал из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.

49' Илан Кеббал мяч отрикошетил от ворот

48' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Реймс выполняет удар от ворот.

46' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.