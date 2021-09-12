Франция: Лига 1 2021-2022
Ренн
0:2
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
Реймс
0:1
26' ГолЭкитик Юго
57' Желтая карточкаАгер Наиф
60' Желтая карточкаМанетси Маршал
0:2
67' ГолN'Dri Philippe Koffi
78' Желтая карточкаГравильон Эндрю
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
20
Тэт
Флавьен
2
Фас
Ваут
32
Фокет
Томас
20
Кеббаль
Илан
22
Экитик
Юго
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
-
19 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
18 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Фокет ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Экитик ЮгоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
28 Локо БанзузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
26'
0:1
57'
60'
67'
78'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
7 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|1
|0.2
|2.
|Терье Мартен
|1
|0.2
|3.
|Сулемана Камалдин
|1
|0.2
|4.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|5.
|Сантамария Батист
|0
|0
|6.
|Мелинг Биргер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кассама Морету
|2
|0.4
|2.
|Кеббаль Илан
|1
|0.2
|3.
|Экитик Юго
|1
|0.2
|4.
|Манетси Маршал
|1
|0.2
|5.
|N'Dri Philippe Koffi
|1
|0.2
|6.
|Конан Гислен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баде Луак
|1
|1
|2.
|Траоре Амари
|2
|0
|3.
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|4.
|Агер Наиф
|1
|0
|5.
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|6.
|Угочукву Лесли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кафаро Матьё
|2
|0
|2.
|Гравильон Эндрю
|2
|0
|3.
|Гарсия Оскар
|0
|1
|4.
|Фокет Томас
|1
|0
|5.
|Манетси Маршал
|1
|0
|6.
|Экитик Юго
|1
|0
|7.
|Локо Банзузи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Реймс
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +9 =6 -5Анже 2:0 Ренн Русенборг 1:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Ренн 2:0 Русенборг
Реймс Последние 20 матчей: +4 =9 -7Реймс 0:2 ПСЖ Метц 1:1 Реймс Реймс 3:3 Монпелье Ницца 0:0 Реймс
Последние игры между собой
Ренн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Реймс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|4.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|6.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 0
|7
|8.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|9.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|Нант
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|14.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|15.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|17.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|18.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|20.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Нант
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|10.
|Ницца
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|3
|11.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Ланс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|8.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Лорьян
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|13.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|2
|2.
|ПСЖ
|Эррера Андер
|3
|0
|2
|3.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|2
|4.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|1
|5.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Лилль
|Шека
|3
|0
|4.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
|5.
|Страсбург
|Фила Карол
|3
|0
Прогнозы на матч Ренн 0:2 Реймс
Исход игры
Ренн
80% (108)
Ничья
18.5% (25)
Реймс
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.59% (44)
Меньше
67.41% (91)
Обе команды забьют
Да
45.93% (62)
Нет
54.07% (73)
Популярный счёт
1:0 Ренн
41.5% (56)
2:1 Ренн
29.6% (40)
1:1 Ничья
13.3% (18)
2:0 Ренн
8.1% (11)
0:0 Ничья
3.7% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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