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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
1:1
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
21' Желтая карточка
Мишель Тер-Закарян
24' Желтая карточка
Думбия Сулейман
27' Желтая карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль
45' Желтая карточка
Онора Франк
1:0
62' Пенальти
Февр Ромен
77' Вторая желтая карточка
Мишель Тер-Закарян
1:1
78' Пенальти
Мангани Тома
87' Желтая карточка
Кабо Джимми
90'+5
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
3
Брассье
Лилиан
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
10
Агум
Люсьен
28
Мбок
Хианга
9
Онора
Франк
21
Февр
Ромен
25
Дель
Кастильо
Ромен
14
Кардона
Ирвин
1
Бернардони
Поль
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
2
Менди
Батиста
5
Мангани
Тома
3
Думбия
Сулейман
10
Фюльжени
Анжело
21
Чо
Мохамед-Али
7
Буфаль
Софьян
Брест
4-2-3-1
Анже
3-4-1-2

Ход матча

21'
Мишель Тер-Закарян
 
24'
 
Думбия Сулейман
27'
Пьер-Габриэль Ронаэль
 
45'
Онора Франк
 
52'
 
Эбосс Энцо
Думбия Сулейман
62'
Февр Ромен
1:0
64'
Баджи Юссуф
Кардона Ирвин
 
74'
Фоссурье Жюльен
Дель Кастильо Ромен
 
75'
Ле Дуарон Жереми
Онора Франк
 
77'
Мишель Тер-Закарян
 
78'
1:1
Мангани Тома
79'
 
Унаи Аззедин
Фюльжени Анжело
79'
 
Капель Пьеррик
Мангани Тома
86'
 
Баокен Стефан
Чо Мохамед-Али
87'
 
Эль-Мелали Фарид
Буфаль Софьян
87'
 
Кабо Джимми
88'
Саид Рафики
Пьер-Габриэль Ронаэль
 
88'
Белькебла Арис
Агум Люсьен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардона Ирвин 2 0.4
2. Февр Ромен 1 (1) 0.2
3. Мунье Стив 1 0.2
4. Онора Франк 1 0.2
5. Ле Дуарон Жереми 1 0.2
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буфаль Софьян 2 0.4
2. Мангани Тома 1 (1) 0.2
3. Траоре Исмаэль 1 0.2
4. Баокен Стефан 1 0.2
5. Томас Ромейн 1 0.2
6. Чо Мохамед-Али 1 0.2
7. Унаи Аззедин 1 0.2
8. Кабо Джимми 0 0
9. Фюльжени Анжело 0 0
10. Перейра-Лаже Матиаш 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Мишель Тер-Закарян 1 1
2. Онора Франк 2 0
3. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
4. Брассье Лилиан 2 0
5. Маньетти Уго 1 0
Анже
# Игрок      
1. Мангани Тома 1 0
2. Кабо Джимми 1 0
3. Томас Ромейн 1 0
4. Думбия Сулейман 1 0
5. Фюльжени Анжело 1 0
6. Менди Батиста 1 0
7. Таиби Ванисс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 0 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Анже 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 50% (4)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Брест 2:4 Генгам Страсбург 3:1 Брест Брест 2:4 ПСЖ Брест 1:1 Ренн
Лион 1:1 Брест Брест 1:2 Мальорка Плабеннек 2:4 Брест Брест 1:3 Нант Брест 2:3 Лорьян Генгам 2:2 Брест Брест 0:2 ПСЖ Монпелье 0:0 Брест Ницца 3:2 Брест Брест 1:4 Нант Сент-Этьен 1:2 Брест Брест 1:1 Ланс Брест 1:1 Ним Лорьян 1:0 Брест Брест 0:0 Анже Марсель 3:1 Брест
Анже Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Анже 2:0 Ренн Бордо 1:1 Анже Анже 3:0 Лион Страсбург 0:2 Анже
Анже 0:1 Лорьян Анже 3:0 Труа Спортинг Л 2:0 Анже Анже 3:0 Шатору Анже 2:2 Ньор Анже 1:2 Лилль Марсель 3:2 Анже Анже 3:0 Дижон Лорьян 2:0 Анже Анже 0:1 Монако ПСЖ 5:0 Анже Анже 0:3 Ренн Лион 3:0 Анже Седан 0:1 Анже Анже 1:1 Монпелье Брест 0:0 Анже

Последние игры между собой

Брест: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Анже: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Брест 0:0 Анже Лига 1 Анже 3:2 Брест Лига 1 Брест 0:1 Анже Лига 1 Анже 0:1 Брест Лига 1
Анже 1:2 Брест Лига 2 Брест 0:0 Анже Лига 2 Брест 1:0 Анже Лига 2 Анже 2:1 Брест Лига 2 Брест 2:0 Анже Лига 2 Анже 1:2 Брест Лига 2 Брест 2:1 Анже Лига 2 Анже 1:2 Брест Лига 2 Анже 0:0 Брест Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Анже Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 6 10
4. Ланс Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
5. Лорьян Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
6. Клермон Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
7. Ницца 0:0 Заявка 4 2 2 0 9 - 0 7
8. Монпелье Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
9. Реймс Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Ренн Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Нант 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 3 5
13. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14. Монако Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
15. Труа Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16. Страсбург Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
17. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
18. Метц Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
19. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
20. Бордо Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Страсбург Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Ренн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Нант 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
10. Ницца 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 0 3
11. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Ланс Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Ницца 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
8. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Лилль Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
13. Монпелье Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Нант 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Метц Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
19. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. ПСЖ Эррера Андер 3 0 2
3. Клермон Байо Мохамед 3 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 3 0 1
5. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Лилль Шека 3 0
4. Бордо Кватенг Энок 3 0
5. Страсбург Фила Карол 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Брест 25.4% (34)
X 47% (63)
Анже 27.6% (37)
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Прогнозы на матч Брест 1:1 Анже

Исход игры
Брест
25.4% (34)
Ничья
47% (63)
Анже
27.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
29.85% (40)
Меньше
70.15% (94)
Обе команды забьют
Да
70.9% (95)
Нет
29.1% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (56)
1:2 Анже
15.7% (21)
1:0 Брест
13.4% (18)
2:1 Брест
9.7% (13)
0:1 Анже
5.2% (7)
0:0 Ничья
4.5% (6)
0:2 Анже
3.7% (5)
1:3 Анже
3% (4)
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