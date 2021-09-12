Франция: Лига 1 2021-2022
Брест
1:1
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Анже
21' Желтая карточкаМишель Тер-Закарян
24' Желтая карточкаДумбия Сулейман
27' Желтая карточкаПьер-Габриэль Ронаэль
45' Желтая карточкаОнора Франк
1:0
62' ПенальтиФевр Ромен
77' Вторая желтая карточкаМишель Тер-Закарян
1:1
78' ПенальтиМангани Тома
87' Желтая карточкаКабо Джимми
40
Бизот
Марко
10
Агум
Люсьен
28
Мбок
Хианга
21
Февр
Ромен
29
Мансо
Венсан
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Бен ДениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
- Нападающий
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РомейнЗащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gerald Baticle
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
24'
45'
62'
1:0
78'
1:1
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кардона Ирвин
|2
|0.4
|2.
|Февр Ромен
|1 (1)
|0.2
|3.
|Мунье Стив
|1
|0.2
|4.
|Онора Франк
|1
|0.2
|5.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буфаль Софьян
|2
|0.4
|2.
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.2
|3.
|Траоре Исмаэль
|1
|0.2
|4.
|Баокен Стефан
|1
|0.2
|5.
|Томас Ромейн
|1
|0.2
|6.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0.2
|7.
|Унаи Аззедин
|1
|0.2
|8.
|Кабо Джимми
|0
|0
|9.
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|10.
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|2.
|Онора Франк
|2
|0
|3.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|4.
|Брассье Лилиан
|2
|0
|5.
|Маньетти Уго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мангани Тома
|1
|0
|2.
|Кабо Джимми
|1
|0
|3.
|Томас Ромейн
|1
|0
|4.
|Думбия Сулейман
|1
|0
|5.
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|6.
|Менди Батиста
|1
|0
|7.
|Таиби Ванисс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Анже
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|50% (4)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +2 =7 -11Брест 2:4 Генгам Страсбург 3:1 Брест Брест 2:4 ПСЖ Брест 1:1 Ренн
Анже Последние 20 матчей: +7 =4 -9Анже 2:0 Ренн Бордо 1:1 Анже Анже 3:0 Лион Страсбург 0:2 Анже
Последние игры между собой
Брест: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Анже: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|4.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|6.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 0
|7
|8.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|9.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|Нант
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|14.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|15.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|17.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|18.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|20.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Нант
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|10.
|Ницца
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|3
|11.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Ланс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|8.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Лорьян
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|13.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|2
|2.
|ПСЖ
|Эррера Андер
|3
|0
|2
|3.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|2
|4.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|1
|5.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Лилль
|Шека
|3
|0
|4.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
|5.
|Страсбург
|Фила Карол
|3
|0
Прогнозы на матч Брест 1:1 Анже
Исход игры
Брест
25.4% (34)
Ничья
47% (63)
Анже
27.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
29.85% (40)
Меньше
70.15% (94)
Обе команды забьют
Да
70.9% (95)
Нет
29.1% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (56)
1:2 Анже
15.7% (21)
1:0 Брест
13.4% (18)
2:1 Брест
9.7% (13)
0:1 Анже
5.2% (7)
0:0 Ничья
4.5% (6)
0:2 Анже
3.7% (5)
1:3 Анже
3% (4)
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