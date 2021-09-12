ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

47' Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Онора Франк получает желтую карточку за неспортивное поведение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Кардона Ирвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Анже выполняет удар от ворот.

42' Опасность! Онора Франк из команды Брест отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

40' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

39' Удар от ворот произведет Брест

39' Чо Мохамед-Али из команды Анже наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

39' Опасность! Менди Батиста из команды Анже отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

39' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Анже выполняет удар от ворот.

38' Кардона Ирвин из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

38' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

34' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Удар от ворот произведет Анже

29' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Пьер-Габриэль Ронаэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

26' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Анже выполняет удар от ворот.

26' Брассье Лилиан из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

25' Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Матч возобновлен

25' Дель Кастильо Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи

21' Рефери не любит споров - именно за это Мишель Тер-Закарян сейчас получил желтую

21' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Фюльжени Анжело из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Кабо Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Онора Франк из команды Брест делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

18' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Анже

17' Отличный пас сделал Онора Франк из команды Брест . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

17' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян , обводя своих соперников

15' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

9' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Анже

8' Агум Люсьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Поль Бернардони отбил мяч на угловой после удара Онора Франк из штрафной площади.

7' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Брест

6' Томас Ромейн из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

6' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Анже

3' КАКОЙ ПРОМАХ! Кардона Ирвин упускает момент. Он пробил с лета в штангу!

2' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Томас Ромейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Отличные скиллы показывает Онора Франк , обводя своих соперников

1' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Анже начинает с центра поля