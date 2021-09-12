  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
0:2
Конец матча

Стадион:
Труа
0'
33' Желтая карточка
Маига Хабиб
0:1
50' Гол
Родригес Жерсон
57' Желтая карточка
Азамум Карим
63' Желтая карточка
Де Превиль Николя
0:2
84' Гол
Шавалерин Ксавье
90'+6
16
Укиджа
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
3
Юдоль
Матьё
18
Сентонз
Фабьен
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
20
Гуйе
Ламин
7
Ньяне
Ибраима
30
Галлон
Готье
15
Азамум
Карим
8
Жиродон
Джимми
17
Сальмье
Йоанн
29
Каборе
Исса
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
4
Бьянкон
Жулиан
7
Тузгар
Йоанн
11
Родригес
Жерсон
Метц
3-5-2
Труа
3-5-2

Ход матча

33'
Маига Хабиб
 
50'
0:1
Родригес Жерсон
(Шавалерин Ксавье)
57'
 
Азамум Карим
59'
Яде Папа Ндиага
Делен Тома
 
59'
Де Превиль Николя
Гуйе Ламин
 
59'
Траоре Бубакар
Маига Хабиб
 
63'
Де Превиль Николя
 
66'
 
Дингом Тристан
Тузгар Йоанн
66'
 
Бальде Мама
Родригес Жерсон
74'
 
Эль-Хаджам Уалид
Каборе Исса
84'
0:2
Шавалерин Ксавье
(Дингом Тристан)
85'
 
Зукру Танги
Сальмье Йоанн
86'
 
Шамбос Дилан
Бьянкон Жулиан

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сентонз Фабьен 2 0.4
2. Ньяне Ибраима 1 (1) 0.2
3. Юдоль Матьё 1 0.2
4. Маига Хабиб 1 0.2
5. Делен Тома 0 0
6. Сарр Пап 0 0
Труа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шавалерин Ксавье 1 0.2
2. Тузгар Йоанн 1 0.2
3. Эль-Хаджам Уалид 1 0.2
4. Родригес Жерсон 1 0.2
5. Дингом Тристан 0 0
6. Н'Гессан Куаме 0 0
7. Шамбос Дилан 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Сарр Пап 2 0
2. Бронн Дилан 2 0
3. Куяте Кики 0 1
4. Вагнер да Силва 1 0
5. Де Превиль Николя 1 0
6. Алакуш Софьян 1 0
7. Маига Хабиб 1 0
8. Ньяне Ибраима 1 0
Труа
# Игрок      
1. Каборе Исса 1 1
2. Бьянкон Жулиан 2 0
3. Коне Юссуф 1 0
4. Азамум Карим 1 0
5. Эль-Хаджам Уалид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 40% (2) 0 40% (2) 20% (1) 0 0
 Труа 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Метц 0:3 Осер Клермон 2:2 Метц Метц 1:1 Реймс Нант 2:0 Метц
Метц 3:3 Лилль Метц 1:0 Монпелье Метц 2:1 Труа Боруссия М 1:0 Метц Прогрес 1:1 Метц Метц 1:1 Серен Юнайтед Метц 3:2 Нанси Метц 1:1 Марсель Лорьян 2:1 Метц Метц 0:3 Ним Дижон 1:5 Метц Метц 1:3 ПСЖ Реймс 0:0 Метц Метц 0:2 Лилль Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц
Труа Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Труа 1:2 Монако Страсбург 1:1 Труа Клермон 2:0 Труа Труа 1:2 ПСЖ
Метц 2:1 Труа Анже 3:0 Труа Труа 2:1 Дижон Труа 2:2 Ним Клермон 2:1 Труа Гавр 3:2 Труа Труа 2:0 Дюнкерк Шатору 1:2 Труа Труа 3:1 Гренобль Ньор 0:3 Труа Труа 1:0 Кан Париж 1:1 Труа Труа 1:0 Генгам Амьен 3:1 Труа Труа 1:5 Нанси Шамбли 0:3 Труа

Последние игры между собой

Метц: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Труа: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Метц 2:1 Труа Товарищеские матчи Метц 1:1 Труа Лига 2 Труа 0:1 Метц Лига 2 Труа 1:0 Метц Лига 1
Метц 0:1 Труа Лига 1 Труа 0:1 Метц Лига 2 Метц 1:0 Труа Лига 2 Труа 3:0 Метц Товарищеские матчи Метц 2:2 Труа Лига 2 Труа 1:0 Метц Лига 2 Труа 2:1 Метц Лига 2 Труа 2:3 Метц Кубок Метц 0:1 Труа Лига 2 Труа 1:0 Метц Товарищеские матчи Метц 1:1 Труа Лига 2 Труа 3:1 Метц Лига 2 Метц 3:1 Труа Кубок лиги Труа 0:0 Метц Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Анже Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 6 10
4. Ланс Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
5. Лорьян Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
6. Клермон Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
7. Ницца 0:0 Заявка 4 2 2 0 9 - 0 7
8. Монпелье Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
9. Реймс Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Ренн Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Нант 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 3 5
13. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14. Монако Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
15. Труа Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16. Страсбург Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
17. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
18. Метц Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
19. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
20. Бордо Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Страсбург Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Ренн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Нант 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
10. Ницца 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 0 3
11. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Ланс Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Ницца 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
8. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Лилль Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
13. Монпелье Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Нант 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Метц Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
19. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. ПСЖ Эррера Андер 3 0 2
3. Клермон Байо Мохамед 3 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 3 0 1
5. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Лилль Шека 3 0
4. Бордо Кватенг Энок 3 0
5. Страсбург Фила Карол 3 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Метц играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Метц: 60%, Труа: 40%.
  • 48'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    47'
    Юдоль Матьё из команды Метц разыграл угловой с правого угла.
  • 47'
    Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 47'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    47'
    Пап Матар Сарр задерживает мяч рукой
  • 47'
    Пап Матар Сарр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Жиродон Джимми наказан за толчок Ньяне Ибраима
  • 45'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Метц: 58%, Труа: 42%.
  • Травма, повреждение
    45'
    Каборе Исса возвращается на поле.
  • 45'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    45'
    Ох, нехорошо это выглядит. Каборе Исса получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    44'
    Каборе Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    42'
    Юдоль Матьё из команды Метц опасно и грубо сыграл. Каборе Исса пострадал.
  • Фол, нарушение
    42'
    Пажо Венсан из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Н'Гессан Куаме.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 41'
    Пап Матар Сарр не смог попасть в створ ударом издали
  • 40'
    Метц пытается что-то создать.
  • 40'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 40'
    Тардьё Флориан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: Метц: 59%, Труа: 41%.
  • 40'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    39'
    Маига Хабиб из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Родригес Жерсон.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 39'
    Сентонз Фабьен не смог попасть в створ ударом издали
  • 38'
    Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Родригес Жерсон из команды Труа поставил подножку. Пострадал Куяте Кики
  • 37'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Укиджа Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Труа пытается что-то создать.
  • 37'
    Опасность предотвращена - Юдоль Матьё из команды Метц вступил в отбор удачно
  • 36'
    Тузгар Йоанн из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
  • 36'
    Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 36'
    Труа контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: Метц: 60%, Труа: 40%.
  • 35'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    34'
    Тардьё Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    33'
    Маига Хабиб совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    33'
    Маига Хабиб из команды Метц опасно и грубо сыграл. Тардьё Флориан пострадал.
  • 33'
    Гуйе Ламин пробует нанести удар издали, но Готье Галлон ловит мяч
  • 33'
    Куяте Кики делает длинную передачу вперед
  • 32'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 31'
    Шанс! Юдоль Матьё из команды Метц пробил головой, но мимо
  • 31'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Сентонз Фабьен из команды Метц подал угловой справа.
  • 30'
    Контроль мяча: Метц: 59%, Труа: 41%.
  • 30'
    Гуйе Ламин из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 30'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Гуйе Ламин из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Сальмье Йоанн.
  • 27'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 27'
    Шанс! Ньяне Ибраима из команды Метц пробил головой, но мимо
  • 26'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Родригес Жерсон из команды Труа поставил подножку. Пострадал Куяте Кики
  • 25'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 57%, Труа: 43%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 25'
    Пап Матар Сарр не смог попасть в створ ударом издали
  • 24'
    Гуйе Ламин из команды Метц пробил головой в створ, мяч срикошетил, но вратарь спас все равно.
  • 23'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    23'
    Н'Гессан Куаме наказан за толчок Пажо Венсан
  • 22'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Метц пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 53%, Труа: 47%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Пажо Венсан из команды Метц опасно и грубо сыграл. Каборе Исса пострадал.
  • 20'
    Игрок Ньяне Ибраима из команды Метц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 19'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Метц пытается что-то создать.
  • 18'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Родригес Жерсон из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 18'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    17'
    Пап Матар Сарр возвращается на поле.
  • 16'
    Контроль мяча: Метц: 54%, Труа: 46%.
  • 16'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 16'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    16'
    Ох, нехорошо это выглядит. Пап Матар Сарр получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 16'
    Маига Хабиб нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Травма, повреждение
    15'
    Пап Матар Сарр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Пап Матар Сарр упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
  • 14'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    13'
    Сентонз Фабьен из команды Метц опасно и грубо сыграл. Тардьё Флориан пострадал.
  • 11'
    Н'Гессан Куаме пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 51%, Труа: 49%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Делен Тома из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Азамум Карим.
  • 8'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Н'Гессан Куаме не смог попасть в створ ударом издали
  • 8'
    Труа пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Маига Хабиб из команды Метц поставил подножку. Пострадал Шавалерин Ксавье
  • 7'
    Контроль мяча: Метц: 59%, Труа: 41%.
  • 6'
    Труа контролирует мяч.
  • 5'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Шанс! Ньяне Ибраима из команды Метц пробил головой, но мимо
  • 5'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Бьянкон Жулиан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Гуйе Ламин
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Труа поставил подножку. Пострадал Сентонз Фабьен
  • 2'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 1'
    Родригес Жерсон из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Труа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Метц 77.6% (104)
X 20.1% (27)
Труа 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Метц 0:2 Труа онлайн


Прогнозы на матч Метц 0:2 Труа

Исход игры
Метц
77.6% (104)
Ничья
20.1% (27)
Труа
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
26.12% (35)
Меньше
73.88% (99)
Обе команды забьют
Да
42.54% (57)
Нет
57.46% (77)
Популярный счёт
1:0 Метц
44% (59)
2:1 Метц
23.1% (31)
1:1 Ничья
17.9% (24)
2:0 Метц
8.2% (11)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:1 Труа
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 