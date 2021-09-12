Франция: Лига 1 2021-2022
Метц
0:2
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Труа
33' Желтая карточкаМаига Хабиб
0:1
50' ГолРодригес Жерсон
57' Желтая карточкаАзамум Карим
63' Желтая карточкаДе Превиль Николя
0:2
84' ГолШавалерин Ксавье
23
Куяте
Кики
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
20
Гуйе
Ламин
30
Галлон
Готье
15
Азамум
Карим
29
Каборе
Исса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Ба УсманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Басси АминеПолузащитник
- Нападающий
-
13 Сабали ШейхНападающий
-
24 Йосеф ЛенниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
15 Азамум КаримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Зукру ТангиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланНападающий
-
12 Лумека ЛевиНападающий
-
25 Бальде МамаНападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
33'
50'
57'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
8 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сентонз Фабьен
|2
|0.4
|2.
|Ньяне Ибраима
|1 (1)
|0.2
|3.
|Юдоль Матьё
|1
|0.2
|4.
|Маига Хабиб
|1
|0.2
|5.
|Делен Тома
|0
|0
|6.
|Сарр Пап
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шавалерин Ксавье
|1
|0.2
|2.
|Тузгар Йоанн
|1
|0.2
|3.
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.2
|4.
|Родригес Жерсон
|1
|0.2
|5.
|Дингом Тристан
|0
|0
|6.
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|7.
|Шамбос Дилан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сарр Пап
|2
|0
|2.
|Бронн Дилан
|2
|0
|3.
|Куяте Кики
|0
|1
|4.
|Вагнер да Силва
|1
|0
|5.
|Де Превиль Николя
|1
|0
|6.
|Алакуш Софьян
|1
|0
|7.
|Маига Хабиб
|1
|0
|8.
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каборе Исса
|1
|1
|2.
|Бьянкон Жулиан
|2
|0
|3.
|Коне Юссуф
|1
|0
|4.
|Азамум Карим
|1
|0
|5.
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|40% (2)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|Труа
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +4 =7 -9Метц 0:3 Осер Клермон 2:2 Метц Метц 1:1 Реймс Нант 2:0 Метц
Труа Последние 20 матчей: +8 =3 -9Труа 1:2 Монако Страсбург 1:1 Труа Клермон 2:0 Труа Труа 1:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Метц: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Труа: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Метц 0:1 Труа Лига 1 Труа 0:1 Метц Лига 2 Метц 1:0 Труа Лига 2 Труа 3:0 Метц Товарищеские матчи Метц 2:2 Труа Лига 2 Труа 1:0 Метц Лига 2 Труа 2:1 Метц Лига 2 Труа 2:3 Метц Кубок Метц 0:1 Труа Лига 2 Труа 1:0 Метц Товарищеские матчи Метц 1:1 Труа Лига 2 Труа 3:1 Метц Лига 2 Метц 3:1 Труа Кубок лиги Труа 0:0 Метц Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|4.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|6.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 0
|7
|8.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|9.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|Нант
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|14.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|15.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|17.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|18.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|20.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Нант
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|10.
|Ницца
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|3
|11.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Ланс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|8.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Лорьян
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|13.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|2
|2.
|ПСЖ
|Эррера Андер
|3
|0
|2
|3.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|2
|4.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|1
|5.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Лилль
|Шека
|3
|0
|4.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
|5.
|Страсбург
|Фила Карол
|3
|0
Прогнозы на матч Метц 0:2 Труа
Исход игры
Метц
77.6% (104)
Ничья
20.1% (27)
Труа
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
26.12% (35)
Меньше
73.88% (99)
Обе команды забьют
Да
42.54% (57)
Нет
57.46% (77)
Популярный счёт
1:0 Метц
44% (59)
2:1 Метц
23.1% (31)
1:1 Ничья
17.9% (24)
2:0 Метц
8.2% (11)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:1 Труа
1.5% (2)
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