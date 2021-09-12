Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Метц играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Пап Матар Сарр задерживает мяч рукой

47' Пап Матар Сарр нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Каборе Исса получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Каборе Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Удар от ворот произведет Труа

41' Пап Матар Сарр не смог попасть в створ ударом издали

40' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

40' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Труа

39' Сентонз Фабьен не смог попасть в створ ударом издали

38' Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Укиджа Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Матч возобновлен

34' Тардьё Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Маига Хабиб совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Гуйе Ламин пробует нанести удар издали, но Готье Галлон ловит мяч

32' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Труа

31' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Труа выполняет удар от ворот.

26' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Труа

25' Пап Матар Сарр не смог попасть в створ ударом издали

24' Гуйе Ламин из команды Метц пробил головой в створ, мяч срикошетил, но вратарь спас все равно.

22' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Игрок Ньяне Ибраима из команды Метц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

18' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

18' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Пап Матар Сарр возвращается на поле.

16' Труа выполняет удар от ворот.

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Пап Матар Сарр получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Пап Матар Сарр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' ПЕРЕКЛАДИНА! Пап Матар Сарр упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

11' Н'Гессан Куаме пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

8' Метц выполняет удар от ворот.

8' Н'Гессан Куаме не смог попасть в створ ударом издали

5' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Труа выполняет удар от ворот.

2' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Труа начинает с центра поля