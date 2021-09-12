Второй тайм начался

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' ПЕРЕКЛАДИНА! Коло-Муани Рандаль упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

45' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Ницца

43' Удар от ворот произведет Ницца

42' Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Блас Людовик нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

40' Отличные скиллы показывает Букари Осман , обводя своих соперников

40' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

38' Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Будауи Хишем - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

33' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Лемина Марио и попал в каркас ворот!

32' Росарио Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Жиротто Андрей - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

31' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Ницца

27' Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Коло-Муани Рандаль из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

25' Дольберг Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Ницца

20' Коршья Себастьен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

18' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Ницца

17' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Букари Осман пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

10' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Голкипер мог бы сыграть и получше

8' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Нант

5' Будауи Хишем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Нант начинает с центра поля