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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
0:2
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
32' Желтая карточка
Жиротто Андрей
33' Желтая карточка
Будауи Хишем
51' Желтая карточка
Фабио да Сильва
65' Желтая карточка
Лемина Марио
65' Желтая карточка
Данте Бонфим
0:1
75' Гол
Дольберг Каспер
0:2
80' Гол
Гуйри Амин
90'+4
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
26
Букари
Осман
5
Чиривелья
Педро
3
Жиротто
Андрей
27
Саймон
Мозес
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
18
Лемина
Марио
22
Стенгс
Келвин
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
Нант
4-4-1-1
Ницца
4-4-2

Ход матча

32'
Жиротто Андрей
 
33'
 
Будауи Хишем
51'
Фабио да Сильва
 
65'
 
Лемина Марио
65'
 
Данте Бонфим
75'
0:1
Дольберг Каспер
(Бар Мельвен)
78'
 
Тюрам Кефрен
Лемина Марио
78'
 
Делор Анди
Стенгс Келвин
79'
Кулибали Калифа
Букари Осман
 
79'
Мутуссами Самуэль
Жиротто Андрей
 
80'
0:2
Гуйри Амин
(Делор Анди)
84'
 
Камара Ассан
Будауи Хишем
87'
Траоре Шарль
Фабио да Сильва
 
87'
Коко Маркус
Саймон Мозес
 
87'
Сиприен Вилан
Чиривелья Педро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.2
2. Блас Людовик 1 0.2
3. Коло-Муани Рандаль 1 0.2
4. Саймон Мозес 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дольберг Каспер 4 1
2. Гуйри Амин 4 (2) 1
3. Клюйверт Джастин 1 0.25
4. Будауи Хишем 1 0.25
5. Тюрам Кефрен 1 0.25
6. Делор Анди 0 0
7. Лотомба Жордан 0 0
8. Аталь Юсеф 0 0
9. Ндой Дан 0 0
10. Бар Мельвен 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 2 0
2. Блас Людовик 2 0
3. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
4. Коко Маркус 1 0
5. Жиротто Андрей 1 0
6. Коло-Муани Рандаль 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Лемина Марио 3 0
2. Будауи Хишем 2 0
3. Данте Бонфим 1 0
4. Лотомба Жордан 1 0
5. Дольберг Каспер 1 0
6. Клюйверт Джастин 1 0
7. Тодибо Жан-Клер 1 0
8. Аталь Юсеф 1 0
9. Бар Мельвен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Ницца 30% (3) 0 30% (3) 0 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Нант 0:1 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 2:0 Метц Монако 1:1 Нант
Лорьян 1:0 Нант Брест 1:3 Нант Нант 0:1 Ньор Нант 0:1 Кан Нант 0:1 Тулуза Тулуза 1:2 Нант Нант 1:2 Монпелье Дижон 0:4 Нант Нант 3:0 Бордо Брест 1:4 Нант Страсбург 1:2 Нант Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант
Ницца Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ницца 4:0 Бордо Лилль 0:4 Ницца Ницца 0:0 Реймс Ницца 1:1 Милан
Унион Берлин 2:0 Ницца Ницца 2:1 Динамо Киев Ницца 0:1 Бастия Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Лион 2:3 Ницца Ницца 0:2 Страсбург Ницца 3:2 Брест Лилль 2:0 Ницца Ницца 3:1 Монпелье Дижон 2:0 Ницца Ницца 0:0 Реймс Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца Ницца 0:2 Монако Ницца 2:1 Ним

Последние игры между собой

Нант: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Ницца: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Нант 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Нант Лига 1
Нант 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ницца Лига 1 Нант 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 4:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Нант Лига 1 Ницца 0:0 Нант Лига 1 Нант 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Нант Лига 1 Нант 4:3 Ницца Кубок лиги Нант 0:2 Ницца Кубок Нант 2:0 Ницца Лига 1 Нант 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Нант Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Анже Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 6 10
4. Ницца Заявка 4 3 1 0 11 - 0 9
5. Ланс Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
6. Лорьян Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Клермон Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
8. Монпелье Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
9. Реймс Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Ренн Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
13. Страсбург Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
14. Нант Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Монако Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
16. Труа Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
18. Метц Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
19. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
20. Бордо Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Страсбург Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Ренн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 3
10. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
11. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Ланс Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
8. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Лилль Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
13. Монпелье Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Метц Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
19. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 0
4. ПСЖ Эррера Андер 3 0 2
5. Клермон Байо Мохамед 3 0 2
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Ницца Лемина Марио 3 0
4. Лилль Шека 3 0
5. Бордо Кватенг Энок 3 0
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Нант 18.7% (25)
X 29.1% (39)
Ницца 52.2% (70)
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Прогнозы на матч Нант 0:2 Ницца

Исход игры
Нант
18.7% (25)
Ничья
29.1% (39)
Ницца
52.2% (70)
Тотал 2.5
Больше
39.85% (53)
Меньше
60.15% (80)
Обе команды забьют
Да
66.17% (88)
Нет
33.83% (45)
Популярный счёт
1:2 Ницца
29.9% (40)
1:1 Ничья
26.9% (36)
0:1 Ницца
14.9% (20)
1:0 Нант
9.7% (13)
2:1 Нант
6.7% (9)
0:2 Ницца
6% (8)
2:0 Нант
1.5% (2)
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