Франция: Лига 1 2021-2022
Нант
0:2
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Ницца
32' Желтая карточкаЖиротто Андрей
33' Желтая карточкаБудауи Хишем
51' Желтая карточкаФабио да Сильва
65' Желтая карточкаЛемина Марио
65' Желтая карточкаДанте Бонфим
0:1
75' ГолДольберг Каспер
0:2
80' ГолГуйри Амин
26
Букари
Осман
27
Саймон
Мозес
10
Блас
Людовик
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
18
Лемина
Марио
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Камара АссанЗащитник
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Смит ДжастинПолузащитник
-
24 Гессан ЭваннПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
32'
33'
51'
65'
65'
75'
0:1
80'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
9 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.2
|2.
|Блас Людовик
|1
|0.2
|3.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.2
|4.
|Саймон Мозес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дольберг Каспер
|4
|1
|2.
|Гуйри Амин
|4 (2)
|1
|3.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.25
|4.
|Будауи Хишем
|1
|0.25
|5.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.25
|6.
|Делор Анди
|0
|0
|7.
|Лотомба Жордан
|0
|0
|8.
|Аталь Юсеф
|0
|0
|9.
|Ндой Дан
|0
|0
|10.
|Бар Мельвен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|2
|0
|2.
|Блас Людовик
|2
|0
|3.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|4.
|Коко Маркус
|1
|0
|5.
|Жиротто Андрей
|1
|0
|6.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лемина Марио
|3
|0
|2.
|Будауи Хишем
|2
|0
|3.
|Данте Бонфим
|1
|0
|4.
|Лотомба Жордан
|1
|0
|5.
|Дольберг Каспер
|1
|0
|6.
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|7.
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
|8.
|Аталь Юсеф
|1
|0
|9.
|Бар Мельвен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|Ницца
|30% (3)
|0
|30% (3)
|0
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +8 =2 -10Нант 0:1 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 2:0 Метц Монако 1:1 Нант
Ницца Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ницца 4:0 Бордо Лилль 0:4 Ницца Ницца 0:0 Реймс Ницца 1:1 Милан
Последние игры между собой
Нант: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Ницца: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Нант 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ницца Лига 1 Нант 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 4:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Нант Лига 1 Ницца 0:0 Нант Лига 1 Нант 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Нант Лига 1 Нант 4:3 Ницца Кубок лиги Нант 0:2 Ницца Кубок Нант 2:0 Ницца Лига 1 Нант 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Нант Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|4.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 0
|9
|5.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|6.
|Лорьян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|8.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|9.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|13.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|16.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|18.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|20.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|3
|10.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Ланс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|8.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Лорьян
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|13.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|2
|2.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|0
|4.
|ПСЖ
|Эррера Андер
|3
|0
|2
|5.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Ницца
|Лемина Марио
|3
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|3
|0
|5.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
Прогнозы на матч Нант 0:2 Ницца
Исход игры
Нант
18.7% (25)
Ничья
29.1% (39)
Ницца
52.2% (70)
Тотал 2.5
Больше
39.85% (53)
Меньше
60.15% (80)
Обе команды забьют
Да
66.17% (88)
Нет
33.83% (45)
Популярный счёт
1:2 Ницца
29.9% (40)
1:1 Ничья
26.9% (36)
0:1 Ницца
14.9% (20)
1:0 Нант
9.7% (13)
2:1 Нант
6.7% (9)
0:2 Ницца
6% (8)
2:0 Нант
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!