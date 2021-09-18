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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Вердер
0:2
Перерыв

Стадион:
Гамбург
0'
0:1
2' Гол
Глацель Роберт
5' Желтая карточка
Гросс Кристиан
26' Желтая карточка
Шмидт Никлас
29' Желтая карточка
Шонлау Себастьян
32' Вторая желтая карточка
Гросс Кристиан
0:2
45' Гол
Хайер Моритц
30
Цеттерер
Михаэль
26
Май
Ларс-Лукас
13
Велькович
Милош
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
23
Рапп
Николай
36
Гросс
Кристиан
22
Шмидт
Никлас
17
Abdenego
Nankishi
20
Шмид
Романо
7
Дукш
Марвин
1
Фернандеш
Даниэль
2
Гиамера
Ян
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
21
Ляйбольд
Тим
6
Кинсомби
Давид
23
Мефферт
Йонас
3
Хайер
Моритц
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
Вердер
3-5-2
Гамбург
4-3-3

Ход матча

2'
0:1
Глацель Роберт
5'
Гросс Кристиан
 
26'
Шмидт Никлас
 
29'
 
Шонлау Себастьян
32'
Гросс Кристиан
 
38'
Груев Илия
Abdenego Nankishi
 
45'
0:2
Хайер Моритц

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 2 0.29
2. Шмидт Никлас 1 0.14
3. Вайзер Митчелл 1 0.14
4. Рапп Николай 1 0.14
5. Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.14
6. Шмид Романо 0 0
7. Динкчи Эрен 0 0
Гамбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хайер Моритц 4 0.57
2. Глацель Роберт 3 0.43
3. Киттель Сонни 1 0.14
4. Шонлау Себастьян 1 0.14
5. Джатта Бейкери 1 0.14
6. Рейс Людовит 1 0.14
7. Кинсомби Давид 1 (1) 0.14
8. Мефферт Йонас 0 0
9. Винтцаймер Мануэль 0 0
10. Maximilian Rohr 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Гросс Кристиан 2 1
2. Велькович Милош 2 0
3. Рапп Николай 2 0
4. Фридль Марко 2 0
5. Топрак Омер 1 0
6. Эггештайн Максимилиан 1 0
7. Шмидт Никлас 1 0
8. Шмид Романо 1 0
9. Динкчи Эрен 1 0
Гамбург
# Игрок      
1. Мефферт Йонас 2 0
2. Шонлау Себастьян 2 0
3. Ляйбольд Тим 2 0
4. Кауфманн Миккель 2 0
5. Киттель Сонни 1 0
6. Кинсомби Давид 1 0
7. Хайер Моритц 1 0
8. Винтцаймер Мануэль 1 0
9. Maximilian Rohr 1 0
10. Anssi Suhonen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 0 0 33.33% (3) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Гамбург 10% (1) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 40% (4)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ингольштадт 0:3 Вердер Вердер 2:0 Хераклес Вердер 3:0 Ганза Карлсруэ 0:0 Вердер
Вердер 1:4 Падерборн Оснабрюк 2:0 Вердер Фортуна 2:3 Вердер Вердер 1:1 Ганновер 96 Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Зенит 2:2 Вердер Вердер 2:4 Боруссия М Аугсбург 2:0 Вердер Вердер 0:0 Байер Л Вердер 1:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц Боруссия Д 4:1 Вердер Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер
Гамбург Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Гамбург 2:1 Зандхаузен Хайденхайм 0:0 Гамбург Гамбург 2:2 Дармштадт Санкт-Паули 3:2 Гамбург
Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург Гамбург 1:1 Динамо Дрезден Шальке 04 1:3 Гамбург Гамбург 1:0 Базель Гамбург 1:0 Силькеборг Аугсбург 2:2 Гамбург Гамбург 4:0 Айнтрахт Бр Оснабрюк 3:2 Гамбург Гамбург 5:2 Нюрнберг Гамбург 1:1 Карлсруэ Ян 1:1 Гамбург Зандхаузен 2:1 Гамбург Гамбург 1:2 Дармштадт Ганновер 96 3:3 Гамбург Гамбург 2:0 Хайденхайм Бохум 0:2 Гамбург

Последние игры между собой

Вердер: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Гамбург: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Вердер 1:0 Гамбург Бундеслига Гамбург 0:0 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Гамбург Бундеслига Гамбург 2:2 Вердер Бундеслига
Гамбург 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Гамбург Бундеслига Вердер 1:0 Гамбург Бундеслига Гамбург 2:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Гамбург Бундеслига Гамбург 0:2 Вердер Бундеслига Гамбург 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Гамбург Бундеслига Гамбург 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Гамбург Бундеслига Гамбург 4:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:2 Гамбург Бундеслига Вердер 1:1 Гамбург Бундеслига Гамбург 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Гамбург Бундеслига Гамбург 2:3 Вердер Лига Европы
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 7 4 2 1 15 - 6 14
2. Нюрнберг 7 3 4 0 9 - 5 13
3. Карлсруэ 7 3 3 1 11 - 6 12
4. Гамбург 2:0 7 3 3 1 12 - 8 12
5. Хайденхайм 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Падерборн 6 3 2 1 12 - 5 11
7. Вердер 0:2 7 3 2 2 11 - 9 11
8. Санкт-Паули 6 3 1 2 9 - 6 10
9. Динамо Дрезден 6 3 1 2 10 - 7 10
10. Шальке 04 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ганновер 96 7 3 1 3 6 - 10 10
12. Фортуна 7 2 2 3 9 - 11 8
13. Ганза 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Дармштадт 6 2 1 3 13 - 10 7
15. Хольштайн Киль 7 1 2 4 7 - 16 5
16. Ингольштадт 6 1 1 4 4 - 14 4
17. Зандхаузен 7 1 1 5 5 - 13 4
18. Эрцгебирге Ауэ 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нюрнберг 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Санкт-Паули 3 3 0 0 8 - 2 9
3. Ян 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Дармштадт 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Хайденхайм 4 1 3 0 3 - 2 6
6. Динамо Дрезден 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
8. Карлсруэ 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Гамбург 2:0 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Падерборн 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Вердер 0:2 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Ганза 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Хольштайн Киль 4 1 0 3 3 - 9 3
15. Фортуна 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Ингольштадт 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Зандхаузен 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Эрцгебирге Ауэ 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Ян 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Гамбург 2:0 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Вердер 0:2 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Карлсруэ 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Хайденхайм 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Шальке 04 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Фортуна 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Динамо Дрезден 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Ганза 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Ганновер 96 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
13. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Нюрнберг 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Хольштайн Киль 3 0 2 1 4 - 7 2
16. Эрцгебирге Ауэ 3 0 2 1 1 - 4 2
17. Санкт-Паули 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Дармштадт 3 0 1 2 3 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 8 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
3. Падерборн Михель Свен 4 0 2
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 4 0 1
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
2. Вердер Гросс Кристиан 2 1
3. Зандхаузен Рицмайер Марсель 2 1
4. Зандхаузен Диаките Умар 2 1
5. Зандхаузен Ценга Эрик 3 0
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Хайер Моритц бьет в цель!
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Дукш Марвин бьет в цель!
  • 38'
    Abdenego Nankishi уходит с поля. Илия Груев выходит вместо него
  • 32'
    Гросс Кристиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    29'
    Шонлау Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Шмидт Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Гросс Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Глацель Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Гамбург
4.78
3.90
3.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вердер 0:2 Гамбург онлайн




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