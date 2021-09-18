Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Вердер
0:2
Перерыв
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
Гамбург
0:1
2' ГолГлацель Роберт
5' Желтая карточкаГросс Кристиан
26' Желтая карточкаШмидт Никлас
29' Желтая карточкаШонлау Себастьян
32' Вторая желтая карточкаГросс Кристиан
0:2
45' ГолХайер Моритц
23
Рапп
Николай
22
Шмидт
Никлас
20
Шмид
Романо
34
Давид
Йонас
21
Ляйбольд
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Динкчи ЭренПолузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tim Walter
Ход матча
2'
0:1
26'
29'
32'
45'
0:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарджент Джош
|2
|0.29
|2.
|Шмидт Никлас
|1
|0.14
|3.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.14
|4.
|Рапп Николай
|1
|0.14
|5.
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.14
|6.
|Шмид Романо
|0
|0
|7.
|Динкчи Эрен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хайер Моритц
|4
|0.57
|2.
|Глацель Роберт
|3
|0.43
|3.
|Киттель Сонни
|1
|0.14
|4.
|Шонлау Себастьян
|1
|0.14
|5.
|Джатта Бейкери
|1
|0.14
|6.
|Рейс Людовит
|1
|0.14
|7.
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.14
|8.
|Мефферт Йонас
|0
|0
|9.
|Винтцаймер Мануэль
|0
|0
|10.
|Maximilian Rohr
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гросс Кристиан
|2
|1
|2.
|Велькович Милош
|2
|0
|3.
|Рапп Николай
|2
|0
|4.
|Фридль Марко
|2
|0
|5.
|Топрак Омер
|1
|0
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|7.
|Шмидт Никлас
|1
|0
|8.
|Шмид Романо
|1
|0
|9.
|Динкчи Эрен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мефферт Йонас
|2
|0
|2.
|Шонлау Себастьян
|2
|0
|3.
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|4.
|Кауфманн Миккель
|2
|0
|5.
|Киттель Сонни
|1
|0
|6.
|Кинсомби Давид
|1
|0
|7.
|Хайер Моритц
|1
|0
|8.
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|9.
|Maximilian Rohr
|1
|0
|10.
|Anssi Suhonen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|0
|0
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Гамбург
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ингольштадт 0:3 Вердер Вердер 2:0 Хераклес Вердер 3:0 Ганза Карлсруэ 0:0 Вердер
Вердер 1:4 Падерборн Оснабрюк 2:0 Вердер Фортуна 2:3 Вердер Вердер 1:1 Ганновер 96 Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Зенит 2:2 Вердер Вердер 2:4 Боруссия М Аугсбург 2:0 Вердер Вердер 0:0 Байер Л Вердер 1:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц Боруссия Д 4:1 Вердер Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер
Гамбург Последние 20 матчей: +9 =7 -4Гамбург 2:1 Зандхаузен Хайденхайм 0:0 Гамбург Гамбург 2:2 Дармштадт Санкт-Паули 3:2 Гамбург
Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург Гамбург 1:1 Динамо Дрезден Шальке 04 1:3 Гамбург Гамбург 1:0 Базель Гамбург 1:0 Силькеборг Аугсбург 2:2 Гамбург Гамбург 4:0 Айнтрахт Бр Оснабрюк 3:2 Гамбург Гамбург 5:2 Нюрнберг Гамбург 1:1 Карлсруэ Ян 1:1 Гамбург Зандхаузен 2:1 Гамбург Гамбург 1:2 Дармштадт Ганновер 96 3:3 Гамбург Гамбург 2:0 Хайденхайм Бохум 0:2 Гамбург
Последние игры между собой
Вердер: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Гамбург: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Гамбург 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Гамбург Бундеслига Вердер 1:0 Гамбург Бундеслига Гамбург 2:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Гамбург Бундеслига Гамбург 0:2 Вердер Бундеслига Гамбург 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Гамбург Бундеслига Гамбург 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Гамбург Бундеслига Гамбург 4:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:2 Гамбург Бундеслига Вердер 1:1 Гамбург Бундеслига Гамбург 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Гамбург Бундеслига Гамбург 2:3 Вердер Лига Европы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|2.
|Нюрнберг
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|13
|3.
|Карлсруэ
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|4.
|Гамбург
|2:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|5.
|Хайденхайм
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Падерборн
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|7.
|Вердер
|0:2
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|8.
|Санкт-Паули
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Динамо Дрезден
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|10.
|Шальке 04
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|6 - 10
|10
|12.
|Фортуна
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|13.
|Ганза
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Дармштадт
|6
|2
|1
|3
|13 - 10
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|16.
|Ингольштадт
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|17.
|Зандхаузен
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Санкт-Паули
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Ян
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Хайденхайм
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ганновер 96
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|8.
|Карлсруэ
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|Гамбург
|2:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Вердер
|0:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Фортуна
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Ингольштадт
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Ян
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Гамбург
|2:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Вердер
|0:2
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Шальке 04
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Фортуна
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Динамо Дрезден
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|13.
|Зандхаузен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Нюрнберг
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Дармштадт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|8
|0
|2
|2.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|4
|0
|2
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|1
|5.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|2.
|Вердер
|Гросс Кристиан
|2
|1
|3.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|2
|1
|4.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|2
|1
|5.
|Зандхаузен
|Ценга Эрик
|3
|0