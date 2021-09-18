Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Фортуна
1:1
Конец матча
Стадион: Эсприт-Арена
Ян
0:1
18' ГолБезушков Макс
1:1
33' ГолБоженик Роберт
58' Желтая карточкаБоженик Роберт
63' Желтая карточкаКалисканер Каан
64' Желтая карточкаБрайткройц Стив
69' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
88' Желтая карточкаБесте Ян-Никлас
20
Нарей
Халед
11
Клаус
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Нарей ХаледЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Christian Preusser
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Konrad FaberЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
-
29 Беккер АндреНападающий
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
Ход матча
18'
0:1
33'
58'
63'
64'
69'
88'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хеннингс Роувен
|4 (2)
|0.57
|2.
|Нарей Халед
|2
|0.29
|3.
|Петерсон Кристофер
|1
|0.14
|4.
|Боженик Роберт
|1
|0.14
|5.
|Аппелькамп Синта
|1
|0.14
|6.
|Клаус Феликс
|0
|0
|7.
|Хартерц Флориан
|0
|0
|8.
|Схипноски Никлас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Безушков Макс
|3
|0.43
|2.
|Сингх Сарприт
|2
|0.29
|3.
|Гимбер Бенедикт
|2
|0.29
|4.
|Векессер Эрик
|1
|0.14
|5.
|Бесте Ян-Никлас
|1
|0.14
|6.
|Отто Давид
|1
|0.14
|7.
|Брайткройц Стив
|1
|0.14
|8.
|Кеннеди Скотт
|1
|0.14
|9.
|Звартс Йоэл
|1
|0.14
|10.
|Бухальфа Карло
|1
|0.14
|11.
|Konrad Faber
|0
|0
|12.
|Альберс Андреас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Приб Эдгар
|2
|0
|2.
|Неделку Драгош
|2
|0
|3.
|Christoph Klarer
|2
|0
|4.
|Хеннингс Роувен
|1
|0
|5.
|Бодзек Адам
|1
|0
|6.
|Ковнацки Давид
|1
|0
|7.
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|8.
|Нарей Халед
|1
|0
|9.
|Зоботка Марсель
|1
|0
|10.
|Пётровски Якуб
|1
|0
|11.
|Боженик Роберт
|1
|0
|12.
|Танака Ао
|1
|0
|13.
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брайткройц Стив
|3
|0
|2.
|Гимбер Бенедикт
|3
|0
|3.
|Векессер Эрик
|2
|0
|4.
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0
|5.
|Сингх Сарприт
|2
|0
|6.
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|7.
|Безушков Макс
|1
|0
|8.
|Калисканер Каан
|1
|0
|9.
|Бухальфа Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Ян
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: +10 =3 -7Эрцгебирге Ауэ 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Синт-Трейден Шальке 04 3:1 Фортуна Фортуна 2:2 Хольштайн Киль
Нюрнберг 2:0 Фортуна Ольденбург-2 0:5 Фортуна Фортуна 2:3 Вердер Зандхаузен 0:2 Фортуна Фортуна 3:0 АХ Лёвен Фортуна 1:2 Вюрцбургер Гройтер Фюрт 3:2 Фортуна Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Фортуна 3:2 Карлсруэ Падерборн 2:1 Фортуна Фортуна 2:0 Санкт-Паули Оснабрюк 0:3 Фортуна Дармштадт 1:2 Фортуна Фортуна 0:3 Бохум Зандхаузен 0:0 Фортуна
Ян Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ян 2:2 Нюрнберг Санкт-Паули 2:0 Ян Ян 4:1 Шальке 04 Хольштайн Киль 0:3 Ян
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Ян: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|2.
|Нюрнберг
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|13
|3.
|Карлсруэ
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|4.
|Хайденхайм
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Падерборн
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|6.
|Вердер
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|7.
|Динамо Дрезден
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Шальке 04
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|9.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|6 - 10
|10
|10.
|Санкт-Паули
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Гамбург
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|12.
|Фортуна
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|13.
|Ганза
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Дармштадт
|6
|2
|1
|3
|13 - 10
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|16.
|Ингольштадт
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|17.
|Зандхаузен
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Санкт-Паули
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Ян
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Ганновер 96
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|6.
|Хайденхайм
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Карлсруэ
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|Гамбург
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Вердер
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Фортуна
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|Ингольштадт
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Вердер
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Ян
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Шальке 04
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Фортуна
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Динамо Дрезден
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|13.
|Зандхаузен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Нюрнберг
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Дармштадт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|8
|0
|2
|2.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|4
|0
|2
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|1
|5.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|2.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|2
|1
|3.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|2
|1
|4.
|Зандхаузен
|Ценга Эрик
|3
|0
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|3
|0