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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Фортуна
1:1
Конец матча

Стадион:
Ян
0'
0:1
18' Гол
Безушков Макс
1:1
33' Гол
Боженик Роберт
58' Желтая карточка
Боженик Роберт
63' Желтая карточка
Калисканер Каан
64' Желтая карточка
Брайткройц Стив
69' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
88' Желтая карточка
Бесте Ян-Никлас
90'+5
33
Кастенмайер
Флориан
20
Нарей
Халед
5
Christoph
Klarer
3
Хоффманн
Андре
7
Хартерц
Флориан
11
Клаус
Феликс
31
Зоботка
Марсель
4
Танака
Ао
12
Петерсон
Кристофер
32
Боженик
Роберт
28
Хеннингс
Роувен
1
Майер
Александер
II
11
Konrad
Faber
24
Кеннеди
Скотт
23
Брайткройц
Стив
13
Векессер
Эрик
4
Бесте
Ян-Никлас
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
15
Сингх
Сарприт
10
Калисканер
Каан
19
Альберс
Андреас
Фортуна
4-4-2
Ян
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хеннингс Роувен 4 (2) 0.57
2. Нарей Халед 2 0.29
3. Петерсон Кристофер 1 0.14
4. Боженик Роберт 1 0.14
5. Аппелькамп Синта 1 0.14
6. Клаус Феликс 0 0
7. Хартерц Флориан 0 0
8. Схипноски Никлас 0 0
Ян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Безушков Макс 3 0.43
2. Сингх Сарприт 2 0.29
3. Гимбер Бенедикт 2 0.29
4. Векессер Эрик 1 0.14
5. Бесте Ян-Никлас 1 0.14
6. Отто Давид 1 0.14
7. Брайткройц Стив 1 0.14
8. Кеннеди Скотт 1 0.14
9. Звартс Йоэл 1 0.14
10. Бухальфа Карло 1 0.14
11. Konrad Faber 0 0
12. Альберс Андреас 0 0

Карточки

Фортуна
# Игрок      
1. Приб Эдгар 2 0
2. Неделку Драгош 2 0
3. Christoph Klarer 2 0
4. Хеннингс Роувен 1 0
5. Бодзек Адам 1 0
6. Ковнацки Давид 1 0
7. Петерсон Кристофер 1 0
8. Нарей Халед 1 0
9. Зоботка Марсель 1 0
10. Пётровски Якуб 1 0
11. Боженик Роберт 1 0
12. Танака Ао 1 0
13. Аппелькамп Синта 1 0
Ян
# Игрок      
1. Брайткройц Стив 3 0
2. Гимбер Бенедикт 3 0
3. Векессер Эрик 2 0
4. Бесте Ян-Никлас 2 0
5. Сингх Сарприт 2 0
6. Нахрайнер Себастьян 1 0
7. Безушков Макс 1 0
8. Калисканер Каан 1 0
9. Бухальфа Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Ян 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Эрцгебирге Ауэ 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Синт-Трейден Шальке 04 3:1 Фортуна Фортуна 2:2 Хольштайн Киль
Нюрнберг 2:0 Фортуна Ольденбург-2 0:5 Фортуна Фортуна 2:3 Вердер Зандхаузен 0:2 Фортуна Фортуна 3:0 АХ Лёвен Фортуна 1:2 Вюрцбургер Гройтер Фюрт 3:2 Фортуна Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Фортуна 3:2 Карлсруэ Падерборн 2:1 Фортуна Фортуна 2:0 Санкт-Паули Оснабрюк 0:3 Фортуна Дармштадт 1:2 Фортуна Фортуна 0:3 Бохум Зандхаузен 0:0 Фортуна
Ян Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ян 2:2 Нюрнберг Санкт-Паули 2:0 Ян Ян 4:1 Шальке 04 Хольштайн Киль 0:3 Ян
Рот-Вайсс Кобленц 0:3 Ян Ян 3:0 Зандхаузен Дармштадт 0:2 Ян Ян 2:0 Рид Ян 3:0 Санкт-Паули Зандхаузен 2:0 Ян Хольштайн Киль 3:2 Ян Бохум 5:1 Ян Ян 1:1 Гамбург Ганновер 96 3:1 Ян Ян 0:3 Хайденхайм Оснабрюк 0:1 Ян Ян 0:1 Вердер Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Вюрцбург Кикерс 1:1 Ян Ян 1:2 Гройтер Фюрт

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Ян: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Ян 1:1 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 2:2 Ян Бундеслига 2 Ян 4:3 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:0 Ян Бундеслига 2
Ян 1:2 Фортуна Бундеслига 3 Фортуна 3:1 Ян Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 7 4 2 1 15 - 6 14
2. Нюрнберг 7 3 4 0 9 - 5 13
3. Карлсруэ 7 3 3 1 11 - 6 12
4. Хайденхайм 7 3 3 1 8 - 5 12
5. Падерборн 6 3 2 1 12 - 5 11
6. Вердер 6 3 2 1 11 - 7 11
7. Динамо Дрезден 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Шальке 04 7 3 1 3 11 - 11 10
9. Ганновер 96 7 3 1 3 6 - 10 10
10. Санкт-Паули 6 3 1 2 9 - 6 10
11. Гамбург 6 2 3 1 10 - 8 9
12. Фортуна 7 2 2 3 9 - 11 8
13. Ганза 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Дармштадт 6 2 1 3 13 - 10 7
15. Хольштайн Киль 7 1 2 4 7 - 16 5
16. Ингольштадт 6 1 1 4 4 - 14 4
17. Зандхаузен 7 1 1 5 5 - 13 4
18. Эрцгебирге Ауэ 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нюрнберг 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Санкт-Паули 3 3 0 0 8 - 2 9
3. Ян 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Дармштадт 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
6. Хайденхайм 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Динамо Дрезден 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Карлсруэ 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Гамбург 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Падерборн 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Вердер 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Ганза 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Хольштайн Киль 4 1 0 3 3 - 9 3
15. Фортуна 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Эрцгебирге Ауэ 3 0 1 2 1 - 4 1
17. Ингольштадт 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Зандхаузен 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Ян 4 2 1 1 6 - 3 7
4. Карлсруэ 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Хайденхайм 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Шальке 04 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Фортуна 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Динамо Дрезден 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Гамбург 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Ганза 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Ганновер 96 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
13. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Нюрнберг 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Хольштайн Киль 3 0 2 1 4 - 7 2
16. Эрцгебирге Ауэ 3 0 2 1 1 - 4 2
17. Санкт-Паули 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Дармштадт 3 0 1 2 3 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 8 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
3. Падерборн Михель Свен 4 0 2
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 4 0 1
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
2. Зандхаузен Рицмайер Марсель 2 1
3. Зандхаузен Диаките Умар 2 1
4. Зандхаузен Ценга Эрик 3 0
5. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Боженик Роберт бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Безушков Макс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фортуна 1:1 Ян онлайн




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