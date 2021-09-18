Германия: Бундеслига 2021-2022
Бавария
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Альянц Арена
Бохум
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
-
23 Ньянзу ТангиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|6 (1)
|1.5
|2.
|Мусиала Джамал
|2
|0.5
|3.
|Гнабри Серж
|2
|0.5
|4.
|Мюллер Томас
|1
|0.25
|5.
|Сане Лерой
|1
|0.25
|6.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.25
|7.
|Киммих Йозуа
|0
|0
|8.
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|9.
|Ньянзу Танги
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цоллер Симон
|2
|0.5
|2.
|Полтер Себастьян
|1
|0.25
|3.
|Хольтманн Геррит
|1
|0.25
|4.
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зюле Никлас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цоллер Симон
|2
|0
|2.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|3.
|Теше Роберт
|0
|1
|4.
|Риман Мануэль
|1
|0
|5.
|Асано Такума
|1
|0
|6.
|Лайч Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|15.38% (2)
|0
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|Бохум
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +11 =4 -5Барселона 0:3 Бавария РБ Лейпциг 1:4 Бавария Бавария 5:0 Герта Бремер 0:12 Бавария
Бавария 3:2 Кёльн Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия М 1:1 Бавария Бавария 0:3 Наполи Бавария 0:2 Боруссия М Бавария 2:2 Аякс Бавария 2:3 Кёльн Бавария 5:2 Аугсбург Фрайбург 2:2 Бавария Бавария 6:0 Боруссия М Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ
Бохум Последние 20 матчей: +10 =2 -8Бохум 1:3 Герта Бохум 0:2 Гоу Эхед Иглс Кёльн 2:1 Бохум Бохум 2:0 Майнц
Вольфсбург 1:0 Бохум Вупперталь 1:2 Бохум Бохум 0:2 Утрехт Бохум 1:2 Витесс Бохум 1:0 Парма Боруссия Д 1:3 Бохум Бохум 6:0 Боннер Бохум 3:3 Ферль Фельберт 0:9 Бохум Бохум 3:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:1 Бохум Бохум 5:1 Ян Дармштадт 3:1 Бохум Хайденхайм 0:2 Бохум Бохум 4:3 Ганновер 96 Падерборн 3:0 Бохум
Последние игры между собой
Бавария: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 0
Бохум: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|3.
|Майнц
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 9
|9
|6.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|10.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|11.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|13.
|Бохум
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Арминия
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|17.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 8
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Майнц
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|4.
|Кёльн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|11.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|12.
|Герта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Бохум
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Арминия
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Бавария
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|7.
|Майнц
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|9.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Бохум
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|6
|1
|0
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|5
|1
|3
|3.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|3
|0
|1
|4.
|Кёльн
|Модест Антони
|3
|0
|0
|5.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|2.
|Айнтрахт Фр
|Ленц Кристофер
|3
|0
|3.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|3
|0
|4.
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|1
|5.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|1
|1
Прогнозы на матч Бавария 0:0 Бохум
Исход игры
Бавария
99.3% (144)
Ничья
0.7% (1)
Бохум
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
81.25% (117)
Меньше
18.75% (27)
Обе команды забьют
Да
19.44% (28)
Нет
80.56% (116)
Популярный счёт
3:0 Бавария
42.8% (62)
4:0 Бавария
17.9% (26)
2:0 Бавария
16.6% (24)
3:1 Бавария
9% (13)
4:1 Бавария
4.8% (7)
2:1 Бавария
3.4% (5)
1:0 Бавария
1.4% (2)
5:0 Бавария
1.4% (2)
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