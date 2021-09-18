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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Бохум
0' 10'
1
Нойер
Мануэль
44
Станишич
Йосип
4
Зюле
Никлас
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
1
Риман
Мануэль
16
Стафилидис
Костас
24
Лабропулос
Василис
37
Белла-Котчап
Армель
3
Данило
Соарес
23
Теше
Роберт
27
Пантович
Милош
8
Лосилья
Антони
20
Реджбекай
Элвис
17
Хольтманн
Геррит
40
Полтер
Себастьян
Бавария
4-2-3-1
Бохум
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 6 (1) 1.5
2. Мусиала Джамал 2 0.5
3. Гнабри Серж 2 0.5
4. Мюллер Томас 1 0.25
5. Сане Лерой 1 0.25
6. Чупо-Мотинг Эрик 1 0.25
7. Киммих Йозуа 0 0
8. Альфонсо Дэвис 0 0
9. Ньянзу Танги 0 0
Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цоллер Симон 2 0.5
2. Полтер Себастьян 1 0.25
3. Хольтманн Геррит 1 0.25
4. Антви-Аджей Кристофер 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Зюле Никлас 1 0
Бохум
# Игрок      
1. Цоллер Симон 2 0
2. Реджбекай Элвис 2 0
3. Теше Роберт 0 1
4. Риман Мануэль 1 0
5. Асано Такума 1 0
6. Лайч Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 15.38% (2) 0 15.38% (2) 38.46% (5) 15.38% (2) 15.38% (2)
 Бохум 0 25% (1) 0 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Барселона 0:3 Бавария РБ Лейпциг 1:4 Бавария Бавария 5:0 Герта Бремер 0:12 Бавария
Бавария 3:2 Кёльн Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия М 1:1 Бавария Бавария 0:3 Наполи Бавария 0:2 Боруссия М Бавария 2:2 Аякс Бавария 2:3 Кёльн Бавария 5:2 Аугсбург Фрайбург 2:2 Бавария Бавария 6:0 Боруссия М Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ
Бохум Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Бохум 1:3 Герта Бохум 0:2 Гоу Эхед Иглс Кёльн 2:1 Бохум Бохум 2:0 Майнц
Вольфсбург 1:0 Бохум Вупперталь 1:2 Бохум Бохум 0:2 Утрехт Бохум 1:2 Витесс Бохум 1:0 Парма Боруссия Д 1:3 Бохум Бохум 6:0 Боннер Бохум 3:3 Ферль Фельберт 0:9 Бохум Бохум 3:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:1 Бохум Бохум 5:1 Ян Дармштадт 3:1 Бохум Хайденхайм 0:2 Бохум Бохум 4:3 Ганновер 96 Падерборн 3:0 Бохум

Последние игры между собой

Бавария: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 0
Бохум: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 9
Бохум 1:2 Бавария Кубок Бохум 0:3 Бавария Кубок Бохум 1:5 Бавария Товарищеские матчи Бохум 1:2 Бавария Кубок
Бавария 3:1 Бохум Бундеслига Бохум 1:5 Бавария Бундеслига Бохум 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:3 Бохум Бундеслига Бавария 3:1 Бохум Бундеслига Бохум 1:2 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург Заявка 4 4 0 0 6 - 1 12
2. Бавария 0:0 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
3. Майнц 0:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4. Фрайбург 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
5. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 13 - 9 9
6. Байер Л Заявка 4 2 1 1 12 - 6 7
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Унион Берлин Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Герта Заявка 5 2 0 3 7 - 12 6
10. Хоффенхайм 0:0 Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
11. Боруссия М 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12. Штуттгарт Заявка 4 1 1 2 8 - 9 4
13. Бохум 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Арминия 0:0 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
15. РБ Лейпциг Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
17. Аугсбург 0:0 Заявка 5 0 3 2 1 - 8 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Майнц 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 8 - 4 6
4. Кёльн Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Унион Берлин Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Боруссия М 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Фрайбург 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. РБ Лейпциг Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
11. Байер Л Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
12. Герта Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Бохум 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Арминия 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Хоффенхайм 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Аугсбург 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Фрайбург 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Бавария 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
7. Майнц 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
9. Аугсбург 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Кёльн Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
13. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Бохум 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Боруссия М 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Арминия 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. РБ Лейпциг Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 6 1 0
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 5 1 3
3. Байер Л Диаби Мусса 3 0 1
4. Кёльн Модест Антони 3 0 0
5. Унион Берлин Авонийи Тайво 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
2. Айнтрахт Фр Ленц Кристофер 3 0
3. Байер Л Диаби Мусса 3 0
4. Кёльн Кайнц Флориан 1 1
5. Унион Берлин Фридрих Марвин 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Прорвался по флангу Пантович и низом прострелил в штрафную, но до удара дело так и не дошло.
  • 11'
    Долго катают мяч в центре поля мюнхенцы. Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.
  • 10'
    Убегал по флангу на скорости Хольтманн, обыграл защитника, но выпустил мяч за боковую линию.
  • 9'
    Выиграл верх на чужой половине поля Сане и головой сбросил на ход Дэвису, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 8'
    Дальний заброс исполнял Лабропулос в штрафную на ход Полтеру, но тому добраться до мяча не позволил Зюле.
  • 7'
    В центре поля Эрнандеш получил по ногам от Хольтманна. Фол в атаке зафиксировал арбитр в этом эпизоде.
  • 6'
    Диагональный пас исполнял Зюле на левый фланг, куда забегал Дэвис, но достать мяч в пределах поля ему не удалось. 
  • 5'
    Мог убегать на ворота соперника Сане после заброса от Горецки, но на выходе Риман забрал мяч в свои руки.
  • 4'
    По флангу забрасывал Пантович на ход Лосилье, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.
  • 3'
    На фланге получил по ногам Гнабри от Теше. Штрафной удар будут исполнять игроки "Баварии".
  • 2'
    Хозяева будут играть в черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Бохума"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бавария 0:0 Бохум онлайн


Прогнозы на матч Бавария 0:0 Бохум

Исход игры
Бавария
99.3% (144)
Ничья
0.7% (1)
Бохум
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
81.25% (117)
Меньше
18.75% (27)
Обе команды забьют
Да
19.44% (28)
Нет
80.56% (116)
Популярный счёт
3:0 Бавария
42.8% (62)
4:0 Бавария
17.9% (26)
2:0 Бавария
16.6% (24)
3:1 Бавария
9% (13)
4:1 Бавария
4.8% (7)
2:1 Бавария
3.4% (5)
1:0 Бавария
1.4% (2)
5:0 Бавария
1.4% (2)
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