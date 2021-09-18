Дальний заброс исполнял Лабропулос в штрафную на ход Полтеру, но тому добраться до мяча не позволил Зюле.

Выиграл верх на чужой половине поля Сане и головой сбросил на ход Дэвису, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Убегал по флангу на скорости Хольтманн, обыграл защитника, но выпустил мяч за боковую линию.

Долго катают мяч в центре поля мюнхенцы. Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.

Прорвался по флангу Пантович и низом прострелил в штрафную, но до удара дело так и не дошло.

7' В центре поля Эрнандеш получил по ногам от Хольтманна. Фол в атаке зафиксировал арбитр в этом эпизоде.

6' Диагональный пас исполнял Зюле на левый фланг, куда забегал Дэвис, но достать мяч в пределах поля ему не удалось.

5' Мог убегать на ворота соперника Сане после заброса от Горецки, но на выходе Риман забрал мяч в свои руки.

4' По флангу забрасывал Пантович на ход Лосилье, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.

3' На фланге получил по ногам Гнабри от Теше. Штрафной удар будут исполнять игроки "Баварии".

2' Хозяева будут играть в черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.