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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
0:0
Второй тайм: 50'

Стадион: Зрители: 25000
РБ Лейпциг
0'
17' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
50'
1
Хорн
Тимо
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
7
Любичич
Деян
18
Дуда
Ондрей
29
Тилманн
Ян
13
Ут
Марк
27
Модест
Антони
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
2
Симакан
Мохамед
32
Гвардиол
Йошко
8
Хайдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
18
Нкунку
Кристофер
25
Ольмо
Дани
17
Собослаи
Доминик
33
Андре
Силва
Кёльн
4-1-3-2
РБ Лейпциг
4-2-3-1

Ход матча

17'
Кцихос Рафаэль
 
31'
Мере Хорхе
Кцихос Рафаэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Модест Антони 3 0.6
2. Кайнц Флориан 2 0.4
3. Ут Марк 1 0.2
4. Шауб Луис 1 0.2
5. Лемперте Тим 1 0.2
6. Шмиц Бенно 0 0
7. Хектор Йонас 0 0
8. Эхизибуэ Кингсли 0 0
9. Острак Томаш 0 0
10. Тилманн Ян 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Собослаи Доминик 2 0.4
2. Андре Силва 1 (1) 0.2
3. Форсберг Эмиль 1 0.2
4. Лаймер Конрад 1 0.2
5. Кампль Кевин 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Кайнц Флориан 1 1
2. Кцихос Рафаэль 2 0
3. Модест Антони 1 0
4. Дуда Ондрей 1 0
5. Скири Эйе 1 0
6. Мере Хорхе 1 0
7. Хюберс Тимо 1 0
8. Любичич Деян 1 0
9. Тилманн Ян 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 1 0
2. Забитцер Марсель 1 0
3. Адамс Тайлер 1 0
4. Гвардиол Йошко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 0 0 25% (2) 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2)
 РБ Лейпциг 0 0 20% (1) 60% (3) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фрайбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:1 Бохум Бавария 3:2 Кёльн Кёльн 3:1 Герта
Карл Цейсс 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Рода Кёльн 2:1 Эльвeрсберг Кёльн 2:0 Шаффхаузен Бавария 2:3 Кёльн Кёльн 1:1 Дуйсбург Кёльн 4:0 Фортуна Кёльн Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Кёльн 1:0 Шальке 04 Герта 0:0 Кёльн Кёльн 1:4 Фрайбург Аугсбург 2:3 Кёльн Кёльн 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 3:0 Кёльн Кёльн 2:3 Майнц
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Манчестер Сити 6:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:4 Бавария Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Штуттгарт
Майнц 1:0 РБ Лейпциг Зандхаузен 0:4 РБ Лейпциг Аякс 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:2 Монпелье РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Кёльн 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Бундеслига
РБ Лейпциг 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 20 - 4 13
2. Вольфсбург Заявка 4 4 0 0 6 - 1 12
3. Майнц Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4. Фрайбург Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
5. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 13 - 9 9
6. Кёльн 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Байер Л Заявка 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Унион Берлин Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Герта Заявка 5 2 0 3 7 - 12 6
10. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
11. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 6 4
13. Штуттгарт Заявка 4 1 1 2 8 - 9 4
14. Боруссия М Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Арминия Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
17. Бохум Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Кёльн 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 8 - 4 6
5. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Унион Берлин Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
10. Байер Л Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
11. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
12. Герта Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Бохум Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
15. Арминия Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Хоффенхайм Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Фрайбург Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Бавария Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
7. Майнц Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
9. Аугсбург Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Кёльн 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
13. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Арминия Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Боруссия М Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 7 1 0
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 5 1 3
3. Байер Л Диаби Мусса 3 0 1
4. Кёльн Модест Антони 3 0 0
5. Бавария Гнабри Серж 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
2. Айнтрахт Фр Ленц Кристофер 3 0
3. Байер Л Диаби Мусса 3 0
4. Кёльн Кайнц Флориан 1 1
5. Унион Берлин Фридрих Марвин 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Кёльн 12.9% (18)
X 17.1% (24)
РБ Лейпциг 70% (98)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
РБ Лейпциг
4.05
4.00
2.12
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Кёльн 0:0 РБ Лейпциг онлайн


Прогнозы на матч Кёльн 0:0 РБ Лейпциг

Исход игры
Кёльн
12.9% (18)
Ничья
17.1% (24)
РБ Лейпциг
70% (98)
Тотал 2.5
Больше
67.63% (94)
Меньше
32.37% (45)
Обе команды забьют
Да
82.01% (114)
Нет
17.99% (25)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
45.7% (64)
1:1 Ничья
14.3% (20)
0:1 РБ Лейпциг
8.6% (12)
2:1 Кёльн
8.6% (12)
1:3 РБ Лейпциг
7.9% (11)
0:2 РБ Лейпциг
5.7% (8)
1:0 Кёльн
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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