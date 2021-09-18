Германия: Бундеслига 2021-2022
Кёльн
0:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Рейн Энерги Зрители: 25000
РБ Лейпциг
17' Желтая карточкаКцихос Рафаэль
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
18
Дуда
Ондрей
29
Тилманн
Ян
13
Ут
Марк
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
13 Ут МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Модест Антони
|3
|0.6
|2.
|Кайнц Флориан
|2
|0.4
|3.
|Ут Марк
|1
|0.2
|4.
|Шауб Луис
|1
|0.2
|5.
|Лемперте Тим
|1
|0.2
|6.
|Шмиц Бенно
|0
|0
|7.
|Хектор Йонас
|0
|0
|8.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|9.
|Острак Томаш
|0
|0
|10.
|Тилманн Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Собослаи Доминик
|2
|0.4
|2.
|Андре Силва
|1 (1)
|0.2
|3.
|Форсберг Эмиль
|1
|0.2
|4.
|Лаймер Конрад
|1
|0.2
|5.
|Кампль Кевин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайнц Флориан
|1
|1
|2.
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|3.
|Модест Антони
|1
|0
|4.
|Дуда Ондрей
|1
|0
|5.
|Скири Эйе
|1
|0
|6.
|Мере Хорхе
|1
|0
|7.
|Хюберс Тимо
|1
|0
|8.
|Любичич Деян
|1
|0
|9.
|Тилманн Ян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|1
|0
|2.
|Забитцер Марсель
|1
|0
|3.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|4.
|Гвардиол Йошко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|0
|0
|25% (2)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|РБ Лейпциг
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +11 =4 -5Фрайбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:1 Бохум Бавария 3:2 Кёльн Кёльн 3:1 Герта
Карл Цейсс 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Рода Кёльн 2:1 Эльвeрсберг Кёльн 2:0 Шаффхаузен Бавария 2:3 Кёльн Кёльн 1:1 Дуйсбург Кёльн 4:0 Фортуна Кёльн Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Кёльн 1:0 Шальке 04 Герта 0:0 Кёльн Кёльн 1:4 Фрайбург Аугсбург 2:3 Кёльн Кёльн 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 3:0 Кёльн Кёльн 2:3 Майнц
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +7 =3 -10Манчестер Сити 6:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:4 Бавария Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Штуттгарт
Майнц 1:0 РБ Лейпциг Зандхаузен 0:4 РБ Лейпциг Аякс 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:2 Монпелье РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|20 - 4
|13
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 9
|9
|6.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 8
|5
|12.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Арминия
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|17.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|2.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|10.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|11.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|12.
|Герта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Бохум
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|15.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Арминия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|0
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|5
|1
|3
|3.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|3
|0
|1
|4.
|Кёльн
|Модест Антони
|3
|0
|0
|5.
|Бавария
|Гнабри Серж
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|2.
|Айнтрахт Фр
|Ленц Кристофер
|3
|0
|3.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|3
|0
|4.
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|1
|5.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|1
|1
Прогнозы на матч Кёльн 0:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Кёльн
12.9% (18)
Ничья
17.1% (24)
РБ Лейпциг
70% (98)
Тотал 2.5
Больше
67.63% (94)
Меньше
32.37% (45)
Обе команды забьют
Да
82.01% (114)
Нет
17.99% (25)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
45.7% (64)
1:1 Ничья
14.3% (20)
0:1 РБ Лейпциг
8.6% (12)
2:1 Кёльн
8.6% (12)
1:3 РБ Лейпциг
7.9% (11)
0:2 РБ Лейпциг
5.7% (8)
1:0 Кёльн
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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