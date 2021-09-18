Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Шмиц Бенно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Хорошую попытку сделал Ут Марк . Удар в створ, но вратарь начеку

44' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Ут Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Игрок из команды РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру.

40' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Дуда Ондрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Мере Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Йошко Гвардиол возвращается на поле.

32' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Ох, нехорошо это выглядит. Йошко Гвардиол получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Хорошую попытку сделал Дуда Ондрей . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Андре Силва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Андре Силва получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Андре Силва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе

25' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Ольмо Дани из команды РБ Лейпциг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

24' Симакан Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Кампль Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Йошко Гвардиол нанес удар, но тот был заблокирован.

20' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' После штрафного удара,который нанес Собослаи Доминик мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

17' Кцихос Рафаэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

15' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Сегодняшная посещаемость составляет 25000 болельщиков

14' Хороший удар издали нанес Хайдара Амаду , но отличный сейв сделал Тимо Хорн. Угловой.

14' Ут Марк пробил со штрафного прямо в стенку

12' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ох, красивый был бы гол! Дуда Ондрей пробил с лета в перекладину!

11' Плохо сыграл Орбан Вилли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Близко! Нкунку Кристофер нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

8' Отличные скиллы показывает Нкунку Кристофер , обводя своих соперников

7' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

5' Отличные скиллы показывает Нкунку Кристофер , обводя своих соперников

5' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Кёльн

4' Ольмо Дани оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Ут Марк наказан за толчок Йошко Гвардиол

3' Йошко Гвардиол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Гулачи Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре