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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 25000
РБ Лейпциг
0'
17' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
1:0
53' Гол
Модест Антони
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Форсберг Эмиль
1:1
71' Гол
Хайдара Амаду
76' Желтая карточка
Клостерманн Лукас
76' Желтая карточка
Мере Хорхе
79' Желтая карточка
Шмиц Бенно
90'+5
1
Хорн
Тимо
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
7
Любичич
Деян
18
Дуда
Ондрей
29
Тилманн
Ян
13
Ут
Марк
27
Модест
Антони
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
2
Симакан
Мохамед
32
Гвардиол
Йошко
8
Хайдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
18
Нкунку
Кристофер
25
Ольмо
Дани
17
Собослаи
Доминик
33
Андре
Силва
Кёльн
4-1-3-2
РБ Лейпциг
4-2-3-1

Ход матча

17'
Кцихос Рафаэль
 
31'
Мере Хорхе
Кцихос Рафаэль
 
53'
Модест Антони
1:0
57'
 
Форсберг Эмиль
Ольмо Дани
57'
 
Поульсен Юссуф
Андре Силва
66'
 
Форсберг Эмиль
68'
Андерссон Себастьян
Модест Антони
 
68'
Эхизибуэ Кингсли
Ут Марк
 
71'
1:1
Хайдара Амаду
(Собослаи Доминик)
76'
 
Клостерманн Лукас
76'
Мере Хорхе
 
79'
Шмиц Бенно
 
82'
Эзкан Салих
Шмиц Бенно
 
82'
Шиндлер Кингсли
Тилманн Ян
 
85'
 
Адамс Тайлер
Хайдара Амаду
90'
 
Лаймер Конрад
Собослаи Доминик

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 10
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Модест Антони 4 0.8
2. Кайнц Флориан 2 0.4
3. Ут Марк 1 0.2
4. Шауб Луис 1 0.2
5. Лемперте Тим 1 0.2
6. Шмиц Бенно 0 0
7. Хектор Йонас 0 0
8. Эхизибуэ Кингсли 0 0
9. Острак Томаш 0 0
10. Тилманн Ян 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Собослаи Доминик 2 0.4
2. Андре Силва 1 (1) 0.2
3. Форсберг Эмиль 1 0.2
4. Лаймер Конрад 1 0.2
5. Хайдара Амаду 1 0.2
6. Кампль Кевин 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Кайнц Флориан 1 1
2. Кцихос Рафаэль 2 0
3. Мере Хорхе 2 0
4. Модест Антони 1 0
5. Дуда Ондрей 1 0
6. Шмиц Бенно 1 0
7. Скири Эйе 1 0
8. Хюберс Тимо 1 0
9. Любичич Деян 1 0
10. Тилманн Ян 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 1 0
2. Забитцер Марсель 1 0
3. Клостерманн Лукас 1 0
4. Адамс Тайлер 1 0
5. Гвардиол Йошко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 0 0 22.22% (2) 44.44% (4) 11.11% (1) 22.22% (2)
 РБ Лейпциг 0 0 16.67% (1) 50% (3) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фрайбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:1 Бохум Бавария 3:2 Кёльн Кёльн 3:1 Герта
Карл Цейсс 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Рода Кёльн 2:1 Эльвeрсберг Кёльн 2:0 Шаффхаузен Бавария 2:3 Кёльн Кёльн 1:1 Дуйсбург Кёльн 4:0 Фортуна Кёльн Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Кёльн 1:0 Шальке 04 Герта 0:0 Кёльн Кёльн 1:4 Фрайбург Аугсбург 2:3 Кёльн Кёльн 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 3:0 Кёльн Кёльн 2:3 Майнц
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Манчестер Сити 6:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:4 Бавария Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Штуттгарт
Майнц 1:0 РБ Лейпциг Зандхаузен 0:4 РБ Лейпциг Аякс 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:2 Монпелье РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Кёльн 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Бундеслига
РБ Лейпциг 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 20 - 4 13
2. Вольфсбург Заявка 4 4 0 0 6 - 1 12
3. Майнц Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4. Фрайбург Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
5. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 13 - 9 9
6. Кёльн Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
7. Байер Л Заявка 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Унион Берлин Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Герта Заявка 5 2 0 3 7 - 12 6
10. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
11. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
12. РБ Лейпциг Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Штуттгарт Заявка 4 1 1 2 8 - 9 4
14. Боруссия М Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Арминия Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
17. Бохум Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Кёльн Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 8 - 4 6
5. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Унион Берлин Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
10. Байер Л Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
11. РБ Лейпциг Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
12. Герта Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Бохум Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
15. Арминия Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Хоффенхайм Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Фрайбург Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Бавария Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
7. Майнц Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
9. Аугсбург Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Кёльн Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
13. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Арминия Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Боруссия М Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 7 1 0
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 5 1 3
3. Кёльн Модест Антони 4 0 0
4. Байер Л Диаби Мусса 3 0 1
5. Бавария Гнабри Серж 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
2. Айнтрахт Фр Ленц Кристофер 3 0
3. Байер Л Диаби Мусса 3 0
4. Кёльн Кайнц Флориан 1 1
5. Унион Берлин Фридрих Марвин 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Кёльн 12.9% (18)
X 17.1% (24)
РБ Лейпциг 70% (98)
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Прогнозы на матч Кёльн 1:1 РБ Лейпциг

Исход игры
Кёльн
12.9% (18)
Ничья
17.1% (24)
РБ Лейпциг
70% (98)
Тотал 2.5
Больше
67.63% (94)
Меньше
32.37% (45)
Обе команды забьют
Да
82.01% (114)
Нет
17.99% (25)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
45.7% (64)
1:1 Ничья
14.3% (20)
2:1 Кёльн
8.6% (12)
0:1 РБ Лейпциг
8.6% (12)
1:3 РБ Лейпциг
7.9% (11)
0:2 РБ Лейпциг
5.7% (8)
1:0 Кёльн
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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