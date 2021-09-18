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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Адмира
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Хартберг
0'
1:0
17' Гол
Ганда Йосеф
39' Желтая карточка
Бабуску Онурхан
42'
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
23
Бруггер
Янник
4
Бауэр
Себастьян
37
Лукачевич
Леонардо
12
Малишек
Лукас
11
Ганда
Йосеф
8
Кершбаум
Роман
39
Бабуску
Онурхан
63
Кронбергер
Лука
9
Мустафа
Сулиман
1
Свете
Рене
22
Штек
Давид
16
Зоннляйтнер
Марио
5
Гольнер
Манфред
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
11
Matija
Horvat
28
Хайль
Юрген
77
Афдияй
Донис
9
Белакович
Неманя
10
Ниманн
Ноэль
Адмира
4-1-4-1
Хартберг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бабуску Онурхан 2 0.25
2. Цвиршиц Штефан 2 0.25
3. Кершбаум Роман 2 0.25
4. Мустафа Сулиман 1 0.13
5. Форсагер Вильгельм 1 0.13
6. Айву Эмануэль 1 0.13
7. Ганда Йосеф 1 0.13
8. Лукачевич Леонардо 0 0
Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хорват Саша 4 0.5
2. Тадич Дарио 3 (1) 0.38
3. Роттер Томас 1 0.13
4. Шмербок Марк-Андре 1 0.13
5. Хайль Юрген 1 0.13
6. Белакович Неманя 1 0.13
7. Гольнер Манфред 0 0
8. Кайнц Тобиас 0 0
9. Штек Давид 0 0
10. Лема Майкл Джон 0 0

Карточки

Адмира
# Игрок      
1. Бауэр Себастьян 3 1
2. Мустафа Сулиман 3 0
3. Цвиршиц Штефан 2 0
4. Кершбаум Роман 2 0
5. Лукачевич Леонардо 2 0
6. Малишек Лукас 2 0
7. Ляйтнер Андреас 1 0
8. Форсагер Вильгельм 1 0
9. Эльмкис Илай 1 0
10. Бруггер Янник 1 0
11. Кронбергер Лука 1 0
Хартберг
# Игрок      
1. Хайль Юрген 3 0
2. Штек Давид 2 0
3. Свете Рене 2 0
4. Matija Horvat 2 0
5. Тадич Дарио 1 0
6. Зоннляйтнер Марио 1 0
7. Клем Кристиан 1 0
8. Кайнц Тобиас 1 0
9. Роттер Томас 1 0
10. Люкенедер Феликс 1 0
11. Белакович Неманя 1 0
12. Thomas Kofler 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адмира 0 0 0 11.11% (1) 44.44% (4) 44.44% (4)
 Хартберг 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Рапид Вена 1:2 Адмира Адмира 1:1 Штурм Вольфсбергер 3:0 Адмира Адмира 0:1 Ред Булл Зальцбург
Адмира 3:1 Мауэрверк Рид 2:1 Адмира Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт Электра 1:0 Адмира Сваровски Тироль 1:1 Адмира Нойзидль 0:4 Адмира ЦСКА Москва 1:0 Адмира Гляйсдорф 09 0:6 Адмира Кальсдорф 1:6 Адмира Адмира 0:4 Слован Братислава Адмира 4:0 Хорн Адмира 1:1 Альтах Хартберг 2:0 Адмира Рид 0:0 Адмира Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Адмира
Хартберг Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Вольфсбергер 1:3 Хартберг Хартберг 0:1 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид
Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Хартберг 1:2 Альтах Рапид Вена 0:2 Хартберг Бад Глайхенберг 0:3 Хартберг Хартберг 0:1 Локомотив Москва Хартберг 0:0 Форвертс Штайр Вайц 2:6 Хартберг Пинкафельд 3:4 Хартберг Хартберг 0:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Хартберг Хартберг 2:0 Адмира Аустрия Вена 3:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Адмира: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 9
Хартберг: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 4
Хартберг 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:3 Хартберг Бундеслига
Адмира 0:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 4:1 Адмира Бундеслига Хартберг 3:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Хартберг Бундеслига Адмира 2:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Хартберг 0:0 Адмира Товарищеские матчи Адмира 2:1 Хартберг Товарищеские матчи Адмира 1:4 Хартберг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 7 0 0 19 - 4 21
2. Штурм 7 4 2 1 16 - 10 14
3. Вольфсбергер 2:0 8 3 2 3 12 - 14 11
4. Рид 0:2 8 3 2 3 8 - 16 11
5. Адмира 1:0 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Альтах 0:0 8 2 3 3 7 - 9 9
7. Хартберг 0:1 8 2 2 4 11 - 11 8
8. Рапид Вена 7 2 2 3 10 - 8 8
9. Аустрия Клагенфурт 7 2 2 3 10 - 15 8
10. Аустрия Вена 0:0 8 1 5 2 8 - 8 8
11. ЛАСК 7 1 3 3 5 - 9 6
12. Сваровски Тироль 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Рид 0:2 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Штурм 4 2 1 1 8 - 7 7
4. Адмира 1:0 4 2 1 1 6 - 2 7
5. Аустрия Клагенфурт 3 2 1 0 7 - 5 7
6. Рапид Вена 4 2 0 2 7 - 4 6
7. Вольфсбергер 2:0 4 1 1 2 7 - 9 4
8. Альтах 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
9. Аустрия Вена 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
10. Сваровски Тироль 4 0 3 1 3 - 5 3
11. ЛАСК 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Хартберг 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Штурм 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Хартберг 0:1 5 2 1 2 9 - 7 7
4. Вольфсбергер 2:0 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Альтах 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Аустрия Вена 0:0 4 1 1 2 5 - 5 4
7. ЛАСК 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Адмира 1:0 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Сваровски Тироль 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Рапид Вена 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Рид 0:2 4 0 2 2 3 - 12 2
12. Аустрия Клагенфурт 4 0 1 3 3 - 10 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 1
3. Штурм Саркария Манприт 4 0 1
4. Штурм Йебоа Келвин 4 1 1
5. Хартберг Хорват Саша 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 4 0
3. Аустрия Клагенфурт Nicolas Wimmer 2 1
4. Альтах Нухиу Атдхи 3 0
5. Сваровски Тироль Пецос Атанасиос 3 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Адмира
Ничья
Хартберг
2.45
4.10
7.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Адмира 1:0 Хартберг онлайн




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