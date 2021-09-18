Австрия: Бундеслига 2021-2022
1:0
17' ГолГанда Йосеф
39' Желтая карточкаБабуску Онурхан
40' Желтая карточкаКайнц Тобиас
75' Желтая карточкаГольнер Манфред
1:1
83' ГолТадич Дарио
11
Ганда
Йосеф
22
Штек
Давид
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
77
Афдияй
Донис
10
Ниманн
Ноэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Херцог Андреас
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
77 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ниманн НоэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пэйнтсил СетПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
Главный тренер: Kurt Russ
Ход матча
17'
1:0
39'
40'
75'
83'
1:1
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бабуску Онурхан
|2
|0.25
|2.
|Цвиршиц Штефан
|2
|0.25
|3.
|Кершбаум Роман
|2
|0.25
|4.
|Мустафа Сулиман
|1
|0.13
|5.
|Форсагер Вильгельм
|1
|0.13
|6.
|Айву Эмануэль
|1
|0.13
|7.
|Ганда Йосеф
|1
|0.13
|8.
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|4 (1)
|0.5
|2.
|Хорват Саша
|4
|0.5
|3.
|Роттер Томас
|1
|0.13
|4.
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.13
|5.
|Хайль Юрген
|1
|0.13
|6.
|Белакович Неманя
|1
|0.13
|7.
|Клем Кристиан
|0
|0
|8.
|Гольнер Манфред
|0
|0
|9.
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|10.
|Штек Давид
|0
|0
|11.
|Лема Майкл Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Мустафа Сулиман
|3
|0
|3.
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|4.
|Кершбаум Роман
|2
|0
|5.
|Лукачевич Леонардо
|2
|0
|6.
|Малишек Лукас
|2
|0
|7.
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|8.
|Форсагер Вильгельм
|1
|0
|9.
|Эльмкис Илай
|1
|0
|10.
|Бабуску Онурхан
|1
|0
|11.
|Бруггер Янник
|1
|0
|12.
|Кронбергер Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хайль Юрген
|3
|0
|2.
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|3.
|Штек Давид
|2
|0
|4.
|Свете Рене
|2
|0
|5.
|Matija Horvat
|2
|0
|6.
|Тадич Дарио
|1
|0
|7.
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|8.
|Клем Кристиан
|1
|0
|9.
|Гольнер Манфред
|1
|0
|10.
|Роттер Томас
|1
|0
|11.
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|12.
|Белакович Неманя
|1
|0
|13.
|Thomas Kofler
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Адмира
|0
|10% (1)
|0
|10% (1)
|40% (4)
|40% (4)
|Хартберг
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: +8 =5 -7Рапид Вена 1:2 Адмира Адмира 1:1 Штурм Вольфсбергер 3:0 Адмира Адмира 0:1 Ред Булл Зальцбург
Адмира 3:1 Мауэрверк Рид 2:1 Адмира Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт Электра 1:0 Адмира Сваровски Тироль 1:1 Адмира Нойзидль 0:4 Адмира ЦСКА Москва 1:0 Адмира Гляйсдорф 09 0:6 Адмира Кальсдорф 1:6 Адмира Адмира 0:4 Слован Братислава Адмира 4:0 Хорн Адмира 1:1 Альтах Хартберг 2:0 Адмира Рид 0:0 Адмира Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Адмира
Хартберг Последние 20 матчей: +8 =6 -6Вольфсбергер 1:3 Хартберг Хартберг 0:1 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид
Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Хартберг 1:2 Альтах Рапид Вена 0:2 Хартберг Бад Глайхенберг 0:3 Хартберг Хартберг 0:1 Локомотив Москва Хартберг 0:0 Форвертс Штайр Вайц 2:6 Хартберг Пинкафельд 3:4 Хартберг Хартберг 0:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Хартберг Хартберг 2:0 Адмира Аустрия Вена 3:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Адмира: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 9
Хартберг: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 4
Адмира 0:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 4:1 Адмира Бундеслига Хартберг 3:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Хартберг Бундеслига Адмира 2:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Хартберг 0:0 Адмира Товарищеские матчи Адмира 2:1 Хартберг Товарищеские матчи Адмира 1:4 Хартберг Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|19 - 4
|21
|2.
|Штурм
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|3.
|Рид
|8
|3
|3
|2
|11 - 17
|12
|4.
|Альтах
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|5.
|Хартберг
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|6.
|Вольфсбергер
|8
|2
|3
|3
|13 - 17
|9
|7.
|Адмира
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|8.
|Рапид Вена
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|2
|3
|10 - 15
|8
|10.
|Аустрия Вена
|8
|1
|5
|2
|8 - 8
|8
|11.
|ЛАСК
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Сваровски Тироль
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рид
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|3.
|Штурм
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|Рапид Вена
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|6.
|Адмира
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|7.
|Вольфсбергер
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|8.
|Альтах
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|Аустрия Вена
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|10.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|11.
|ЛАСК
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|3.
|Штурм
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Вольфсбергер
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|5.
|Альтах
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|7.
|ЛАСК
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Адмира
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Рапид Вена
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Рид
|4
|0
|2
|2
|3 - 12
|2
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|1
|3.
|Штурм
|Саркария Манприт
|4
|0
|1
|4.
|Вольфсбергер
|Tai Baribo
|4
|0
|1
|5.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|4
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|4
|0
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Nicolas Wimmer
|2
|1
|5.
|Аустрия Вена
|Демаку Весель
|2
|1