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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Альтах
0'
18' Желтая карточка
Демаку Весель
42'
1
Пенц
Патрик
15
Леонардо
Ивкич
46
Хандль
Йоханнес
20
Мюль
Лукас
24
Шойссенгейер
Кристиан
29
Зуттнер
Маркус
5
Мартель
Эрик
77
Джукич
Александар
8
Демаку
Весель
30
Фишер
Манфред
92
Джуричин
Марко
1
Кобрас
Мартин
18
Цвишенбруггер
Ян
2
Дабанлы
Беркай
6
Ндиайе
Пап-Альюн
II
33
Букта
Чаба
27
Хаудум
Штефан
16
Шрайнер
Эммануэль
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
34
Турнвальд
Мануэль
10
Райтер
Доминик
9
Нухиу
Атдхи
Аустрия Вена
5-3-2
Альтах
3-4-1-2

Ход матча

18'
Демаку Весель
 

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джуричин Марко 3 (1) 0.38
2. Мартель Эрик 1 0.13
3. Мюль Лукас 1 0.13
4. Пихлер Бенедикт 1 0.13
5. Хандль Йоханнес 1 0.13
6. Noah Ohio 1 0.13
7. Зуттнер Маркус 0 0
Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нухиу Атдхи 3 (1) 0.38
2. Турнвальд Мануэль 1 0.13
3. Крижман Санди 1 0.13
4. Хаудум Штефан 1 0.13
5. Нуссбаумер Даниэль 1 0.13
6. Нетцер Филипп 0 0
7. Райтер Доминик 0 0

Карточки

Аустрия Вена
# Игрок      
1. Джуричин Марко 2 0
2. Демаку Весель 2 0
3. Пихлер Бенедикт 2 0
4. Хандль Йоханнес 2 0
5. Мартель Эрик 2 0
6. Грюнвальд Александр 1 0
7. Шойссенгейер Кристиан 1 0
8. Мюль Лукас 1 0
9. Браунёдер Маттиас 1 0
10. Хускович Муарем 1 0
11. Леонардо Ивкич 1 0
Альтах
# Игрок      
1. Нухиу Атдхи 3 0
2. Дабанлы Беркай 3 0
3. Нетцер Филипп 2 0
4. Цвишенбруггер Ян 2 0
5. Хаудум Штефан 2 0
6. Felix Strauss 2 0
7. Крижман Санди 1 0
8. Прокопич Борис 1 0
9. Майлингер Марко 1 0
10. Нуссбаумер Даниэль 1 0
11. Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
12. Sebastian Aigner 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аустрия Вена 0 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2) 50% (4)
 Альтах 14.29% (1) 42.86% (3) 0 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +10 =5 -5
ЛАСК 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Штурм 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт
Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль Брейдаблик 2:1 Аустрия Вена Рид 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Брейдаблик Шпитталь 0:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Тузла Сити Аустрия Вена 4:0 Копер Аустрия Вена 2:1 Форвертс Штайр Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Хартберг 0:3 Аустрия Вена Рид 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 3:1 Хартберг Альтах 2:1 Аустрия Вена
Альтах Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Альтах 1:1 Рид Альтах 1:3 Вадуц Альтах 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 0:0 Альтах
Альтах 2:1 Рапид Вена Штурм 3:1 Альтах Хартберг 1:2 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Кальсдорф 2:1 Альтах Альтах 1:3 Санкт-Галлен Альтах 0:1 Хайденхайм Адмира 1:1 Альтах Альтах 3:0 Рид Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Альтах: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Альтах 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Аустрия Вена Бундеслига
Аустрия Вена 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 5:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 7 0 0 19 - 4 21
2. Штурм 7 4 2 1 16 - 10 14
3. Вольфсбергер 2:0 8 3 2 3 12 - 14 11
4. Рид 0:2 8 3 2 3 8 - 16 11
5. Адмира 1:0 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Альтах 0:0 8 2 3 3 7 - 9 9
7. Хартберг 0:1 8 2 2 4 11 - 11 8
8. Рапид Вена 7 2 2 3 10 - 8 8
9. Аустрия Клагенфурт 7 2 2 3 10 - 15 8
10. Аустрия Вена 0:0 8 1 5 2 8 - 8 8
11. ЛАСК 7 1 3 3 5 - 9 6
12. Сваровски Тироль 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Рид 0:2 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Штурм 4 2 1 1 8 - 7 7
4. Адмира 1:0 4 2 1 1 6 - 2 7
5. Аустрия Клагенфурт 3 2 1 0 7 - 5 7
6. Рапид Вена 4 2 0 2 7 - 4 6
7. Вольфсбергер 2:0 4 1 1 2 7 - 9 4
8. Альтах 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
9. Аустрия Вена 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
10. Сваровски Тироль 4 0 3 1 3 - 5 3
11. ЛАСК 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Хартберг 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Штурм 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Хартберг 0:1 5 2 1 2 9 - 7 7
4. Вольфсбергер 2:0 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Альтах 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Аустрия Вена 0:0 4 1 1 2 5 - 5 4
7. ЛАСК 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Адмира 1:0 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Сваровски Тироль 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Рапид Вена 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Рид 0:2 4 0 2 2 3 - 12 2
12. Аустрия Клагенфурт 4 0 1 3 3 - 10 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 1
3. Штурм Саркария Манприт 4 0 1
4. Штурм Йебоа Келвин 4 1 1
5. Хартберг Хорват Саша 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 4 0
3. Аустрия Клагенфурт Nicolas Wimmer 2 1
4. Альтах Нухиу Атдхи 3 0
5. Сваровски Тироль Пецос Атанасиос 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    18'
    Демаку Весель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Альтах
1.64
4.30
5.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Вена 0:0 Альтах онлайн




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