Австрия: Бундеслига 2021-2022
Аустрия Вена
0:0
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
Альтах
17' Желтая карточкаДемаку Весель
47' Желтая карточкаНдиайе Пап-Альюн II
48' Желтая карточкаПенц Патрик
81' Желтая карточкаДабанлы Беркай
82' Вторая желтая карточкаДемаку Весель
20
Мюль
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Полузащитник
-
16 Келес ДжанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Noah Ohio
-
Главный тренер: Manfred Schmid
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
12 Бишоф НойНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
17'
48'
73'
81'
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джуричин Марко
|3 (1)
|0.38
|2.
|Мартель Эрик
|1
|0.13
|3.
|Мюль Лукас
|1
|0.13
|4.
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.13
|5.
|Хандль Йоханнес
|1
|0.13
|6.
|Noah Ohio
|1
|0.13
|7.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нухиу Атдхи
|3 (1)
|0.38
|2.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.13
|3.
|Крижман Санди
|1
|0.13
|4.
|Хаудум Штефан
|1
|0.13
|5.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.13
|6.
|Нетцер Филипп
|0
|0
|7.
|Райтер Доминик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Демаку Весель
|2
|1
|2.
|Джуричин Марко
|2
|0
|3.
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|4.
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|5.
|Мартель Эрик
|2
|0
|6.
|Грюнвальд Александр
|1
|0
|7.
|Пенц Патрик
|1
|0
|8.
|Шойссенгейер Кристиан
|1
|0
|9.
|Мюль Лукас
|1
|0
|10.
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|11.
|Хускович Муарем
|1
|0
|12.
|Леонардо Ивкич
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дабанлы Беркай
|4
|0
|2.
|Нухиу Атдхи
|3
|0
|3.
|Нетцер Филипп
|2
|0
|4.
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|5.
|Хаудум Штефан
|2
|0
|6.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|2
|0
|7.
|Felix Strauss
|2
|0
|8.
|Крижман Санди
|1
|0
|9.
|Прокопич Борис
|1
|0
|10.
|Майлингер Марко
|1
|0
|11.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|12.
|Sebastian Aigner
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Вена
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|50% (4)
|Альтах
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +10 =5 -5ЛАСК 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Штурм 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт
Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль Брейдаблик 2:1 Аустрия Вена Рид 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Брейдаблик Шпитталь 0:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Тузла Сити Аустрия Вена 4:0 Копер Аустрия Вена 2:1 Форвертс Штайр Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Хартберг 0:3 Аустрия Вена Рид 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 3:1 Хартберг Альтах 2:1 Аустрия Вена
Альтах Последние 20 матчей: +5 =6 -9Альтах 1:1 Рид Альтах 1:3 Вадуц Альтах 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 0:0 Альтах
Альтах 2:1 Рапид Вена Штурм 3:1 Альтах Хартберг 1:2 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Кальсдорф 2:1 Альтах Альтах 1:3 Санкт-Галлен Альтах 0:1 Хайденхайм Адмира 1:1 Альтах Альтах 3:0 Рид Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Альтах: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Аустрия Вена 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 5:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|19 - 4
|21
|2.
|Штурм
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|3.
|Рид
|8
|3
|3
|2
|11 - 17
|12
|4.
|Альтах
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|5.
|Хартберг
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|6.
|Вольфсбергер
|8
|2
|3
|3
|13 - 17
|9
|7.
|Адмира
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|8.
|Рапид Вена
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|2
|3
|10 - 15
|8
|10.
|Аустрия Вена
|8
|1
|5
|2
|8 - 8
|8
|11.
|ЛАСК
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Сваровски Тироль
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рид
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|3.
|Штурм
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|Рапид Вена
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|6.
|Адмира
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|7.
|Вольфсбергер
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|8.
|Альтах
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|Аустрия Вена
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|10.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|11.
|ЛАСК
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|3.
|Штурм
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Вольфсбергер
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|5.
|Альтах
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|7.
|ЛАСК
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Адмира
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Рапид Вена
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Рид
|4
|0
|2
|2
|3 - 12
|2
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|1
|3.
|Штурм
|Саркария Манприт
|4
|0
|1
|4.
|Вольфсбергер
|Tai Baribo
|4
|0
|1
|5.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|4
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|4
|0
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Nicolas Wimmer
|2
|1
|5.
|Аустрия Вена
|Демаку Весель
|2
|1