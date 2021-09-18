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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рид
0:2
Первый тайм: 42'

Стадион:
Вольфсбергер
0'
0:1
19' Гол
Перец Элиэль
0:2
25' Гол
Рёчер Торстен
42'
1
Радлингер
Самуэль
10
Висмейер
Юлиан
6
Райнер
Константин
30
Milos
Jovicic
24
Tin
Plavotic
25
Сивалд
Феликс
37
Nikola
Stosic
22
Нутц
Штефан
11
Оффенбахер
Даниэль
21
Leo
Mikic
8
Valdir
31
Кофлер
Александр
77
Дедич
Амар
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
17
Шерцер
Йонатан
7
Перец
Элиэль
16
Ляйтгеб
Марио
33
Штрацниг
Кай
10
Линдль
Михаэль
18
Рёчер
Торстен
11
Tai
Baribo
Рид
5-3-2
Вольфсбергер
4-3-1-2

Ход матча

19'
0:1
Перец Элиэль
25'
0:2
Рёчер Торстен

Бомбардиры внутри турнира

Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Байич Анте 2 0.25
2. Райнер Константин 2 0.25
3. Нутц Штефан 1 0.13
4. Оффенбахер Даниэль 1 0.13
5. Шаби Сейфедин 1 0.13
6. Philipp Pomer 1 0.13
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Tai Baribo 3 0.38
2. Линдль Михаэль 2 (2) 0.25
3. Рёчер Торстен 2 0.25
4. Дедич Амар 2 0.25
5. Перец Элиэль 1 0.13
6. Дьенг Шейку 1 0.13
7. Баумгартнер Доминик 1 0.13
8. Верницниг Кристофер 0 0

Карточки

Рид
# Игрок      
1. Цигль Марсель 2 0
2. Оффенбахер Даниэль 2 0
3. Радлингер Самуэль 1 0
4. Лергер Михель 1 0
5. Сивалд Феликс 1 0
6. Райнер Константин 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Тафернер Маттойс 1 1
2. Баумгартнер Доминик 2 0
3. Дедич Амар 2 0
4. Tai Baribo 2 0
5. Линдль Михаэль 1 0
6. Кофлер Александр 1 0
7. Дьенг Шейку 1 0
8. Шерцер Йонатан 1 0
9. Визингер Дарио 1 0
10. Гугганиг Давид 1 0
11. Лочошвили Лука 1 0
12. Штрацниг Кай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рид 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Вольфсбергер 10% (1) 20% (2) 40% (4) 10% (1) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Рид Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Альтах 1:1 Рид Рид 1:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 Рид Хартберг 1:1 Рид
Рид 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид Рид 2:1 Аустрия Вена Грёдиг 0:7 Рид Ян 2:0 Рид Рид 1:0 Мюнхен-1860 Лиферинг 1:3 Рид Рид 3:2 Аустрия Вена Альтах 3:0 Рид Рид 0:0 Адмира Хартберг 1:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:0 Рид Рид 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:2 Рид Рид 0:0 Альтах Адмира 0:2 Рид
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Вольфсбергер 1:3 Хартберг Альтах 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Адмира Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль
Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:4 Штурм Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер 0:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:2 Спарта Прага Вольфсбергер 1:3 Риека Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Штурм Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:4 ЛАСК Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 0:1 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Рид: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Рид 0:4 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рид Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рид Кубок Вольфсбергер 0:1 Рид Товарищеские матчи
Рид 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига Рид 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рид Бундеслига Рид 0:0 Вольфсбергер Кубок Рид 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Рид 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Рид Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Рид Бундеслига Рид 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Рид 0:1 Вольфсбергер Кубок Австрии Вольфсбергер 4:1 Рид Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Рид Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 7 0 0 19 - 4 21
2. Штурм 7 4 2 1 16 - 10 14
3. Вольфсбергер 2:0 8 3 2 3 12 - 14 11
4. Рид 0:2 8 3 2 3 8 - 16 11
5. Адмира 1:0 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Альтах 0:0 8 2 3 3 7 - 9 9
7. Хартберг 0:1 8 2 2 4 11 - 11 8
8. Рапид Вена 7 2 2 3 10 - 8 8
9. Аустрия Клагенфурт 7 2 2 3 10 - 15 8
10. Аустрия Вена 0:0 8 1 5 2 8 - 8 8
11. ЛАСК 7 1 3 3 5 - 9 6
12. Сваровски Тироль 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Рид 0:2 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Штурм 4 2 1 1 8 - 7 7
4. Адмира 1:0 4 2 1 1 6 - 2 7
5. Аустрия Клагенфурт 3 2 1 0 7 - 5 7
6. Рапид Вена 4 2 0 2 7 - 4 6
7. Вольфсбергер 2:0 4 1 1 2 7 - 9 4
8. Альтах 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
9. Аустрия Вена 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
10. Сваровски Тироль 4 0 3 1 3 - 5 3
11. ЛАСК 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Хартберг 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Штурм 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Хартберг 0:1 5 2 1 2 9 - 7 7
4. Вольфсбергер 2:0 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Альтах 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Аустрия Вена 0:0 4 1 1 2 5 - 5 4
7. ЛАСК 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Адмира 1:0 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Сваровски Тироль 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Рапид Вена 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Рид 0:2 4 0 2 2 3 - 12 2
12. Аустрия Клагенфурт 4 0 1 3 3 - 10 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 1
3. Штурм Саркария Манприт 4 0 1
4. Штурм Йебоа Келвин 4 1 1
5. Хартберг Хорват Саша 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 4 0
3. Аустрия Клагенфурт Nicolas Wimmer 2 1
4. Альтах Нухиу Атдхи 3 0
5. Сваровски Тироль Пецос Атанасиос 3 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Вольфсбергер
44.25
4.03
1.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рид 0:2 Вольфсбергер онлайн




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