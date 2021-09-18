Австрия: Бундеслига 2021-2022
Рид
0:2
Первый тайм: 42'
Стадион: Josko Arena
Вольфсбергер
0:1
19' ГолПерец Элиэль
0:2
25' ГолРёчер Торстен
24
Tin
Plavotic
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
8
Valdir
77
Дедич
Амар
33
Штрацниг
Кай
11
Tai
Baribo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Leo MikicНападающий
-
8 ValdirНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Сатин МуратНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Tai BariboНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дутт Робин
Ход матча
19'
0:1
25'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байич Анте
|2
|0.25
|2.
|Райнер Константин
|2
|0.25
|3.
|Нутц Штефан
|1
|0.13
|4.
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.13
|5.
|Шаби Сейфедин
|1
|0.13
|6.
|Philipp Pomer
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Tai Baribo
|3
|0.38
|2.
|Линдль Михаэль
|2 (2)
|0.25
|3.
|Рёчер Торстен
|2
|0.25
|4.
|Дедич Амар
|2
|0.25
|5.
|Перец Элиэль
|1
|0.13
|6.
|Дьенг Шейку
|1
|0.13
|7.
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.13
|8.
|Верницниг Кристофер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цигль Марсель
|2
|0
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|2
|0
|3.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|4.
|Лергер Михель
|1
|0
|5.
|Сивалд Феликс
|1
|0
|6.
|Райнер Константин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тафернер Маттойс
|1
|1
|2.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|3.
|Дедич Амар
|2
|0
|4.
|Tai Baribo
|2
|0
|5.
|Линдль Михаэль
|1
|0
|6.
|Кофлер Александр
|1
|0
|7.
|Дьенг Шейку
|1
|0
|8.
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|9.
|Визингер Дарио
|1
|0
|10.
|Гугганиг Давид
|1
|0
|11.
|Лочошвили Лука
|1
|0
|12.
|Штрацниг Кай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рид
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Вольфсбергер
|10% (1)
|20% (2)
|40% (4)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Рид Последние 20 матчей: +9 =7 -4Альтах 1:1 Рид Рид 1:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 Рид Хартберг 1:1 Рид
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +6 =4 -10Вольфсбергер 1:3 Хартберг Альтах 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Адмира Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль
Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:4 Штурм Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер 0:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:2 Спарта Прага Вольфсбергер 1:3 Риека Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Штурм Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:4 ЛАСК Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 0:1 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Рид: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Рид 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига Рид 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рид Бундеслига Рид 0:0 Вольфсбергер Кубок Рид 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Рид 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Рид Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Рид Бундеслига Рид 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Рид 0:1 Вольфсбергер Кубок Австрии Вольфсбергер 4:1 Рид Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Рид Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|19 - 4
|21
|2.
|Штурм
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|3.
|Вольфсбергер
|2:0
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|4.
|Рид
|0:2
|8
|3
|2
|3
|8 - 16
|11
|5.
|Адмира
|1:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Альтах
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|7.
|Хартберг
|0:1
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|8.
|Рапид Вена
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|2
|3
|10 - 15
|8
|10.
|Аустрия Вена
|0:0
|8
|1
|5
|2
|8 - 8
|8
|11.
|ЛАСК
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Сваровски Тироль
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Рид
|0:2
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Штурм
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|4.
|Адмира
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|6.
|Рапид Вена
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|7.
|Вольфсбергер
|2:0
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|8.
|Альтах
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|Аустрия Вена
|0:0
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|10.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|11.
|ЛАСК
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|Хартберг
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Штурм
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Хартберг
|0:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|4.
|Вольфсбергер
|2:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Альтах
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Аустрия Вена
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|7.
|ЛАСК
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Адмира
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Рапид Вена
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Рид
|0:2
|4
|0
|2
|2
|3 - 12
|2
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|1
|3.
|Штурм
|Саркария Манприт
|4
|0
|1
|4.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|4
|1
|1
|5.
|Хартберг
|Хорват Саша
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|Nicolas Wimmer
|2
|1
|4.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|3
|0
|5.
|Сваровски Тироль
|Пецос Атанасиос
|3
|0