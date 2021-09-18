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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рид
3:3
Конец матча

Стадион:
Вольфсбергер
0'
0:1
19' Гол
Перец Элиэль
0:2
25' Гол
Рёчер Торстен
0:3
57' Гол
Tai Baribo
1:3
62' Гол
Висмейер Юлиан
64' Желтая карточка
Перец Элиэль
69' Желтая карточка
Кофлер Александр
2:3
73' Гол
Leo Mikic
79' Желтая карточка
Оффенбахер Даниэль
90' Желтая карточка
Висмейер Юлиан
3:3
90' Гол
Висмейер Юлиан
90'+6
1
Радлингер
Самуэль
6
Райнер
Константин
30
Milos
Jovicic
24
Tin
Plavotic
10
Висмейер
Юлиан
37
Nikola
Stosic
11
Оффенбахер
Даниэль
25
Сивалд
Феликс
8
Valdir
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
31
Кофлер
Александр
77
Дедич
Амар
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
17
Шерцер
Йонатан
7
Перец
Элиэль
16
Ляйтгеб
Марио
33
Штрацниг
Кай
10
Линдль
Михаэль
18
Рёчер
Торстен
11
Tai
Baribo
Рид
3-4-3
Вольфсбергер
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Байич Анте 2 0.25
2. Висмейер Юлиан 2 0.25
3. Райнер Константин 2 0.25
4. Нутц Штефан 1 0.13
5. Оффенбахер Даниэль 1 0.13
6. Шаби Сейфедин 1 0.13
7. Philipp Pomer 1 0.13
8. Leo Mikic 1 0.13
9. Сатин Мурат 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Tai Baribo 4 0.5
2. Линдль Михаэль 2 (2) 0.25
3. Рёчер Торстен 2 0.25
4. Дедич Амар 2 0.25
5. Перец Элиэль 1 0.13
6. Дьенг Шейку 1 0.13
7. Баумгартнер Доминик 1 0.13
8. Верницниг Кристофер 0 0
9. Шерцер Йонатан 0 0

Карточки

Рид
# Игрок      
1. Оффенбахер Даниэль 3 0
2. Цигль Марсель 2 0
3. Висмейер Юлиан 1 0
4. Радлингер Самуэль 1 0
5. Лергер Михель 1 0
6. Сивалд Феликс 1 0
7. Райнер Константин 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Тафернер Маттойс 1 1
2. Кофлер Александр 2 0
3. Баумгартнер Доминик 2 0
4. Дедич Амар 2 0
5. Tai Baribo 2 0
6. Линдль Михаэль 1 0
7. Дьенг Шейку 1 0
8. Шерцер Йонатан 1 0
9. Визингер Дарио 1 0
10. Гугганиг Давид 1 0
11. Перец Элиэль 1 0
12. Лочошвили Лука 1 0
13. Штрацниг Кай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рид 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2)
 Вольфсбергер 7.69% (1) 30.77% (4) 30.77% (4) 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Рид Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Альтах 1:1 Рид Рид 1:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 Рид Хартберг 1:1 Рид
Рид 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид Рид 2:1 Аустрия Вена Грёдиг 0:7 Рид Ян 2:0 Рид Рид 1:0 Мюнхен-1860 Лиферинг 1:3 Рид Рид 3:2 Аустрия Вена Альтах 3:0 Рид Рид 0:0 Адмира Хартберг 1:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:0 Рид Рид 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:2 Рид Рид 0:0 Альтах Адмира 0:2 Рид
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Вольфсбергер 1:3 Хартберг Альтах 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Адмира Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль
Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:4 Штурм Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер 0:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:2 Спарта Прага Вольфсбергер 1:3 Риека Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Штурм Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:4 ЛАСК Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 0:1 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Рид: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Рид 0:4 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рид Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рид Кубок Вольфсбергер 0:1 Рид Товарищеские матчи
Рид 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига Рид 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рид Бундеслига Рид 0:0 Вольфсбергер Кубок Рид 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Рид 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Рид Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Рид Бундеслига Рид 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Рид 0:1 Вольфсбергер Кубок Австрии Вольфсбергер 4:1 Рид Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Рид Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 7 0 0 19 - 4 21
2. Штурм 7 4 2 1 16 - 10 14
3. Рид 8 3 3 2 11 - 17 12
4. Альтах 8 2 3 3 7 - 9 9
5. Хартберг 8 2 3 3 12 - 11 9
6. Вольфсбергер 8 2 3 3 13 - 17 9
7. Адмира 8 2 3 3 10 - 10 9
8. Рапид Вена 7 2 2 3 10 - 8 8
9. Аустрия Клагенфурт 7 2 2 3 10 - 15 8
10. Аустрия Вена 8 1 5 2 8 - 8 8
11. ЛАСК 7 1 3 3 5 - 9 6
12. Сваровски Тироль 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 4 3 1 0 8 - 5 10
2. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
3. Штурм 4 2 1 1 8 - 7 7
4. Аустрия Клагенфурт 3 2 1 0 7 - 5 7
5. Рапид Вена 4 2 0 2 7 - 4 6
6. Адмира 4 1 2 1 6 - 3 5
7. Вольфсбергер 4 1 1 2 7 - 9 4
8. Альтах 4 1 1 2 4 - 5 4
9. Аустрия Вена 4 0 4 0 3 - 3 4
10. Сваровски Тироль 4 0 3 1 3 - 5 3
11. ЛАСК 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Хартберг 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Хартберг 5 2 2 1 10 - 7 8
3. Штурм 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Вольфсбергер 4 1 2 1 6 - 8 5
5. Альтах 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Аустрия Вена 4 1 1 2 5 - 5 4
7. ЛАСК 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Адмира 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Сваровски Тироль 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Рапид Вена 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Рид 4 0 2 2 3 - 12 2
12. Аустрия Клагенфурт 4 0 1 3 3 - 10 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 1
3. Штурм Саркария Манприт 4 0 1
4. Вольфсбергер Tai Baribo 4 0 1
5. Хартберг Тадич Дарио 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Альтах Дабанлы Беркай 4 0
3. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 4 0
4. Аустрия Клагенфурт Nicolas Wimmer 2 1
5. Аустрия Вена Демаку Весель 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Рёчер Торстен бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Перец Элиэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Рид 3:3 Вольфсбергер онлайн




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