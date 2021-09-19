Франция: Лига 1 2021-2022
Анже
1:4
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
Нант
0:1
3' ГолЖиротто Андрей
0:2
6' ПенальтиБлас Людовик
1:2
10' ГолТраоре Исмаэль
1:3
23' ГолКоло-Муани Рандаль
24' Желтая карточкаФюльжени Анжело
25' Желтая карточкаСаймон Мозес
45' Желтая карточкаЧиривелья Педро
45' Желтая карточкаМангани Тома
1:4
80' ГолБлас Людовик
29
Мансо
Венсан
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
14
Траоре
Шарль
26
Букари
Осман
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РомейнЗащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gerald Baticle
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
3'
0:1
6'
0:2
10'
1:2
23'
24'
25'
45'
45'
80'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
3 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
10 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Исмаэль
|2
|0.33
|2.
|Буфаль Софьян
|2
|0.33
|3.
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.17
|4.
|Баокен Стефан
|1
|0.17
|5.
|Томас Ромейн
|1
|0.17
|6.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0.17
|7.
|Унаи Аззедин
|1
|0.17
|8.
|Кабо Джимми
|0
|0
|9.
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|10.
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|3 (1)
|0.5
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.33
|3.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.17
|4.
|Жиротто Андрей
|1
|0.17
|5.
|Саймон Мозес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мангани Тома
|2
|0
|2.
|Фюльжени Анжело
|2
|0
|3.
|Кабо Джимми
|1
|0
|4.
|Томас Ромейн
|1
|0
|5.
|Думбия Сулейман
|1
|0
|6.
|Менди Батиста
|1
|0
|7.
|Таиби Ванисс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|2
|0
|2.
|Блас Людовик
|2
|0
|3.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|4.
|Саймон Мозес
|1
|0
|5.
|Коко Маркус
|1
|0
|6.
|Жиротто Андрей
|1
|0
|7.
|Чиривелья Педро
|1
|0
|8.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|44.44% (4)
|Нант
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +7 =4 -9Брест 1:1 Анже Анже 2:0 Ренн Бордо 1:1 Анже Анже 3:0 Лион
Нант Последние 20 матчей: +7 =2 -11Нант 0:2 Ницца Нант 0:1 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 2:0 Метц
Последние игры между собой
Анже: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Нант: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Нант 1:2 Анже Лига 1 Анже 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Анже Лига 1 Анже 1:1 Нант Товарищеские матчи Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Анже Лига 1 Нант 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 2:1 Анже Кубок лиги Нант 2:0 Анже Лига 1 Анже 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:3 Анже Товарищеские матчи Анже 3:1 Нант Товарищеские матчи Анже 2:0 Нант Лига 2 Нант 1:0 Анже Лига 2 Анже 2:1 Нант Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|3.
|Марсель
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|4.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 2
|10
|6.
|Лорьян
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|7.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|8.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Монпелье
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|10.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|11.
|Страсбург
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Ренн
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|14.
|Монако
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|17.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Страсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|11.
|Ренн
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|13.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Лорьян
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Ренн
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|2
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|4.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
|5.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|3.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|4.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|3
|0
|5.
|Ницца
|Лемина Марио
|3
|0
Прогнозы на матч Анже 1:4 Нант
Исход игры
Анже
73.4% (105)
Ничья
19.6% (28)
Нант
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
22.7% (32)
Меньше
77.3% (109)
Обе команды забьют
Да
40.43% (57)
Нет
59.57% (84)
Популярный счёт
1:0 Анже
42% (60)
1:1 Ничья
17.5% (25)
2:1 Анже
16.8% (24)
2:0 Анже
12.6% (18)
1:2 Нант
4.9% (7)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Нант
1.4% (2)
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