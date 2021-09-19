Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Мангани Тома - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Жиротто Андрей из команды Нант

49' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Чиривелья Педро получил желтую карточку от судьи

46' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Анже

42' Сиприен Вилан из команды Нант навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

41' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

39' Кабо Джимми бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

37' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

37' Фюльжени Анжело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

36' Плохо сыграл Фабио да Сильва - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

35' Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

32' Кабо Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Удар от ворот произведет Нант

30' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Фюльжени Анжело из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Фабио да Сильва получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Фабио да Сильва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Жиротто Андрей из команды Нант

26' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян , обводя своих соперников

25' Саймон Мозес получает желтую карточку за нырок

25' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Саймон Мозес нырнул в штрафной. Спорно!

24' Рефери не любит споров - именно за это Фюльжени Анжело сейчас получил желтую

23' Г О О О О Л - Коло-Муани Рандаль забивает с правой ноги!

23' Отличные скиллы показывает Коло-Муани Рандаль , обводя своих соперников

23' Кабо Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Почти гол! Фюльжени Анжело пробил головой по воротам, но Альбан Ляфон спас!

21' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

13' Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Анже будет все-таки засчитан.

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

9' Блас Людовик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Г О О О О О Л - Блас Людовик из команды Нант забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Поль Бернардони прыгнул вправо!

5' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Мансо Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Нант начинает с центра поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола