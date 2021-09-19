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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
1:4
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
0:1
3' Гол
Жиротто Андрей
0:2
6' Пенальти
Блас Людовик
1:2
10' Гол
Траоре Исмаэль
1:3
23' Гол
Коло-Муани Рандаль
24' Желтая карточка
Фюльжени Анжело
25' Желтая карточка
Саймон Мозес
45' Желтая карточка
Чиривелья Педро
45' Желтая карточка
Мангани Тома
1:4
80' Гол
Блас Людовик
90'+4
1
Бернардони
Поль
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
2
Менди
Батиста
5
Мангани
Тома
3
Думбия
Сулейман
10
Фюльжени
Анжело
7
Буфаль
Софьян
21
Чо
Мохамед-Али
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
8
Сиприен
Вилан
5
Чиривелья
Педро
26
Букари
Осман
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
23
Коло-Муани
Рандаль
Анже
3-4-1-2
Нант
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Исмаэль 2 0.33
2. Буфаль Софьян 2 0.33
3. Мангани Тома 1 (1) 0.17
4. Баокен Стефан 1 0.17
5. Томас Ромейн 1 0.17
6. Чо Мохамед-Али 1 0.17
7. Унаи Аззедин 1 0.17
8. Кабо Джимми 0 0
9. Фюльжени Анжело 0 0
10. Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 3 (1) 0.5
2. Коло-Муани Рандаль 2 0.33
3. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.17
4. Жиротто Андрей 1 0.17
5. Саймон Мозес 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Мангани Тома 2 0
2. Фюльжени Анжело 2 0
3. Кабо Джимми 1 0
4. Томас Ромейн 1 0
5. Думбия Сулейман 1 0
6. Менди Батиста 1 0
7. Таиби Ванисс 1 0
Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 2 0
2. Блас Людовик 2 0
3. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
4. Саймон Мозес 1 0
5. Коко Маркус 1 0
6. Жиротто Андрей 1 0
7. Чиривелья Педро 1 0
8. Коло-Муани Рандаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 44.44% (4)
 Нант 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Брест 1:1 Анже Анже 2:0 Ренн Бордо 1:1 Анже Анже 3:0 Лион
Страсбург 0:2 Анже Анже 0:1 Лорьян Анже 3:0 Труа Спортинг Л 2:0 Анже Анже 3:0 Шатору Анже 2:2 Ньор Анже 1:2 Лилль Марсель 3:2 Анже Анже 3:0 Дижон Лорьян 2:0 Анже Анже 0:1 Монако ПСЖ 5:0 Анже Анже 0:3 Ренн Лион 3:0 Анже Седан 0:1 Анже Анже 1:1 Монпелье
Нант Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Нант 0:2 Ницца Нант 0:1 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 2:0 Метц
Монако 1:1 Нант Лорьян 1:0 Нант Брест 1:3 Нант Нант 0:1 Ньор Нант 0:1 Кан Нант 0:1 Тулуза Тулуза 1:2 Нант Нант 1:2 Монпелье Дижон 0:4 Нант Нант 3:0 Бордо Брест 1:4 Нант Страсбург 1:2 Нант Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян

Последние игры между собой

Анже: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Нант: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Анже 1:3 Нант Лига 1 Нант 1:1 Анже Лига 1 Нант 1:2 Анже Товарищеские матчи Анже 2:0 Нант Лига 1
Нант 1:2 Анже Лига 1 Анже 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Анже Лига 1 Анже 1:1 Нант Товарищеские матчи Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Анже Лига 1 Нант 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 2:1 Анже Кубок лиги Нант 2:0 Анже Лига 1 Анже 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:3 Анже Товарищеские матчи Анже 3:1 Нант Товарищеские матчи Анже 2:0 Нант Лига 2 Нант 1:0 Анже Лига 2 Анже 2:1 Нант Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Ланс Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
3. Марсель 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
4. Анже Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Ницца Заявка 5 3 2 0 13 - 2 10
6. Лорьян Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
7. Клермон Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
8. Лион Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монпелье Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
10. Нант Заявка 6 2 1 3 7 - 6 7
11. Страсбург Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
12. Реймс Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Ренн 0:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 6 6
14. Монако Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15. Труа Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
17. Бордо Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
18. Брест Заявка 6 0 4 2 7 - 11 4
19. Сент-Этьен Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Анже Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Марсель 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
9. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
11. Ренн 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
13. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Марсель 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
10. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Бордо Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Лорьян Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15. Ренн 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
18. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
5. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Монпелье Тулер Матеус 2 1
3. Лорьян Мендес Убулан 2 1
4. Лорьян Абергель Лоран 3 0
5. Ницца Лемина Марио 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Анже 73.4% (105)
X 19.6% (28)
Нант 7% (10)
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Новости
Где смотреть матч Анже 1:4 Нант онлайн


Прогнозы на матч Анже 1:4 Нант

Исход игры
Анже
73.4% (105)
Ничья
19.6% (28)
Нант
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
22.7% (32)
Меньше
77.3% (109)
Обе команды забьют
Да
40.43% (57)
Нет
59.57% (84)
Популярный счёт
1:0 Анже
42% (60)
1:1 Ничья
17.5% (25)
2:1 Анже
16.8% (24)
2:0 Анже
12.6% (18)
1:2 Нант
4.9% (7)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Нант
1.4% (2)
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