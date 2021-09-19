Франция: Лига 1 2021-2022
33' Желтая карточкаХорхе Сампаоли
44' Желтая карточкаБаде Луак
16
Пау
Лопес
14
Перес
Луан
29
Лирола
Поль
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
27
Траоре
Амари
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энрике ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
-
18 Аблин МаттисНападающий
- Нападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
33'
44'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайе Димитри
|3
|0.6
|2.
|Юндер Дженгиз
|3
|0.6
|3.
|Бамба Дьенг Амаду
|2
|0.4
|4.
|Жерсон Сантос
|1
|0.2
|5.
|Гендузи Маттео
|1
|0.2
|6.
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|7.
|Гуйе Пап
|0
|0
|8.
|Ронжье Валентин
|0
|0
|9.
|Перес Луан
|0
|0
|10.
|Арит Амин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|1
|0.17
|2.
|Терье Мартен
|1
|0.17
|3.
|Сулемана Камалдин
|1
|0.17
|4.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|5.
|Сантамария Батист
|0
|0
|6.
|Мелинг Биргер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Балерди Леонардо
|1
|1
|2.
|Перес Луан
|2
|0
|3.
|Камара Бубакар
|2
|0
|4.
|Хорхе Сампаоли
|2
|0
|5.
|Гуйе Пап
|1
|0
|6.
|Салиба Вильям
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баде Луак
|1
|1
|2.
|Траоре Амари
|2
|0
|3.
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|4.
|Агер Наиф
|1
|0
|5.
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|6.
|Угочукву Лесли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|0
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|Ренн
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +12 =7 -1Локомотив Москва 1:1 Марсель Монако 0:2 Марсель Марсель 3:1 Сент-Этьен Марсель 2:2 Бордо
Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон
Ренн Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ренн 2:2 Тоттенхэм Ренн 0:2 Реймс Анже 2:0 Ренн Русенборг 1:3 Ренн
Последние игры между собой
Марсель: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ренн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Кубок лиги Марсель 1:3 Ренн Лига 1 Марсель 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:5 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Марсель Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:1 Марсель Кубок лиги Марсель 3:0 Ренн Лига 1 Марсель 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Ренн Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|3.
|Марсель
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|4.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 2
|10
|6.
|Лорьян
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|7.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|8.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Монпелье
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|10.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|11.
|Страсбург
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Ренн
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|14.
|Монако
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|17.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Страсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|11.
|Ренн
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|13.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Лорьян
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Ренн
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|2
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|4.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
|5.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|3.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|4.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|3
|0
|5.
|Ницца
|Лемина Марио
|3
|0
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Ренн
Исход игры
Марсель
91.7% (132)
Ничья
4.9% (7)
Ренн
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (79)
Меньше
43.97% (62)
Обе команды забьют
Да
60.28% (85)
Нет
39.72% (56)
Популярный счёт
2:1 Марсель
50% (72)
2:0 Марсель
20.8% (30)
1:0 Марсель
16.7% (24)
1:1 Ничья
4.2% (6)
3:1 Марсель
2.1% (3)
0:1 Ренн
1.4% (2)
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