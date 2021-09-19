Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

44' Лоик Баде грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

44' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

44' Гуйе Пап выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Салиба Вильям нанес удар головой, но Альфред Гомис спокойно отбил мяч.

42' Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Сантамария Батист нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.

38' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Ренн

37' Гендузи Маттео не смог попасть в створ ударом издали

37' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Марсель выполняет удар от ворот.

35' Лесли Угочукву мяч отрикошетил от ворот

35' Лаборд Гаэтан из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

35' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Рефери не любит споров - именно за это Хорхе Сампаоли сейчас получил желтую

33' Марсель выполняет удар от ворот.

31' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Ренн

30' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Гендузи Маттео

29' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Перес Луан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Ренн

26' Удар от ворот произведет Ренн

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Юндер Дженгиз из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

23' Гендузи Маттео нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

22' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

21' Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель делает пас партнеру.

18' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Лоик Баде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Марсель выполняет удар от ворот.

17' Сантамария Батист не смог попасть в створ ударом издали

17' Гуйе Пап выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Гуйе Пап предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

14' Удар от ворот произведет Ренн

13' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

12' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Мелинг Биргер из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Удар от ворот произведет Ренн

10' Как он промахнулся? Пайе Димитри имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

9' Удар от ворот произведет Ренн

9' Юндер Дженгиз из команды Марсель навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

8' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Ахмаду Бамба Дьенг имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

5' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...

4' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Ренн

3' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

3' Гуйе Пап бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

3' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

2' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Марсель начинает с центра поля