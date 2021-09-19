  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
0:0
Перерыв

Стадион:
Ренн
0'
33' Желтая карточка
Хорхе Сампаоли
44' Желтая карточка
Баде Луак
16
Пау
Лопес
2
Салиба
Вильям
5
Балерди
Леонардо
14
Перес
Луан
29
Лирола
Поль
22
Гуйе
Пап
6
Гендузи
Маттео
20
Де
ла
Фуэнте
Конрад
17
Юндер
Дженгиз
10
Пайе
Димитри
12
Бамба
Дьенг
Амаду
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
4
Баде
Луак
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
8
Сантамария
Батист
20
Тэт
Флавьен
24
Лаборд
Гаэтан
9
Гирасси
Серу
26
Угочукву
Лесли
Марсель
3-4-3
Ренн
4-3-3

Ход матча

33'
Хорхе Сампаоли
 
44'
 
Баде Луак

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайе Димитри 3 0.6
2. Юндер Дженгиз 3 0.6
3. Бамба Дьенг Амаду 2 0.4
4. Жерсон Сантос 1 0.2
5. Гендузи Маттео 1 0.2
6. Де ла Фуэнте Конрад 0 0
7. Гуйе Пап 0 0
8. Ронжье Валентин 0 0
9. Перес Луан 0 0
10. Арит Амин 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 1 0.17
2. Терье Мартен 1 0.17
3. Сулемана Камалдин 1 0.17
4. Тэт Флавьен 0 0
5. Сантамария Батист 0 0
6. Мелинг Биргер 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Балерди Леонардо 1 1
2. Перес Луан 2 0
3. Камара Бубакар 2 0
4. Хорхе Сампаоли 2 0
5. Гуйе Пап 1 0
6. Салиба Вильям 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Баде Луак 1 1
2. Траоре Амари 2 0
3. Буриго Бенжамен 1 0
4. Агер Наиф 1 0
5. Сулемана Камалдин 1 0
6. Угочукву Лесли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 0 10% (1) 30% (3) 20% (2) 30% (3) 10% (1)
 Ренн 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Локомотив Москва 1:1 Марсель Монако 0:2 Марсель Марсель 3:1 Сент-Этьен Марсель 2:2 Бордо
Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон
Ренн Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ренн 2:2 Тоттенхэм Ренн 0:2 Реймс Анже 2:0 Ренн Русенборг 1:3 Ренн
Ренн 1:0 Нант Ренн 2:0 Русенборг Брест 1:1 Ренн Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино Леванте 3:1 Ренн Хетафе 2:1 Ренн Стандард 3:3 Ренн Ренн 2:2 Гавр Ренн 2:0 Ним Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон Анже 0:3 Ренн Ренн 1:0 Нант

Последние игры между собой

Марсель: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ренн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Марсель 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Марсель Лига 1 Ренн 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Ренн Лига 1
Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Кубок лиги Марсель 1:3 Ренн Лига 1 Марсель 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:5 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Марсель Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:1 Марсель Кубок лиги Марсель 3:0 Ренн Лига 1 Марсель 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Ланс Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
3. Марсель 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
4. Анже Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Ницца Заявка 5 3 2 0 13 - 2 10
6. Лорьян Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
7. Клермон Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
8. Лион Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монпелье Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
10. Нант Заявка 6 2 1 3 7 - 6 7
11. Страсбург Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
12. Реймс Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Ренн 0:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 6 6
14. Монако Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15. Труа Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
17. Бордо Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
18. Брест Заявка 6 0 4 2 7 - 11 4
19. Сент-Этьен Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Анже Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Марсель 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
9. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
11. Ренн 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
13. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Марсель 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
10. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Бордо Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Лорьян Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15. Ренн 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
18. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
5. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Монпелье Тулер Матеус 2 1
3. Лорьян Мендес Убулан 2 1
4. Лорьян Абергель Лоран 3 0
5. Ницца Лемина Марио 3 0
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Контроль мяча: Марсель: 68%, Ренн: 32%.
  • 45'
    Марсель контролирует мяч.
  • 45'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    44'
    Лоик Баде грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 44'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 44'
    Гуйе Пап выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 43'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 43'
    Ренн контролирует мяч.
  • 42'
    Салиба Вильям нанес удар головой, но Альфред Гомис спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    42'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
  • 42'
    Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Марсель контролирует мяч.
  • 42'
    Сантамария Батист нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    42'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 41'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 41'
    Ренн контролирует мяч.
  • 41'
    Де ла Фуэнте Конрад из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 40'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Перес Луан из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 40'
    Контроль мяча: Марсель: 69%, Ренн: 31%.
  • 39'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 39'
    Марсель контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Гирасси Серу из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гуйе Пап
  • 38'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 37'
    Гендузи Маттео не смог попасть в створ ударом издали
  • 37'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 37'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Де ла Фуэнте Конрад из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Лирола Поль из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 36'
    Контроль мяча: Марсель: 67%, Ренн: 33%.
  • 35'
    Лесли Угочукву мяч отрикошетил от ворот
  • 35'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 35'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Марсель контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    33'
    Рефери не любит споров - именно за это Хорхе Сампаоли сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Гирасси Серу из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Перес Луан
  • 33'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 32'
    Гирасси Серу из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    32'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 32'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 31'
    Ренн контролирует мяч.
  • 31'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 31'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 30'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Гендузи Маттео!
  • 30'
    Контроль мяча: Марсель: 70%, Ренн: 30%.
  • 30'
    Марсель контролирует мяч.
  • 29'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    29'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 29'
    Перес Луан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 28'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 28'
    Ренн контролирует мяч.
  • 28'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 27'
    Гуйе Пап из команды Марсель навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 27'
    Марсель контролирует мяч.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 26'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 25'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 25'
    Де ла Фуэнте Конрад из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Марсель контролирует мяч.
  • 25'
    Пайе Димитри из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 25'
    Контроль мяча: Марсель: 70%, Ренн: 30%.
  • 24'
    Марсель контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Гирасси Серу из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Балерди Леонардо
  • 24'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 23'
    Ренн контролирует мяч.
  • 23'
    Гендузи Маттео нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 23'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 22'
    Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Ренн начинает контратаку
  • 22'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 21'
    Гуйе Пап нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Марсель контролирует мяч.
  • 21'
    Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 21'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 20'
    Пайе Димитри из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 20'
    Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель делает пас партнеру.
  • 20'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Марсель: 72%, Ренн: 28%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Агер Наиф из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лирола Поль
  • Фол, нарушение
    19'
    Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель заходит слишком далеко, он валит Мелинг Биргер.
  • 18'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
  • 18'
    Лоик Баде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Де ла Фуэнте Конрад из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Марсель контролирует мяч.
  • 17'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 17'
    Сантамария Батист не смог попасть в створ ударом издали
  • 17'
    Гуйе Пап выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 16'
    Гуйе Пап предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Марсель контролирует мяч.
  • 15'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Марсель: 70%, Ренн: 30%.
  • 14'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 14'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Марсель начинает контратаку
  • 14'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 14'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 13'
    Марсель контролирует мяч.
  • 13'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья свистит. Балерди Леонардо атаковал сзади соперника. Это Гирасси Серу заработал своей команде штрафной
  • 12'
    Ренн контролирует мяч.
  • 12'
    Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Марсель контролирует мяч.
  • 12'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Марсель контролирует мяч.
  • 11'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 10'
    Как он промахнулся? Пайе Димитри имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 10'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель делает отличный кросс...
  • 10'
    Марсель пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гуйе Пап
  • 10'
    Контроль мяча: Марсель: 77%, Ренн: 23%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 9'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лирола Поль
  • 8'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 8'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Марсель контролирует мяч.
  • 7'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 6'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 6'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Лирола Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Де ла Фуэнте Конрад из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Контроль мяча: Марсель: 78%, Ренн: 22%.
  • 5'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Ахмаду Бамба Дьенг имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 5'
    Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Марсель начинает контратаку
  • 4'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 4'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 3'
    Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    3'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
  • 3'
    Гуйе Пап бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
  • 3'
    Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 2'
    Де ла Фуэнте Конрад из команды Марсель делает заброс на партнера по команде.
  • 2'
    Марсель контролирует мяч.
  • 2'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Марсель пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Лаборд Гаэтан из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гендузи Маттео
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Марсель начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Марсель 91.7% (132)
X 4.9% (7)
Ренн 3.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Ренн
2.00
3.82
5.25
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Марсель 0:0 Ренн онлайн


Прогнозы на матч Марсель 0:0 Ренн

Исход игры
Марсель
91.7% (132)
Ничья
4.9% (7)
Ренн
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (79)
Меньше
43.97% (62)
Обе команды забьют
Да
60.28% (85)
Нет
39.72% (56)
Популярный счёт
2:1 Марсель
50% (72)
2:0 Марсель
20.8% (30)
1:0 Марсель
16.7% (24)
1:1 Ничья
4.2% (6)
3:1 Марсель
2.1% (3)
0:1 Ренн
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 