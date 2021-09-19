Второй тайм

94' Марсель заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Ренн

92' Пайе Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

91' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Марсель

88' Тактическая замена. Лоик Баде уходит с поля и его заменяет Уормед Омари

88' Тактическая замена. Мелинг Биргер уходит с поля и его заменяет Адриен Трюффер

86' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

85' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Марсель

80' Перес Луан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Тактическая замена. Лесли Угочукву уходит с поля и его заменяет Лоренц Ассиньон

77' Тактическая замена. Ахмаду Бамба Дьенг уходит с поля и его заменяет Луис Энрике

76' Камальдин Сулемана нанес удар, но тот был заблокирован.

75' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

74' Камальдин Сулемана наказан за толчок Гуйе Пап

74' Камальдин Сулемана из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.

74' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

71' Г О О О О Л - Арит Амин забивает ударом с левой ноги!

71' Отличные скиллы показывает Арит Амин , обводя своих соперников

70' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Марсель

69' Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

66' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Рефери не любит споров - именно за это Bruno Genesio сейчас получил желтую

64' Сантамария Батист - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Тэт Флавьен пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

63' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Ренн

62' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

60' Тактическая замена. Гирасси Серу уходит с поля и его заменяет Камальдин Сулемана

58' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Лирола Поль из команды Марсель делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

55' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Марсель выполняет удар от ворот.

53' Лаборд Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Г О О О О Л - Ахмаду Бамба Дьенг забивает с правой ноги!

47' Марсель выполняет удар от ворот.

47' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота