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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
2:0
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
34' Желтая карточка
Хорхе Сампаоли
44' Желтая карточка
Баде Луак
1:0
48' Гол
Бамба Дьенг Амаду
64' Желтая карточка
Сантамария Батист
65' Желтая карточка
Bruno Genesio
2:0
71' Гол
Арит Амин
90'+4
16
Пау
Лопес
2
Салиба
Вильям
5
Балерди
Леонардо
14
Перес
Луан
17
Юндер
Дженгиз
29
Лирола
Поль
22
Гуйе
Пап
6
Гендузи
Маттео
20
Де
ла
Фуэнте
Конрад
10
Пайе
Димитри
12
Бамба
Дьенг
Амаду
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
4
Баде
Луак
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
26
Угочукву
Лесли
8
Сантамария
Батист
20
Тэт
Флавьен
24
Лаборд
Гаэтан
9
Гирасси
Серу
Марсель
3-5-1-1
Ренн
4-4-2

Ход матча

34'
Хорхе Сампаоли
 
44'
 
Баде Луак
48'
Бамба Дьенг Амаду
(Лирола Поль)
1:0
59'
Арит Амин
Де ла Фуэнте Конрад
 
60'
 
Сулемана Камалдин
Гирасси Серу
64'
 
Сантамария Батист
65'
 
Bruno Genesio
70'
Ронжье Валентин
Юндер Дженгиз
 
71'
Арит Амин
2:0
77'
Энрике Луис
Бамба Дьенг Амаду
 
77'
Камара Бубакар
Лирола Поль
 
78'
Жерсон Сантос
Гендузи Маттео
 
78'
 
Ассиньон Лоренс
Угочукву Лесли
78'
 
Аблин Маттис
Траоре Амари
88'
 
Трюффер Адриен
Мелинг Биргер
88'
 
Омари Вармед
Баде Луак

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайе Димитри 3 0.6
2. Юндер Дженгиз 3 0.6
3. Бамба Дьенг Амаду 3 0.6
4. Жерсон Сантос 1 0.2
5. Арит Амин 1 0.2
6. Гендузи Маттео 1 0.2
7. Де ла Фуэнте Конрад 0 0
8. Гуйе Пап 0 0
9. Ронжье Валентин 0 0
10. Перес Луан 0 0
11. Лирола Поль 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 1 0.17
2. Терье Мартен 1 0.17
3. Сулемана Камалдин 1 0.17
4. Тэт Флавьен 0 0
5. Сантамария Батист 0 0
6. Мелинг Биргер 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Балерди Леонардо 1 1
2. Перес Луан 2 0
3. Камара Бубакар 2 0
4. Хорхе Сампаоли 2 0
5. Гуйе Пап 1 0
6. Салиба Вильям 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Баде Луак 2 1
2. Траоре Амари 2 0
3. Буриго Бенжамен 1 0
4. Сантамария Батист 1 0
5. Агер Наиф 1 0
6. Сулемана Камалдин 1 0
7. Угочукву Лесли 1 0
8. Bruno Genesio 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 0 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 33.33% (4) 8.33% (1)
 Ренн 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Локомотив Москва 1:1 Марсель Монако 0:2 Марсель Марсель 3:1 Сент-Этьен Марсель 2:2 Бордо
Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон
Ренн Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ренн 2:2 Тоттенхэм Ренн 0:2 Реймс Анже 2:0 Ренн Русенборг 1:3 Ренн
Ренн 1:0 Нант Ренн 2:0 Русенборг Брест 1:1 Ренн Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино Леванте 3:1 Ренн Хетафе 2:1 Ренн Стандард 3:3 Ренн Ренн 2:2 Гавр Ренн 2:0 Ним Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон Анже 0:3 Ренн Ренн 1:0 Нант

Последние игры между собой

Марсель: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ренн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Марсель 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Марсель Лига 1 Ренн 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Ренн Лига 1
Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Кубок лиги Марсель 1:3 Ренн Лига 1 Марсель 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:5 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Марсель Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:1 Марсель Кубок лиги Марсель 3:0 Ренн Лига 1 Марсель 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Марсель Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3. Ланс Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
4. Анже Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Ницца Заявка 5 3 2 0 13 - 2 10
6. Лорьян Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
7. Клермон Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
8. Лион Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монпелье Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
10. Нант Заявка 6 2 1 3 7 - 6 7
11. Страсбург Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
12. Реймс Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Монако Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14. Труа Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
15. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
16. Ренн Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
17. Бордо Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
18. Брест Заявка 6 0 4 2 7 - 11 4
19. Сент-Этьен Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
3. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Анже Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
9. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
11. Ренн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
13. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
10. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Бордо Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Лорьян Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
5. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Монпелье Тулер Матеус 2 1
3. Лорьян Мендес Убулан 2 1
4. Ренн Баде Луак 2 1
5. Лорьян Абергель Лоран 3 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 46'
    Команда Марсель имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Контроль мяча: Марсель: 68%, Ренн: 32%.
  • 45'
    Марсель контролирует мяч.
  • 45'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    44'
    Лоик Баде грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 44'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 44'
    Гуйе Пап выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 43'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 43'
    Ренн контролирует мяч.
  • 42'
    Салиба Вильям нанес удар головой, но Альфред Гомис спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    42'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
  • 42'
    Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Марсель контролирует мяч.
  • 42'
    Сантамария Батист нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    42'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 41'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 41'
    Ренн контролирует мяч.
  • 41'
    Де ла Фуэнте Конрад из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 40'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Перес Луан из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 40'
    Контроль мяча: Марсель: 69%, Ренн: 31%.
  • 39'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 39'
    Марсель контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Гирасси Серу из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гуйе Пап
  • 38'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 37'
    Гендузи Маттео не смог попасть в створ ударом издали
  • 37'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 37'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Де ла Фуэнте Конрад из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Лирола Поль из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 36'
    Контроль мяча: Марсель: 67%, Ренн: 33%.
  • 35'
    Лесли Угочукву мяч отрикошетил от ворот
  • 35'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 35'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Марсель контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    34'
    Рефери не любит споров - именно за это Хорхе Сампаоли сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Гирасси Серу из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Перес Луан
  • 33'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 32'
    Гирасси Серу из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    32'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 32'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 31'
    Ренн контролирует мяч.
  • 31'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 31'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 30'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Гендузи Маттео!
  • 30'
    Контроль мяча: Марсель: 70%, Ренн: 30%.
  • 30'
    Марсель контролирует мяч.
  • 29'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    29'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 29'
    Перес Луан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 28'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 28'
    Ренн контролирует мяч.
  • 28'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 27'
    Гуйе Пап из команды Марсель навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 27'
    Марсель контролирует мяч.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 26'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 25'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 25'
    Де ла Фуэнте Конрад из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Марсель контролирует мяч.
  • 25'
    Пайе Димитри из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 25'
    Контроль мяча: Марсель: 70%, Ренн: 30%.
  • 24'
    Марсель контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Гирасси Серу из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Балерди Леонардо
  • 24'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 23'
    Ренн контролирует мяч.
  • 23'
    Гендузи Маттео нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 23'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 22'
    Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Ренн начинает контратаку
  • 22'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 21'
    Гуйе Пап нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Марсель контролирует мяч.
  • 21'
    Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 21'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 20'
    Пайе Димитри из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 20'
    Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель делает пас партнеру.
  • 20'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Марсель: 72%, Ренн: 28%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Агер Наиф из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лирола Поль
  • Фол, нарушение
    19'
    Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель заходит слишком далеко, он валит Мелинг Биргер.
  • 18'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
  • 18'
    Лоик Баде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Де ла Фуэнте Конрад из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Марсель контролирует мяч.
  • 17'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 17'
    Сантамария Батист не смог попасть в створ ударом издали
  • 17'
    Гуйе Пап выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 16'
    Гуйе Пап предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Марсель контролирует мяч.
  • 15'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Марсель: 70%, Ренн: 30%.
  • 14'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 14'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Марсель начинает контратаку
  • 14'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 14'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 13'
    Марсель контролирует мяч.
  • 13'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья свистит. Балерди Леонардо атаковал сзади соперника. Это Гирасси Серу заработал своей команде штрафной
  • 12'
    Ренн контролирует мяч.
  • 12'
    Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Марсель контролирует мяч.
  • 12'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Марсель контролирует мяч.
  • 11'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 10'
    Как он промахнулся? Пайе Димитри имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 10'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель делает отличный кросс...
  • 10'
    Марсель пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гуйе Пап
  • 10'
    Контроль мяча: Марсель: 77%, Ренн: 23%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 9'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лирола Поль
  • 8'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 8'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Марсель контролирует мяч.
  • 7'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 6'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 6'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Лирола Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Де ла Фуэнте Конрад из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Контроль мяча: Марсель: 78%, Ренн: 22%.
  • 5'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Ахмаду Бамба Дьенг имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 5'
    Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Марсель начинает контратаку
  • 4'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 4'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 3'
    Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    3'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
  • 3'
    Гуйе Пап бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
  • 3'
    Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 2'
    Де ла Фуэнте Конрад из команды Марсель делает заброс на партнера по команде.
  • 2'
    Марсель контролирует мяч.
  • 2'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Марсель пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Лаборд Гаэтан из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гендузи Маттео
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Марсель начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Марсель 91.7% (132)
X 4.9% (7)
Ренн 3.5% (5)
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Где смотреть матч Марсель 2:0 Ренн онлайн


Прогнозы на матч Марсель 2:0 Ренн

Исход игры
Марсель
91.7% (132)
Ничья
4.9% (7)
Ренн
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (79)
Меньше
43.97% (62)
Обе команды забьют
Да
60.28% (85)
Нет
39.72% (56)
Популярный счёт
2:1 Марсель
50% (72)
2:0 Марсель
20.8% (30)
1:0 Марсель
16.7% (24)
1:1 Ничья
4.2% (6)
3:1 Марсель
2.1% (3)
0:1 Ренн
1.4% (2)
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