Франция: Лига 1 2021-2022
Реймс
0:0
Конец матча
Стадион: Стад Огюст Делон
Лорьян
7' Undefined phrase: football_event_Экитик Юго
12' Желтая карточкаМанетси Маршал
21' Желтая карточкаГарсия Оскар
69' Желтая карточкаМатусива Азор
75' Желтая карточкаЛапорт Жульен
88' Желтая карточкаАбергель Лоран
90' Желтая карточкаДиарра Стефан
2
Фас
Ваут
32
Фокет
Томас
20
Кеббаль
Илан
22
Экитик
Юго
30
Нарди
Поль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Фокет ТомасПолузащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Экитик ЮгоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
13 Дукуре ФодеЗащитник
-
28 Локо БанзузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
-
36 Петро ЛеоЗащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
31 Бурле РедванНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
7'
12'
21'
69'
75'
88'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кассама Морету
|2
|0.33
|2.
|Кеббаль Илан
|1
|0.17
|3.
|Экитик Юго
|1
|0.17
|4.
|Манетси Маршал
|1
|0.17
|5.
|N'Dri Philippe Koffi
|1
|0.17
|6.
|Конан Гислен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.33
|2.
|Лорьенте Арман
|2
|0.33
|3.
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.17
|4.
|Монкондю Томас
|1
|0.17
|5.
|Абергель Лоран
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Оскар
|1
|1
|2.
|Кафаро Матьё
|2
|0
|3.
|Гравильон Эндрю
|2
|0
|4.
|Манетси Маршал
|2
|0
|5.
|Фокет Томас
|1
|0
|6.
|Матусива Азор
|1
|0
|7.
|Экитик Юго
|1
|0
|8.
|Локо Банзузи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мендес Убулан
|2
|1
|2.
|Абергель Лоран
|3
|0
|3.
|Эрго Жером
|1
|1
|4.
|Лемуан Фабьен
|2
|0
|5.
|Монкондю Томас
|2
|0
|6.
|Фонтен Тома
|1
|0
|7.
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|8.
|Нарди Поль
|1
|0
|9.
|Лапорт Жульен
|1
|0
|10.
|Буасгар Кентен
|1
|0
|11.
|Силва Игор
|1
|0
|12.
|Диарра Стефан
|1
|0
|13.
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Лорьян
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +5 =8 -7Ренн 0:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Метц 1:1 Реймс Реймс 3:3 Монпелье
Лорьян Последние 20 матчей: +9 =7 -4Лорьян 2:1 Лилль Ланс 2:2 Лорьян Монпелье 3:1 Лорьян Лорьян 1:0 Монако
Последние игры между собой
Реймс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Лорьян: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|3.
|Марсель
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|4.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 2
|10
|6.
|Лорьян
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|7.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|8.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Монпелье
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|10.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|11.
|Страсбург
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Ренн
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|14.
|Монако
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|17.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Страсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|11.
|Ренн
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|13.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Лорьян
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Ренн
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|2
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|4.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
|5.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|3.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|4.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|3
|0
|5.
|Ницца
|Лемина Марио
|3
|0
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Лорьян
Исход игры
Реймс
52.1% (75)
Ничья
42.4% (61)
Лорьян
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
28.87% (41)
Меньше
71.13% (101)
Обе команды забьют
Да
66.2% (94)
Нет
33.8% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (53)
1:0 Реймс
20.8% (30)
2:1 Реймс
20.1% (29)
2:0 Реймс
9.7% (14)
1:2 Лорьян
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:1 Лорьян
2.1% (3)
3:3 Ничья
1.4% (2)
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