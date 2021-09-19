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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
0:0
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
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Экитик Юго
12' Желтая карточка
Манетси Маршал
21' Желтая карточка
Гарсия Оскар
69' Желтая карточка
Матусива Азор
75' Желтая карточка
Лапорт Жульен
88' Желтая карточка
Абергель Лоран
90' Желтая карточка
Диарра Стефан
90'+5
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
21
Матусива
Азор
32
Фокет
Томас
20
Кеббаль
Илан
15
Манетси
Маршал
3
Конан
Гислен
19
Ван
Берген
Митчелл
22
Экитик
Юго
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
3
Дженц
Мориц
2
Силва
Игор
23
Монкондю
Томас
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
25
Ле
Гофф
Венсан
28
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
Реймс
3-1-4-2
Лорьян
3-5-2

Ход матча

7'
Экитик Юго
 
12'
Манетси Маршал
 
21'
Гарсия Оскар
 
60'
Бериша Валон
Манетси Маршал
 
61'
N'Dri Philippe Koffi
Экитик Юго
 
69'
Матусива Азор
 
70'
 
Диарра Стефан
Монкондю Томас
70'
 
Ле Фе Энцо
Лорьенте Арман
75'
 
Лапорт Жульен
76'
Донис Анастасиос
Ван Берген Митчелл
 
76'
Кассама Морету
Кеббаль Илан
 
76'
 
Грбич Адриан
Моффи Теремас
87'
 
Бурле Редван
Лемуан Фабьен
88'
 
Абергель Лоран
90'
 
Диарра Стефан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кассама Морету 2 0.33
2. Кеббаль Илан 1 0.17
3. Экитик Юго 1 0.17
4. Манетси Маршал 1 0.17
5. N'Dri Philippe Koffi 1 0.17
6. Конан Гислен 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моффи Теремас 2 (1) 0.33
2. Лорьенте Арман 2 0.33
3. Ле Гофф Венсан 1 0.17
4. Монкондю Томас 1 0.17
5. Абергель Лоран 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Гарсия Оскар 1 1
2. Кафаро Матьё 2 0
3. Гравильон Эндрю 2 0
4. Манетси Маршал 2 0
5. Фокет Томас 1 0
6. Матусива Азор 1 0
7. Экитик Юго 1 0
8. Локо Банзузи 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Мендес Убулан 2 1
2. Абергель Лоран 3 0
3. Эрго Жером 1 1
4. Лемуан Фабьен 2 0
5. Монкондю Томас 2 0
6. Фонтен Тома 1 0
7. Ле Гофф Венсан 1 0
8. Нарди Поль 1 0
9. Лапорт Жульен 1 0
10. Буасгар Кентен 1 0
11. Силва Игор 1 0
12. Диарра Стефан 1 0
13. Амель Пьер-Ив 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 33.33% (2) 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1)
 Лорьян 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Ренн 0:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Метц 1:1 Реймс Реймс 3:3 Монпелье
Ницца 0:0 Реймс Реймс 1:3 Хоффенхайм Ланс 2:1 Реймс Реймс 2:0 Шамбли Реймс 1:0 Валансьен Реймс 1:2 Бордо ПСЖ 4:0 Реймс Реймс 0:1 Монако Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель Реймс 0:0 Метц Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Нант 1:2 Реймс
Лорьян Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Лорьян 2:1 Лилль Ланс 2:2 Лорьян Монпелье 3:1 Лорьян Лорьян 1:0 Монако
Сент-Этьен 1:1 Лорьян Анже 0:1 Лорьян Лорьян 1:0 Нант Лорьян 1:1 Бордо Брест 2:3 Лорьян Лорьян 0:0 Конкарно Страсбург 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Метц Лион 4:1 Лорьян Лорьян 2:0 Анже Лорьян 4:1 Бордо Марсель 3:2 Лорьян Ланс 4:1 Лорьян Лорьян 1:0 Брест Нант 1:1 Лорьян Лорьян 1:1 Ницца

Последние игры между собой

Реймс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Лорьян: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Лорьян 1:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:3 Лорьян Лига 1 Реймс 0:1 Лорьян Лига 2 Лорьян 2:1 Реймс Лига 2
Лорьян 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 4:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Реймс Товарищеские матчи Реймс 1:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Лорьян Товарищеские матчи Реймс 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Реймс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Ланс Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
3. Марсель 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
4. Анже Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Ницца Заявка 5 3 2 0 13 - 2 10
6. Лорьян Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
7. Клермон Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
8. Лион Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монпелье Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
10. Нант Заявка 6 2 1 3 7 - 6 7
11. Страсбург Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
12. Реймс Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Ренн 0:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 6 6
14. Монако Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15. Труа Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
17. Бордо Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
18. Брест Заявка 6 0 4 2 7 - 11 4
19. Сент-Этьен Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Анже Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Марсель 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
9. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
11. Ренн 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
13. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Марсель 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
10. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Бордо Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Лорьян Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15. Ренн 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
18. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
5. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Монпелье Тулер Матеус 2 1
3. Лорьян Мендес Убулан 2 1
4. Лорьян Абергель Лоран 3 0
5. Ницца Лемина Марио 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Реймс 52.1% (75)
X 42.4% (61)
Лорьян 5.6% (8)
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Где смотреть матч Реймс 0:0 Лорьян онлайн


Прогнозы на матч Реймс 0:0 Лорьян

Исход игры
Реймс
52.1% (75)
Ничья
42.4% (61)
Лорьян
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
28.87% (41)
Меньше
71.13% (101)
Обе команды забьют
Да
66.2% (94)
Нет
33.8% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (53)
1:0 Реймс
20.8% (30)
2:1 Реймс
20.1% (29)
2:0 Реймс
9.7% (14)
1:2 Лорьян
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:1 Лорьян
2.1% (3)
3:3 Ничья
1.4% (2)
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