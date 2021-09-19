Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Реймс выполняет удар от ворот.

42' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Экитик Юго из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Дженц Мориц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Мендес Убулан имел все шансы забить, но Предраг Райкович сделал отличный сейв!

32' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Конан Гислен нанес удар издали, а Поль Нарди отбил его обратно в игру!

30' О, нет. Из многообещающей позиции Фас Ваут из команды Реймс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

30' Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой слева.

29' Поль Нарди отбил мяч на угловой после удара Илан Кеббал из штрафной площади.

29' Дженц Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой слева.

28' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Лорьян

27' Конан Гислен из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Илан Кеббал наказан за толчок Абергель Лоран

25' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Матч возобновлен

21' Рефери не любит споров - именно за это Оскар Гарсия сейчас получил желтую

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Дженц Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Лорьян

18' Манетси Маршал не смог попасть в створ ударом издали

18' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Лорьян выполняет удар от ворот.

14' Илан Кеббал не смог попасть в створ ударом издали

14' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Голкипер мог бы сыграть и получше

14' Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

13' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Манетси Маршал получил желтую карточку от судьи

11' Илан Кеббал из команды Реймс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Экитик Юго мяча так и не получил

10' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Реймс отменен из-за положения "вне игры".

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

7' ШАНС! Экитик Юго вышел один на один с голкипером...

6' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Лемуан Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Матч возобновлен

6' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

5' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Реймс начинает с центра поля