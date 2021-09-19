Франция: Лига 1 2021-2022
Труа
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де л'Об
Монпелье
23' Желтая карточкаТулер Матеус
1:0
37' ГолТузгар Йоанн
44' Желтая карточкаДингом Тристан
49' Желтая карточкаФерри Жордан
51' Желтая карточкаСаванье Тежи
71' Желтая карточкаЗукру Танги
79' Вторая желтая карточкаТулер Матеус
81' Желтая карточкаШавалерин Ксавье
1:1
87' ГолСаванье Тежи
90' Желтая карточкаРодригес Жерсон
30
Галлон
Готье
15
Азамум
Карим
29
Каборе
Исса
26
Тулер
Матеус
34
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
15 Азамум КаримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
-
35 Зукру ТангиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланНападающий
-
12 Лумека ЛевиНападающий
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
34 Эстев МаксимЗащитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
- Нападающий
-
28 Макуана БениНападающий
-
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
23'
37'
1:0
44'
49'
51'
66'
71'
79'
81'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тузгар Йоанн
|2
|0.33
|2.
|Шавалерин Ксавье
|1
|0.17
|3.
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.17
|4.
|Родригес Жерсон
|1
|0.17
|5.
|Дингом Тристан
|0
|0
|6.
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|7.
|Шамбос Дилан
|0
|0
|8.
|Каборе Исса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.5
|2.
|Саванье Тежи
|2
|0.33
|3.
|Делор Анди
|2
|0.33
|4.
|Мавидиди Стефи
|2
|0.33
|5.
|Коцца Николя
|1
|0.17
|6.
|Жермен Валер
|1
|0.17
|7.
|Молле Флоран
|0
|0
|8.
|Джоаккини Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каборе Исса
|1
|1
|2.
|Бьянкон Жулиан
|2
|0
|3.
|Дингом Тристан
|1
|0
|4.
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|5.
|Коне Юссуф
|1
|0
|6.
|Азамум Карим
|1
|0
|7.
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|8.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|9.
|Зукру Танги
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тулер Матеус
|2
|1
|2.
|Самбья Саломон
|1
|1
|3.
|Ферри Жордан
|2
|0
|4.
|Саванье Тежи
|2
|0
|5.
|Молле Флоран
|1
|0
|6.
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|7.
|Шотар Жорис
|1
|0
|8.
|Вахи Элю
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Труа
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|Монпелье
|9.09% (1)
|0
|45.45% (5)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Труа Последние 20 матчей: +8 =3 -9Метц 0:2 Труа Труа 1:2 Монако Страсбург 1:1 Труа Клермон 2:0 Труа
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =5 -7Монпелье 2:0 Сент-Этьен Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 3:1 Лорьян Реймс 3:3 Монпелье
Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо
Последние игры между собой
Труа: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Монпелье: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|3.
|Марсель
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|4.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 2
|10
|6.
|Лорьян
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|7.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|8.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Монпелье
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|10.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|11.
|Страсбург
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Ренн
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|14.
|Монако
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|17.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Страсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|11.
|Ренн
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|13.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Лорьян
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Ренн
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|2
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|4.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
|5.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|3.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|4.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|3
|0
|5.
|Ницца
|Лемина Марио
|3
|0
Прогнозы на матч Труа 1:1 Монпелье
Исход игры
Труа
16.8% (24)
Ничья
39.9% (57)
Монпелье
43.4% (62)
Тотал 2.5
Больше
39.72% (56)
Меньше
60.28% (85)
Обе команды забьют
Да
73.76% (104)
Нет
26.24% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (48)
1:2 Монпелье
28.7% (41)
0:1 Монпелье
11.2% (16)
2:1 Труа
8.4% (12)
1:0 Труа
7.7% (11)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:2 Монпелье
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!