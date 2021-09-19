Второй тайм

96' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

96' Саванье Тежи из команды Монпелье сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Удар от ворот произведет Монпелье

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Родригес Жерсон получил желтую карточку от судьи

92' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

91' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Родригес Жерсон из команды Труа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

87' Команда Монпелье сравняла счет! Игра продолжается!

87' Г О О О О Л - Саванье Тежи забивает с правой ноги!

86' Опасность! Шавалерин Ксавье из команды Труа отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

86' Н'Гессан Куаме из команды Труа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

86' Отличные скиллы показывает Н'Гессан Куаме , обводя своих соперников

84' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

83' Н'Гессан Куаме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Эстев Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Шавалерин Ксавье получил желтую карточку от судьи

81' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Монпелье выполняет удар от ворот.

75' Саванье Тежи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

72' Удар от ворот произведет Труа

72' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Зукру Танги получил желтую карточку от судьи

70' Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем

69' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Азамум Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Каборе Исса получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Каборе Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Монпелье выполняет удар от ворот.

59' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Молле Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Матч возобновлен

52' Тардьё Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Рефери не любит споров - именно за это Саванье Тежи сейчас получил желтую

50' Монпелье выполняет удар от ворот.

50' Дингом Тристан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

49' Ферри Жордан получил желтую карточку от судьи

47' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля