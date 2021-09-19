  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
1:1
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
23' Желтая карточка
Тулер Матеус
1:0
37' Гол
Тузгар Йоанн
44' Желтая карточка
Дингом Тристан
49' Желтая карточка
Ферри Жордан
51' Желтая карточка
Саванье Тежи
71' Желтая карточка
Зукру Танги
79' Вторая желтая карточка
Тулер Матеус
81' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
1:1
87' Гол
Саванье Тежи
90' Желтая карточка
Родригес Жерсон
90'+6
30
Галлон
Готье
15
Азамум
Карим
8
Жиродон
Джимми
19
Эль-Хаджам
Уалид
29
Каборе
Исса
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
5
Дингом
Тристан
4
Бьянкон
Жулиан
24
Шавалерин
Ксавье
7
Тузгар
Йоанн
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
26
Тулер
Матеус
34
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
9
Жермен
Валер
Труа
3-5-1-1
Монпелье
4-2-3-1

Ход матча

23'
 
Тулер Матеус
37'
Тузгар Йоанн
(Каборе Исса)
1:0
44'
Дингом Тристан
 
49'
 
Ферри Жордан
51'
 
Саванье Тежи
60'
Коне Юссуф
Бьянкон Жулиан
 
60'
Родригес Жерсон
Дингом Тристан
 
66'
 
Ристич Михайло
Коцца Николя
66'
 
Вахи Элю
Шотар Жорис
67'
 
Самбья Саломон
Суке Арно
69'
Зукру Танги
Каборе Исса
 
71'
Зукру Танги
 
78'
Сандлер Филипп
Эль-Хаджам Уалид
 
78'
Шамбос Дилан
Тузгар Йоанн
 
79'
 
Тулер Матеус
81'
Шавалерин Ксавье
 
83'
 
Леруа Лео
Молле Флоран
84'
 
Джоаккини Николас
Мавидиди Стефи
87'
1:1
Саванье Тежи
(Джоаккини Николас)
90'
Родригес Жерсон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Труа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тузгар Йоанн 2 0.33
2. Шавалерин Ксавье 1 0.17
3. Эль-Хаджам Уалид 1 0.17
4. Родригес Жерсон 1 0.17
5. Дингом Тристан 0 0
6. Н'Гессан Куаме 0 0
7. Шамбос Дилан 0 0
8. Каборе Исса 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лаборд Гаэтан 3 0.5
2. Саванье Тежи 2 0.33
3. Делор Анди 2 0.33
4. Мавидиди Стефи 2 0.33
5. Коцца Николя 1 0.17
6. Жермен Валер 1 0.17
7. Молле Флоран 0 0
8. Джоаккини Николас 0 0

Карточки

Труа
# Игрок      
1. Каборе Исса 1 1
2. Бьянкон Жулиан 2 0
3. Дингом Тристан 1 0
4. Шавалерин Ксавье 1 0
5. Коне Юссуф 1 0
6. Азамум Карим 1 0
7. Эль-Хаджам Уалид 1 0
8. Родригес Жерсон 1 0
9. Зукру Танги 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Тулер Матеус 2 1
2. Самбья Саломон 1 1
3. Ферри Жордан 2 0
4. Саванье Тежи 2 0
5. Молле Флоран 1 0
6. Лаборд Гаэтан 1 0
7. Шотар Жорис 1 0
8. Вахи Элю 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Труа 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1)
 Монпелье 9.09% (1) 0 45.45% (5) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Труа Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Метц 0:2 Труа Труа 1:2 Монако Страсбург 1:1 Труа Клермон 2:0 Труа
Труа 1:2 ПСЖ Метц 2:1 Труа Анже 3:0 Труа Труа 2:1 Дижон Труа 2:2 Ним Клермон 2:1 Труа Гавр 3:2 Труа Труа 2:0 Дюнкерк Шатору 1:2 Труа Труа 3:1 Гренобль Ньор 0:3 Труа Труа 1:0 Кан Париж 1:1 Труа Труа 1:0 Генгам Амьен 3:1 Труа Труа 1:5 Нанси
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Монпелье 2:0 Сент-Этьен Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 3:1 Лорьян Реймс 3:3 Монпелье
Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо

Последние игры между собой

Труа: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Монпелье: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Монпелье 1:1 Труа Лига 1 Труа 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:1 Труа Лига 1 Труа 0:0 Монпелье Лига 1
Монпелье 1:1 Труа Лига 1 Труа 1:1 Монпелье Лига 1 Труа 1:2 Монпелье Лига 2 Монпелье 3:0 Труа Лига 2 Труа 2:1 Монпелье Лига 2 Монпелье 1:0 Труа Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Ланс Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
3. Марсель 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
4. Анже Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Ницца Заявка 5 3 2 0 13 - 2 10
6. Лорьян Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
7. Клермон Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
8. Лион Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монпелье Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
10. Нант Заявка 6 2 1 3 7 - 6 7
11. Страсбург Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
12. Реймс Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Ренн 0:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 6 6
14. Монако Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15. Труа Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
17. Бордо Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
18. Брест Заявка 6 0 4 2 7 - 11 4
19. Сент-Этьен Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Анже Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Марсель 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
9. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
11. Ренн 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
13. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Марсель 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
10. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Бордо Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Лорьян Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15. Ренн 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
18. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
5. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Монпелье Тулер Матеус 2 1
3. Лорьян Мендес Убулан 2 1
4. Лорьян Абергель Лоран 3 0
5. Ницца Лемина Марио 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Труа 16.8% (24)
X 39.9% (57)
Монпелье 43.4% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Труа 1:1 Монпелье онлайн


Прогнозы на матч Труа 1:1 Монпелье

Исход игры
Труа
16.8% (24)
Ничья
39.9% (57)
Монпелье
43.4% (62)
Тотал 2.5
Больше
39.72% (56)
Меньше
60.28% (85)
Обе команды забьют
Да
73.76% (104)
Нет
26.24% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (48)
1:2 Монпелье
28.7% (41)
0:1 Монпелье
11.2% (16)
2:1 Труа
8.4% (12)
1:0 Труа
7.7% (11)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:2 Монпелье
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 