Франция: Лига 1 2021-2022
ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Лион
24
Керер
Тило
25
Мендеш
Нуну
21
Эррера
Андер
10
Неймар
17
Гюсто
Мало
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|5
|1
|2.
|Эррера Андер
|3
|0.6
|3.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.4
|4.
|Икарди Мауро
|2
|0.4
|5.
|Дракслер Юлиан
|1
|0.2
|6.
|Хакими Ашраф
|1
|0.2
|7.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.2
|8.
|Сарабия Пабло
|1
|0.2
|9.
|Диалло Абду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дембеле Мусса II
|4 (1)
|0.8
|2.
|Пакета Лукас
|2
|0.4
|3.
|Слимани Ислам
|1
|0.2
|4.
|Денайер Джейсон
|1
|0.2
|5.
|Ауа Уссем
|0
|0
|6.
|Шакири Джердан
|0
|0
|7.
|Экамби Карл Токо
|0
|0
|8.
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Верратти Марко
|2
|0
|2.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|3.
|Икарди Мауро
|1
|0
|4.
|Паредес Леандро
|1
|0
|5.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|6.
|Диалло Абду
|1
|0
|7.
|Хакими Ашраф
|1
|0
|8.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|9.
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|2.
|Корне Максвелл
|1
|1
|3.
|Диоманде Синали
|2
|0
|4.
|Боатенг Жером
|1
|0
|5.
|Слимани Ислам
|1
|0
|6.
|Фильо Марсело
|1
|0
|7.
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|8.
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|9.
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|6.25% (1)
|43.75% (7)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|Лион
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =4 -3Брюгге 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Клермон Реймс 0:2 ПСЖ Брест 2:4 ПСЖ
Лион Последние 20 матчей: +11 =3 -6Глазго Рейнджерс 0:2 Лион Лион 3:1 Страсбург Нант 0:1 Лион Лион 3:3 Клермон
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Лион: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
ПСЖ 4:2 Лион Лига 1 Лион 0:1 ПСЖ Лига 1 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Лион Лига 1 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Лион Суперкубок Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Лион Кубок ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги ПСЖ 5:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Суперкубок Лион 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Лион Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|4.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 2
|10
|6.
|Лорьян
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|7.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|8.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Монпелье
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|10.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|11.
|Страсбург
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Монако
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|16.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|17.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Страсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|4.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|11.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|13.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Лорьян
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|2
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|4.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
|5.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|3.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|4.
|Ренн
|Баде Луак
|2
|1
|5.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|3
|0
Прогнозы на матч ПСЖ - Лион
Исход игры
ПСЖ
96% (167)
Ничья
2.9% (5)
Лион
1.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
77.46% (110)
Меньше
22.54% (32)
Обе команды забьют
Да
73.94% (105)
Нет
26.06% (37)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
29.3% (51)
3:1 ПСЖ
25.9% (45)
2:0 ПСЖ
13.8% (24)
1:0 ПСЖ
4% (7)
3:0 ПСЖ
2.9% (5)
3:2 ПСЖ
1.1% (2)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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