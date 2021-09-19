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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Лион
50
Доннарумма
Джанлуиджи
24
Керер
Тило
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
25
Мендеш
Нуну
21
Эррера
Андер
27
Гуэйе
Идрисса
11
Ди
Мария
Анхель
30
Месси
Лионель
10
Неймар
7
Мбаппе
Килиан
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
27
Боатенг
Жером
5
Денайер
Джейсон
3
Эмерсон
Палмиери
25
Какере
Максанс
39
Гимараэс
Бруно
29
Шакири
Джердан
10
Пакета
Лукас
7
Экамби
Карл
Токо
20
Слимани
Ислам
ПСЖ
4-2-3-1
Лион
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 5 1
2. Эррера Андер 3 0.6
3. Гуэйе Идрисса 2 0.4
4. Икарди Мауро 2 0.4
5. Дракслер Юлиан 1 0.2
6. Хакими Ашраф 1 0.2
7. Ди Мария Анхель 1 0.2
8. Сарабия Пабло 1 0.2
9. Диалло Абду 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дембеле Мусса II 4 (1) 0.8
2. Пакета Лукас 2 0.4
3. Слимани Ислам 1 0.2
4. Денайер Джейсон 1 0.2
5. Ауа Уссем 0 0
6. Шакири Джердан 0 0
7. Экамби Карл Токо 0 0
8. Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Верратти Марко 2 0
2. Сарабия Пабло 1 0
3. Икарди Мауро 1 0
4. Паредес Леандро 1 0
5. Кимпембе Преснел 1 0
6. Диалло Абду 1 0
7. Хакими Ашраф 1 0
8. Мбаппе Килиан 1 0
9. Эбимбе Эрик 1 0
Лион
# Игрок      
1. Да Сильва Дамьен 1 1
2. Корне Максвелл 1 1
3. Диоманде Синали 2 0
4. Боатенг Жером 1 0
5. Слимани Ислам 1 0
6. Фильо Марсело 1 0
7. Экамби Карл Токо 1 0
8. Гимараэс Бруно 1 0
9. Люкеба Кастелло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 6.25% (1) 43.75% (7) 12.5% (2) 6.25% (1) 18.75% (3) 12.5% (2)
 Лион 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 0 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Брюгге 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Клермон Реймс 0:2 ПСЖ Брест 2:4 ПСЖ
ПСЖ 4:2 Страсбург Труа 1:2 ПСЖ Лилль 1:0 ПСЖ Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити
Лион Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Глазго Рейнджерс 0:2 Лион Лион 3:1 Страсбург Нант 0:1 Лион Лион 3:3 Клермон
Анже 3:0 Лион Лион 1:1 Брест Порту 5:3 Лион Лион 2:3 Спортинг Л Вильярреал 2:2 Лион Лион 4:1 Вольфсбург Лион 2:0 Вильфранш Лион 5:1 Бур-Перонна Лион 2:3 Ницца Ним 2:5 Лион Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Лион: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Лион 2:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:1 Лион Лига 1 ПСЖ 0:0 Лион Кубок лиги Лион 1:5 ПСЖ Кубок
ПСЖ 4:2 Лион Лига 1 Лион 0:1 ПСЖ Лига 1 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Лион Лига 1 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Лион Суперкубок Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Лион Кубок ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги ПСЖ 5:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Суперкубок Лион 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Марсель Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3. Ланс Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
4. Анже Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Ницца Заявка 5 3 2 0 13 - 2 10
6. Лорьян Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
7. Клермон Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
8. Лион Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монпелье Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
10. Нант Заявка 6 2 1 3 7 - 6 7
11. Страсбург Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
12. Реймс Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Монако Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14. Труа Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
15. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
16. Ренн Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
17. Бордо Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
18. Брест Заявка 6 0 4 2 7 - 11 4
19. Сент-Этьен Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
3. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Анже Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
9. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
11. Ренн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
13. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
10. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Бордо Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Лорьян Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
5. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Монпелье Тулер Матеус 2 1
3. Лорьян Мендес Убулан 2 1
4. Ренн Баде Луак 2 1
5. Лорьян Абергель Лоран 3 0
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "ПСЖ" - "Лион", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2021, осталось 9 минут.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 178
ПСЖ 96.1% (171)
X 2.8% (5)
Лион 1.1% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Лион
1.44
6.45
9.20
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Прогнозы на матч ПСЖ - Лион

Исход игры
ПСЖ
96% (167)
Ничья
2.9% (5)
Лион
1.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
77.46% (110)
Меньше
22.54% (32)
Обе команды забьют
Да
73.94% (105)
Нет
26.06% (37)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
29.3% (51)
3:1 ПСЖ
25.9% (45)
2:0 ПСЖ
13.8% (24)
1:0 ПСЖ
4% (7)
3:0 ПСЖ
2.9% (5)
3:2 ПСЖ
1.1% (2)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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