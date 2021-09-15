  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Лион

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 5 1
2. Эррера Андер 3 0.6
3. Гуэйе Идрисса 2 0.4
4. Икарди Мауро 2 0.4
5. Дракслер Юлиан 1 0.2
6. Хакими Ашраф 1 0.2
7. Ди Мария Анхель 1 0.2
8. Сарабия Пабло 1 0.2
9. Диалло Абду 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дембеле Мусса II 4 (1) 0.8
2. Пакета Лукас 2 0.4
3. Слимани Ислам 1 0.2
4. Денайер Джейсон 1 0.2
5. Ауа Уссем 0 0
6. Шакири Джердан 0 0
7. Экамби Карл Токо 0 0
8. Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Верратти Марко 2 0
2. Сарабия Пабло 1 0
3. Икарди Мауро 1 0
4. Паредес Леандро 1 0
5. Кимпембе Преснел 1 0
6. Диалло Абду 1 0
7. Хакими Ашраф 1 0
8. Мбаппе Килиан 1 0
9. Эбимбе Эрик 1 0
Лион
# Игрок      
1. Да Сильва Дамьен 1 1
2. Корне Максвелл 1 1
3. Диоманде Синали 2 0
4. Боатенг Жером 1 0
5. Слимани Ислам 1 0
6. Фильо Марсело 1 0
7. Экамби Карл Токо 1 0
8. Гимараэс Бруно 1 0
9. Люкеба Кастелло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 6.25% (1) 43.75% (7) 12.5% (2) 6.25% (1) 18.75% (3) 12.5% (2)
 Лион 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 0 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Брюгге 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Клермон Реймс 0:2 ПСЖ Брест 2:4 ПСЖ
ПСЖ 4:2 Страсбург Труа 1:2 ПСЖ Лилль 1:0 ПСЖ Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити
Лион Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Глазго Рейнджерс 0:2 Лион Лион 3:1 Страсбург Нант 0:1 Лион Лион 3:3 Клермон
Анже 3:0 Лион Лион 1:1 Брест Порту 5:3 Лион Лион 2:3 Спортинг Л Вильярреал 2:2 Лион Лион 4:1 Вольфсбург Лион 2:0 Вильфранш Лион 5:1 Бур-Перонна Лион 2:3 Ницца Ним 2:5 Лион Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Лион: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Лион 2:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:1 Лион Лига 1 ПСЖ 0:0 Лион Кубок лиги Лион 1:5 ПСЖ Кубок
ПСЖ 4:2 Лион Лига 1 Лион 0:1 ПСЖ Лига 1 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Лион Лига 1 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Лион Суперкубок Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Лион Кубок ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги ПСЖ 5:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Суперкубок Лион 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Анже Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 6 10
4. Ницца Заявка 4 3 1 0 11 - 0 9
5. Ланс Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
6. Лион Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Лорьян Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Клермон Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
9. Монпелье Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
10. Реймс Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
11. Ренн Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
13. Нант Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
14. Монако Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
15. Труа Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16. Страсбург Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
17. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
18. Метц Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
19. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
20. Бордо Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
6. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Страсбург Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Ренн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 3
11. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Ланс Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
8. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Лилль Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
13. Монпелье Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Метц Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
19. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
3. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
4. Ницца Гуйри Амин 4 2 0
5. ПСЖ Эррера Андер 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Ницца Лемина Марио 3 0
4. Лилль Шека 3 0
5. Бордо Кватенг Энок 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2021, осталось 2 дня 20 часов 1 минуту.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    ПСЖ 97.9% (47)
    X 2.1% (1)
    Лион 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Лион
    1.39
    5.90
    8.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПСЖ - Лион онлайн


    Прогнозы на матч ПСЖ - Лион

    Исход игры
    ПСЖ
    97.9% (47)
    Ничья
    2.1% (1)
    Лион
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.92% (35)
    Меньше
    27.08% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (32)
    Нет
    33.33% (16)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    33.3% (16)
    3:1 ПСЖ
    27.1% (13)
    2:0 ПСЖ
    20.8% (10)
    3:0 ПСЖ
    6.3% (3)
    1:0 ПСЖ
    6.3% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     