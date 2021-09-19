А теперь и хозяева претендовали на пенальти, но Франсуа Летексье показал, что была игра в мяч.

Делор бьёт из-за штрафной и попадает в руки Бадьяшилю - первое решение: фола не было, но ждём решение ВАР.

Франсуа Летексье пошёл смотреть повтор, после чего выносит вердикт - пенальти в ворота "Монако", так как была зафиксирована игра рукой со стороны Бадьяшиля, а не безобдиное попадание.

Не забивает Амин Гуйри, отправляя мяч мимо правого угла. Какой шанс упускают хозяева, чтобы выйти вперёд.

Жордан Лотомба попробовал провести атаку правым флангом при помощи дриблинга, но получилось безуспешно, мяч потерял.

"Ницца" ожидаемо больше владеет мячом после перерыва, пытаясь создать угрозу воротам "Монако" посредством позиционных наступлений.

Проваливается центр обороны гостей, чем пользуется Будауи и завершает атаку ударом из пределов штрафной, но в створ не попадает.

Хозяева потеряли мяч на чужой половине поля, а потом быстро отошли в оборону и не позволили оппонентам провести контратаку.

Келвин Стенгс поддерживает атаку правым флангом, потом смещается в центр, получает мяч и отправляет его над перекладиной.

Лотомба нарушил правила в борьбе с Головиным, наступив на ногу Александру.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ДЕЛОР!!! Гуйри проходит по левому флангу, добирается до лицевой линии и выполняет подачу во вратарскую, откуда неотразимый удар головой наносит Делор.

Достаточно быстро хозяева сравнивают счёт после перерыва, а теперь и гостям нужно вспоминать об атакующих действиях, так как ничья их не устраивает.

Анди Делор поборолся за мяч с Гильермо Марипаном на правом фланге, но безуспешно - нарушил правила, толкнув оппонента в спину.

Данте выбивает мяч за боковую линию, так как на газоне находится Лотомба.

Жордан Лотомба продолжает оставаться на газоне, получая медицинскую помощь. Похоже, не сможет Жордан продолжить встречу, так как уже готов вступить в игру Аталь.

Всё верно, Лотомба больше не помощник "Ницце", вместо него выходит Юсеф Аталь.

Сразу попытался включиться в игру Аталь, но его вертикальная передача в штрафную площадку "Монако" адресата не нашла.

Ну очень активно вошёл в игру Юсеф Аталь - сбивает Александра Головина на правом фланге и получает жёлтую карточку.

Головин выполнил подачу со штрафного - хозяева отбились, а потом с подбора выстрелил Бадьяшиль и попал в соперника.

Ещё одна пауза возникла, теперь уже пострадал Лемина, но его повреждение оказалось не серьёзным и он продолжает поединок.

Аталь обыгрывает Кайо на правом фланге, входит в штрафную площадку и падает, но самостоятельно, поэтому даже не настаивает на пенальти.

Келвин Стенгс исполнил угловой с левого фланга, мяч попал в Александра Головина и ушёл за лицевую линию. Теперь с правого фланга будет выполнен навес.

Гуйри подаёт от углового флага, выигрывает позицию Росарио и пробивает головой, но реагирует Нюбель, отбивая перед собой, а на подборе партнёры.

Практически без моментов действуют во втором тайме гости, которые уже лишились лидерства в счёте и близки ко второму пропущенному.

Юсеф Аталь предложил себя на правом фланге, получил мяч и выполнил подачу, но найти нападающих не сумел.

ОПАСНО! Делор принимает мяч в штрафной площадке и пробивает в левый угол - успевает помешать Дисаси, от которого круглый уходит на угловой.

Корнер хозяев опасным не получился, так как гости сняли верх и отправили мяч за боковую линию. Второй волной "Ницца" будет атаковать.

Франсуа Летексье объявляет о паузе, отправляя команды на водопой.

Нико Ковач пользуется остановкой и проводит беседу с подопечными, рассказывая им, как нужно действовать. А ещё и Диоп появится на поле в ближайшее время.

Двойная замена состоялась в составе "Монако". Вместо Головина и Дисаси появились Диоп и Дьятта.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-1!!! БУДАУИ!!! Стремительную атаку проводят хозяева. Следует передача на правый край штрафной площадки на Делора, который катит низом в центр, Гуйри не пробивает, а вот Будауи не отказывается от такого удовольствия, поражая левый нижний угол.

Вот это да! Ответная атака "Монако", которая завершается заработанным пенальти - Стенгс фолит в своей штрафной, сбивая Кайо.

Первый тайм

— Завершается первый тайм, при счёте 0-1 в пользу "Монако" уходим на перерыв.

45' Многовато свистков в последние минуты. Сейчас ещё один раздался, и снова по причине фола - Дисаси подтолкнул в спину Делора.

45' Жордан Лотомба нарушает правила на левом фланге, сбивая Джибриля Сидибе.

45' +2 минуты.

44' Через центральную зону хозяева смогли разогнать контратаку, которая завершилась неточным пасом Гуйри в штрафную площадь на Будауи.

43' "Монако" не отходит в оборону после забитого гола, а продолжает контролировать мяч, стремясь уйти на перерыв с перевесом в счёте.

42' Ещё одну атаку попытались провести гости, левым флангом, но пройти Стенгса не получилось, зато аут был заработан.

40' Заслуженный гол забивают гости, владея инициативой около 10-15 минут. Теперь будем смотреть как перестроятся хозяева, которые уже и забыли об атаке.

39' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ГОЛОВИН!!! Мартиньш врывается в штрафную площадку правым краем и простреливает во вратарскую, откуда удар в касание наносит Александр и открывает счёт.

38' Ещё один фол со стороны Александра Головина. Снова обошлось без жёлтой карточки, но уже имеется устное предупреждение.

37' Данте остановил атаку "Монако" на левом флангом, выбив мяч за боковую линию из-под ног Мартиньша.

35' Хишем Будауи совершил рывок по левому флангу, партнёр увидел и отдал, но слишком сильно, круглый покинул пределы поля, уйдя за лицевую линию.

34' Александр Головин нарушает правила на левом фланге, наступая на ногу Пабло Росарио.

33' Активнее начала "Ницца", а в последние минуты практически не встречается с мячом и уже несколько раз могла пропустить.

32' ОПАСНО! Стремительную атаку проводят гости, доставляя мяч в штрафную площадку, откуда стреляет Александр Головин и попадает в Виссама Бен-Йеддера.

31' Головин навесил от углового флага с правого фланга, выиграл позицию и пробил Дисаси, но мяч пролетел гораздо выше цели.

30' Чуамени принял мяч перед штрафной площадкой и пробил с правой ноги - попал в соперника и заработал право на угловой.

29' Первый опасный момент в исполнении гостей мы увидели. А если бы забили, то игра наверняка бы преобразилась. Но будем надеяться, что этот острый эпизод станет началом яркой и огненной игры.

28' Головин выполнил подачу со штрафного с левого фланга - отправил мяч на дальнюю штангу, Бен-Йеддер сделал скидку головой, Бенитес отбил мяч перед собой, а добивание не состоялось.

26' "Ницца" разыграла стандартное положение, а потом издали пробил Гуйри и в створ не попал, отправив мяч выше цели.

25' Аксель Дисаси нарушает правила метрах в пяти от своей штрафной площадки и хозяева готовятся исполнить стандарт.

24' Снова активно действует Анди Делор. На сей раз он решается на удар с дальней дистанции, получается точно, но не сильно.

23' Анди Делор выполнил рывок в чужую штрафную площадку, но слишком рано стартовал и в момент паса был в офсайде.

21' Гости дают соперникам свободно владеть мячом в центральном круге, а встречать начинают перед своей штрафной площадкой.

20' "Монако" пробует быстро работать с мячом, но это не помогает вскрыть оборонительные редуты "Ниццы", которая не оставляет свободных зон.

19' Сидибе снова перешёл центр поля и получил мяч, а вот развивать атаку не стал, решив выполнить передачу назад.

18' Чуамени подключился к атаке своей команды, получил мяч и выполнил подачу, но неудачную - мяч отправился за лицевую линию.

17' А вот и замена у "Ниццы". Повреждение получает Каспер Дольберг и не может продолжить поединок. Вместо него появляется Анди Делор.

16' Амин Гуйри выполнил подачу с углового с правого фланга - отправил мяч в район ближней штанги, где были лишь соперники.

15' Стенгс проник в штрафную площадку и пробил с правого края - попал в Марипана и заработал первый в матче угловой.

14' Нам показывают новичка "Ниццы" - Анди Делора, который активно разминается и, возможно, заменит Каспера Дольберга.

13' Фланговая атака "Монако" завершается безадресным кроссом - Вальтер Бенитес выходит из ворот и игровой снаряд фиксирует.

12' Сидибе получил мяч на правом фланге и выполнил передачу низом - попал в опекавшего его Бара и заработал аут.

11' При помощи верхового заброса "Монако" попытался обострить ситуацию, но мяч до Желсона Мартиньша не дошёл, соперники сняли верх.

9' Вот и гости показывают, что умеют подолгу владеть мячом, устраивая затяжную перепасовку в центре поля.

8' Вальтер Бенитес вступил в игру, но не при помощи сэйва, а благодаря передаче от партнёра. "Монако" пока без мяча и сосредоточен на обороне.

7' Данте выполнил верховую передачу по левому флангу на Будауи, которого не пустил к мячу Дисаси, поставив корпус.

6' Всё в порядке с Дольбергом, он покидает поле, чтобы вернуться на него, а хозяева тем временем начинают позиционное наступление.

5' Врачи вышли на поле и оказывают помощь Касперу Дольбергу, который пострадал после контакта с Акселем Дисаси.

4' Поединок останавливается, так как на газоне находится Каспер Дольберг и держится за ногу.

3' Хозяева больше работают с мячом на первых минутах, но пока без опасных моментов, довольствуются владением на чужой половине поля.

2' По одной атаке провели команды, но пока обошлись без ударов по воротам, замечены были лишь подходы к штрафной площади.