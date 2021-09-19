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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
2:2
Второй тайм: 84'

Стадион:
Монако
0'
0:1
39' Гол
Головин Александр
1:1
52' Гол
Делор Анди
58' Желтая карточка
Аталь Юсеф
2:1
74' Гол
Будауи Хишем
2:2
77' Пенальти
Бен-Йеддер Виссам
80' Желтая карточка
Бадьяшиль Бенуа
2:2
82' Не забитый пенальти
Гуйри Амин
84'
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
22
Стенгс
Келвин
8
Росарио
Пабло
18
Лемина
Марио
28
Будауи
Хишем
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
16
Нюбель
Александр
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
5
Бадьяшиль
Бенуа
19
Сидибе
Джибриль
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
12
Кайо
Энрике
7
Желсон
Мартиньш
10
Бен-Йеддер
Виссам
17
Головин
Александр
Ницца
4-4-2
Монако
3-4-3

Ход матча

15'
Делор Анди
Дольберг Каспер
 
39'
0:1
Головин Александр
(Желсон Мартиньш)
52'
Делор Анди
(Гуйри Амин)
1:1
57'
Аталь Юсеф
Лотомба Жордан
 
58'
Аталь Юсеф
 
61'
 
Фолланд Кевин
Желсон Мартиньш
72'
 
Диоп Софьян
Головин Александр
73'
 
Дьятта Крепен
Дисаси Аксель
74'
Будауи Хишем
2:1
77'
2:2
Бен-Йеддер Виссам
80'
 
Бадьяшиль Бенуа
82'
 
Павлович Страхиня
Марипан Гильермо
82'
 
Боаду Мирон
Бен-Йеддер Виссам
82'
Гуйри Амин
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 4 (2) 0.8
2. Дольберг Каспер 4 0.8
3. Будауи Хишем 2 0.4
4. Делор Анди 1 0.2
5. Клюйверт Джастин 1 0.2
6. Тюрам Кефрен 1 0.2
7. Лотомба Жордан 0 0
8. Аталь Юсеф 0 0
9. Ндой Дан 0 0
10. Бар Мельвен 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диоп Софьян 2 0.33
2. Желсон Мартиньш 1 0.17
3. Бен-Йеддер Виссам 1 (1) 0.17
4. Головин Александр 1 0.17
5. Кайо Энрике 0 0
6. Фофана Юссуф 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Лемина Марио 3 0
2. Аталь Юсеф 2 0
3. Будауи Хишем 2 0
4. Данте Бонфим 1 0
5. Лотомба Жордан 1 0
6. Дольберг Каспер 1 0
7. Клюйверт Джастин 1 0
8. Тодибо Жан-Клер 1 0
9. Бар Мельвен 1 0
Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 2 0
2. Головин Александр 0 1
3. Фолланд Кевин 1 0
4. Агилар Рубен 1 0
5. Марипан Гильермо 1 0
6. Якобс Исмаил 1 0
7. Диоп Софьян 1 0
8. Бадьяшиль Бенуа 1 0
9. Фофана Юссуф 1 0
10. Павлович Страхиня 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 30% (3) 0 30% (3) 0 20% (2) 20% (2)
 Монако 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Нант 0:2 Ницца Ницца 4:0 Бордо Лилль 0:4 Ницца Ницца 0:0 Реймс
Ницца 1:1 Милан Унион Берлин 2:0 Ницца Ницца 2:1 Динамо Киев Ницца 0:1 Бастия Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Лион 2:3 Ницца Ницца 0:2 Страсбург Ницца 3:2 Брест Лилль 2:0 Ницца Ницца 3:1 Монпелье Дижон 2:0 Ницца Ницца 0:0 Реймс Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца Ницца 0:2 Монако
Монако Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Монако 1:0 Штурм Монако 0:2 Марсель Труа 1:2 Монако Шахтёр Донецк 2:2 Монако
Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион

Последние игры между собой

Ницца: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Монако: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Ницца 0:2 Монако Кубок Монако 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Лига 1 Ницца 2:3 Монако Товарищеские матчи
Ницца 2:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ницца Лига 1 Монако 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Кубок лиги Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Лига 1 Ницца 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:1 Ницца Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Монако Кубок Ницца 0:3 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Ланс Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
3. Анже Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4. Ницца 2:2 Заявка 5 3 2 0 13 - 2 10
5. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 6 10
6. Лион Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Лорьян Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Клермон Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
9. Монпелье Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
10. Страсбург Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
11. Реймс Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Ренн Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
13. Монако 2:2 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Бордо Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Нант Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Труа Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
18. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
19. Сент-Этьен Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10. Ницца 2:2 Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
11. Ренн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
13. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Монако 2:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ницца 2:2 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Монако 2:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
9. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Бордо Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
11. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
13. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
14. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Монпелье Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
3. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
4. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
5. Монпелье Делор Анди 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Ницца Лемина Марио 3 0
4. Лилль Шека 3 0
5. Бордо Кватенг Энок 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Не забитый пенальти
    81'
    Не забивает Амин Гуйри, отправляя мяч мимо правого угла. Какой шанс упускают хозяева, чтобы выйти вперёд. 
  • Пенальти!
    80'
    Франсуа Летексье пошёл смотреть повтор, после чего выносит вердикт - пенальти в ворота "Монако", так как была зафиксирована игра рукой со стороны Бадьяшиля, а не безобдиное попадание. 
  • Видеоповтор
    79'
    Делор бьёт из-за штрафной и попадает в руки Бадьяшилю - первое решение: фола не было, но ждём решение ВАР. 
  • Судья
    78'
    А теперь и хозяева претендовали на пенальти, но Франсуа Летексье показал, что была игра в мяч. 
  • Пенальти
    77'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-2!!! БЕН-ЙЕДДЕР!!! Виссам легко реализовывает одиннадцатиметровый, отправляя мяч в правый верхний угол. 
  • Пенальти!
    76'
    Вот это да! Ответная атака "Монако", которая завершается заработанным пенальти - Стенгс фолит в своей штрафной, сбивая Кайо. 
  • Описание гола
    75'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-1!!! БУДАУИ!!! Стремительную атаку проводят хозяева. Следует передача на правый край штрафной площадки на Делора, который катит низом в центр, Гуйри не пробивает, а вот Будауи не отказывается от такого удовольствия, поражая левый нижний угол. 
  • Замена
    74'
    Двойная замена состоялась в составе "Монако". Вместо Головина и Дисаси появились Диоп и Дьятта. 
  • 73'
    Нико Ковач пользуется остановкой и проводит беседу с подопечными, рассказывая им, как нужно действовать. А ещё и Диоп появится на поле в ближайшее время. 
  • Судья
    72'
    Франсуа Летексье объявляет о паузе, отправляя команды на водопой. 
  • Угловой
    71'
    Корнер хозяев опасным не получился, так как гости сняли верх и отправили мяч за боковую линию. Второй волной "Ницца" будет атаковать. 
  • Опасный момент
    70'
    ОПАСНО! Делор принимает мяч в штрафной площадке и пробивает в левый угол - успевает помешать Дисаси, от которого круглый уходит на угловой. 
  • 69'
    Юсеф Аталь предложил себя на правом фланге, получил мяч и выполнил подачу, но найти нападающих не сумел. 
  • 67'
    Практически без моментов действуют во втором тайме гости, которые уже лишились лидерства в счёте и близки ко второму пропущенному. 
  • Опасный момент
    66'
    Гуйри подаёт от углового флага, выигрывает позицию Росарио и пробивает головой, но реагирует Нюбель, отбивая перед собой, а на подборе партнёры. 
  • Угловой
    65'
    Келвин Стенгс исполнил угловой с левого фланга, мяч попал в Александра Головина и ушёл за лицевую линию. Теперь с правого фланга будет выполнен навес. 
  • 64'
    Аталь обыгрывает Кайо на правом фланге, входит в штрафную площадку и падает, но самостоятельно, поэтому даже не настаивает на пенальти. 
  • Замена
    63'
    В составе "Монако" произошла первая замена. Вышел Фолланд вместо Мартиньша. 
  • Травма, повреждение
    62'
    Ещё одна пауза возникла, теперь уже пострадал Лемина, но его повреждение оказалось не серьёзным и он продолжает поединок. 
  • Фол, нарушение
    61'
    Головин выполнил подачу со штрафного - хозяева отбились, а потом с подбора выстрелил Бадьяшиль и попал в соперника. 
  • Желтая карточка
    60'
    Ну очень активно вошёл в игру Юсеф Аталь - сбивает Александра Головина на правом фланге и получает жёлтую карточку. 
  • 59'
    Сразу попытался включиться в игру Аталь, но его вертикальная передача в штрафную площадку "Монако" адресата не нашла. 
  • Замена
    58'
    Всё верно, Лотомба больше не помощник "Ницце", вместо него выходит Юсеф Аталь. 
  • 57'
    Жордан Лотомба продолжает оставаться на газоне, получая медицинскую помощь. Похоже, не сможет Жордан продолжить встречу, так как уже готов вступить в игру Аталь. 
  • Травма, повреждение
    56'
    Данте выбивает мяч за боковую линию, так как на газоне находится Лотомба. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Анди Делор поборолся за мяч с Гильермо Марипаном на правом фланге, но безуспешно - нарушил правила, толкнув оппонента в спину. 
  • 54'
    Достаточно быстро хозяева сравнивают счёт после перерыва, а теперь и гостям нужно вспоминать об атакующих действиях, так как ничья их не устраивает. 
  • Описание гола
    53'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ДЕЛОР!!! Гуйри проходит по левому флангу, добирается до лицевой линии и выполняет подачу во вратарскую, откуда неотразимый удар головой наносит Делор. 
  • Фол, нарушение
    52'
    Лотомба нарушил правила в борьбе с Головиным, наступив на ногу Александру. 
  • 51'
    Келвин Стенгс поддерживает атаку правым флангом, потом смещается в центр, получает мяч и отправляет его над перекладиной. 
  • 50'
    Хозяева потеряли мяч на чужой половине поля, а потом быстро отошли в оборону и не позволили оппонентам провести контратаку. 
  • Опасный момент
    49'
    Проваливается центр обороны гостей, чем пользуется Будауи и завершает атаку ударом из пределов штрафной, но в створ не попадает. 
  • 48'
    "Ницца" ожидаемо больше владеет мячом после перерыва, пытаясь создать угрозу воротам "Монако" посредством позиционных наступлений. 
  • 47'
    Жордан Лотомба попробовал провести атаку правым флангом при помощи дриблинга, но получилось безуспешно, мяч потерял. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая 45-минутка. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, при счёте 0-1 в пользу "Монако" уходим на перерыв. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Многовато свистков в последние минуты. Сейчас ещё один раздался, и снова по причине фола - Дисаси подтолкнул в спину Делора. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Жордан Лотомба нарушает правила на левом фланге, сбивая Джибриля Сидибе. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • 44'
    Через центральную зону хозяева смогли разогнать контратаку, которая завершилась неточным пасом Гуйри в штрафную площадь на Будауи. 
  • 43'
    "Монако" не отходит в оборону после забитого гола, а продолжает контролировать мяч, стремясь уйти на перерыв с перевесом в счёте. 
  • 42'
    Ещё одну атаку попытались провести гости, левым флангом, но пройти Стенгса не получилось, зато аут был заработан. 
  • 40'
    Заслуженный гол забивают гости, владея инициативой около 10-15 минут. Теперь будем смотреть как перестроятся хозяева, которые уже и забыли об атаке. 
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ГОЛОВИН!!! Мартиньш врывается в штрафную площадку правым краем и простреливает во вратарскую, откуда удар в касание наносит Александр и открывает счёт. 
  • Судья
    38'
    Ещё один фол со стороны Александра Головина. Снова обошлось без жёлтой карточки, но уже имеется устное предупреждение. 
  • 37'
    Данте остановил атаку "Монако" на левом флангом, выбив мяч за боковую линию из-под ног Мартиньша. 
  • 35'
    Хишем Будауи совершил рывок по левому флангу, партнёр увидел и отдал, но слишком сильно, круглый покинул пределы поля, уйдя за лицевую линию. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Александр Головин нарушает правила на левом фланге, наступая на ногу Пабло Росарио. 
  • 33'
    Активнее начала "Ницца", а в последние минуты практически не встречается с мячом и уже несколько раз могла пропустить. 
  • Опасный момент
    32'
    ОПАСНО! Стремительную атаку проводят гости, доставляя мяч в штрафную площадку, откуда стреляет Александр Головин и попадает в Виссама Бен-Йеддера. 
  • 31'
    Головин навесил от углового флага с правого фланга, выиграл позицию и пробил Дисаси, но мяч пролетел гораздо выше цели. 
  • Угловой
    30'
    Чуамени принял мяч перед штрафной площадкой и пробил с правой ноги - попал в соперника и заработал право на угловой. 
  • 29'
    Первый опасный момент в исполнении гостей мы увидели. А если бы забили, то игра наверняка бы преобразилась. Но будем надеяться, что этот острый эпизод станет началом яркой и огненной игры. 
  • Опасный момент
    28'
    Головин выполнил подачу со штрафного с левого фланга - отправил мяч на дальнюю штангу, Бен-Йеддер сделал скидку головой, Бенитес отбил мяч перед собой, а добивание не состоялось. 
  • 26'
    "Ницца" разыграла стандартное положение, а потом издали пробил Гуйри и в створ не попал, отправив мяч выше цели. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Аксель Дисаси нарушает правила метрах в пяти от своей штрафной площадки и хозяева готовятся исполнить стандарт. 
  • 24'
    Снова активно действует Анди Делор. На сей раз он решается на удар с дальней дистанции, получается точно, но не сильно. 
  • Офсайд
    23'
    Анди Делор выполнил рывок в чужую штрафную площадку, но слишком рано стартовал и в момент паса был в офсайде. 
  • 21'
    Гости дают соперникам свободно владеть мячом в центральном круге, а встречать начинают перед своей штрафной площадкой. 
  • 20'
    "Монако" пробует быстро работать с мячом, но это не помогает вскрыть оборонительные редуты "Ниццы", которая не оставляет свободных зон. 
  • 19'
    Сидибе снова перешёл центр поля и получил мяч, а вот развивать атаку не стал, решив выполнить передачу назад. 
  • 18'
    Чуамени подключился к атаке своей команды, получил мяч и выполнил подачу, но неудачную - мяч отправился за лицевую линию. 
  • Замена
    17'
    А вот и замена у "Ниццы". Повреждение получает Каспер Дольберг и не может продолжить поединок. Вместо него появляется Анди Делор. 
  • 16'
    Амин Гуйри выполнил подачу с углового с правого фланга - отправил мяч в район ближней штанги, где были лишь соперники. 
  • Угловой
    15'
    Стенгс проник в штрафную площадку и пробил с правого края - попал в Марипана и заработал первый в матче угловой. 
  • 14'
    Нам показывают новичка "Ниццы" - Анди Делора, который активно разминается и, возможно, заменит Каспера Дольберга. 
  • 13'
    Фланговая атака "Монако" завершается безадресным кроссом - Вальтер Бенитес выходит из ворот и игровой снаряд фиксирует. 
  • 12'
    Сидибе получил мяч на правом фланге и выполнил передачу низом - попал в опекавшего его Бара и заработал аут. 
  • 11'
    При помощи верхового заброса "Монако" попытался обострить ситуацию, но мяч до Желсона Мартиньша не дошёл, соперники сняли верх. 
  • 9'
    Вот и гости показывают, что умеют подолгу владеть мячом, устраивая затяжную перепасовку в центре поля. 
  • 8'
    Вальтер Бенитес вступил в игру, но не при помощи сэйва, а благодаря передаче от партнёра. "Монако" пока без мяча и сосредоточен на обороне. 
  • 7'
    Данте выполнил верховую передачу по левому флангу на Будауи, которого не пустил к мячу Дисаси, поставив корпус. 
  • 6'
    Всё в порядке с Дольбергом, он покидает поле, чтобы вернуться на него, а хозяева тем временем начинают позиционное наступление. 
  • 5'
    Врачи вышли на поле и оказывают помощь Касперу Дольбергу, который пострадал после контакта с Акселем Дисаси. 
  • Травма, повреждение
    4'
    Поединок останавливается, так как на газоне находится Каспер Дольберг и держится за ногу. 
  • 3'
    Хозяева больше работают с мячом на первых минутах, но пока без опасных моментов, довольствуются владением на чужой половине поля. 
  • 2'
    По одной атаке провели команды, но пока обошлись без ударов по воротам, замечены были лишь подходы к штрафной площади. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ницца 2:2 Монако онлайн


Прогнозы на матч Ницца 2:2 Монако

Исход игры
Ницца
40.9% (61)
Ничья
26.8% (40)
Монако
32.2% (48)
Тотал 2.5
Больше
47.3% (70)
Меньше
52.7% (78)
Обе команды забьют
Да
72.97% (108)
Нет
27.03% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.2% (39)
2:1 Ницца
22.1% (33)
1:2 Монако
20.1% (30)
1:0 Ницца
9.4% (14)
0:1 Монако
7.4% (11)
2:0 Ницца
6.7% (10)
0:2 Монако
2.7% (4)
3:1 Ницца
1.3% (2)
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