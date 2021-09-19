Франция: Лига 1 2021-2022
Ницца
2:2
Второй тайм: 84'
Стадион: Альянц Ривьера
Монако
0:1
39' ГолГоловин Александр
1:1
52' ГолДелор Анди
58' Желтая карточкаАталь Юсеф
2:1
74' ГолБудауи Хишем
2:2
77' ПенальтиБен-Йеддер Виссам
80' Желтая карточкаБадьяшиль Бенуа
2:2
82' Не забитый пенальтиГуйри Амин
26
Бар
Мельвен
18
Лемина
Марио
28
Будауи
Хишем
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гессан ЭваннПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Кайо ЭнрикеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Агилар РубенЗащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
Ход матча
39'
52'
1:1
58'
74'
2:1
77'
80'
82'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|4 (2)
|0.8
|2.
|Дольберг Каспер
|4
|0.8
|3.
|Будауи Хишем
|2
|0.4
|4.
|Делор Анди
|1
|0.2
|5.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.2
|6.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.2
|7.
|Лотомба Жордан
|0
|0
|8.
|Аталь Юсеф
|0
|0
|9.
|Ндой Дан
|0
|0
|10.
|Бар Мельвен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диоп Софьян
|2
|0.33
|2.
|Желсон Мартиньш
|1
|0.17
|3.
|Бен-Йеддер Виссам
|1 (1)
|0.17
|4.
|Головин Александр
|1
|0.17
|5.
|Кайо Энрике
|0
|0
|6.
|Фофана Юссуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лемина Марио
|3
|0
|2.
|Аталь Юсеф
|2
|0
|3.
|Будауи Хишем
|2
|0
|4.
|Данте Бонфим
|1
|0
|5.
|Лотомба Жордан
|1
|0
|6.
|Дольберг Каспер
|1
|0
|7.
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|8.
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
|9.
|Бар Мельвен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|2
|0
|2.
|Головин Александр
|0
|1
|3.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|4.
|Агилар Рубен
|1
|0
|5.
|Марипан Гильермо
|1
|0
|6.
|Якобс Исмаил
|1
|0
|7.
|Диоп Софьян
|1
|0
|8.
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|9.
|Фофана Юссуф
|1
|0
|10.
|Павлович Страхиня
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|30% (3)
|0
|30% (3)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|Монако
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +9 =4 -7Нант 0:2 Ницца Ницца 4:0 Бордо Лилль 0:4 Ницца Ницца 0:0 Реймс
Монако Последние 20 матчей: +9 =4 -7Монако 1:0 Штурм Монако 0:2 Марсель Труа 1:2 Монако Шахтёр Донецк 2:2 Монако
Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион
Последние игры между собой
Ницца: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Монако: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Ницца 2:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ницца Лига 1 Монако 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Кубок лиги Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Лига 1 Ницца 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:1 Ницца Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Монако Кубок Ницца 0:3 Монако Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|3.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|4.
|Ницца
|2:2 Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 2
|10
|5.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Лорьян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|9.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|10.
|Страсбург
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|13.
|Монако
|2:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Страсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Ницца
|2:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|11.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|13.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Монако
|2:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ницца
|2:2 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Монако
|2:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|11.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Лорьян
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|14.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|2
|2.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|3.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
|4.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|0
|5.
|Монпелье
|Делор Анди
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Ницца
|Лемина Марио
|3
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|3
|0
|5.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
Прогнозы на матч Ницца 2:2 Монако
Исход игры
Ницца
40.9% (61)
Ничья
26.8% (40)
Монако
32.2% (48)
Тотал 2.5
Больше
47.3% (70)
Меньше
52.7% (78)
Обе команды забьют
Да
72.97% (108)
Нет
27.03% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.2% (39)
2:1 Ницца
22.1% (33)
1:2 Монако
20.1% (30)
1:0 Ницца
9.4% (14)
0:1 Монако
7.4% (11)
2:0 Ницца
6.7% (10)
0:2 Монако
2.7% (4)
3:1 Ницца
1.3% (2)
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