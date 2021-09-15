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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
 
Позже

Стадион:
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дольберг Каспер 4 1
2. Гуйри Амин 4 (2) 1
3. Клюйверт Джастин 1 0.25
4. Будауи Хишем 1 0.25
5. Тюрам Кефрен 1 0.25
6. Делор Анди 0 0
7. Лотомба Жордан 0 0
8. Аталь Юсеф 0 0
9. Ндой Дан 0 0
10. Бар Мельвен 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диоп Софьян 2 0.4
2. Желсон Мартиньш 1 0.2
3. Бен-Йеддер Виссам 0 0
4. Кайо Энрике 0 0
5. Фофана Юссуф 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Лемина Марио 3 0
2. Будауи Хишем 2 0
3. Данте Бонфим 1 0
4. Лотомба Жордан 1 0
5. Дольберг Каспер 1 0
6. Клюйверт Джастин 1 0
7. Тодибо Жан-Клер 1 0
8. Аталь Юсеф 1 0
9. Бар Мельвен 1 0
Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 2 0
2. Головин Александр 0 1
3. Фолланд Кевин 1 0
4. Агилар Рубен 1 0
5. Марипан Гильермо 1 0
6. Якобс Исмаил 1 0
7. Диоп Софьян 1 0
8. Фофана Юссуф 1 0
9. Павлович Страхиня 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 30% (3) 0 30% (3) 0 20% (2) 20% (2)
 Монако 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Нант 0:2 Ницца Ницца 4:0 Бордо Лилль 0:4 Ницца Ницца 0:0 Реймс
Ницца 1:1 Милан Унион Берлин 2:0 Ницца Ницца 2:1 Динамо Киев Ницца 0:1 Бастия Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Лион 2:3 Ницца Ницца 0:2 Страсбург Ницца 3:2 Брест Лилль 2:0 Ницца Ницца 3:1 Монпелье Дижон 2:0 Ницца Ницца 0:0 Реймс Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца Ницца 0:2 Монако
Монако Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Монако 1:0 Штурм Монако 0:2 Марсель Труа 1:2 Монако Шахтёр Донецк 2:2 Монако
Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион

Последние игры между собой

Ницца: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Монако: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Ницца 0:2 Монако Кубок Монако 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Лига 1 Ницца 2:3 Монако Товарищеские матчи
Ницца 2:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ницца Лига 1 Монако 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Кубок лиги Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Лига 1 Ницца 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:1 Ницца Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Монако Кубок Ницца 0:3 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Анже Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 6 10
4. Ницца Заявка 4 3 1 0 11 - 0 9
5. Ланс Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
6. Лион Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Лорьян Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Клермон Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
9. Монпелье Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
10. Реймс Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
11. Ренн Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
13. Нант Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
14. Монако Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
15. Труа Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16. Страсбург Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
17. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
18. Метц Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
19. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
20. Бордо Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
6. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Страсбург Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Ренн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 3
11. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Ланс Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
8. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Лилль Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
13. Монпелье Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Метц Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
19. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
3. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
4. Ницца Гуйри Амин 4 2 0
5. ПСЖ Эррера Андер 3 0 2
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Ницца Лемина Марио 3 0
4. Лилль Шека 3 0
5. Бордо Кватенг Энок 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2021, осталось 2 дня 12 часов 16 минут.

    Главный судья: Летексье Франсуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Ницца 35.3% (18)
    X 29.4% (15)
    Монако 35.3% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Монако
    2.88
    3.61
    2.71
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ницца - Монако онлайн


    Прогнозы на матч Ницца - Монако

    Исход игры
    Ницца
    35.3% (18)
    Ничья
    29.4% (15)
    Монако
    35.3% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (24)
    Меньше
    52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    78% (39)
    Нет
    22% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.4% (15)
    1:2 Монако
    23.5% (12)
    2:1 Ницца
    19.6% (10)
    1:0 Ницца
    7.8% (4)
    0:1 Монако
    5.9% (3)
    2:0 Ницца
    3.9% (2)
    0:2 Монако
    3.9% (2)
    3:1 Ницца
    3.9% (2)
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