Швейцария: Суперлига 2021-2022
Цюрих
0:1
Второй тайм: 46'
Стадион: Летцигрунд
Серветт
11' Желтая карточкаВаль Тео
45' Желтая карточкаОмерагич Бечир
0:1
45' ПенальтиВаль Тео
25
Бреше
Янник
24
Чорич
Анте
20
Думбия
Усман
39
Гогия
Акакий
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Гогия АкакийНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
11'
45'
45'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркезано Антонио
|4 (1)
|0.57
|2.
|Сисей Ассан
|3
|0.43
|3.
|Герреро Адрия
|1
|0.14
|4.
|Крамер Блаж
|1
|0.14
|5.
|Ньонто Вильфред
|1
|0.14
|6.
|Гогия Акакий
|1
|0.14
|7.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.14
|8.
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.14
|9.
|Алити Фидан
|0
|0
|10.
|Думбия Усман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Конья Тимоте
|3
|0.43
|2.
|Киэ Грежон
|2
|0.29
|3.
|Руй Стив
|2
|0.29
|4.
|Стеванович Мирослав
|1
|0.14
|5.
|Антунес Алексис
|1
|0.14
|6.
|Сотье Антони
|1
|0.14
|7.
|Роделен Ронни
|1
|0.14
|8.
|Имери Кастриот
|1
|0.14
|9.
|Валь Тео
|1 (1)
|0.14
|10.
|Клиши Гаэль
|0
|0
|11.
|Сеспедес Борис
|0
|0
|12.
|Оберлин Димитри
|0
|0
|13.
|Диалло Мусса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|2.
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|3.
|Алити Фидан
|2
|0
|4.
|Сисей Ассан
|2
|0
|5.
|Герреро Адрия
|2
|0
|6.
|Гогия Акакий
|1
|0
|7.
|Думбия Усман
|1
|0
|8.
|Омерагич Бечир
|1
|0
|9.
|Ньонто Вильфред
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сассо Венсан
|1
|1
|2.
|Сотье Антони
|2
|0
|3.
|Клиши Гаэль
|1
|0
|4.
|Сеспедес Борис
|1
|0
|5.
|Руй Стив
|1
|0
|6.
|Киэ Грежон
|1
|0
|7.
|Валь Тео
|1
|0
|8.
|Диалло Мусса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|Серветт
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|0
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +9 =5 -6Кринс 0:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Санкт-Галлен 3:3 Цюрих Цюрих 2:1 Грасcхоппер
Золотурн 0:10 Цюрих Люцерн 1:3 Цюрих Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лугано 0:2 Цюрих Цюрих 1:4 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 6:1 Кринс Цюрих 0:0 Вадуц Фейеноорд 1:0 Цюрих Цюрих 0:1 Арау Цюрих 2:2 Виль Цюрих 4:1 Вадуц Базель 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Цюрих 3:0 Лугано Люцерн 3:1 Цюрих
Серветт Последние 20 матчей: +8 =3 -9Concordia1 1:4 Серветт Серветт 5:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 1:1 Серветт Серветт 4:1 Люцерн
FC Amical Saint-Prex 0:6 Серветт Базель 5:1 Серветт Серветт 0:2 Лугано Серветт 2:0 Мольде Сьон 1:2 Серветт Мольде 3:0 Серветт Марсель 3:1 Серветт Серветт 1:1 Динамо Киев Ивердон 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс FC Bramois 0:11 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Вадуц 1:3 Серветт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Серветт: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Цюрих 2:0 Серветт Суперлига Серветт 4:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:5 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Цюрих Челлендж Лига Серветт 0:4 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 3:0 Серветт Челлендж Лига Цюрих 4:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:3 Серветт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|1:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|2.
|Цюрих
|0:1
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|3.
|Базель
|6
|3
|3
|0
|17 - 6
|12
|4.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|5.
|Янг Бойз
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Лугано
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|Грасcхоппер
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|6
|0
|3
|3
|7 - 12
|3
|10.
|Люцерн
|6
|0
|3
|3
|9 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|2.
|Серветт
|1:0
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|3.
|Цюрих
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|Грасcхоппер
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Лугано
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Люцерн
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 7
|7
|2.
|Цюрих
|0:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|3.
|Базель
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|Янг Бойз
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|7.
|Грасcхоппер
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|9.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|10.
|Люцерн
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|8
|2
|2
|2.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|4
|1
|1
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4
|1
|0
|4.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|3
|0
|2
|5.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|3
|1
|3.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|4
|0
|4.
|Цюрих
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|5.
|Лозанна-Спорт
|Сузуки Тоити
|4
|0