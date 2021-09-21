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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Цюрих
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 7104
Серветт
0'
11' Желтая карточка
Валь Тео
45' Желтая карточка
Омерагич Бечир
0:1
45' Пенальти
Валь Тео
1:1
47' Гол
Герреро Адрия
51' Желтая карточка
Герреро Адрия
64' Желтая карточка
Сассо Венсан
67' Желтая карточка
Сисей Ассан
68' Желтая карточка
Сеспедес Борис
2:1
69' Гол
Чорич Анте
2:2
87' Гол
Имери Кастриот
90'+6
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
24
Чорич
Анте
78
Ляйтнер
Мориц
20
Думбия
Усман
3
Герреро
Адрия
39
Гогия
Акакий
9
Сисей
Ассан
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
5
Сеспедес
Борис
15
Валь
Тео
12
Роделен
Ронни
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
Цюрих
3-5-2
Серветт
4-3-3

Ход матча

11'
 
Валь Тео
14'
 
Имери Кастриот
Конья Тимоте
45'
Омерагич Бечир
 
45'
0:1
Валь Тео
46'
Ньонто Вильфред
Гогия Акакий
 
47'
Герреро Адрия
(Сисей Ассан)
1:1
51'
Герреро Адрия
 
64'
 
Сассо Венсан
67'
Сисей Ассан
 
68'
 
Сеспедес Борис
69'
Чорич Анте
2:1
70'
 
Антунес Алексис
Схалк Алекс
73'
Хорншу Марк
Ляйтнер Мориц
 
73'
Красничи Бледиан
Чорич Анте
 
75'
 
Диалло Мусса
Сотье Антони
75'
 
Азеведо Рикардо
Сеспедес Борис
87'
2:2
Имери Кастриот
90'
Джемаили Блерим
Сисей Ассан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркезано Антонио 4 (1) 0.57
2. Сисей Ассан 3 0.43
3. Герреро Адрия 2 0.29
4. Крамер Блаж 1 0.14
5. Ньонто Вильфред 1 0.14
6. Гогия Акакий 1 0.14
7. Чорич Анте 1 0.14
8. Боранияшевич Никола 1 0.14
9. Крюезиу Мирлинд 1 0.14
10. Алити Фидан 0 0
11. Думбия Усман 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Конья Тимоте 3 0.43
2. Киэ Грежон 2 0.29
3. Руй Стив 2 0.29
4. Имери Кастриот 2 0.29
5. Стеванович Мирослав 1 0.14
6. Антунес Алексис 1 0.14
7. Сотье Антони 1 0.14
8. Роделен Ронни 1 0.14
9. Валь Тео 1 (1) 0.14
10. Клиши Гаэль 0 0
11. Сеспедес Борис 0 0
12. Оберлин Димитри 0 0
13. Диалло Мусса 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Крюезиу Мирлинд 4 0
2. Сисей Ассан 3 0
3. Герреро Адрия 3 0
4. Ляйтнер Мориц 2 0
5. Алити Фидан 2 0
6. Гогия Акакий 1 0
7. Думбия Усман 1 0
8. Омерагич Бечир 1 0
9. Ньонто Вильфред 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Сассо Венсан 2 1
2. Сотье Антони 2 0
3. Сеспедес Борис 2 0
4. Клиши Гаэль 1 0
5. Руй Стив 1 0
6. Киэ Грежон 1 0
7. Валь Тео 1 0
8. Диалло Мусса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 20% (3) 13.33% (2) 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2)
 Серветт 7.14% (1) 35.71% (5) 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Кринс 0:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Санкт-Галлен 3:3 Цюрих Цюрих 2:1 Грасcхоппер
Золотурн 0:10 Цюрих Люцерн 1:3 Цюрих Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лугано 0:2 Цюрих Цюрих 1:4 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 6:1 Кринс Цюрих 0:0 Вадуц Фейеноорд 1:0 Цюрих Цюрих 0:1 Арау Цюрих 2:2 Виль Цюрих 4:1 Вадуц Базель 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Цюрих 3:0 Лугано Люцерн 3:1 Цюрих
Серветт Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Concordia1 1:4 Серветт Серветт 5:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 1:1 Серветт Серветт 4:1 Люцерн
FC Amical Saint-Prex 0:6 Серветт Базель 5:1 Серветт Серветт 0:2 Лугано Серветт 2:0 Мольде Сьон 1:2 Серветт Мольде 3:0 Серветт Марсель 3:1 Серветт Серветт 1:1 Динамо Киев Ивердон 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс FC Bramois 0:11 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Вадуц 1:3 Серветт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Серветт: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Цюрих 1:2 Серветт Суперлига Серветт 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Серветт Суперлига Серветт 2:1 Цюрих Суперлига
Цюрих 2:0 Серветт Суперлига Серветт 4:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:5 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Цюрих Челлендж Лига Серветт 0:4 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 3:0 Серветт Челлендж Лига Цюрих 4:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:3 Серветт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 7 4 2 1 15 - 12 14
2. Базель 6 3 3 0 17 - 6 12
3. Серветт 7 3 2 2 15 - 13 11
4. Сьон 6 2 2 2 8 - 12 8
5. Янг Бойз 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Лугано 5 2 1 2 7 - 7 7
7. Грасcхоппер 6 1 3 2 6 - 7 6
8. Санкт-Галлен 6 1 3 2 10 - 14 6
9. Лозанна-Спорт 6 0 3 3 7 - 12 3
10. Люцерн 6 0 3 3 9 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 3 2 1 0 12 - 3 7
2. Цюрих 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Серветт 3 2 0 1 9 - 4 6
4. Сьон 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Янг Бойз 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Грасcхоппер 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Лугано 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Санкт-Галлен 3 0 3 0 6 - 6 3
9. Лозанна-Спорт 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Люцерн 4 0 2 2 6 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 4 2 1 1 8 - 8 7
2. Базель 3 1 2 0 5 - 3 5
3. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
4. Янг Бойз 3 1 1 1 5 - 5 4
5. Лугано 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Санкт-Галлен 3 1 0 2 4 - 8 3
7. Грасcхоппер 3 0 2 1 2 - 3 2
8. Сьон 3 0 2 1 3 - 8 2
9. Лозанна-Спорт 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Люцерн 2 0 1 1 3 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 2
2. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
3. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
4. Цюрих Сисей Ассан 3 0 3
5. Янг Бойз Элиа Мешак 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 3 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 3 1
3. Люцерн Угриниц Филип 4 0
4. Цюрих Крюезиу Мирлинд 4 0
5. Лозанна-Спорт Сузуки Тоити 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Валь Тео из команды Серветт забивает с точки!
  • Желтая карточка
    45'
    Омерагич Бечир получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Конья Тимоте уходит с поля. Имери Кастриот выходит вместо него
  • Желтая карточка
    11'
    Валь Тео получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Цюрих 2:2 Серветт онлайн




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