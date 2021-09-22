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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лозанна-Спорт
0:4
Второй тайм: 75'

Стадион:
Янг Бойз
0'
0:1
27' Гол
Гарсия Улиссес
0:2
31' Гол
Элиа Мешак
38' Желтая карточка
Kouadio Jean
40' Желтая карточка
Anel Husic
0:3
47' Гол
Фасснахт Кристиан
52' Желтая карточка
Али Мохамед
54' Желтая карточка
Karim Sow
0:4
62' Гол
Сибачо Жордан
68' Желтая карточка
Сьерро Венсан
75'
40
Диао
Мори
24
Зохури
Армель
71
Karim
Sow
6
Монтейру
Элтон
51
Anel
Husic
22
Тсонгуи
Марк
10
Пуэртас
Кэмерон
7
Кукурузович
Степан
20
Маю
Хишам
21
Kouadio
Jean
12
Джордж
Майрон
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
30
Лаупер
Сандро
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
35
Мартинс
Кристофер
20
Эбишер
Мишель
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
Лозанна-Спорт
5-4-1
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

27'
0:1
Гарсия Улиссес
(Хефти Сильван)
31'
0:2
Элиа Мешак
(Эбишер Мишель)
38'
Kouadio Jean
 
40'
Anel Husic
 
46'
Койл Трей
Маю Хишам
 
46'
Zeki Amdouni
Джордж Майрон
 
47'
0:3
Фасснахт Кристиан
(Элиа Мешак)
52'
 
Али Мохамед
54'
Karim Sow
 
62'
0:4
Сибачо Жордан
63'
 
Канга Вилфрид
Нгамале Муми
63'
 
Сьерро Венсан
Эбишер Мишель
63'
 
Мамбимби Феликс
Сибачо Жордан
63'
Шафик Фуад
Тсонгуи Марк
 
67'
 
Ридер Фабиан
Мартинс Кристофер
67'
 
Лефор Жордан
Гарсия Улиссес
68'
 
Сьерро Венсан
70'
Барес Габриэль
Кукурузович Степан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уаттара Брахима 2 0.29
2. Маю Хишам 2 0.29
3. Монтейру Элтон 1 0.14
4. Anel Husic 1 0.14
5. Zeki Amdouni 1 0.14
6. Кукурузович Степан 0 0
7. Зохури Армель 0 0
8. Шафик Фуад 0 0
9. Kouadio Jean 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элиа Мешак 4 0.67
2. Сибачо Жордан 4 0.67
3. Эбишер Мишель 2 0.33
4. Фасснахт Кристиан 2 0.33
5. Гарсия Улиссес 1 0.17
6. Нгамале Муми 0 0
7. Мартинс Кристофер 0 0
8. Хефти Сильван 0 0
9. Ридер Фабиан 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Сузуки Тоити 4 0
2. Anel Husic 3 0
3. Зохури Армель 3 0
4. Маю Хишам 2 0
5. Пуэртас Кэмерон 2 0
6. Karim Sow 2 0
7. Шафик Фуад 1 0
8. Монтейру Элтон 1 0
9. Нанизаямо Микаэль 1 0
10. Томас Тразье 1 0
11. Уаттара Брахима 1 0
12. Kouadio Jean 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Масейрас Кентен 1 1
2. Лаупер Сандро 2 0
3. Зесигер Седрик 2 0
4. Нгамале Муми 2 0
5. Али Мохамед 2 0
6. Мартинс Кристофер 1 0
7. Шпильман Марвин 1 0
8. Эбишер Мишель 1 0
9. Ридер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1)
 Янг Бойз 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Бюль 2:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Люцерн 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Базель
FC Echichens 0:2 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 4:0 Стад Лозанна-Уши Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Лозанна-Спорт 4:2 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Илирия 1:7 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед Янг Бойз 4:0 Цюрих Базель 1:1 Янг Бойз
Ференцварош 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Ференцварош FC Littau 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Сьон 1:0 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Люцерн

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Янг Бойз: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:2 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 0:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:3 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 7 4 2 1 15 - 12 14
2. Базель 6 3 3 0 17 - 6 12
3. Янг Бойз 4:0 6 3 2 1 13 - 5 11
4. Серветт 7 3 2 2 15 - 13 11
5. Сьон 6 2 2 2 8 - 12 8
6. Лугано 5 2 1 2 7 - 7 7
7. Грасcхоппер 6 1 3 2 6 - 7 6
8. Санкт-Галлен 6 1 3 2 10 - 14 6
9. Лозанна-Спорт 0:4 7 0 3 4 7 - 16 3
10. Люцерн 6 0 3 3 9 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 3 2 1 0 12 - 3 7
2. Цюрих 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Серветт 3 2 0 1 9 - 4 6
4. Сьон 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Янг Бойз 4:0 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Грасcхоппер 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Лугано 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Санкт-Галлен 3 0 3 0 6 - 6 3
9. Лозанна-Спорт 0:4 4 0 2 2 4 - 9 2
10. Люцерн 4 0 2 2 6 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4:0 4 2 1 1 9 - 5 7
2. Цюрих 4 2 1 1 8 - 8 7
3. Базель 3 1 2 0 5 - 3 5
4. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
5. Лугано 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Санкт-Галлен 3 1 0 2 4 - 8 3
7. Грасcхоппер 3 0 2 1 2 - 3 2
8. Сьон 3 0 2 1 3 - 8 2
9. Лозанна-Спорт 0:4 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Люцерн 2 0 1 1 3 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 2
2. Янг Бойз Элиа Мешак 4 0 2
3. Янг Бойз Сибачо Жордан 4 0 1
4. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
5. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 3 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 3 1
3. Люцерн Угриниц Филип 4 0
4. Цюрих Крюезиу Мирлинд 4 0
5. Лозанна-Спорт Сузуки Тоити 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Anel Husic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Kouadio Jean получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Элиа Мешак бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Гарсия Улиссес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Янг Бойз
7.50
5.00
1.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 0:4 Янг Бойз онлайн




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