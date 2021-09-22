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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лозанна-Спорт
1:6
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
0:1
27' Гол
Гарсия Улиссес
0:2
31' Гол
Элиа Мешак
38' Желтая карточка
Kouadio Jean
40' Желтая карточка
Anel Husic
0:3
46' Гол
Фасснахт Кристиан
52' Желтая карточка
Али Мохамед
54' Желтая карточка
Karim Sow
0:4
62' Гол
Сибачо Жордан
68' Желтая карточка
Сьерро Венсан
75' Желтая карточка
Зохури Армель
0:5
85' Гол
Фасснахт Кристиан
0:6
88' Гол
Канга Вилфрид
1:6
90' Гол
Zeki Amdouni
90'+3
40
Диао
Мори
24
Зохури
Армель
71
Karim
Sow
6
Монтейру
Элтон
51
Anel
Husic
22
Тсонгуи
Марк
10
Пуэртас
Кэмерон
7
Кукурузович
Степан
20
Маю
Хишам
21
Kouadio
Jean
12
Джордж
Майрон
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
30
Лаупер
Сандро
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
35
Мартинс
Кристофер
20
Эбишер
Мишель
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
Лозанна-Спорт
5-4-1
Янг Бойз
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уаттара Брахима 2 0.29
2. Маю Хишам 2 0.29
3. Zeki Amdouni 2 0.29
4. Монтейру Элтон 1 0.14
5. Anel Husic 1 0.14
6. Кукурузович Степан 0 0
7. Зохури Армель 0 0
8. Шафик Фуад 0 0
9. Барес Габриэль 0 0
10. Kouadio Jean 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элиа Мешак 4 0.67
2. Сибачо Жордан 4 0.67
3. Фасснахт Кристиан 3 0.5
4. Эбишер Мишель 2 0.33
5. Гарсия Улиссес 1 0.17
6. Канга Вилфрид 1 0.17
7. Нгамале Муми 0 0
8. Мартинс Кристофер 0 0
9. Сьерро Венсан 0 0
10. Хефти Сильван 0 0
11. Мамбимби Феликс 0 0
12. Ридер Фабиан 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Сузуки Тоити 4 0
2. Зохури Армель 4 0
3. Anel Husic 3 0
4. Маю Хишам 2 0
5. Пуэртас Кэмерон 2 0
6. Karim Sow 2 0
7. Шафик Фуад 1 0
8. Монтейру Элтон 1 0
9. Нанизаямо Микаэль 1 0
10. Томас Тразье 1 0
11. Уаттара Брахима 1 0
12. Kouadio Jean 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Масейрас Кентен 1 1
2. Лаупер Сандро 2 0
3. Зесигер Седрик 2 0
4. Нгамале Муми 2 0
5. Али Мохамед 2 0
6. Мартинс Кристофер 1 0
7. Сьерро Венсан 1 0
8. Шпильман Марвин 1 0
9. Эбишер Мишель 1 0
10. Ридер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2) 25% (2)
 Янг Бойз 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Бюль 2:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Люцерн 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Базель
FC Echichens 0:2 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 4:0 Стад Лозанна-Уши Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Лозанна-Спорт 4:2 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Илирия 1:7 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед Янг Бойз 4:0 Цюрих Базель 1:1 Янг Бойз
Ференцварош 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Ференцварош FC Littau 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Сьон 1:0 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Люцерн

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Янг Бойз: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:2 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 0:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:3 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 7 4 3 0 18 - 6 15
2. Цюрих 7 4 2 1 15 - 12 14
3. Янг Бойз 6 3 2 1 15 - 6 11
4. Серветт 7 3 2 2 15 - 13 11
5. Сьон 6 2 2 2 8 - 12 8
6. Лугано 5 2 1 2 7 - 7 7
7. Грасcхоппер 6 1 3 2 6 - 7 6
8. Санкт-Галлен 0:1 7 1 3 3 10 - 15 6
9. Лозанна-Спорт 7 0 3 4 8 - 18 3
10. Люцерн 6 0 3 3 9 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 3 2 1 0 12 - 3 7
2. Цюрих 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Серветт 3 2 0 1 9 - 4 6
4. Сьон 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Янг Бойз 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Грасcхоппер 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Лугано 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Санкт-Галлен 0:1 4 0 3 1 6 - 7 3
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 4 0 2 2 6 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 4 2 2 0 6 - 3 8
2. Янг Бойз 4 2 1 1 11 - 6 7
3. Цюрих 4 2 1 1 8 - 8 7
4. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
5. Лугано 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Санкт-Галлен 0:1 3 1 0 2 4 - 8 3
7. Грасcхоппер 3 0 2 1 2 - 3 2
8. Сьон 3 0 2 1 3 - 8 2
9. Лозанна-Спорт 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Люцерн 2 0 1 1 3 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 9 2 2
2. Янг Бойз Элиа Мешак 4 0 2
3. Янг Бойз Сибачо Жордан 4 0 1
4. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
5. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 3 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 3 1
3. Люцерн Угриниц Филип 4 0
4. Цюрих Крюезиу Мирлинд 4 0
5. Лозанна-Спорт Сузуки Тоити 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Anel Husic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Kouadio Jean получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Элиа Мешак бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Гарсия Улиссес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 1:6 Янг Бойз онлайн




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