Швейцария: Суперлига 2021-2022
Лозанна-Спорт
1:6
Конец матча
Стадион: Stade de la Tuiliere
Янг Бойз
0:1
27' ГолГарсия Улиссес
0:2
31' ГолЭлиа Мешак
38' Желтая карточкаKouadio Jean
40' Желтая карточкаAnel Husic
0:3
46' ГолФасснахт Кристиан
52' Желтая карточкаАли Мохамед
54' Желтая карточкаKarim Sow
0:4
62' ГолСибачо Жордан
68' Желтая карточкаСьерро Венсан
75' Желтая карточкаЗохури Армель
0:5
85' ГолФасснахт Кристиан
0:6
88' ГолКанга Вилфрид
1:6
90' ГолZeki Amdouni
40
Диао
Мори
71
Karim
Sow
51
Anel
Husic
22
Тсонгуи
Марк
20
Маю
Хишам
21
Kouadio
Jean
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
-
22 Тсонгуи МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
-
21 Kouadio JeanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Полузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
Ход матча
27'
0:1
31'
0:2
38'
40'
46'
0:3
52'
54'
62'
0:4
68'
75'
85'
88'
0:6
90'
1:6
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 9
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уаттара Брахима
|2
|0.29
|2.
|Маю Хишам
|2
|0.29
|3.
|Zeki Amdouni
|2
|0.29
|4.
|Монтейру Элтон
|1
|0.14
|5.
|Anel Husic
|1
|0.14
|6.
|Кукурузович Степан
|0
|0
|7.
|Зохури Армель
|0
|0
|8.
|Шафик Фуад
|0
|0
|9.
|Барес Габриэль
|0
|0
|10.
|Kouadio Jean
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элиа Мешак
|4
|0.67
|2.
|Сибачо Жордан
|4
|0.67
|3.
|Фасснахт Кристиан
|3
|0.5
|4.
|Эбишер Мишель
|2
|0.33
|5.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.17
|6.
|Канга Вилфрид
|1
|0.17
|7.
|Нгамале Муми
|0
|0
|8.
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|9.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|10.
|Хефти Сильван
|0
|0
|11.
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|12.
|Ридер Фабиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сузуки Тоити
|4
|0
|2.
|Зохури Армель
|4
|0
|3.
|Anel Husic
|3
|0
|4.
|Маю Хишам
|2
|0
|5.
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|6.
|Karim Sow
|2
|0
|7.
|Шафик Фуад
|1
|0
|8.
|Монтейру Элтон
|1
|0
|9.
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|10.
|Томас Тразье
|1
|0
|11.
|Уаттара Брахима
|1
|0
|12.
|Kouadio Jean
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Масейрас Кентен
|1
|1
|2.
|Лаупер Сандро
|2
|0
|3.
|Зесигер Седрик
|2
|0
|4.
|Нгамале Муми
|2
|0
|5.
|Али Мохамед
|2
|0
|6.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|7.
|Сьерро Венсан
|1
|0
|8.
|Шпильман Марвин
|1
|0
|9.
|Эбишер Мишель
|1
|0
|10.
|Ридер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лозанна-Спорт
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|Янг Бойз
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +7 =7 -6Бюль 2:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Люцерн 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Базель
FC Echichens 0:2 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 4:0 Стад Лозанна-Уши Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Лозанна-Спорт 4:2 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2Илирия 1:7 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед Янг Бойз 4:0 Цюрих Базель 1:1 Янг Бойз
Ференцварош 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Ференцварош FC Littau 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Сьон 1:0 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Люцерн
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Янг Бойз: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:2 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 0:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:3 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:0
|7
|4
|3
|0
|18 - 6
|15
|2.
|Цюрих
|7
|4
|2
|1
|15 - 12
|14
|3.
|Янг Бойз
|6
|3
|2
|1
|15 - 6
|11
|4.
|Серветт
|7
|3
|2
|2
|15 - 13
|11
|5.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|6.
|Лугано
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|Грасcхоппер
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Санкт-Галлен
|0:1
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|7
|0
|3
|4
|8 - 18
|3
|10.
|Люцерн
|6
|0
|3
|3
|9 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:0
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|2.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Серветт
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|4.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|Грасcхоппер
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Лугано
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|0:1
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|3.
|Цюрих
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|4.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Санкт-Галлен
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|7.
|Грасcхоппер
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|9.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|10.
|Люцерн
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|9
|2
|2
|2.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|4
|0
|2
|3.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|4
|0
|1
|4.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|4
|1
|1
|5.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|3
|1
|3.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|4
|0
|4.
|Цюрих
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|5.
|Лозанна-Спорт
|Сузуки Тоити
|4
|0