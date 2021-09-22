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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Ницца
0' 10'
30
Нарди
Поль
14
Эрго
Жером
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
3
Дженц
Мориц
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
23
Монкондю
Томас
10
Ле
Фе
Энцо
13
Моффи
Теремас
27
Грбич
Адриан
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
21
Клюйверт
Джастин
7
Делор
Анди
11
Гуйри
Амин
Лорьян
5-3-2
Ницца
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моффи Теремас 2 (1) 0.33
2. Лорьенте Арман 2 0.33
3. Ле Гофф Венсан 1 0.17
4. Монкондю Томас 1 0.17
5. Абергель Лоран 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 4 (2) 0.8
2. Дольберг Каспер 4 0.8
3. Будауи Хишем 2 0.4
4. Клюйверт Джастин 1 0.2
5. Тюрам Кефрен 1 0.2
6. Лотомба Жордан 0 0
7. Аталь Юсеф 0 0
8. Ндой Дан 0 0
9. Бар Мельвен 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Мендес Убулан 2 1
2. Абергель Лоран 3 0
3. Эрго Жером 1 1
4. Лемуан Фабьен 2 0
5. Монкондю Томас 2 0
6. Фонтен Тома 1 0
7. Ле Гофф Венсан 1 0
8. Нарди Поль 1 0
9. Лапорт Жульен 1 0
10. Буасгар Кентен 1 0
11. Силва Игор 1 0
12. Диарра Стефан 1 0
13. Амель Пьер-Ив 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Лемина Марио 3 0
2. Данте Бонфим 2 0
3. Аталь Юсеф 2 0
4. Будауи Хишем 2 0
5. Лотомба Жордан 1 0
6. Дольберг Каспер 1 0
7. Клюйверт Джастин 1 0
8. Тодибо Жан-Клер 1 0
9. Бар Мельвен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Ницца 25% (3) 0 25% (3) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Реймс 0:0 Лорьян Лорьян 2:1 Лилль Ланс 2:2 Лорьян Монпелье 3:1 Лорьян
Лорьян 1:0 Монако Сент-Этьен 1:1 Лорьян Анже 0:1 Лорьян Лорьян 1:0 Нант Лорьян 1:1 Бордо Брест 2:3 Лорьян Лорьян 0:0 Конкарно Страсбург 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Метц Лион 4:1 Лорьян Лорьян 2:0 Анже Лорьян 4:1 Бордо Марсель 3:2 Лорьян Ланс 4:1 Лорьян Лорьян 1:0 Брест Нант 1:1 Лорьян
Ницца Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ницца 2:2 Монако Нант 0:2 Ницца Ницца 4:0 Бордо Лилль 0:4 Ницца
Ницца 0:0 Реймс Ницца 1:1 Милан Унион Берлин 2:0 Ницца Ницца 2:1 Динамо Киев Ницца 0:1 Бастия Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Лион 2:3 Ницца Ницца 0:2 Страсбург Ницца 3:2 Брест Лилль 2:0 Ницца Ницца 3:1 Монпелье Дижон 2:0 Ницца Ницца 0:0 Реймс Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ницца: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лорьян 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Ницца Лига 1 Лорьян 2:1 Ницца Кубок
Ницца 2:1 Лорьян Лига 1 Ницца 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Марсель 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Ланс 0:0 Заявка 7 3 4 0 11 - 7 13
4. Анже 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Ницца 0:0 Заявка 6 3 3 0 13 - 2 11
6. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
7. Лорьян 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Монпелье Заявка 7 2 3 2 15 - 13 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
10. Лион 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11. Ренн Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Страсбург 0:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Лилль Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Труа 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
17. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 16 6
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Сент-Этьен Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Метц 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Марсель 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Лорьян 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Анже 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6. Страсбург 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
9. Лион 0:0 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Ланс 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца 0:0 Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Метц 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Труа 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
2. Ницца 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3. Ланс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Анже 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Труа 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
9. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
12. Лион 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Лорьян 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Страсбург 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Монпелье Лаборд Гаэтан 4 0 0
5. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Реймс Гарсия Оскар 2 1
3. Монпелье Тулер Матеус 2 1
4. Лорьян Мендес Убулан 2 1
5. Ренн Баде Луак 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Контроль мяча: Лорьян: 55%, Ницца: 45%.
  • 10'
    Ницца контролирует мяч.
  • 10'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 9'
    Гуйри Амин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 9'
    Делор Анди из команды Ницца делает передачу одноклубнику.
  • 9'
    Росарио Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Монкондю Томас из команды Лорьян тянет за футболку соперника.
  • 8'
    Ницца контролирует мяч.
  • 7'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Моффи Теремас из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    6'
    Монкондю Томас из команды Лорьян разыграл угловой с левого угла.
  • 6'
    Аталь Юсеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 6'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян делает пас партнеру.
  • 5'
    Контроль мяча: Лорьян: 53%, Ницца: 47%.
  • 5'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Лорьян контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Аталь Юсеф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Грбич Адриан
  • 3'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 3'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ницца контролирует мяч.
  • 2'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян делает пас партнеру.
  • 2'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 2'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ницца контролирует мяч.
  • 1'
    Ницца выполняет удар от ворот.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лорьян начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Лорьян 11.4% (16)
X 38.6% (54)
Ницца 50% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Ницца
3.55
3.47
2.34
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Лорьян 0:0 Ницца онлайн


Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Ницца

Исход игры
Лорьян
11.4% (16)
Ничья
38.6% (54)
Ницца
50% (70)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
78.42% (109)
Нет
21.58% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (47)
1:2 Ницца
33.6% (47)
0:1 Ницца
9.3% (13)
2:1 Лорьян
6.4% (9)
0:2 Ницца
5% (7)
1:0 Лорьян
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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