Франция: Лига 1 2021-2022
Лорьян
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Стад де Мустуар
Ницца
30
Нарди
Поль
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
27
Грбич
Адриан
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Бурле РедванНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Смит ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гессан ЭваннПолузащитник
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.33
|2.
|Лорьенте Арман
|2
|0.33
|3.
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.17
|4.
|Монкондю Томас
|1
|0.17
|5.
|Абергель Лоран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|4 (2)
|0.8
|2.
|Дольберг Каспер
|4
|0.8
|3.
|Будауи Хишем
|2
|0.4
|4.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.2
|5.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.2
|6.
|Лотомба Жордан
|0
|0
|7.
|Аталь Юсеф
|0
|0
|8.
|Ндой Дан
|0
|0
|9.
|Бар Мельвен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мендес Убулан
|2
|1
|2.
|Абергель Лоран
|3
|0
|3.
|Эрго Жером
|1
|1
|4.
|Лемуан Фабьен
|2
|0
|5.
|Монкондю Томас
|2
|0
|6.
|Фонтен Тома
|1
|0
|7.
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|8.
|Нарди Поль
|1
|0
|9.
|Лапорт Жульен
|1
|0
|10.
|Буасгар Кентен
|1
|0
|11.
|Силва Игор
|1
|0
|12.
|Диарра Стефан
|1
|0
|13.
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лемина Марио
|3
|0
|2.
|Данте Бонфим
|2
|0
|3.
|Аталь Юсеф
|2
|0
|4.
|Будауи Хишем
|2
|0
|5.
|Лотомба Жордан
|1
|0
|6.
|Дольберг Каспер
|1
|0
|7.
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|8.
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
|9.
|Бар Мельвен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Ницца
|25% (3)
|0
|25% (3)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +9 =7 -4Реймс 0:0 Лорьян Лорьян 2:1 Лилль Ланс 2:2 Лорьян Монпелье 3:1 Лорьян
Ницца Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ницца 2:2 Монако Нант 0:2 Ницца Ницца 4:0 Бордо Лилль 0:4 Ницца
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ницца: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Ницца 2:1 Лорьян Лига 1 Ницца 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 2
|11
|6.
|Нант
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|7.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Монпелье
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 13
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|10.
|Лион
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Лилль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|17.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 16
|6
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|9.
|Лион
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Метц
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Труа
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Труа
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|9.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|12.
|Лион
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|4.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|4
|0
|0
|5.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|4.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|5.
|Ренн
|Баде Луак
|2
|1
Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Ницца
Исход игры
Лорьян
11.4% (16)
Ничья
38.6% (54)
Ницца
50% (70)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
78.42% (109)
Нет
21.58% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (47)
1:2 Ницца
33.6% (47)
0:1 Ницца
9.3% (13)
2:1 Лорьян
6.4% (9)
0:2 Ницца
5% (7)
1:0 Лорьян
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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