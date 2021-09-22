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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
1:0
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
22' Желтая карточка
Клюйверт Джастин
1:0
23' Гол
Монкондю Томас
1:0
55' Не забитый пенальти
Гуйри Амин
60' Желтая карточка
Росарио Пабло
62' Желтая карточка
Дженц Мориц
69' Вторая желтая карточка
Дженц Мориц
78' Желтая карточка
Делор Анди
79' Желтая карточка
Аталь Юсеф
90'+5
30
Нарди
Поль
14
Эрго
Жером
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
3
Дженц
Мориц
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
23
Монкондю
Томас
10
Ле
Фе
Энцо
13
Моффи
Теремас
27
Грбич
Адриан
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
21
Клюйверт
Джастин
7
Делор
Анди
11
Гуйри
Амин
Лорьян
5-3-2
Ницца
4-4-2

Ход матча

22'
 
Клюйверт Джастин
23'
Монкондю Томас
(Ле Фе Энцо)
1:0
24'
 
Стенгс Келвин
Клюйверт Джастин
46'
 
Гессан Эванн
Будауи Хишем
55'
1:0
Гуйри Амин
60'
 
Росарио Пабло
62'
Дженц Мориц
 
64'
 
Данилюк Флавиус
Тодибо Жан-Клер
64'
Лорьенте Арман
Грбич Адриан
 
69'
Дженц Мориц
 
76'
Диарра Стефан
Ле Фе Энцо
 
78'
 
Делор Анди
79'
 
Аталь Юсеф
81'
 
Лотомба Жордан
Аталь Юсеф
82'
 
Шнайдерлин Морган
Тюрам Кефрен
88'
Силва Игор
Моффи Теремас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моффи Теремас 2 (1) 0.29
2. Монкондю Томас 2 0.29
3. Лорьенте Арман 2 0.29
4. Ле Гофф Венсан 1 0.14
5. Абергель Лоран 0 0
6. Ле Фе Энцо 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 4 (2) 0.67
2. Дольберг Каспер 4 0.67
3. Будауи Хишем 2 0.33
4. Клюйверт Джастин 1 0.17
5. Тюрам Кефрен 1 0.17
6. Лотомба Жордан 0 0
7. Аталь Юсеф 0 0
8. Ндой Дан 0 0
9. Бар Мельвен 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Мендес Убулан 2 1
2. Абергель Лоран 3 0
3. Эрго Жером 1 1
4. Дженц Мориц 1 1
5. Лемуан Фабьен 2 0
6. Монкондю Томас 2 0
7. Фонтен Тома 1 0
8. Ле Гофф Венсан 1 0
9. Нарди Поль 1 0
10. Лапорт Жульен 1 0
11. Буасгар Кентен 1 0
12. Силва Игор 1 0
13. Диарра Стефан 1 0
14. Амель Пьер-Ив 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Лемина Марио 3 0
2. Аталь Юсеф 3 0
3. Данте Бонфим 2 0
4. Клюйверт Джастин 2 0
5. Будауи Хишем 2 0
6. Делор Анди 1 0
7. Лотомба Жордан 1 0
8. Росарио Пабло 1 0
9. Дольберг Каспер 1 0
10. Тодибо Жан-Клер 1 0
11. Бар Мельвен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 14.29% (1)
 Ницца 25% (3) 0 25% (3) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Реймс 0:0 Лорьян Лорьян 2:1 Лилль Ланс 2:2 Лорьян Монпелье 3:1 Лорьян
Лорьян 1:0 Монако Сент-Этьен 1:1 Лорьян Анже 0:1 Лорьян Лорьян 1:0 Нант Лорьян 1:1 Бордо Брест 2:3 Лорьян Лорьян 0:0 Конкарно Страсбург 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Метц Лион 4:1 Лорьян Лорьян 2:0 Анже Лорьян 4:1 Бордо Марсель 3:2 Лорьян Ланс 4:1 Лорьян Лорьян 1:0 Брест Нант 1:1 Лорьян
Ницца Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ницца 2:2 Монако Нант 0:2 Ницца Ницца 4:0 Бордо Лилль 0:4 Ницца
Ницца 0:0 Реймс Ницца 1:1 Милан Унион Берлин 2:0 Ницца Ницца 2:1 Динамо Киев Ницца 0:1 Бастия Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Лион 2:3 Ницца Ницца 0:2 Страсбург Ницца 3:2 Брест Лилль 2:0 Ницца Ницца 3:1 Монпелье Дижон 2:0 Ницца Ницца 0:0 Реймс Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ницца: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лорьян 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Ницца Лига 1 Лорьян 2:1 Ницца Кубок
Ницца 2:1 Лорьян Лига 1 Ницца 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Марсель Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Анже Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Лорьян Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Ланс Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6. Лион Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
7. Ницца Заявка 6 3 2 1 13 - 3 10
8. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
9. Страсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Монпелье Заявка 7 2 3 2 15 - 13 9
11. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
12. Ренн Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Лилль Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 16 6
17. Труа Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Сент-Этьен Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Метц Заявка 7 0 3 4 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
9. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Ницца Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
11. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Лорьян Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
18. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Лион Дембеле Мусса II 4 1 1
4. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
5. Монпелье Лаборд Гаэтан 4 0 0
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 4 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Реймс Гарсия Оскар 2 1
4. Монпелье Тулер Матеус 2 1
5. Лорьян Мендес Убулан 2 1
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Лорьян 11.4% (16)
X 38.6% (54)
Ницца 50% (70)
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Где смотреть матч Лорьян 1:0 Ницца онлайн


Прогнозы на матч Лорьян 1:0 Ницца

Исход игры
Лорьян
11.4% (16)
Ничья
38.6% (54)
Ницца
50% (70)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
78.42% (109)
Нет
21.58% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (47)
1:2 Ницца
33.6% (47)
0:1 Ницца
9.3% (13)
2:1 Лорьян
6.4% (9)
0:2 Ницца
5% (7)
1:0 Лорьян
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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