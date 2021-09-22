Франция: Лига 1 2021-2022
Лорьян
1:0
Конец матча
Стадион: Стад де Мустуар
Ницца
22' Желтая карточкаКлюйверт Джастин
1:0
23' ГолМонкондю Томас
1:0
55' Не забитый пенальтиГуйри Амин
60' Желтая карточкаРосарио Пабло
62' Желтая карточкаДженц Мориц
69' Вторая желтая карточкаДженц Мориц
78' Желтая карточкаДелор Анди
79' Желтая карточкаАталь Юсеф
30
Нарди
Поль
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
27
Грбич
Адриан
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Бурле РедванНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Смит ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гессан ЭваннПолузащитник
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
22'
23'
1:0
55'
1:0
60'
62'
69'
78'
79'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 1
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.29
|2.
|Монкондю Томас
|2
|0.29
|3.
|Лорьенте Арман
|2
|0.29
|4.
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.14
|5.
|Абергель Лоран
|0
|0
|6.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|4 (2)
|0.67
|2.
|Дольберг Каспер
|4
|0.67
|3.
|Будауи Хишем
|2
|0.33
|4.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.17
|5.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.17
|6.
|Лотомба Жордан
|0
|0
|7.
|Аталь Юсеф
|0
|0
|8.
|Ндой Дан
|0
|0
|9.
|Бар Мельвен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мендес Убулан
|2
|1
|2.
|Абергель Лоран
|3
|0
|3.
|Эрго Жером
|1
|1
|4.
|Дженц Мориц
|1
|1
|5.
|Лемуан Фабьен
|2
|0
|6.
|Монкондю Томас
|2
|0
|7.
|Фонтен Тома
|1
|0
|8.
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|9.
|Нарди Поль
|1
|0
|10.
|Лапорт Жульен
|1
|0
|11.
|Буасгар Кентен
|1
|0
|12.
|Силва Игор
|1
|0
|13.
|Диарра Стефан
|1
|0
|14.
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лемина Марио
|3
|0
|2.
|Аталь Юсеф
|3
|0
|3.
|Данте Бонфим
|2
|0
|4.
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|5.
|Будауи Хишем
|2
|0
|6.
|Делор Анди
|1
|0
|7.
|Лотомба Жордан
|1
|0
|8.
|Росарио Пабло
|1
|0
|9.
|Дольберг Каспер
|1
|0
|10.
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
|11.
|Бар Мельвен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|Ницца
|25% (3)
|0
|25% (3)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +9 =7 -4Реймс 0:0 Лорьян Лорьян 2:1 Лилль Ланс 2:2 Лорьян Монпелье 3:1 Лорьян
Ницца Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ницца 2:2 Монако Нант 0:2 Ницца Ницца 4:0 Бордо Лилль 0:4 Ницца
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ницца: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Ницца 2:1 Лорьян Лига 1 Ницца 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Лион
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|7.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 3
|10
|8.
|Нант
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|9.
|Страсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 13
|9
|11.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|12.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Лилль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|16.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 16
|6
|17.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Страсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|9.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Лорьян
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|1
|4.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|5.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|4
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
|4.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|5.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
Прогнозы на матч Лорьян 1:0 Ницца
Исход игры
Лорьян
11.4% (16)
Ничья
38.6% (54)
Ницца
50% (70)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
78.42% (109)
Нет
21.58% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (47)
1:2 Ницца
33.6% (47)
0:1 Ницца
9.3% (13)
2:1 Лорьян
6.4% (9)
0:2 Ницца
5% (7)
1:0 Лорьян
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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