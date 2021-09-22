VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Лорьян

45' Стенгс Келвин не смог попасть в створ ударом издали

44' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Лорьян

44' Как он промахнулся? Росарио Пабло имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

43' Бар Мельвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Удар от ворот произведет Лорьян

41' Как он промахнулся? Гуйри Амин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

41' ШАНС! Гуйри Амин вышел один на один с голкипером...

39' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Дженц Мориц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Нарди Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Лапорт Жульен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Ницца выполняет удар от ворот.

31' Как он промахнулся? Моффи Теремас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

31' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

30' Бенитес Вальтер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Лорьян выполняет удар от ворот.

28' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Лапорт Жульен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Г О О О О Л - Монкондю Томас из команды Лорьян правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

23' Ле Фе Энцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Клюйверт Джастин получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Клюйверт Джастин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Клюйверт Джастин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Мендес Убулан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Гуйри Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Игрок Моффи Теремас из команды Лорьян неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

18' Отличные скиллы показывает Абергель Лоран , обводя своих соперников

18' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Ницца выполняет удар от ворот.

17' Ле Фе Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Лорьян выполняет удар от ворот.

15' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тодибо Жан-Клер из команды Ницца

15' Отличные скиллы показывает Моффи Теремас , обводя своих соперников

14' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Бар Мельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Эрго Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Лорьян выполняет удар от ворот.

9' Удар от ворот произведет Лорьян

9' Гуйри Амин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

9' Росарио Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Моффи Теремас из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Аталь Юсеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Ницца выполняет удар от ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лорьян начинает с центра поля