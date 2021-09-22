Франция: Лига 1 2021-2022
Монако
1:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Луи II
Сент-Этьен
23' Желтая карточкаСидибе Джибриль
1:0
27' ГолФолланд Кевин
12
Кайо
Энрике
22
Фофана
Юссуф
36
Матазо
Элио
37
Диоп
Софьян
40
Грин
Этьен
33
Наде
Микаэль
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
18
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Наде МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильНападающий
- Нападающий
-
21 Амума РоменНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
27'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диоп Софьян
|2
|0.29
|2.
|Желсон Мартиньш
|1
|0.14
|3.
|Бен-Йеддер Виссам
|1 (1)
|0.14
|4.
|Головин Александр
|1
|0.14
|5.
|Кайо Энрике
|0
|0
|6.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хазри Вахби
|3 (1)
|0.43
|2.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.14
|3.
|Соу Саиду
|1
|0.14
|4.
|Норден Арно
|0
|0
|5.
|Аушиш Адиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|2
|0
|2.
|Диоп Софьян
|2
|0
|3.
|Головин Александр
|0
|1
|4.
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|5.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|6.
|Агилар Рубен
|1
|0
|7.
|Марипан Гильермо
|1
|0
|8.
|Якобс Исмаил
|1
|0
|9.
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|10.
|Фофана Юссуф
|1
|0
|11.
|Павлович Страхиня
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хазри Вахби
|2
|0
|2.
|Амума Ромен
|2
|0
|3.
|Буанга Денис
|2
|0
|4.
|Масон Иван
|2
|0
|5.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0
|6.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|7.
|Неу Иван
|1
|0
|8.
|Наде Микаэль
|1
|0
|9.
|Камара Махди
|1
|0
|10.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|11.
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|12.
|Соу Саиду
|1
|0
|13.
|Сабан Матис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|Сент-Этьен
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ницца 2:2 Монако Монако 1:0 Штурм Монако 0:2 Марсель Труа 1:2 Монако
Шахтёр Донецк 2:2 Монако Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сент-Этьен 1:2 Бордо Монпелье 2:0 Сент-Этьен Марсель 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль
Ланс 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лорьян Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Сент-Этьен 2:3 Клермон Сент-Этьен 2:1 Гренобль Сент-Этьен 1:1 Бур-Перонна Сент-Этьен 2:2 Ле Пюи Сент-Этьен 0:1 Дижон Лилль 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Марсель Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Монако: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сент-Этьен: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Монако 2:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:4 Монако Лига 1 Монако 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Монако 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 3:0 Монако Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|4.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 2
|10
|6.
|Нант
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|7.
|Лорьян
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|8.
|Клермон
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|9.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Монпелье
|1:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|11.
|Монако
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|12.
|Ренн
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|13.
|Лилль
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Бордо
|2:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|15.
|Страсбург
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Реймс
|0:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Брест
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|19.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|20.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Страсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Ренн
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Лилль
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|7.
|Монпелье
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|8.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Нант
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|Клермон
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|12.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|13.
|Монако
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Реймс
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Брест
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|2:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Бордо
|2:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|4.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Реймс
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|8.
|Нант
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Монако
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Клермон
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Лорьян
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Лилль
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Монпелье
|1:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Брест
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Ренн
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|4.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
|5.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|3.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|4.
|Ренн
|Баде Луак
|2
|1
|5.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|3
|0
Прогнозы на матч Монако 1:0 Сент-Этьен
Исход игры
Монако
90.8% (138)
Ничья
5.9% (9)
Сент-Этьен
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
59.86% (85)
Меньше
40.14% (57)
Обе команды забьют
Да
63.38% (90)
Нет
36.62% (52)
Популярный счёт
2:1 Монако
46.7% (71)
2:0 Монако
16.4% (25)
1:0 Монако
15.1% (23)
1:1 Ничья
4.6% (7)
3:1 Монако
4.6% (7)
1:2 Сент-Этьен
1.3% (2)
3:0 Монако
1.3% (2)
0:1 Сент-Этьен
1.3% (2)
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