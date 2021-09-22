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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
23' Желтая карточка
Сидибе Джибриль
1:0
27' Гол
Фолланд Кевин
33'
16
Нюбель
Александр
19
Сидибе
Джибриль
6
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
27
Дьятта
Крепен
22
Фофана
Юссуф
36
Матазо
Элио
37
Диоп
Софьян
9
Боаду
Мирон
31
Фолланд
Кевин
40
Грин
Этьен
13
Трауко
Мигель
2
Мукуди
Ароль
33
Наде
Микаэль
5
Колодзейчак
Тимоти
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
18
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
14
Крассо
Жан-Филипп
Монако
4-4-2
Сент-Этьен
4-2-3-1

Ход матча

23'
Сидибе Джибриль
 
27'
Фолланд Кевин
(Фофана Юссуф)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диоп Софьян 2 0.29
2. Желсон Мартиньш 1 0.14
3. Бен-Йеддер Виссам 1 (1) 0.14
4. Головин Александр 1 0.14
5. Кайо Энрике 0 0
6. Фофана Юссуф 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хазри Вахби 3 (1) 0.43
2. Колодзейчак Тимоти 1 0.14
3. Соу Саиду 1 0.14
4. Норден Арно 0 0
5. Аушиш Адиль 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 2 0
2. Диоп Софьян 2 0
3. Головин Александр 0 1
4. Сидибе Джибриль 1 0
5. Фолланд Кевин 1 0
6. Агилар Рубен 1 0
7. Марипан Гильермо 1 0
8. Якобс Исмаил 1 0
9. Бадьяшиль Бенуа 1 0
10. Фофана Юссуф 1 0
11. Павлович Страхиня 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Хазри Вахби 2 0
2. Амума Ромен 2 0
3. Буанга Денис 2 0
4. Масон Иван 2 0
5. Колодзейчак Тимоти 1 0
6. Юссуф Зейду 1 0
7. Неу Иван 1 0
8. Наде Микаэль 1 0
9. Камара Махди 1 0
10. Аушиш Адиль 1 0
11. Гурна-Дуат Люка 1 0
12. Соу Саиду 1 0
13. Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 0 20% (1)
 Сент-Этьен 20% (1) 0 20% (1) 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ницца 2:2 Монако Монако 1:0 Штурм Монако 0:2 Марсель Труа 1:2 Монако
Шахтёр Донецк 2:2 Монако Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сент-Этьен 1:2 Бордо Монпелье 2:0 Сент-Этьен Марсель 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль
Ланс 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лорьян Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Сент-Этьен 2:3 Клермон Сент-Этьен 2:1 Гренобль Сент-Этьен 1:1 Бур-Перонна Сент-Этьен 2:2 Ле Пюи Сент-Этьен 0:1 Дижон Лилль 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Марсель Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Монако: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сент-Этьен: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Сент-Этьен 0:4 Монако Лига 1 Монако 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:1 Сент-Этьен Кубок Сент-Этьен 1:0 Монако Лига 1
Монако 2:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:4 Монако Лига 1 Монако 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Монако 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 3:0 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Марсель Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3. Ланс Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
4. Анже Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Ницца Заявка 5 3 2 0 13 - 2 10
6. Нант 1:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 6 10
7. Лорьян Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
8. Клермон 0:1 Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
9. Лион Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Монпелье 1:2 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
11. Монако 1:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Ренн 1:0 Заявка 7 2 2 3 4 - 8 8
13. Лилль 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Бордо 2:1 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
15. Страсбург Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Реймс 0:1 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
17. Труа Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18. Брест 0:1 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
19. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
20. Сент-Этьен 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Ренн 1:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
5. Анже Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Лилль 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Монпелье 1:2 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
8. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
9. Нант 1:0 Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
10. Клермон 0:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
12. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
13. Монако 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Сент-Этьен 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Реймс 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Брест 0:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо 2:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Бордо 2:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 8 7
4. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Реймс 0:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
8. Нант 1:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Монако 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Клермон 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Лорьян Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Лилль 1:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Монпелье 1:2 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Брест 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Ренн 1:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Сент-Этьен 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
5. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Монпелье Тулер Матеус 2 1
3. Лорьян Мендес Убулан 2 1
4. Ренн Баде Луак 2 1
5. Лорьян Абергель Лоран 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Штанга
    33'
    ОПАСНО! Фофана здорово пробивал метров с 25-ти, метя в правую "девятку", но мяч угодил в крестовину, от которой срикошетил в аут.
  • 32'
    В контратаке хозяев длинный пас следовал на левый фланг атаки на Кайо, но последний не сумел справиться с обработкой сложного мяча, выпустив его за боковую линию.
  • 31'
    55 на 45 - преимущество "Монако" по владению мячом в процентном соотношении выглядит незначительным в этом матче.
  • 30'
    Камара из глубины поля забрасывал мяч на левый край штрафной площади монегасков, но слишком сильно получилось - мяч ушёл за лицевую линию.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Кевин Фолланд!!!
    Обрезались в центре поля "зелёные", за что мгновенно были наказаны контратакой, в ходе которой Фолланд ворвался на правый край штрафной площади, откуда на силу пробил в ближний верхний угол.
  • Фол, нарушение
    27'
    Кайо по левому флангу подключился в атаку, после чего выполнял навес в штрафную площадку, но там чётко на выходе сыграл Грин, против которого ещё и правила нарушили.
  • Фол, нарушение
    26'
    Дьятта в борьбе съездил по икроножной мышце Неу. Намеренной грубости не было, поэтому судья решил не наказывать нарушителя жёлтой карточкой.
  • 25'
    Хазри пробивал по воротам со штрафного удара метров с 32-х, но получилось не слишком опасно - мяч пролетел над воротами, под контролем Нюбеля.
  • Желтая карточка
    24'
    Сидибе жёстко поймал на бедро рвущегося вперёд Нордена, за что получил жёлтую карточку.
  • 23'
    Головин и бен-Йеддер не выглядят довольными на скамейке запасных. В последние минуты их команды ничего толкового не могут создать в конструктивном плане.
  • Травма, повреждение
    21'
    Хазри в жёстком стыке сошёлся с Дисаси, и теперь вынужден просить арбитра снова вызвать на поле медицинскую бригаду.
  • 20'
    Обостряющая передача следовала у хозяев к чужой штрафной площади на Боаду, но тот очень плохо обработал мяч, упустив возможность для развития атаки.
  • 19'
    Продолжают обе команды часто нарушать правила на чужой половоине поля, а также в средней зоне, не давая возможности сопернику взвинтить темп.
  • Травма, повреждение
    18'
    Повреждение получил один из игроков "Сент-Этьена", и впервые за этот вечер на поле пришлось приглашать медицинскую бригаду.
  • 17'
    Диоп протащил мяч по левому флангу, после чего пытался резко сместиться в штрафную площадь гостей, но ничего не получилось - Трауко оказался проворней.
  • 16'
    В затяжной атаке "зелёные" всё же потеряли мяч, после чего аккуратно нарушили правила у левого угла чужой штрафной площадки.
  • 15'
    Монегаски через центральную ось разгоняли контратаку, но вертикальная передача на ход Фолланда получилась слишком сильной, и первым к мячу у линии штрафной площади успел Грин.
  • 14'
    Большим фаворитом перед матчем букмекеры называли "Монако", но по игре мы пока что видим, что "Сент-Этьен" совершенно не тушуется перед фаворитом, неплохо ведя игру первым номером.
  • Штанга
    13'
    ОПАСНО! Снова та же штанга спасла "Монако"! Буанга с правого фланга сместился в центр и плотно пробивал в ближний угол - Нюбель лишь взглядом провожал мяч, который угодил в каркас ворот.
  • Штанга
    12'
    ОПАСНО! Хазри с левого фланга выполнил диагональную прострельную передачу, и кручёный мяч, до которого никто не добрался, попал в дальнюю штангу.
  • Офсайд
    11'
    Обостряющая передача у гостей следовала в штрафную площадку на Нордена, которому стоило бы не касаться мяча, так как он был в офсайде, но не разобрался Арно, а ведь мог оставить мяч для набегающего Крассо.
  • 10'
    Жаль, что Александр Головин остался на скамейке запасных в этот вечер, но мало сомнений в том, что во втором тайме россиянин выйдет на замену.
  • Фол, нарушение
    9'
    Часто стали использовать тактику мелкого фола обе команды в середине поля, опасаясь быстрых контратак соперника. Диасси сейчас руками прихватил Крассо.
  • 8'
    Буанга врывался на правый край штрафной площади хозяев, но неудачно сработал в борьбе с защитником - мяч от ноги атакующего ушёл за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    7'
    Против Хазри теперь нарушили правила в середине поля. Умело укрывал мяч корпусом тунисец, вынудив соперника сфолить на себе.
  • 6'
    Хороший темп задали обе команды на стартовых минутах встречи, что даёт нам повод надеяться на то, что голов здесь будет забито достаточно.
  • Фол, нарушение
    5'
    Фолланд отработал в отборе на своей половине поля, но его тут же в грубом подкате срезал Неу. За такие дела можно было бы и жёлтую карточку показать.
  • Опасный момент
    4'
    Штрафной удар на месте левого вингера заработали монегаски. Подача последовала на дальний край вратарской площади, откуда с острого угла головой пробивал Фофана, но Грин успел переместиться, намертво поймав мяч.
  • Опасный момент
    3'
    ОПАСНО! С левого фланга прострельная передача прошла в район 11-метровой отметки, откуда в касание мощно пробивал Боаду, но получилось прямо по центру ворот, и Грин кулаками отбил мяч в поле.
  • 2'
    Обменялись команды сразу атаками, проникнув в чужую штрафную площадку, но защитники там сыграли внимательно и плотно, не позволив потревожить вратарей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Монако 1:0 Сент-Этьен онлайн


Прогнозы на матч Монако 1:0 Сент-Этьен

Исход игры
Монако
90.8% (138)
Ничья
5.9% (9)
Сент-Этьен
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
59.86% (85)
Меньше
40.14% (57)
Обе команды забьют
Да
63.38% (90)
Нет
36.62% (52)
Популярный счёт
2:1 Монако
46.7% (71)
2:0 Монако
16.4% (25)
1:0 Монако
15.1% (23)
1:1 Ничья
4.6% (7)
3:1 Монако
4.6% (7)
1:2 Сент-Этьен
1.3% (2)
3:0 Монако
1.3% (2)
0:1 Сент-Этьен
1.3% (2)
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