ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Кевин Фолланд!!! Обрезались в центре поля "зелёные", за что мгновенно были наказаны контратакой, в ходе которой Фолланд ворвался на правый край штрафной площади, откуда на силу пробил в ближний верхний угол.

Камара из глубины поля забрасывал мяч на левый край штрафной площади монегасков, но слишком сильно получилось - мяч ушёл за лицевую линию.

55 на 45 - преимущество "Монако" по владению мячом в процентном соотношении выглядит незначительным в этом матче.

В контратаке хозяев длинный пас следовал на левый фланг атаки на Кайо, но последний не сумел справиться с обработкой сложного мяча, выпустив его за боковую линию.

ОПАСНО! Фофана здорово пробивал метров с 25-ти, метя в правую "девятку", но мяч угодил в крестовину, от которой срикошетил в аут.

27' Кайо по левому флангу подключился в атаку, после чего выполнял навес в штрафную площадку, но там чётко на выходе сыграл Грин, против которого ещё и правила нарушили.

26' Дьятта в борьбе съездил по икроножной мышце Неу. Намеренной грубости не было, поэтому судья решил не наказывать нарушителя жёлтой карточкой.

25' Хазри пробивал по воротам со штрафного удара метров с 32-х, но получилось не слишком опасно - мяч пролетел над воротами, под контролем Нюбеля.

24' Сидибе жёстко поймал на бедро рвущегося вперёд Нордена, за что получил жёлтую карточку.

23' Головин и бен-Йеддер не выглядят довольными на скамейке запасных. В последние минуты их команды ничего толкового не могут создать в конструктивном плане.

21' Хазри в жёстком стыке сошёлся с Дисаси, и теперь вынужден просить арбитра снова вызвать на поле медицинскую бригаду.

20' Обостряющая передача следовала у хозяев к чужой штрафной площади на Боаду, но тот очень плохо обработал мяч, упустив возможность для развития атаки.

19' Продолжают обе команды часто нарушать правила на чужой половоине поля, а также в средней зоне, не давая возможности сопернику взвинтить темп.

18' Повреждение получил один из игроков "Сент-Этьена", и впервые за этот вечер на поле пришлось приглашать медицинскую бригаду.

17' Диоп протащил мяч по левому флангу, после чего пытался резко сместиться в штрафную площадь гостей, но ничего не получилось - Трауко оказался проворней.

16' В затяжной атаке "зелёные" всё же потеряли мяч, после чего аккуратно нарушили правила у левого угла чужой штрафной площадки.

15' Монегаски через центральную ось разгоняли контратаку, но вертикальная передача на ход Фолланда получилась слишком сильной, и первым к мячу у линии штрафной площади успел Грин.

14' Большим фаворитом перед матчем букмекеры называли "Монако", но по игре мы пока что видим, что "Сент-Этьен" совершенно не тушуется перед фаворитом, неплохо ведя игру первым номером.

13' ОПАСНО! Снова та же штанга спасла "Монако"! Буанга с правого фланга сместился в центр и плотно пробивал в ближний угол - Нюбель лишь взглядом провожал мяч, который угодил в каркас ворот.

12' ОПАСНО! Хазри с левого фланга выполнил диагональную прострельную передачу, и кручёный мяч, до которого никто не добрался, попал в дальнюю штангу.

11' Обостряющая передача у гостей следовала в штрафную площадку на Нордена, которому стоило бы не касаться мяча, так как он был в офсайде, но не разобрался Арно, а ведь мог оставить мяч для набегающего Крассо.

10' Жаль, что Александр Головин остался на скамейке запасных в этот вечер, но мало сомнений в том, что во втором тайме россиянин выйдет на замену.

9' Часто стали использовать тактику мелкого фола обе команды в середине поля, опасаясь быстрых контратак соперника. Диасси сейчас руками прихватил Крассо.

8' Буанга врывался на правый край штрафной площади хозяев, но неудачно сработал в борьбе с защитником - мяч от ноги атакующего ушёл за лицевую линию.

7' Против Хазри теперь нарушили правила в середине поля. Умело укрывал мяч корпусом тунисец, вынудив соперника сфолить на себе.

6' Хороший темп задали обе команды на стартовых минутах встречи, что даёт нам повод надеяться на то, что голов здесь будет забито достаточно.

5' Фолланд отработал в отборе на своей половине поля, но его тут же в грубом подкате срезал Неу. За такие дела можно было бы и жёлтую карточку показать.

4' Штрафной удар на месте левого вингера заработали монегаски. Подача последовала на дальний край вратарской площади, откуда с острого угла головой пробивал Фофана, но Грин успел переместиться, намертво поймав мяч.

3' ОПАСНО! С левого фланга прострельная передача прошла в район 11-метровой отметки, откуда в касание мощно пробивал Боаду, но получилось прямо по центру ворот, и Грин кулаками отбил мяч в поле.

2' Обменялись команды сразу атаками, проникнув в чужую штрафную площадку, но защитники там сыграли внимательно и плотно, не позволив потревожить вратарей.