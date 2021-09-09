Франция: Лига 1 2021-2022
Монако
Позже
Стадион: Луи II
Сент-Этьен
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диоп Софьян
|2
|0.33
|2.
|Желсон Мартиньш
|1
|0.17
|3.
|Бен-Йеддер Виссам
|1 (1)
|0.17
|4.
|Головин Александр
|1
|0.17
|5.
|Кайо Энрике
|0
|0
|6.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хазри Вахби
|3 (1)
|0.5
|2.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.17
|3.
|Соу Саиду
|1
|0.17
|4.
|Норден Арно
|0
|0
|5.
|Аушиш Адиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|2
|0
|2.
|Диоп Софьян
|2
|0
|3.
|Головин Александр
|0
|1
|4.
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|5.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|6.
|Агилар Рубен
|1
|0
|7.
|Марипан Гильермо
|1
|0
|8.
|Якобс Исмаил
|1
|0
|9.
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|10.
|Фофана Юссуф
|1
|0
|11.
|Павлович Страхиня
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хазри Вахби
|2
|0
|2.
|Амума Ромен
|2
|0
|3.
|Буанга Денис
|2
|0
|4.
|Масон Иван
|2
|0
|5.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0
|6.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|7.
|Неу Иван
|1
|0
|8.
|Наде Микаэль
|1
|0
|9.
|Камара Махди
|1
|0
|10.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|11.
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|12.
|Соу Саиду
|1
|0
|13.
|Сабан Матис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|Сент-Этьен
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ницца 2:2 Монако Монако 1:0 Штурм Монако 0:2 Марсель Труа 1:2 Монако
Шахтёр Донецк 2:2 Монако Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сент-Этьен 1:2 Бордо Монпелье 2:0 Сент-Этьен Марсель 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль
Ланс 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лорьян Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Сент-Этьен 2:3 Клермон Сент-Этьен 2:1 Гренобль Сент-Этьен 1:1 Бур-Перонна Сент-Этьен 2:2 Ле Пюи Сент-Этьен 0:1 Дижон Лилль 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Марсель Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Монако: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сент-Этьен: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Монако 2:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:4 Монако Лига 1 Монако 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Монако 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 3:0 Монако Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|4.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 2
|10
|6.
|Лорьян
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|7.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|8.
|Монпелье
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|11.
|Страсбург
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Монако
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|16.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|17.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Страсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|11.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|13.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Лорьян
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|4.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
|5.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|3.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|4.
|Ренн
|Баде Луак
|2
|1
|5.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|3
|0
Прогнозы на матч Монако - Сент-Этьен
Исход игры
Монако
87.9% (29)
Ничья
9.1% (3)
Сент-Этьен
3% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.61% (20)
Меньше
39.39% (13)
Обе команды забьют
Да
69.7% (23)
Нет
30.3% (10)
Популярный счёт
2:1 Монако
51.5% (17)
2:0 Монако
21.2% (7)
1:0 Монако
9.1% (3)
1:1 Ничья
9.1% (3)
3:1 Монако
6.1% (2)
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