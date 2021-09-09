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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
 
Позже

Стадион:
Сент-Этьен

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диоп Софьян 2 0.33
2. Желсон Мартиньш 1 0.17
3. Бен-Йеддер Виссам 1 (1) 0.17
4. Головин Александр 1 0.17
5. Кайо Энрике 0 0
6. Фофана Юссуф 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хазри Вахби 3 (1) 0.5
2. Колодзейчак Тимоти 1 0.17
3. Соу Саиду 1 0.17
4. Норден Арно 0 0
5. Аушиш Адиль 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 2 0
2. Диоп Софьян 2 0
3. Головин Александр 0 1
4. Сидибе Джибриль 1 0
5. Фолланд Кевин 1 0
6. Агилар Рубен 1 0
7. Марипан Гильермо 1 0
8. Якобс Исмаил 1 0
9. Бадьяшиль Бенуа 1 0
10. Фофана Юссуф 1 0
11. Павлович Страхиня 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Хазри Вахби 2 0
2. Амума Ромен 2 0
3. Буанга Денис 2 0
4. Масон Иван 2 0
5. Колодзейчак Тимоти 1 0
6. Юссуф Зейду 1 0
7. Неу Иван 1 0
8. Наде Микаэль 1 0
9. Камара Махди 1 0
10. Аушиш Адиль 1 0
11. Гурна-Дуат Люка 1 0
12. Соу Саиду 1 0
13. Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 0 20% (1)
 Сент-Этьен 20% (1) 0 20% (1) 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ницца 2:2 Монако Монако 1:0 Штурм Монако 0:2 Марсель Труа 1:2 Монако
Шахтёр Донецк 2:2 Монако Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сент-Этьен 1:2 Бордо Монпелье 2:0 Сент-Этьен Марсель 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль
Ланс 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лорьян Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Сент-Этьен 2:3 Клермон Сент-Этьен 2:1 Гренобль Сент-Этьен 1:1 Бур-Перонна Сент-Этьен 2:2 Ле Пюи Сент-Этьен 0:1 Дижон Лилль 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Марсель Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Монако: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сент-Этьен: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Сент-Этьен 0:4 Монако Лига 1 Монако 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:1 Сент-Этьен Кубок Сент-Этьен 1:0 Монако Лига 1
Монако 2:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:4 Монако Лига 1 Монако 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Монако 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 3:0 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Марсель Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3. Ланс Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
4. Анже Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Ницца Заявка 5 3 2 0 13 - 2 10
6. Лорьян Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
7. Клермон Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
8. Монпелье Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
9. Лион Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Нант Заявка 6 2 1 3 7 - 6 7
11. Страсбург Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
12. Реймс Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Монако Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14. Труа Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
15. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
16. Ренн Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
17. Бордо Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
18. Брест Заявка 6 0 4 2 7 - 11 4
19. Сент-Этьен Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Анже Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
9. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
11. Ренн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
13. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
10. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Бордо Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Лорьян Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
5. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Монпелье Тулер Матеус 2 1
3. Лорьян Мендес Убулан 2 1
4. Ренн Баде Луак 2 1
5. Лорьян Абергель Лоран 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Сент-Этьен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 2 дня 15 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Монако 87.9% (29)
    X 9.1% (3)
    Сент-Этьен 3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Сент-Этьен
    1.60
    4.52
    6.93
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Монако - Сент-Этьен онлайн


    Прогнозы на матч Монако - Сент-Этьен

    Исход игры
    Монако
    87.9% (29)
    Ничья
    9.1% (3)
    Сент-Этьен
    3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.61% (20)
    Меньше
    39.39% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    69.7% (23)
    Нет
    30.3% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    51.5% (17)
    2:0 Монако
    21.2% (7)
    1:0 Монако
    9.1% (3)
    1:1 Ничья
    9.1% (3)
    3:1 Монако
    6.1% (2)
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