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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
1:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Клермон
0'
31' Желтая карточка
Bruno Genesio
1:0
32' Гол
Мартин Йонас
34'
16
Гомис
Альфред
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
28
Мартин
Йонас
20
Тэт
Флавьен
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
10
Сулемана
Камалдин
1
Десма
Артур
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
5
Биллонг
Жан-Клод
15
Менди
Ариал
22
Бускетс
Ориоль
19
Абдул-Самед
Салис
11
Аллевина
Джим
6
Хауи
Саиф-Эдин
18
Рашани
Эльбасан
26
Амель
Пьер-Ив
Ренн
4-3-3
Клермон
4-2-3-1

Ход матча

31'
Bruno Genesio
 
32'
Мартин Йонас
(Буриго Бенжамен)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 1 0.14
2. Терье Мартен 1 0.14
3. Сулемана Камалдин 1 0.14
4. Тэт Флавьен 0 0
5. Сантамария Батист 0 0
6. Мелинг Биргер 0 0
Клермон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рашани Эльбасан 4 0.57
2. Байо Мохамед 3 0.43
3. Доссу Жодель 1 0.14
4. Бертомье Жезон 0 0
5. Гастьен Йоан 0 0
6. Телль Жордан 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Баде Луак 2 1
2. Траоре Амари 2 0
3. Bruno Genesio 2 0
4. Буриго Бенжамен 1 0
5. Сантамария Батист 1 0
6. Агер Наиф 1 0
7. Сулемана Камалдин 1 0
8. Угочукву Лесли 1 0
Клермон
# Игрок      
1. Ожье Флоран 2 0
2. Гастьен Йоан 0 1
3. Рашани Эльбасан 1 0
4. Зедатка Аким 1 0
5. Менди Ариал 1 0
6. Абдул-Самед Салис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Клермон 0 0 0 25% (2) 25% (2) 50% (4)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Марсель 2:0 Ренн Ренн 2:2 Тоттенхэм Ренн 0:2 Реймс Анже 2:0 Ренн
Русенборг 1:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Ренн 2:0 Русенборг Брест 1:1 Ренн Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино Леванте 3:1 Ренн Хетафе 2:1 Ренн Стандард 3:3 Ренн Ренн 2:2 Гавр Ренн 2:0 Ним Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон Анже 0:3 Ренн
Клермон Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Клермон 1:1 Брест ПСЖ 4:0 Клермон Клермон 2:2 Метц Лион 3:3 Клермон
Клермон 2:0 Труа Бордо 0:2 Клермон Сент-Этьен 2:3 Клермон Клермон 1:0 УНФП Клермон 3:2 Монпелье Клермон 2:2 Родез Клермон 2:1 Труа Кан 2:1 Клермон Клермон 3:1 Сошо Гренобль 1:2 Клермон Клермон 2:1 Шатору Париж 0:1 Клермон Клермон 1:1 Гавр Клермон 3:0 Амьен По 2:1 Клермон Клермон 0:0 Ньор
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Марсель Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3. Ланс Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
4. Анже Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Ницца Заявка 5 3 2 0 13 - 2 10
6. Нант 1:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 6 10
7. Лорьян Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
8. Клермон 0:1 Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
9. Лион Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Монпелье 1:2 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
11. Монако 1:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Ренн 1:0 Заявка 7 2 2 3 4 - 8 8
13. Лилль 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Бордо 2:1 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
15. Страсбург Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Реймс 0:1 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
17. Труа Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18. Брест 0:1 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
19. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
20. Сент-Этьен 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Ренн 1:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
5. Анже Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Лилль 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Монпелье 1:2 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
8. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
9. Нант 1:0 Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
10. Клермон 0:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
12. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
13. Монако 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Сент-Этьен 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Реймс 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Брест 0:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо 2:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Бордо 2:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 8 7
4. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Реймс 0:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
8. Нант 1:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Монако 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Клермон 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Лорьян Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Лилль 1:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Монпелье 1:2 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Брест 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Ренн 1:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Сент-Этьен 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
5. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Монпелье Тулер Матеус 2 1
3. Лорьян Мендес Убулан 2 1
4. Ренн Баде Луак 2 1
5. Лорьян Абергель Лоран 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    32'
    ГОООООЛ - Мартин Йонас Ренн забивает ударом головой
  • 32'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    32'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
  • 32'
    Тэт Флавьен мяч отрикошетил от ворот
  • 31'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    31'
    Рефери не любит споров - именно за это Bruno Genesio сейчас получил желтую
  • 30'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 30'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 30'
    Контроль мяча: Ренн: 56%, Клермон: 44%.
  • 29'
    Лаборд Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 29'
    Тэт Флавьен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 29'
    Уормед Омари из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 29'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 28'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Амель Пьер-Ив из команды Клермон толкнул локтем оппонента. Это Тэт Флавьен заработал фол
  • 27'
    Менди Ариал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Тэт Флавьен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Мелинг Биргер
  • 26'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 26'
    Игрок Лаборд Гаэтан из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 26'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 25'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Ренн: 54%, Клермон: 46%.
  • 25'
    Лоренц Ассиньон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Аллевина Джим из команды Клермон подал угловой слева.
  • 24'
    Уормед Омари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 24'
    Менди Ариал из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 24'
    Амель Пьер-Ив из команды Клермон делает пас партнеру.
  • 24'
    Клермон начинает контратаку
  • 24'
    Опасность предотвращена - Унтонджи Седрик из команды Клермон вступил в отбор удачно
  • 24'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 23'
    Тэт Флавьен из команды Ренн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Камальдин Сулемана мяча так и не получил
  • 23'
    Ренн контролирует мяч.
  • 22'
    Тэт Флавьен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Угловой
    22'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
  • 22'
    Удивительный сейв сделал Десма Артур из команды Клермон! А был бы точно гол!
  • 21'
    Терье Мартен оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Артур Десмас перевел мяч на угловой.
  • 21'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн забрасывает мяч в штрафную.
  • 21'
    Выглядело как неплохой момент. Терье Мартен из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 21'
    Терье Мартен из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 21'
    Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Мелинг Биргер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 47%, Клермон: 53%.
  • 19'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 19'
    Клермон выполняет удар от ворот.
  • 18'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 18'
    Отличные скиллы показывает Камальдин Сулемана, обводя своих соперников
  • 18'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 18'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 18'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Абдул-Самед Салис из команды Клермон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 17'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 16'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 16'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Менди Ариал из команды Клермон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 48%, Клермон: 52%.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 14'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Биллонг Жан-Клод задерживает мяч рукой
  • 12'
    Плохо сыграл Мелинг Биргер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 12'
    Биллонг Жан-Клод из команды Клермон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    12'
    Бускетс Ориоль из команды Клермон подал угловой справа.
  • 12'
    Аллевина Джим из команды Клермон отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 12'
    Амель Пьер-Ив из команды Клермон делает пас партнеру.
  • 11'
    Мелинг Биргер ошибается в защите.
  • 11'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Бускетс Ориоль из команды Клермон подал угловой слева.
  • 10'
    Менди Ариал из команды Клермон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон делает пас партнеру.
  • 10'
    Абдул-Самед Салис из команды Клермон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 54%, Клермон: 46%.
  • 9'
    Отличный пас сделал Буриго Бенжамен из команды Ренн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 9'
    Ренн контролирует мяч.
  • 8'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Зедатка Аким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 7'
    Терье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 7'
    Мартин Йонас из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    7'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 6'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 46%, Клермон: 54%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Амель Пьер-Ив пострадал.
  • 4'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Мелинг Биргер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Аллевина Джим
  • 3'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Уормед Омари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Амель Пьер-Ив
  • 1'
    Клермон контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Клермон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ренн 80.3% (114)
X 12.7% (18)
Клермон 7% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Клермон
2.17
3.58
4.51
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ренн 1:0 Клермон онлайн


Прогнозы на матч Ренн 1:0 Клермон

Исход игры
Ренн
80.3% (114)
Ничья
12.7% (18)
Клермон
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
32.14% (45)
Меньше
67.86% (95)
Обе команды забьют
Да
42.86% (60)
Нет
57.14% (80)
Популярный счёт
1:0 Ренн
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2:1 Ренн
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3:1 Ренн
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