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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
6:0
Конец матча

Стадион:
Клермон
0'
30' Желтая карточка
Bruno Genesio
1:0
32' Гол
Мартин Йонас
2:0
36' Гол
Терье Мартен
3:0
55' Гол
Сулемана Камалдин
4:0
57' Гол
Сулемана Камалдин
5:0
64' Гол
Лаборд Гаэтан
66' Желтая карточка
Сулемана Камалдин
68' Желтая карточка
Н'Симба Виталь
6:0
77' Гол
Тэт Флавьен
90'+4
16
Гомис
Альфред
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
28
Мартин
Йонас
20
Тэт
Флавьен
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
10
Сулемана
Камалдин
1
Десма
Артур
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
5
Биллонг
Жан-Клод
15
Менди
Ариал
22
Бускетс
Ориоль
19
Абдул-Самед
Салис
11
Аллевина
Джим
6
Хауи
Саиф-Эдин
18
Рашани
Эльбасан
26
Амель
Пьер-Ив
Ренн
4-3-3
Клермон
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулемана Камалдин 3 0.43
2. Терье Мартен 2 0.29
3. Тэт Флавьен 1 0.14
4. Мартин Йонас 1 0.14
5. Гирасси Серу 1 0.14
6. Лаборд Гаэтан 1 0.14
7. Буриго Бенжамен 0 0
8. Мелинг Биргер 0 0
9. Сантамария Батист 0 0
Клермон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рашани Эльбасан 4 0.57
2. Байо Мохамед 3 0.43
3. Доссу Жодель 1 0.14
4. Бертомье Жезон 0 0
5. Гастьен Йоан 0 0
6. Телль Жордан 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Баде Луак 2 1
2. Траоре Амари 2 0
3. Сулемана Камалдин 2 0
4. Bruno Genesio 2 0
5. Буриго Бенжамен 1 0
6. Сантамария Батист 1 0
7. Агер Наиф 1 0
8. Угочукву Лесли 1 0
Клермон
# Игрок      
1. Ожье Флоран 2 0
2. Гастьен Йоан 0 1
3. Рашани Эльбасан 1 0
4. Зедатка Аким 1 0
5. Н'Симба Виталь 1 0
6. Менди Ариал 1 0
7. Абдул-Самед Салис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 11.11% (1) 0 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Клермон 0 0 0 25% (2) 25% (2) 50% (4)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Марсель 2:0 Ренн Ренн 2:2 Тоттенхэм Ренн 0:2 Реймс Анже 2:0 Ренн
Русенборг 1:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Ренн 2:0 Русенборг Брест 1:1 Ренн Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино Леванте 3:1 Ренн Хетафе 2:1 Ренн Стандард 3:3 Ренн Ренн 2:2 Гавр Ренн 2:0 Ним Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон Анже 0:3 Ренн
Клермон Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Клермон 1:1 Брест ПСЖ 4:0 Клермон Клермон 2:2 Метц Лион 3:3 Клермон
Клермон 2:0 Труа Бордо 0:2 Клермон Сент-Этьен 2:3 Клермон Клермон 1:0 УНФП Клермон 3:2 Монпелье Клермон 2:2 Родез Клермон 2:1 Труа Кан 2:1 Клермон Клермон 3:1 Сошо Гренобль 1:2 Клермон Клермон 2:1 Шатору Париж 0:1 Клермон Клермон 1:1 Гавр Клермон 3:0 Амьен По 2:1 Клермон Клермон 0:0 Ньор
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Марсель 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Ланс 0:0 Заявка 7 3 4 0 11 - 7 13
4. Анже 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Ницца 0:0 Заявка 6 3 3 0 13 - 2 11
6. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
7. Лорьян 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Монпелье Заявка 7 2 3 2 15 - 13 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
10. Лион 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11. Ренн Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Страсбург 0:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Лилль Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Труа 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
17. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 16 6
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Сент-Этьен Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Метц 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Марсель 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Лорьян 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Анже 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6. Страсбург 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
9. Лион 0:0 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Ланс 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца 0:0 Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Метц 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Труа 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
2. Ницца 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3. Ланс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Анже 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Труа 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
9. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
12. Лион 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Лорьян 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Страсбург 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Монпелье Лаборд Гаэтан 4 0 0
5. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Реймс Гарсия Оскар 2 1
3. Монпелье Тулер Матеус 2 1
4. Лорьян Мендес Убулан 2 1
5. Ренн Баде Луак 2 1
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 94'
    Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Ренн: 55%, Клермон: 45%.
  • 94'
    Доссу Жодель из команды Клермон идет с мячом вперед на обострение...
  • 94'
    Иглесиас Хонатан из команды Клермон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 93'
    Тэт Флавьен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 93'
    Тэт Флавьен из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 93'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Иглесиас Хонатан из команды Клермон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Угловой
    92'
    Доссу Жодель из команды Клермон разыграл угловой с правого угла.
  • 92'
    Доссу Жодель из команды Клермон отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 92'
    Зедатка Аким из команды Клермон делает пас партнеру.
  • 92'
    Н'Симба Виталь из команды Клермон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 92'
    Доссу Жодель из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Н'Симба Виталь из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Тель Матис из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Зедатка Аким
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 90'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Гирасси Серу мяч отрикошетил от ворот
  • 90'
    Контроль мяча: Ренн: 56%, Клермон: 44%.
  • Фол, нарушение
    89'
    Доссу Жодель из команды Клермон заходит слишком далеко, он валит Адриен Трюффер.
  • 88'
    Ренн контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    88'
    Зедатка Аким возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    87'
    Адриен Трюффер из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Доссу Жодель.
  • 86'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 86'
    Иглесиас Хонатан из команды Клермон навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.
  • Травма, повреждение
    86'
    Ох, нехорошо это выглядит. Зедатка Аким получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    85'
    Зедатка Аким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 85'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 85'
    Контроль мяча: Ренн: 54%, Клермон: 46%.
  • Фол, нарушение
    85'
    Тель Матис из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Зедатка Аким заработал фол
  • 84'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Ренн контролирует мяч.
  • 83'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Ренн контролирует мяч.
  • 82'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 81'
    Тактическая замена. Мелинг Биргер уходит с поля и его заменяет Адриен Трюффер
  • 81'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 81'
    Зедатка Аким из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: Ренн: 54%, Клермон: 46%.
  • 80'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    80'
    Бертомье Жезон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 80'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    79'
    Тэт Флавьен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Бертомье Жезон пострадал.
  • 78'
    Тактическая замена. Камальдин Сулемана уходит с поля и его заменяет Аблин Маттис
  • 78'
    Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Тель Матис
  • 78'
    Отличный гол забил Тэт Флавьен
  • 77'
    Мелинг Биргер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    77'
    Г О О О О Л - Тэт Флавьен из команды Ренн правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 77'
    Бертомье Жезон ошибается в защите.
  • 77'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 77'
    Отличные скиллы показывает Камальдин Сулемана, обводя своих соперников
  • 76'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 76'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 75'
    Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Бертомье Жезон
  • 75'
    Контроль мяча: Ренн: 55%, Клермон: 45%.
  • 75'
    Выглядело как неплохой момент. Лоренц Ассиньон из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 75'
    Отличные скиллы показывает Лоренц Ассиньон, обводя своих соперников
  • 75'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    75'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Зедатка Аким пострадал.
  • 74'
    Клермон контролирует мяч.
  • 73'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 73'
    Ренн контролирует мяч.
  • 73'
    Тэт Флавьен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Доссу Жодель из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Мелинг Биргер
  • 71'
    Ренн контролирует мяч.
  • 71'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Тактическая замена. Аллевина Джим уходит с поля и его заменяет Доссу Жодель
  • 70'
    Контроль мяча: Ренн: 53%, Клермон: 47%.
  • 70'
    Камальдин Сулемана не смог попасть в створ ударом издали
  • 70'
    Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    70'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 70'
    Матч возобновлен
  • 70'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 69'
    Унтонджи Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 69'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    68'
    Н'Симба Виталь совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    68'
    Безумный фол. Н'Симба Виталь грубо играет против соперника. Пострадал Лоренц Ассиньон
  • 67'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Сантамария Батист
  • 67'
    Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Гирасси Серу
  • Желтая карточка
    66'
    Камальдин Сулемана совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья свистит. Камальдин Сулемана атаковал сзади соперника. Это Хауи Саиф-Эдин заработал своей команде штрафной
  • 65'
    Контроль мяча: Ренн: 53%, Клермон: 47%.
  • Описание гола
    64'
    Г О О О О О О Л - Лаборд Гаэтан из команды Ренн с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • 64'
    Мартин Йонас из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
  • 64'
    Терье Мартен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 64'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Мартин Йонас из команды Ренн находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 64'
    Головой пробил Терье Мартен, но голкипер отбил его в поле!
  • 63'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 63'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 62'
    Игрок команды Клермон бьет, но мяч проходит мимо ворот
  • 62'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    62'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон подал угловой слева.
  • 62'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 61'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 60'
    Зедатка Аким из команды Клермон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 60'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Аллевина Джим из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    60'
    Аллевина Джим из команды Клермон разыграл угловой с левого угла.
  • 60'
    Контроль мяча: Ренн: 53%, Клермон: 47%.
  • 60'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Тактическая замена. Бускетс Ориоль уходит с поля и его заменяет Иглесиас Хонатан
  • 58'
    Тактическая замена. Амель Пьер-Ив уходит с поля и его заменяет Байо Мохамед
  • 58'
    Тактическая замена. Менди Ариал уходит с поля и его заменяет Н'Симба Виталь
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Камальдин Сулемана первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 57'
    Лаборд Гаэтан нанес удар, мяч был парирован, но Артур Десмас не удержал его в руках.
  • 57'
    Терье Мартен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 57'
    Тэт Флавьен из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 57'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 57'
    Клермон контролирует мяч.
  • 56'
    Отличный командный гол!
  • 55'
    Терье Мартен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Камальдин Сулемана забивает с правой ноги!
  • 55'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Камальдин Сулемана и Терье Мартен из команды Ренн.
  • 55'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мелинг Биргер и Камальдин Сулемана из команды Ренн.
  • 55'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 55'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Ренн: 52%, Клермон: 48%.
  • Фол, нарушение
    54'
    Терье Мартен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Хауи Саиф-Эдин пострадал.
  • 54'
    Ренн контролирует мяч.
  • 53'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Клермон выполняет удар от ворот.
  • 52'
    Лаборд Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 52'
    Мартин Йонас из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 52'
    Терье Мартен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 52'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 52'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    51'
    Камальдин Сулемана наказан за толчок Зедатка Аким
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Аллевина Джим
  • 50'
    Контроль мяча: Ренн: 51%, Клермон: 49%.
  • 50'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 49'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
  • 49'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 48'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 48'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Ренн контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Команда Ренн играла лучше в этом тайме.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Ренн: 49%, Клермон: 51%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 45'
    Тэт Флавьен из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 45'
    Тэт Флавьен из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    Амель Пьер-Ив ошибается в защите.
  • 45'
    Контроль мяча: Ренн: 49%, Клермон: 51%.
  • 44'
    Ренн контролирует мяч.
  • 43'
    Камальдин Сулемана пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем
  • 43'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 43'
    Ренн начинает контратаку
  • 43'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Менди Ариал из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 42'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 42'
    Клермон контролирует мяч.
  • 41'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Менди Ариал из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Менди Ариал из команды Клермон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 40'
    Контроль мяча: Ренн: 57%, Клермон: 43%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Хауи Саиф-Эдин
  • 39'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    39'
    Аллевина Джим из команды Клермон подал угловой слева.
  • 39'
    Амель Пьер-Ив имел все шансы забить, но Альфред Гомис сделал отличный сейв!
  • 39'
    ШАНС! Амель Пьер-Ив вышел один на один с голкипером...
  • 38'
    Уормед Омари ошибается в защите.
  • 38'
    Менди Ариал разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 38'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Зедатка Аким
  • 37'
    Отличный командный гол!
  • 36'
    Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Терье Мартен забивает с правой ноги!
  • 36'
    Буриго Бенжамен разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 35'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 35'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Ренн: 55%, Клермон: 45%.
  • 35'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 34'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 32'
    Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    32'
    ГОООООЛ - Мартин Йонас Ренн забивает ударом головой
  • 32'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    32'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
  • 32'
    Тэт Флавьен мяч отрикошетил от ворот
  • 31'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    30'
    Рефери не любит споров - именно за это Bruno Genesio сейчас получил желтую
  • 30'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 30'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 30'
    Контроль мяча: Ренн: 56%, Клермон: 44%.
  • 29'
    Лаборд Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 29'
    Тэт Флавьен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 29'
    Уормед Омари из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 29'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 28'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Амель Пьер-Ив из команды Клермон толкнул локтем оппонента. Это Тэт Флавьен заработал фол
  • 27'
    Менди Ариал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Тэт Флавьен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Мелинг Биргер
  • 26'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 26'
    Игрок Лаборд Гаэтан из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 26'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 25'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Ренн: 54%, Клермон: 46%.
  • 25'
    Лоренц Ассиньон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Аллевина Джим из команды Клермон подал угловой слева.
  • 24'
    Уормед Омари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 24'
    Менди Ариал из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 24'
    Амель Пьер-Ив из команды Клермон делает пас партнеру.
  • 24'
    Клермон начинает контратаку
  • 24'
    Опасность предотвращена - Унтонджи Седрик из команды Клермон вступил в отбор удачно
  • 24'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 23'
    Тэт Флавьен из команды Ренн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Камальдин Сулемана мяча так и не получил
  • 23'
    Ренн контролирует мяч.
  • 22'
    Тэт Флавьен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Угловой
    22'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
  • 22'
    Удивительный сейв сделал Десма Артур из команды Клермон! А был бы точно гол!
  • 21'
    Терье Мартен оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Артур Десмас перевел мяч на угловой.
  • 21'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн забрасывает мяч в штрафную.
  • 21'
    Выглядело как неплохой момент. Терье Мартен из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 21'
    Терье Мартен из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 21'
    Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Мелинг Биргер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 47%, Клермон: 53%.
  • 19'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 19'
    Клермон выполняет удар от ворот.
  • 18'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 18'
    Отличные скиллы показывает Камальдин Сулемана, обводя своих соперников
  • 18'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 18'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 18'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Абдул-Самед Салис из команды Клермон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 17'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 16'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 16'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Менди Ариал из команды Клермон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 48%, Клермон: 52%.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 14'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Биллонг Жан-Клод задерживает мяч рукой
  • 12'
    Плохо сыграл Мелинг Биргер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 12'
    Биллонг Жан-Клод из команды Клермон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    12'
    Бускетс Ориоль из команды Клермон подал угловой справа.
  • 12'
    Аллевина Джим из команды Клермон отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 12'
    Амель Пьер-Ив из команды Клермон делает пас партнеру.
  • 11'
    Мелинг Биргер ошибается в защите.
  • 11'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Бускетс Ориоль из команды Клермон подал угловой слева.
  • 10'
    Менди Ариал из команды Клермон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон делает пас партнеру.
  • 10'
    Абдул-Самед Салис из команды Клермон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 54%, Клермон: 46%.
  • 9'
    Отличный пас сделал Буриго Бенжамен из команды Ренн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 9'
    Ренн контролирует мяч.
  • 8'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Зедатка Аким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 7'
    Терье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 7'
    Мартин Йонас из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    7'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 6'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 46%, Клермон: 54%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Амель Пьер-Ив пострадал.
  • 4'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Мелинг Биргер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Аллевина Джим
  • 3'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Уормед Омари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Амель Пьер-Ив
  • 1'
    Клермон контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Клермон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ренн 80.3% (114)
X 12.7% (18)
Клермон 7% (10)
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Где смотреть матч Ренн 6:0 Клермон онлайн


Прогнозы на матч Ренн 6:0 Клермон

Исход игры
Ренн
80.3% (114)
Ничья
12.7% (18)
Клермон
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
32.14% (45)
Меньше
67.86% (95)
Обе команды забьют
Да
42.86% (60)
Нет
57.14% (80)
Популярный счёт
1:0 Ренн
32.4% (46)
2:1 Ренн
23.2% (33)
2:0 Ренн
21.1% (30)
1:1 Ничья
10.6% (15)
1:2 Клермон
4.2% (6)
0:1 Клермон
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:1 Ренн
1.4% (2)
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