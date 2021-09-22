Второй тайм

94' Камальдин Сулемана из команды Ренн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Ренн заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Иглесиас Хонатан из команды Клермон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Клермон

90' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Ренн

86' Иглесиас Хонатан из команды Клермон навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

86' Ох, нехорошо это выглядит. Зедатка Аким получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Зедатка Аким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Тактическая замена. Мелинг Биргер уходит с поля и его заменяет Адриен Трюффер

81' Удар от ворот произведет Клермон

80' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновлен

80' Бертомье Жезон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Тактическая замена. Камальдин Сулемана уходит с поля и его заменяет Аблин Маттис

77' Г О О О О Л - Тэт Флавьен из команды Ренн правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

77' Камальдин Сулемана из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

77' Отличные скиллы показывает Камальдин Сулемана, обводя своих соперников

76' Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...

76' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Клермон

75' Выглядело как неплохой момент. Лоренц Ассиньон из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

75' Отличные скиллы показывает Лоренц Ассиньон, обводя своих соперников

75' Лоренц Ассиньон из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...

73' Буриго Бенжамен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

73' Тэт Флавьен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

71' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Камальдин Сулемана не смог попасть в створ ударом издали

70' Матч возобновлен

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

69' Унтонджи Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Н'Симба Виталь совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Безумный фол. Н'Симба Виталь грубо играет против соперника. Пострадал Лоренц Ассиньон

67' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Камальдин Сулемана совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' Судья свистит. Камальдин Сулемана атаковал сзади соперника. Это Хауи Саиф-Эдин заработал своей команде штрафной

64' Г О О О О О О Л - Лаборд Гаэтан из команды Ренн с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

64' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Головой пробил Терье Мартен , но голкипер отбил его в поле!

63' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Игрок команды Клермон бьет, но мяч проходит мимо ворот

62' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Удар от ворот произведет Ренн

60' Зедатка Аким из команды Клермон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

60' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Г О О О О Л - Камальдин Сулемана первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

57' Лаборд Гаэтан нанес удар, мяч был парирован, но Артур Десмас не удержал его в руках.

57' Камальдин Сулемана из команды Ренн делает пас партнеру.

56' Отличный командный гол!

55' Г О О О О Л - Камальдин Сулемана забивает с правой ноги!

55' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Камальдин Сулемана и Терье Мартен из команды Ренн

55' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мелинг Биргер и Камальдин Сулемана из команды Ренн

55' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Клермон выполняет удар от ворот.

52' Лаборд Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Камальдин Сулемана наказан за толчок Зедатка Аким

49' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

49' Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.