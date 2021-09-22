Франция: Лига 1 2021-2022
Ренн
6:0
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
Клермон
30' Желтая карточкаBruno Genesio
1:0
32' ГолМартин Йонас
2:0
36' ГолТерье Мартен
3:0
55' ГолСулемана Камалдин
4:0
57' ГолСулемана Камалдин
5:0
64' ГолЛаборд Гаэтан
66' Желтая карточкаСулемана Камалдин
68' Желтая карточкаН'Симба Виталь
6:0
77' ГолТэт Флавьен
23
Омари
Вармед
28
Мартин
Йонас
20
Тэт
Флавьен
20
Зедатка
Аким
15
Менди
Ариал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Нападающий
-
18 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Менди АриалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
30'
32'
1:0
36'
2:0
55'
57'
64'
5:0
68'
77'
6:0
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 1
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулемана Камалдин
|3
|0.43
|2.
|Терье Мартен
|2
|0.29
|3.
|Тэт Флавьен
|1
|0.14
|4.
|Мартин Йонас
|1
|0.14
|5.
|Гирасси Серу
|1
|0.14
|6.
|Лаборд Гаэтан
|1
|0.14
|7.
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|8.
|Мелинг Биргер
|0
|0
|9.
|Сантамария Батист
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рашани Эльбасан
|4
|0.57
|2.
|Байо Мохамед
|3
|0.43
|3.
|Доссу Жодель
|1
|0.14
|4.
|Бертомье Жезон
|0
|0
|5.
|Гастьен Йоан
|0
|0
|6.
|Телль Жордан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баде Луак
|2
|1
|2.
|Траоре Амари
|2
|0
|3.
|Сулемана Камалдин
|2
|0
|4.
|Bruno Genesio
|2
|0
|5.
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|6.
|Сантамария Батист
|1
|0
|7.
|Агер Наиф
|1
|0
|8.
|Угочукву Лесли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ожье Флоран
|2
|0
|2.
|Гастьен Йоан
|0
|1
|3.
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|4.
|Зедатка Аким
|1
|0
|5.
|Н'Симба Виталь
|1
|0
|6.
|Менди Ариал
|1
|0
|7.
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Клермон
|0
|0
|0
|25% (2)
|25% (2)
|50% (4)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +7 =6 -7Марсель 2:0 Ренн Ренн 2:2 Тоттенхэм Ренн 0:2 Реймс Анже 2:0 Ренн
Клермон Последние 20 матчей: +11 =6 -3Клермон 1:1 Брест ПСЖ 4:0 Клермон Клермон 2:2 Метц Лион 3:3 Клермон
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 2
|11
|6.
|Нант
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|7.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Монпелье
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 13
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|10.
|Лион
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Лилль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|17.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 16
|6
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|9.
|Лион
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Метц
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Труа
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Труа
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|9.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|12.
|Лион
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|4.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|4
|0
|0
|5.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|4.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|5.
|Ренн
|Баде Луак
|2
|1
Прогнозы на матч Ренн 6:0 Клермон
Исход игры
Ренн
80.3% (114)
Ничья
12.7% (18)
Клермон
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
32.14% (45)
Меньше
67.86% (95)
Обе команды забьют
Да
42.86% (60)
Нет
57.14% (80)
Популярный счёт
1:0 Ренн
32.4% (46)
2:1 Ренн
23.2% (33)
2:0 Ренн
21.1% (30)
1:1 Ничья
10.6% (15)
1:2 Клермон
4.2% (6)
0:1 Клермон
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:1 Ренн
1.4% (2)
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