  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
1:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Реймс
0'
1:0
31' Гол
Дэвид Джонатан
34'
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
5
Гудмундссон
Габриэль
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
24
Онана
Амаду
22
Веа
Тимоти
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
32
Фокет
Томас
14
Бериша
Валон
21
Матусива
Азор
15
Манетси
Маршал
3
Конан
Гислен
19
Ван
Берген
Митчелл
11
Мбюкю
Натанаэль
Лилль
4-4-2
Реймс
3-5-2

Ход матча

8'
 
Экитик Юго
Бериша Валон
31'
Дэвид Джонатан
(Йилмаз Бурак)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 3 (1) 0.43
2. Язиджи Юсуф 1 0.14
3. Иконе Жонатан 1 0.14
4. Дэвид Джонатан 1 0.14
5. Ботман Свен 1 0.14
6. Лихаджи Исаак 0 0
7. Фонте Жозе 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кассама Морету 2 0.29
2. Кеббаль Илан 1 0.14
3. Экитик Юго 1 0.14
4. Манетси Маршал 1 0.14
5. N'Dri Philippe Koffi 1 0.14
6. Конан Гислен 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Шека 3 0
2. Йилмаз Бурак 2 0
3. Андре Бенжамин 2 0
4. Челик Зеки 2 0
5. Фонте Жозе 1 0
6. Язиджи Юсуф 1 0
7. Иконе Жонатан 1 0
8. Гомес Анхель 1 0
9. Джало Тьягу 1 0
10. Мандава Рейнилду 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Гарсия Оскар 1 1
2. Кафаро Матьё 2 0
3. Гравильон Эндрю 2 0
4. Манетси Маршал 2 0
5. Фокет Томас 1 0
6. Матусива Азор 1 0
7. Экитик Юго 1 0
8. Локо Банзузи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2)
 Реймс 33.33% (2) 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ланс 1:0 Лилль Лилль 0:0 Вольфсбург Лорьян 2:1 Лилль Лилль 2:1 Монпелье
Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 0:4 Ницца Метц 3:3 Лилль Лилль 1:0 ПСЖ Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль Кортрейк 1:1 Лилль Васланд-Беверен 0:2 Лилль Анже 1:2 Лилль Лилль 0:0 Сент-Этьен Ланс 0:3 Лилль Лилль 2:0 Ницца Лион 2:3 Лилль Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль
Реймс Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Реймс 0:0 Лорьян Ренн 0:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Метц 1:1 Реймс
Реймс 3:3 Монпелье Ницца 0:0 Реймс Реймс 1:3 Хоффенхайм Ланс 2:1 Реймс Реймс 2:0 Шамбли Реймс 1:0 Валансьен Реймс 1:2 Бордо ПСЖ 4:0 Реймс Реймс 0:1 Монако Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель Реймс 0:0 Метц Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион

Последние игры между собой

Лилль: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Реймс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Лилль 2:1 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Лилль Лига 1 Реймс 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Реймс Товарищеские матчи
Реймс 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 4:2 Лилль Товарищеские матчи Лилль 2:0 Реймс Товарищеские матчи Лилль 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Реймс Лига 1 Реймс 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Реймс Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Марсель Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3. Ланс Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
4. Анже Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Ницца Заявка 5 3 2 0 13 - 2 10
6. Нант 1:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 6 10
7. Лорьян Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
8. Клермон 0:1 Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
9. Лион Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Монпелье 1:2 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
11. Монако 1:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Ренн 1:0 Заявка 7 2 2 3 4 - 8 8
13. Лилль 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Бордо 2:1 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
15. Страсбург Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Реймс 0:1 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
17. Труа Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18. Брест 0:1 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
19. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
20. Сент-Этьен 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Ренн 1:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
5. Анже Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Лилль 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Монпелье 1:2 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
8. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
9. Нант 1:0 Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
10. Клермон 0:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
12. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
13. Монако 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Сент-Этьен 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Реймс 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Брест 0:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо 2:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Бордо 2:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 8 7
4. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Реймс 0:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
8. Нант 1:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Монако 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Клермон 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Лорьян Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Лилль 1:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Монпелье 1:2 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Брест 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Ренн 1:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Сент-Этьен 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
5. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Монпелье Тулер Матеус 2 1
3. Лорьян Мендес Убулан 2 1
4. Ренн Баде Луак 2 1
5. Лорьян Абергель Лоран 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 33'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Йилмаз Бурак сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    31'
    ГОООООЛ - Дэвид Джонатан Лилль забивает ударом головой
  • 31'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 30'
    Контроль мяча: Лилль: 59%, Реймс: 41%.
  • Травма, повреждение
    29'
    Челик Зеки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 28'
    Гудмундссон Габриэль из команды Лилль сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 28'
    Челик Зеки из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 27'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 27'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 26'
    Шанс! Абдельамид Юнис из команды Реймс пробил головой, но мимо
  • 26'
    Ван Берген Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    26'
    Гудмундссон Габриэль из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Матусива Азор.
  • 25'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    25'
    Челик Зеки наказан за толчок Конан Гислен
  • 25'
    Контроль мяча: Лилль: 56%, Реймс: 44%.
  • 25'
    Веа Тимоти из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 24'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Лилль контролирует мяч.
  • 23'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Матч возобновлен
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Веа Тимоти из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
  • 22'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ван Берген Митчелл
  • 20'
    Контроль мяча: Лилль: 51%, Реймс: 49%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Назначен штрафной. Пострадал Манетси Маршал, его свалил Андре Бенжамин.
  • 19'
    Игрок Дэвид Джонатан из команды Лилль неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 19'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Челик Зеки из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 15'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 15'
    Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Гудмундссон Габриэль из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Лилль: 51%, Реймс: 49%.
  • 14'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 13'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Матч возобновлен
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 12'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Гудмундссон Габриэль не смог попасть в створ ударом издали
  • 11'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль подал угловой справа.
  • 11'
    Челик Зеки из команды Лилль делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 10'
    Контроль мяча: Лилль: 35%, Реймс: 65%.
  • 9'
    Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе
  • 9'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Бериша Валон получил травму и заменен. Экитик Юго выходит на поле.
  • 7'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Лилль контролирует мяч.
  • 6'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Андре Бенжамин из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Контроль мяча: Лилль: 19%, Реймс: 81%.
  • Травма, повреждение
    5'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бериша Валон получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    4'
    Бериша Валон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Бериша Валон из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Габриэль
  • 2'
    Иконе Жонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 2'
    Иконе Жонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 1'
    Хорошую попытку сделал Йилмаз Бурак. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 1'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Лилль 83.8% (119)
X 12% (17)
Реймс 4.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Реймс
1.85
3.62
5.69
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Лилль 1:0 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Лилль 1:0 Реймс

Исход игры
Лилль
83.8% (119)
Ничья
12% (17)
Реймс
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.73% (58)
Меньше
58.27% (81)
Обе команды забьют
Да
51.08% (71)
Нет
48.92% (68)
Популярный счёт
2:1 Лилль
33.1% (47)
1:0 Лилль
27.5% (39)
2:0 Лилль
16.2% (23)
1:1 Ничья
9.2% (13)
3:1 Лилль
4.9% (7)
0:1 Реймс
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:2 Реймс
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 