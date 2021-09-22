Первый тайм

33' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Челик Зеки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Гудмундссон Габриэль из команды Лилль сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

28' Челик Зеки из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

27' Лилль выполняет удар от ворот.

26' Ван Берген Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Веа Тимоти из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Игрок Дэвид Джонатан из команды Лилль неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

18' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Лилль выполняет удар от ворот.

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Челик Зеки из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Удар от ворот произведет Реймс

15' Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Реймс выполняет удар от ворот.

11' Гудмундссон Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

11' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

9' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Бериша Валон получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Бериша Валон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Иконе Жонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Хорошую попытку сделал Йилмаз Бурак . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Реймс начинает с центра поля