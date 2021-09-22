Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Лилль

94' Отличный пас сделал Конан Гислен из команды Реймс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

93' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Судье надоело, что Язиджи Юсуф тянет время и он наказал его горчичником

91' Гравильон Эндрю получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' N'Dri Philippe Koffi оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Рефери не любит споров - именно за это Оскар Гарсия сейчас получил желтую

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Язиджи Юсуф из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Амаду Онана получил травму и заменен. Ниассе Шейх выходит на поле.

85' Ох, нехорошо это выглядит. Амаду Онана получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

84' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Удар от ворот произведет Лилль

82' Судья сигнализирует, что Амаду Онана из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Илан Кеббал

81' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Матусива Азор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' 'Г О О О О О Л - Флипс Алексис из команды Реймс забивает с пенальти! Он пробил правой. Иво Грбич был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

74' После проверки VAR судья изменил решение - Реймс пробьет пенальти!

73' Ботман Свен получил желтую карточку от судьи

73' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

72' Ван Берген Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Гравильон Эндрю пробует нанести удар издали, но Иво Грбич ловит мяч

67' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Тактическая замена. Натанаэль Мбуку уходит с поля и его заменяет N'Dri Philippe Koffi

67' Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Йилмаз Бурак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Челик Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Натанаэль Мбуку из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

61' Иконе Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой справа.

61' Илан Кеббал из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

61' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Хорошую попытку сделал Натанаэль Мбуку. Удар в створ, но вратарь начеку

59' Ван Берген Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой справа.

56' Иво Грбич отбил мяч на угловой после удара Манетси Маршал из штрафной площади.

55' Выглядело как неплохой момент. Натанаэль Мбуку из команды Реймс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

54' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Натанаэль Мбуку нанес удар, мяч был парирован, но Иво Грбич не удержал его в руках.

54' Илан Кеббал нанес удар, но тот был заблокирован.

54' Натанаэль Мбуку из команды Реймс пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован

53' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Дэвид Джонатан и попал в перекладину!

52' Амаду Онана из команды Лилль делает пас партнеру.

51' Веа Тимоти из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Гравильон Эндрю из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Игрок из команды Реймс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Натанаэль Мбуку задерживает мяч рукой

46' Тактическая замена. Фокет Томас уходит с поля и его заменяет Илан Кеббал