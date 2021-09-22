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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
2:1
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
1:0
31' Гол
Дэвид Джонатан
2:0
43' Гол
Андре Бенжамин
73' Желтая карточка
Ботман Свен
2:1
74' Пенальти
Флипс Алексис
89' Желтая карточка
Гарсия Оскар
90' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
90' Желтая карточка
Язиджи Юсуф
90'+5
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
5
Гудмундссон
Габриэль
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
24
Онана
Амаду
22
Веа
Тимоти
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
32
Фокет
Томас
14
Бериша
Валон
21
Матусива
Азор
15
Манетси
Маршал
3
Конан
Гислен
19
Ван
Берген
Митчелл
11
Мбюкю
Натанаэль
Лилль
4-4-2
Реймс
3-5-2

Ход матча

8'
 
Экитик Юго
Бериша Валон
31'
Дэвид Джонатан
(Йилмаз Бурак)
1:0
43'
Андре Бенжамин
(Йилмаз Бурак)
2:0
46'
 
Кеббаль Илан
Фокет Томас
60'
Гомес Анхель
Веа Тимоти
 
67'
 
Флипс Алексис
Экитик Юго
67'
 
N'Dri Philippe Koffi
Мбюкю Натанаэль
73'
Ботман Свен
 
74'
2:1
Флипс Алексис
75'
Брадарич Домагой
Гудмундссон Габриэль
 
76'
Язиджи Юсуф
Иконе Жонатан
 
76'
 
Донис Анастасиос
Ван Берген Митчелл
85'
Ниассе Шейх
Онана Амаду
 
89'
 
Гарсия Оскар
90'
 
Гравильон Эндрю
90'
Язиджи Юсуф
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 3 (1) 0.43
2. Дэвид Джонатан 2 0.29
3. Язиджи Юсуф 1 0.14
4. Андре Бенжамин 1 0.14
5. Иконе Жонатан 1 0.14
6. Ботман Свен 1 0.14
7. Лихаджи Исаак 0 0
8. Фонте Жозе 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кассама Морету 2 0.29
2. Кеббаль Илан 1 0.14
3. Экитик Юго 1 0.14
4. Манетси Маршал 1 0.14
5. N'Dri Philippe Koffi 1 0.14
6. Флипс Алексис 1 (1) 0.14
7. Конан Гислен 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Шека 3 0
2. Йилмаз Бурак 2 0
3. Андре Бенжамин 2 0
4. Язиджи Юсуф 2 0
5. Челик Зеки 2 0
6. Фонте Жозе 1 0
7. Иконе Жонатан 1 0
8. Гомес Анхель 1 0
9. Джало Тьягу 1 0
10. Мандава Рейнилду 1 0
11. Ботман Свен 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Гарсия Оскар 2 1
2. Гравильон Эндрю 3 0
3. Кафаро Матьё 2 0
4. Манетси Маршал 2 0
5. Фокет Томас 1 0
6. Матусива Азор 1 0
7. Экитик Юго 1 0
8. Локо Банзузи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 0 22.22% (2) 44.44% (4) 11.11% (1) 0 22.22% (2)
 Реймс 28.57% (2) 28.57% (2) 0 0 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ланс 1:0 Лилль Лилль 0:0 Вольфсбург Лорьян 2:1 Лилль Лилль 2:1 Монпелье
Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 0:4 Ницца Метц 3:3 Лилль Лилль 1:0 ПСЖ Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль Кортрейк 1:1 Лилль Васланд-Беверен 0:2 Лилль Анже 1:2 Лилль Лилль 0:0 Сент-Этьен Ланс 0:3 Лилль Лилль 2:0 Ницца Лион 2:3 Лилль Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль
Реймс Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Реймс 0:0 Лорьян Ренн 0:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Метц 1:1 Реймс
Реймс 3:3 Монпелье Ницца 0:0 Реймс Реймс 1:3 Хоффенхайм Ланс 2:1 Реймс Реймс 2:0 Шамбли Реймс 1:0 Валансьен Реймс 1:2 Бордо ПСЖ 4:0 Реймс Реймс 0:1 Монако Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель Реймс 0:0 Метц Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион

Последние игры между собой

Лилль: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Реймс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Лилль 2:1 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Лилль Лига 1 Реймс 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Реймс Товарищеские матчи
Реймс 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 4:2 Лилль Товарищеские матчи Лилль 2:0 Реймс Товарищеские матчи Лилль 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Реймс Лига 1 Реймс 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Реймс Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Марсель 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Ланс 0:0 Заявка 7 3 4 0 11 - 7 13
4. Анже 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Ницца 0:0 Заявка 6 3 3 0 13 - 2 11
6. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
7. Лорьян 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Монпелье Заявка 7 2 3 2 15 - 13 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
10. Лион 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11. Ренн Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Страсбург 0:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Лилль Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Труа 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
17. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 16 6
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Сент-Этьен Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Метц 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Марсель 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Лорьян 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Анже 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6. Страсбург 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
9. Лион 0:0 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Ланс 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца 0:0 Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Метц 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Труа 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
2. Ницца 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3. Ланс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Анже 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Труа 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
9. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
12. Лион 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Лорьян 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Страсбург 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Монпелье Лаборд Гаэтан 4 0 0
5. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Реймс Гарсия Оскар 2 1
3. Монпелье Тулер Матеус 2 1
4. Лорьян Мендес Убулан 2 1
5. Ренн Баде Луак 2 1
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Офсайд
    95'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль в офсайде
  • 94'
    Контроль мяча: Лилль: 52%, Реймс: 48%.
  • 94'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 94'
    Отличный пас сделал Конан Гислен из команды Реймс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 93'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    92'
    Судье надоело, что Язиджи Юсуф тянет время и он наказал его горчичником
  • Желтая карточка
    91'
    Гравильон Эндрю получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Гравильон Эндрю из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ниассе Шейх
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Илан Кеббал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Лилль: 53%, Реймс: 47%.
  • 90'
    N'Dri Philippe Koffi оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 89'
    Гравильон Эндрю из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    89'
    Рефери не любит споров - именно за это Оскар Гарсия сейчас получил желтую
  • 88'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 88'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 87'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    87'
    Назначен штрафной. Пострадал Донис Анастасиос, его свалил Андре Бенжамин.
  • Фол, нарушение
    86'
    Матусива Азор из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Дэвид Джонатан.
  • 85'
    Амаду Онана получил травму и заменен. Ниассе Шейх выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    85'
    Ох, нехорошо это выглядит. Амаду Онана получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 85'
    Контроль мяча: Лилль: 53%, Реймс: 47%.
  • 84'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 84'
    Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе
  • 84'
    Донис Анастасиос из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Флипс Алексис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    84'
    Флипс Алексис из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
  • 84'
    Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 83'
    Донис Анастасиос из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • Фол, нарушение
    82'
    Судья сигнализирует, что Амаду Онана из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Илан Кеббал
  • 81'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: Лилль: 52%, Реймс: 48%.
  • 80'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 80'
    Матусива Азор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 80'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 80'
    Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    79'
    Матусива Азор из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Гомес Анхель пострадал.
  • 78'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    78'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
  • 77'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    77'
    Судья сигнализирует, что Дэвид Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Матусива Азор
  • 76'
    Ван Берген Митчелл получил травму и заменен. Донис Анастасиос выходит на поле.
  • 76'
    Тактическая замена. Иконе Жонатан уходит с поля и его заменяет Язиджи Юсуф
  • 75'
    Контроль мяча: Лилль: 52%, Реймс: 48%.
  • 75'
    Тактическая замена. Гудмундссон Габриэль уходит с поля и его заменяет Брадарич Домагой
  • Описание гола
    74'
    'Г О О О О О Л - Флипс Алексис из команды Реймс забивает с пенальти! Он пробил правой. Иво Грбич был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • Фол, нарушение
    74'
    ПЕНАЛЬТИ - Ботман Свен из команды Лилль привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Матусива Азор.
  • 74'
    После проверки VAR судья изменил решение - Реймс пробьет пенальти!
  • Желтая карточка
    73'
    Ботман Свен получил желтую карточку от судьи
  • 73'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Травма, повреждение
    72'
    Ван Берген Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 72'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 72'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Ван Берген Митчелл и попал в перекладину!
  • 71'
    N'Dri Philippe Koffi из команды Реймс делает навес прямо в штрафную.
  • 70'
    Контроль мяча: Лилль: 53%, Реймс: 47%.
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья сигнализирует, что Амаду Онана из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
  • 69'
    Лилль контролирует мяч.
  • 68'
    Гравильон Эндрю пробует нанести удар издали, но Иво Грбич ловит мяч
  • 68'
    Матусива Азор из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    68'
    Флипс Алексис из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
  • 68'
    Флипс Алексис из команды Реймс пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
  • 67'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Тактическая замена. Натанаэль Мбуку уходит с поля и его заменяет N'Dri Philippe Koffi
  • 67'
    Тактическая замена. Экитик Юго уходит с поля и его заменяет Флипс Алексис
  • 67'
    Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 66'
    Йилмаз Бурак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
  • 65'
    Контроль мяча: Лилль: 52%, Реймс: 48%.
  • Фол, нарушение
    65'
    Иконе Жонатан наказан за толчок Конан Гислен
  • 65'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Матч возобновлен
  • 64'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 63'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 62'
    Челик Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Экитик Юго из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 61'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Иконе Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    61'
    Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой справа.
  • 61'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 61'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Лилль: 53%, Реймс: 47%.
  • 60'
    Тактическая замена. Веа Тимоти уходит с поля и его заменяет Гомес Анхель
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Натанаэль Мбуку из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Габриэль
  • 59'
    Хорошую попытку сделал Натанаэль Мбуку. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 59'
    Ван Берген Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья сигнализирует, что Ботман Свен из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
  • Фол, нарушение
    58'
    Экитик Юго из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Гудмундссон Габриэль пострадал.
  • 57'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    57'
    Манетси Маршал из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Ботман Свен заработал фол
  • Угловой
    56'
    Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой справа.
  • 56'
    Иво Грбич отбил мяч на угловой после удара Манетси Маршал из штрафной площади.
  • 56'
    Манетси Маршал из команды Реймс в офсайде
  • 55'
    Выглядело как неплохой момент. Натанаэль Мбуку из команды Реймс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 55'
    Контроль мяча: Лилль: 55%, Реймс: 45%.
  • 54'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Натанаэль Мбуку нанес удар, мяч был парирован, но Иво Грбич не удержал его в руках.
  • 54'
    Илан Кеббал нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 54'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
  • 53'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 53'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Дэвид Джонатан и попал в перекладину!
  • 52'
    Амаду Онана из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 51'
    Веа Тимоти из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
  • 50'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Лилль: 57%, Реймс: 43%.
  • 50'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Реймс контролирует мяч.
  • 49'
    Гравильон Эндрю из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 49'
    Иконе Жонатан из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 48'
    Игрок из команды Реймс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 48'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Манетси Маршал из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Челик Зеки пострадал.
  • Фол, нарушение
    47'
    Натанаэль Мбуку задерживает мяч рукой
  • 46'
    Реймс контролирует мяч.
  • 46'
    Тактическая замена. Фокет Томас уходит с поля и его заменяет Илан Кеббал
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Лилль 83.8% (119)
X 12% (17)
Реймс 4.2% (6)
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Где смотреть матч Лилль 2:1 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Лилль 2:1 Реймс

Исход игры
Лилль
83.8% (119)
Ничья
12% (17)
Реймс
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.73% (58)
Меньше
58.27% (81)
Обе команды забьют
Да
51.08% (71)
Нет
48.92% (68)
Популярный счёт
2:1 Лилль
33.1% (47)
1:0 Лилль
27.5% (39)
2:0 Лилль
16.2% (23)
1:1 Ничья
9.2% (13)
3:1 Лилль
4.9% (7)
0:1 Реймс
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:2 Реймс
1.4% (2)
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