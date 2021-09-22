Франция: Лига 1 2021-2022
Лилль
2:1
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
Реймс
1:0
31' ГолДэвид Джонатан
2:0
43' ГолАндре Бенжамин
73' Желтая карточкаБотман Свен
2:1
74' ПенальтиФлипс Алексис
89' Желтая карточкаГарсия Оскар
90' Желтая карточкаГравильон Эндрю
90' Желтая карточкаЯзиджи Юсуф
24
Онана
Амаду
22
Веа
Тимоти
17
Йилмаз
Бурак
2
Фас
Ваут
32
Фокет
Томас
14
Бериша
Валон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
-
34 Асконе РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
32 Фокет ТомасПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
13 Дукуре ФодеЗащитник
-
28 Локо БанзузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеббаль ИланНападающий
- Нападающий
-
22 Экитик ЮгоНападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
31'
1:0
43'
2:0
73'
74'
2:1
89'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|3 (1)
|0.43
|2.
|Дэвид Джонатан
|2
|0.29
|3.
|Язиджи Юсуф
|1
|0.14
|4.
|Андре Бенжамин
|1
|0.14
|5.
|Иконе Жонатан
|1
|0.14
|6.
|Ботман Свен
|1
|0.14
|7.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|8.
|Фонте Жозе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кассама Морету
|2
|0.29
|2.
|Кеббаль Илан
|1
|0.14
|3.
|Экитик Юго
|1
|0.14
|4.
|Манетси Маршал
|1
|0.14
|5.
|N'Dri Philippe Koffi
|1
|0.14
|6.
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.14
|7.
|Конан Гислен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шека
|3
|0
|2.
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|3.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|4.
|Язиджи Юсуф
|2
|0
|5.
|Челик Зеки
|2
|0
|6.
|Фонте Жозе
|1
|0
|7.
|Иконе Жонатан
|1
|0
|8.
|Гомес Анхель
|1
|0
|9.
|Джало Тьягу
|1
|0
|10.
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|11.
|Ботман Свен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Оскар
|2
|1
|2.
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|3.
|Кафаро Матьё
|2
|0
|4.
|Манетси Маршал
|2
|0
|5.
|Фокет Томас
|1
|0
|6.
|Матусива Азор
|1
|0
|7.
|Экитик Юго
|1
|0
|8.
|Локо Банзузи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|0
|22.22% (2)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|Реймс
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ланс 1:0 Лилль Лилль 0:0 Вольфсбург Лорьян 2:1 Лилль Лилль 2:1 Монпелье
Реймс Последние 20 матчей: +4 =9 -7Реймс 0:0 Лорьян Ренн 0:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Метц 1:1 Реймс
Последние игры между собой
Лилль: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Реймс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Реймс 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 4:2 Лилль Товарищеские матчи Лилль 2:0 Реймс Товарищеские матчи Лилль 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Реймс Лига 1 Реймс 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Реймс Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 2
|11
|6.
|Нант
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|7.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Монпелье
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 13
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|10.
|Лион
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Лилль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|17.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 16
|6
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|9.
|Лион
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Метц
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Труа
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Труа
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|9.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|12.
|Лион
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|4.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|4
|0
|0
|5.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|4.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|5.
|Ренн
|Баде Луак
|2
|1
Прогнозы на матч Лилль 2:1 Реймс
Исход игры
Лилль
83.8% (119)
Ничья
12% (17)
Реймс
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.73% (58)
Меньше
58.27% (81)
Обе команды забьют
Да
51.08% (71)
Нет
48.92% (68)
Популярный счёт
2:1 Лилль
33.1% (47)
1:0 Лилль
27.5% (39)
2:0 Лилль
16.2% (23)
1:1 Ничья
9.2% (13)
3:1 Лилль
4.9% (7)
0:1 Реймс
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:2 Реймс
1.4% (2)
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