Франция: Лига 1 2021-2022
Метц
0:1
Первый тайм: 9'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
ПСЖ
0:1
5' ГолХакими Ашраф
23
Куяте
Кики
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
20
Гуйе
Ламин
15
Сарр
Пап
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
-
15 Сарр ПапНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Басси АминеПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нгетте ОпаНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
13 Владение мячом, % 87
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сентонз Фабьен
|2
|0.33
|2.
|Ньяне Ибраима
|1 (1)
|0.17
|3.
|Юдоль Матьё
|1
|0.17
|4.
|Маига Хабиб
|1
|0.17
|5.
|Делен Тома
|0
|0
|6.
|Сарр Пап
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|5
|0.83
|2.
|Эррера Андер
|3
|0.5
|3.
|Икарди Мауро
|3
|0.5
|4.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.33
|5.
|Дракслер Юлиан
|1
|0.17
|6.
|Хакими Ашраф
|1
|0.17
|7.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.17
|8.
|Сарабия Пабло
|1
|0.17
|9.
|Неймар
|1 (1)
|0.17
|10.
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куяте Кики
|1
|1
|2.
|Сарр Пап
|2
|0
|3.
|Бронн Дилан
|2
|0
|4.
|Вагнер да Силва
|1
|0
|5.
|Де Превиль Николя
|1
|0
|6.
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|7.
|Траоре Бубакар
|1
|0
|8.
|Алакуш Софьян
|1
|0
|9.
|Маига Хабиб
|1
|0
|10.
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|11.
|Йосеф Ленни
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Верратти Марко
|2
|0
|2.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|3.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|4.
|Мендеш Нуну
|1
|0
|5.
|Икарди Мауро
|1
|0
|6.
|Паредес Леандро
|1
|0
|7.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|8.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|9.
|Диалло Абду
|1
|0
|10.
|Хакими Ашраф
|1
|0
|11.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|12.
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|40% (2)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|ПСЖ
|5.56% (1)
|38.89% (7)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +4 =7 -9Страсбург 3:0 Метц Метц 0:2 Труа Метц 0:3 Осер Клермон 2:2 Метц
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =4 -2ПСЖ 2:1 Лион Брюгге 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Клермон Реймс 0:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Метц: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 11
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 2
|11
|6.
|Нант
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|7.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Монпелье
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 13
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|10.
|Лион
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Лилль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|17.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 16
|6
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|9.
|Лион
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Метц
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Труа
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Труа
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|9.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|12.
|Лион
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|4.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|4
|0
|0
|5.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|4.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|5.
|Ренн
|Баде Луак
|2
|1
Прогнозы на матч Метц 0:1 ПСЖ
Исход игры
Метц
1.8% (3)
Ничья
0.6% (1)
ПСЖ
97.5% (159)
Тотал 2.5
Больше
56.43% (79)
Меньше
43.57% (61)
Обе команды забьют
Да
35.71% (50)
Нет
64.29% (90)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
34.4% (56)
1:3 ПСЖ
19.6% (32)
0:3 ПСЖ
15.3% (25)
1:2 ПСЖ
8.6% (14)
0:1 ПСЖ
3.1% (5)
0:4 ПСЖ
2.5% (4)
1:4 ПСЖ
1.8% (3)
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