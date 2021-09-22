Первый же серьёзный момент "ПСЖ" завершил голом, конечно же на этом команда Маурисио Почеттино не должна останавливаться.

5'

Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Хакими!!! Неймар с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Икарди зацепился за мяч и перебросил мяч через вышедшего на перехват Укиджа, Юдоль успел вернуться назад и от линии ворот выбить мяч на правый фланг, но там оказался Хакими, который уже отправил мяч за линию ворот, при этом Юдоль и Куяте пытались на линии ворот вновь блокировать попытку, но Жереми Пиньяр показал, что мяч пересёк линию ворот.