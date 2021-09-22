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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
0:1
Первый тайм: 9'

Стадион:
ПСЖ
0'
0:1
5' Гол
Хакими Ашраф
9'
16
Укиджа
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
3
Юдоль
Матьё
18
Сентонз
Фабьен
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
26
Яде
Папа
Ндиага
20
Гуйе
Ламин
7
Ньяне
Ибраима
15
Сарр
Пап
1
Навас
Кейлор
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
25
Мендеш
Нуну
12
Рафинья
Алькантара
15
Данилу
Перейра
18
Вейналдум
Джорджиньо
7
Мбаппе
Килиан
9
Икарди
Мауро
10
Неймар
Метц
3-4-3
ПСЖ
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Хакими Ашраф

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 13 Владение мячом, % 87

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сентонз Фабьен 2 0.33
2. Ньяне Ибраима 1 (1) 0.17
3. Юдоль Матьё 1 0.17
4. Маига Хабиб 1 0.17
5. Делен Тома 0 0
6. Сарр Пап 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 5 0.83
2. Эррера Андер 3 0.5
3. Икарди Мауро 3 0.5
4. Гуэйе Идрисса 2 0.33
5. Дракслер Юлиан 1 0.17
6. Хакими Ашраф 1 0.17
7. Ди Мария Анхель 1 0.17
8. Сарабия Пабло 1 0.17
9. Неймар 1 (1) 0.17
10. Диалло Абду 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Куяте Кики 1 1
2. Сарр Пап 2 0
3. Бронн Дилан 2 0
4. Вагнер да Силва 1 0
5. Де Превиль Николя 1 0
6. Сентонз Фабьен 1 0
7. Траоре Бубакар 1 0
8. Алакуш Софьян 1 0
9. Маига Хабиб 1 0
10. Ньяне Ибраима 1 0
11. Йосеф Ленни 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Верратти Марко 2 0
2. Сарабия Пабло 1 0
3. Ди Мария Анхель 1 0
4. Мендеш Нуну 1 0
5. Икарди Мауро 1 0
6. Паредес Леандро 1 0
7. Маркиньос Маркос 1 0
8. Кимпембе Преснел 1 0
9. Диалло Абду 1 0
10. Хакими Ашраф 1 0
11. Мбаппе Килиан 1 0
12. Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 40% (2) 0 40% (2) 20% (1) 0 0
 ПСЖ 5.56% (1) 38.89% (7) 11.11% (2) 5.56% (1) 22.22% (4) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Страсбург 3:0 Метц Метц 0:2 Труа Метц 0:3 Осер Клермон 2:2 Метц
Метц 1:1 Реймс Нант 2:0 Метц Метц 3:3 Лилль Метц 1:0 Монпелье Метц 2:1 Труа Боруссия М 1:0 Метц Прогрес 1:1 Метц Метц 1:1 Серен Юнайтед Метц 3:2 Нанси Метц 1:1 Марсель Лорьян 2:1 Метц Метц 0:3 Ним Дижон 1:5 Метц Метц 1:3 ПСЖ Реймс 0:0 Метц Метц 0:2 Лилль
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =4 -2
ПСЖ 2:1 Лион Брюгге 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Клермон Реймс 0:2 ПСЖ
Брест 2:4 ПСЖ ПСЖ 4:2 Страсбург Труа 1:2 ПСЖ Лилль 1:0 ПСЖ Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс

Последние игры между собой

Метц: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 11
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 0
Метц 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Метц Лига 1 Метц 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Метц Лига 1
Метц 1:5 ПСЖ Лига 1 Метц 2:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Метц Кубок лиги ПСЖ 3:0 Метц Лига 1 ПСЖ 3:1 Метц Лига 1 Метц 2:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Марсель 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Ланс 0:0 Заявка 7 3 4 0 11 - 7 13
4. Анже 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Ницца 0:0 Заявка 6 3 3 0 13 - 2 11
6. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
7. Лорьян 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Монпелье Заявка 7 2 3 2 15 - 13 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
10. Лион 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11. Ренн Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Страсбург 0:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Лилль Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Труа 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
17. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 16 6
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Сент-Этьен Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Метц 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Марсель 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Лорьян 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Анже 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6. Страсбург 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
9. Лион 0:0 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Ланс 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца 0:0 Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Метц 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Труа 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
2. Ницца 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3. Ланс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Анже 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Труа 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
9. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
12. Лион 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Лорьян 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Страсбург 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Монпелье Лаборд Гаэтан 4 0 0
5. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Реймс Гарсия Оскар 2 1
3. Монпелье Тулер Матеус 2 1
4. Лорьян Мендес Убулан 2 1
5. Ренн Баде Луак 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    8'
    Неймар перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Метца", правила были нарушены против Бронна. 
  • 7'
    Игроки "ПСЖ" пока спокойно катают мяч в центре поля, у "Метца" нет особых шансов для проведения контратаки. 
  • 6'
    Первый же серьёзный момент "ПСЖ" завершил голом, конечно же на этом команда Маурисио Почеттино не должна останавливаться. 
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Хакими!!! Неймар с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Икарди зацепился за мяч и перебросил мяч через вышедшего на перехват Укиджа, Юдоль успел вернуться назад и от линии ворот выбить мяч на правый фланг, но там оказался Хакими, который уже отправил мяч за линию ворот, при этом Юдоль и Куяте пытались на линии ворот вновь блокировать попытку, но Жереми Пиньяр показал, что мяч пересёк линию ворот.
  • 4'
    Хакими попытался пройти вперёд по правому флангу, Ашрафа накрыл Яде, который выбил мяч в аут. 
  • Офсайд
    3'
    Из центра поля последовала передача на ход Ньяне по левому флангу, форвард "Метца" забрался в офсайд. 
  • 2'
    Гуйе совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Маркиньос спокойно головой сбросил мяч на своего партнёра по команде. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Метц" в нынешнем сезоне выступает достаточно скромно, пока команда Фредерика Антонетти замыкает турнирную таблицу. Сегодня "Метцу" разжиться очками будет крайне проблематично, но будем надеяться, что при своих болельщиках эта команда сможет дать более-менее достойное сопротивление парижанам. 
  • Первый тайм
  • 10'
    Неймар из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    ПСЖ начинает контратаку
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 17%, ПСЖ: 83%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Нуну Мендеш наказан за толчок Маига Хабиб
  • Фол, нарушение
    9'
    Неймар из команды ПСЖ заходит слишком далеко, он валит Бронн Дилан.
  • 9'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Рафинья Алькантара из команды ПСЖ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 8'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 7'
    Мбаппе Килиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 7'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мбаппе Килиан и Икарди Мауро из команды ПСЖ.
  • 7'
    ПСЖ начинает контратаку
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Контроль мяча: Метц: 13%, ПСЖ: 87%.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Хакими Ашраф первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 5'
    Александр Укиджа не дал случится голу! Икарди Мауро должен был забивать, но Александр Укиджа сделал отличный сейв
  • 5'
    ШАНС! Икарди Мауро вышел один на один с голкипером...
  • 5'
    Неймар из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 4'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 4'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Офсайд
    3'
    Ньяне Ибраима из команды Метц в офсайде
  • 3'
    Метц начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    2'
    Куяте Кики из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Мбаппе Килиан.
  • 2'
    Маркиньос Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Маига Хабиб из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 2'
    Метц пытается что-то создать.
  • 2'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 2'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 1'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 1'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Метц 0:1 ПСЖ онлайн


Прогнозы на матч Метц 0:1 ПСЖ

Исход игры
Метц
1.8% (3)
Ничья
0.6% (1)
ПСЖ
97.5% (159)
Тотал 2.5
Больше
56.43% (79)
Меньше
43.57% (61)
Обе команды забьют
Да
35.71% (50)
Нет
64.29% (90)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
34.4% (56)
1:3 ПСЖ
19.6% (32)
0:3 ПСЖ
15.3% (25)
1:2 ПСЖ
8.6% (14)
0:1 ПСЖ
3.1% (5)
0:4 ПСЖ
2.5% (4)
1:4 ПСЖ
1.8% (3)
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