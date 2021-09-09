Франция: Лига 1 2021-2022
Метц
Позже
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
ПСЖ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сентонз Фабьен
|2
|0.33
|2.
|Ньяне Ибраима
|1 (1)
|0.17
|3.
|Юдоль Матьё
|1
|0.17
|4.
|Маига Хабиб
|1
|0.17
|5.
|Делен Тома
|0
|0
|6.
|Сарр Пап
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|5
|0.83
|2.
|Эррера Андер
|3
|0.5
|3.
|Икарди Мауро
|3
|0.5
|4.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.33
|5.
|Дракслер Юлиан
|1
|0.17
|6.
|Хакими Ашраф
|1
|0.17
|7.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.17
|8.
|Сарабия Пабло
|1
|0.17
|9.
|Неймар
|1 (1)
|0.17
|10.
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куяте Кики
|1
|1
|2.
|Сарр Пап
|2
|0
|3.
|Бронн Дилан
|2
|0
|4.
|Вагнер да Силва
|1
|0
|5.
|Де Превиль Николя
|1
|0
|6.
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|7.
|Траоре Бубакар
|1
|0
|8.
|Алакуш Софьян
|1
|0
|9.
|Маига Хабиб
|1
|0
|10.
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|11.
|Йосеф Ленни
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Верратти Марко
|2
|0
|2.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|3.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|4.
|Мендеш Нуну
|1
|0
|5.
|Икарди Мауро
|1
|0
|6.
|Паредес Леандро
|1
|0
|7.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|8.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|9.
|Диалло Абду
|1
|0
|10.
|Хакими Ашраф
|1
|0
|11.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|12.
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|40% (2)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|ПСЖ
|5.56% (1)
|38.89% (7)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +4 =7 -9Страсбург 3:0 Метц Метц 0:2 Труа Метц 0:3 Осер Клермон 2:2 Метц
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =4 -2ПСЖ 2:1 Лион Брюгге 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Клермон Реймс 0:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Метц: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 11
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|4.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 2
|10
|6.
|Лорьян
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|7.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|8.
|Монпелье
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|11.
|Страсбург
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Монако
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|16.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|17.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Страсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|11.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|13.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Лорьян
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|4.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
|5.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|3.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|4.
|Ренн
|Баде Луак
|2
|1
|5.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|3
|0
Прогнозы на матч Метц - ПСЖ
Исход игры
Метц
0% (0)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
100% (32)
Тотал 2.5
Больше
59.38% (19)
Меньше
40.63% (13)
Обе команды забьют
Да
50% (16)
Нет
50% (16)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
37.5% (12)
1:3 ПСЖ
28.1% (9)
1:2 ПСЖ
18.8% (6)
0:3 ПСЖ
9.4% (3)
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