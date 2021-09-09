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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
 
Позже

Стадион:
ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сентонз Фабьен 2 0.33
2. Ньяне Ибраима 1 (1) 0.17
3. Юдоль Матьё 1 0.17
4. Маига Хабиб 1 0.17
5. Делен Тома 0 0
6. Сарр Пап 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 5 0.83
2. Эррера Андер 3 0.5
3. Икарди Мауро 3 0.5
4. Гуэйе Идрисса 2 0.33
5. Дракслер Юлиан 1 0.17
6. Хакими Ашраф 1 0.17
7. Ди Мария Анхель 1 0.17
8. Сарабия Пабло 1 0.17
9. Неймар 1 (1) 0.17
10. Диалло Абду 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Куяте Кики 1 1
2. Сарр Пап 2 0
3. Бронн Дилан 2 0
4. Вагнер да Силва 1 0
5. Де Превиль Николя 1 0
6. Сентонз Фабьен 1 0
7. Траоре Бубакар 1 0
8. Алакуш Софьян 1 0
9. Маига Хабиб 1 0
10. Ньяне Ибраима 1 0
11. Йосеф Ленни 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Верратти Марко 2 0
2. Сарабия Пабло 1 0
3. Ди Мария Анхель 1 0
4. Мендеш Нуну 1 0
5. Икарди Мауро 1 0
6. Паредес Леандро 1 0
7. Маркиньос Маркос 1 0
8. Кимпембе Преснел 1 0
9. Диалло Абду 1 0
10. Хакими Ашраф 1 0
11. Мбаппе Килиан 1 0
12. Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 40% (2) 0 40% (2) 20% (1) 0 0
 ПСЖ 5.56% (1) 38.89% (7) 11.11% (2) 5.56% (1) 22.22% (4) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Страсбург 3:0 Метц Метц 0:2 Труа Метц 0:3 Осер Клермон 2:2 Метц
Метц 1:1 Реймс Нант 2:0 Метц Метц 3:3 Лилль Метц 1:0 Монпелье Метц 2:1 Труа Боруссия М 1:0 Метц Прогрес 1:1 Метц Метц 1:1 Серен Юнайтед Метц 3:2 Нанси Метц 1:1 Марсель Лорьян 2:1 Метц Метц 0:3 Ним Дижон 1:5 Метц Метц 1:3 ПСЖ Реймс 0:0 Метц Метц 0:2 Лилль
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =4 -2
ПСЖ 2:1 Лион Брюгге 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Клермон Реймс 0:2 ПСЖ
Брест 2:4 ПСЖ ПСЖ 4:2 Страсбург Труа 1:2 ПСЖ Лилль 1:0 ПСЖ Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс

Последние игры между собой

Метц: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 11
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 0
Метц 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Метц Лига 1 Метц 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Метц Лига 1
Метц 1:5 ПСЖ Лига 1 Метц 2:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Метц Кубок лиги ПСЖ 3:0 Метц Лига 1 ПСЖ 3:1 Метц Лига 1 Метц 2:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Марсель Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3. Ланс Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
4. Анже Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Ницца Заявка 5 3 2 0 13 - 2 10
6. Лорьян Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
7. Клермон Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
8. Монпелье Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
9. Лион Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Нант Заявка 6 2 1 3 7 - 6 7
11. Страсбург Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
12. Реймс Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Монако Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14. Труа Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
15. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
16. Ренн Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
17. Бордо Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
18. Брест Заявка 6 0 4 2 7 - 11 4
19. Сент-Этьен Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Анже Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
9. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
11. Ренн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
13. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
10. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Бордо Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Лорьян Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
5. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Монпелье Тулер Матеус 2 1
3. Лорьян Мендес Убулан 2 1
4. Ренн Баде Луак 2 1
5. Лорьян Абергель Лоран 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Метц - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 2 дня 17 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Метц 0% (0)
    X 0% (0)
    ПСЖ 100% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Метц
    Ничья
    ПСЖ
    12.05
    6.95
    1.26
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Метц - ПСЖ онлайн


    Прогнозы на матч Метц - ПСЖ

    Исход игры
    Метц
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    ПСЖ
    100% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.38% (19)
    Меньше
    40.63% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (16)
    Нет
    50% (16)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    37.5% (12)
    1:3 ПСЖ
    28.1% (9)
    1:2 ПСЖ
    18.8% (6)
    0:3 ПСЖ
    9.4% (3)
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