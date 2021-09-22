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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Брест
0'
1:0
27' Гол
Блас Людовик
31' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
33'
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
3
Жиротто
Андрей
5
Чиривелья
Педро
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
23
Коло-Муани
Рандаль
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
10
Агум
Люсьен
21
Февр
Ромен
7
Белькебла
Арис
28
Мбок
Хианга
9
Онора
Франк
14
Кардона
Ирвин
Нант
4-4-2
Брест
4-1-4-1

Ход матча

27'
Блас Людовик
1:0
31'
Кастеллетто Жан-Шарль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 3 (1) 0.43
2. Коло-Муани Рандаль 2 0.29
3. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.14
4. Жиротто Андрей 1 0.14
5. Саймон Мозес 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардона Ирвин 2 0.29
2. Февр Ромен 1 (1) 0.14
3. Мунье Стив 1 0.14
4. Онора Франк 1 0.14
5. Шардонне Брендан 1 0.14
6. Ле Дуарон Жереми 1 0.14

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 2 0
2. Блас Людовик 2 0
3. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
4. Саймон Мозес 1 0
5. Коко Маркус 1 0
6. Жиротто Андрей 1 0
7. Чиривелья Педро 1 0
8. Коло-Муани Рандаль 1 0
Брест
# Игрок      
1. Мишель Тер-Закарян 1 1
2. Онора Франк 2 0
3. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
4. Брассье Лилиан 2 0
5. Маньетти Уго 1 0
6. Агум Люсьен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 14.29% (1)
 Брест 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Анже 1:4 Нант Нант 0:2 Ницца Нант 0:1 Лион Ренн 1:0 Нант
Нант 2:0 Метц Монако 1:1 Нант Лорьян 1:0 Нант Брест 1:3 Нант Нант 0:1 Ньор Нант 0:1 Кан Нант 0:1 Тулуза Тулуза 1:2 Нант Нант 1:2 Монпелье Дижон 0:4 Нант Нант 3:0 Бордо Брест 1:4 Нант Страсбург 1:2 Нант Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца
Брест Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Клермон 1:1 Брест Брест 1:1 Анже Брест 2:4 Генгам Страсбург 3:1 Брест
Брест 2:4 ПСЖ Брест 1:1 Ренн Лион 1:1 Брест Брест 1:2 Мальорка Плабеннек 2:4 Брест Брест 1:3 Нант Брест 2:3 Лорьян Генгам 2:2 Брест Брест 0:2 ПСЖ Монпелье 0:0 Брест Ницца 3:2 Брест Брест 1:4 Нант Сент-Этьен 1:2 Брест Брест 1:1 Ланс Брест 1:1 Ним Лорьян 1:0 Брест

Последние игры между собой

Нант: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Брест 1:3 Нант Товарищеские матчи Брест 1:4 Нант Лига 1 Нант 3:1 Брест Лига 1 Брест 1:1 Нант Лига 1
Брест 3:1 Нант Товарищеские матчи Нант 1:4 Брест Лига 2 Брест 1:2 Нант Лига 2 Брест 1:2 Нант Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Марсель Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3. Ланс Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
4. Анже Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Ницца Заявка 5 3 2 0 13 - 2 10
6. Нант 1:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 6 10
7. Лорьян Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
8. Клермон 0:1 Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
9. Лион Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Монпелье 1:2 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
11. Монако 1:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Ренн 1:0 Заявка 7 2 2 3 4 - 8 8
13. Лилль 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Бордо 2:1 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
15. Страсбург Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Реймс 0:1 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
17. Труа Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18. Брест 0:1 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
19. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
20. Сент-Этьен 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Ренн 1:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
5. Анже Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Лилль 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Монпелье 1:2 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
8. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
9. Нант 1:0 Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
10. Клермон 0:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
12. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
13. Монако 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Сент-Этьен 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Реймс 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Брест 0:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо 2:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Бордо 2:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 8 7
4. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Реймс 0:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
8. Нант 1:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Монако 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Клермон 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Лорьян Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Лилль 1:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Монпелье 1:2 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Брест 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Ренн 1:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Сент-Этьен 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
5. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Монпелье Тулер Матеус 2 1
3. Лорьян Мендес Убулан 2 1
4. Ренн Баде Луак 2 1
5. Лорьян Абергель Лоран 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Удар от ворот произведет Брест
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья свистит. Коршья Себастьен атаковал сзади соперника. Это Брассье Лилиан заработал своей команде штрафной
  • 33'
    Нант контролирует мяч.
  • 32'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Брест делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 32'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 32'
    Брест контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    31'
    Кастеллетто Жан-Шарль получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 31'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    30'
    Дюверн Жан-Кевин наказан за толчок Коло-Муани Рандаль
  • 30'
    Брест контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Нант: 49%, Брест: 51%.
  • 29'
    Нант контролирует мяч.
  • 29'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Брест контролирует мяч.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Блас Людовик первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 27'
    Саймон Мозес нанес удар, мяч был парирован, но Марко Бизот не удержал его в руках.
  • 27'
    Опасность! Коло-Муани Рандаль из команды Нант отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 27'
    Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 27'
    Брест контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Коло-Муани Рандаль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Брассье Лилиан
  • 26'
    Нант контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Нант: 48%, Брест: 52%.
  • 25'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 25'
    Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 25'
    Саймон Мозес из команды Нант играет в стеночку с партнером по команде. Кулибали Калифа это был.
  • 25'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    24'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Коло-Муани Рандаль.
  • 24'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Нант контролирует мяч.
  • 24'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Брест пытается что-то создать.
  • 22'
    Нант контролирует мяч.
  • 22'
    Брест контролирует мяч.
  • 21'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    20'
    Кардона Ирвин из команды Брест в офсайде
  • 20'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Брест сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 20'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 20'
    Контроль мяча: Нант: 51%, Брест: 49%.
  • 19'
    Брест контролирует мяч.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 19'
    Как он промахнулся? Февр Ромен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 19'
    Онора Франк из команды Брест делает пас партнеру.
  • 18'
    Брест пытается что-то создать.
  • 18'
    Нант контролирует мяч.
  • Офсайд
    18'
    Кардона Ирвин из команды Брест в офсайде
  • 18'
    Брест пытается что-то создать.
  • 17'
    Нант контролирует мяч.
  • 17'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 17'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 16'
    Нант пытается что-то создать.
  • 16'
    Контроль мяча: Нант: 54%, Брест: 46%.
  • 16'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    О, нет. Из многообещающей позиции Мбок Хианга из команды Брест наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 15'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Брест навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 15'
    Брест пытается что-то создать.
  • 14'
    Брест контролирует мяч.
  • 14'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Саймон Мозес из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 13'
    Нант контролирует мяч.
  • 12'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Брест контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Траоре Шарль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
  • 11'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Нант контролирует мяч.
  • 10'
    Брассье Лилиан из команды Брест хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 10'
    Отличные скиллы показывает Саймон Мозес, обводя своих соперников
  • 10'
    Контроль мяча: Нант: 70%, Брест: 30%.
  • 10'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Кардона Ирвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой слева.
  • 9'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 8'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 8'
    Нант пытается что-то создать.
  • 7'
    Брест контролирует мяч.
  • Угловой
    7'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
  • 7'
    Коршья Себастьен из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Коршья Себастьен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Шардонне Брендан из команды Брест нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 6'
    Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    6'
    Шардонне Брендан из команды Брест опасно и грубо сыграл. Траоре Шарль пострадал.
  • 5'
    Нант контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Нант: 76%, Брест: 24%.
  • 4'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Брест пытается что-то создать.
  • 4'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 3'
    Матч возобновлен
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    3'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест опасно и грубо сыграл. Саймон Мозес пострадал.
  • 2'
    Нант контролирует мяч.
  • 2'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Нант пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Агум Люсьен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
  • 1'
    Нант контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Брест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Нант 77.6% (111)
X 20.3% (29)
Брест 2.1% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Брест
2.26
3.45
3.75
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Где смотреть матч Нант 1:0 Брест онлайн


Прогнозы на матч Нант 1:0 Брест

Исход игры
Нант
77.3% (109)
Ничья
20.6% (29)
Брест
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.31% (47)
Меньше
65.69% (90)
Обе команды забьют
Да
49.64% (68)
Нет
50.36% (69)
Популярный счёт
1:0 Нант
35.5% (50)
2:1 Нант
24.8% (35)
1:1 Ничья
16.3% (23)
2:0 Нант
9.2% (13)
3:1 Нант
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0:0 Ничья
2.8% (4)
1:2 Брест
2.1% (3)
3:0 Нант
1.4% (2)
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