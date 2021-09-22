Второй тайм

95' Чиривелья Педро из команды Нант сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Нант заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Баджи Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Марко Бизот отбил мяч на угловой после удара Мутуссами Самуэль из штрафной площади.

91' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Нант

88' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Хорошую попытку сделал Мбок Хианга . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Брассье Лилиан получил желтую карточку от судьи

85' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Игрок Белькебла Арис из команды Брест неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

84' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Удар от ворот произведет Брест

80' Жиротто Андрей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

79' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Тактическая замена. Онора Франк уходит с поля и его заменяет Рафики Саид

76' Матч возобновится спорным мячом

75' Коршья Себастьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Коло-Муани Рандаль нанес удар, мяч был парирован, но Марко Бизот не удержал его в руках.

71' Удар от ворот произведет Нант

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Г О О О О Л - Жереми Ле Дуарон первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

67' Траоре Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Тактическая замена. Кардона Ирвин уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон

65' Удар от ворот произведет Брест

65' Как он промахнулся? Жеббель Виллем имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

64' Удар от ворот произведет Брест

64' Коршья Себастьен не смог попасть в створ ударом издали

64' Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Марко Бизот отбил мяч на угловой после удара Саймон Мозес из штрафной площади.

64' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Г О О О О Л - Брассье Лилиан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

58' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Отличная индивидуальная работа от Чиривелья Педро , гол забит с изяществом.

55' Г О О О О Л - Чиривелья Педро из команды Нант правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

55' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Шардонне Брендан получил желтую карточку от судьи

51' Кардона Ирвин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

51' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля