Франция: Лига 1 2021-2022
Нант
3:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Брест
1:0
27' ГолБлас Людовик
31' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
52' Желтая карточкаШардонне Брендан
2:0
55' ГолЧиривелья Педро
3:0
58' Гол в свои воротаБрассье Лилиан
3:1
67' ГолЛе Дуарон Жереми
85' Желтая карточкаБрассье Лилиан
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
40
Бизот
Марко
10
Агум
Люсьен
21
Февр
Ромен
28
Мбок
Хианга
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Бен ДениЗащитник
-
33 Соу НоэЗащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Саид РафикиНападающий
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
1:0
52'
55'
58'
3:0
67'
3:1
85'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|4 (1)
|0.57
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.29
|3.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.14
|4.
|Жиротто Андрей
|1
|0.14
|5.
|Чиривелья Педро
|1
|0.14
|6.
|Саймон Мозес
|0
|0
|7.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кардона Ирвин
|2
|0.29
|2.
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.29
|3.
|Февр Ромен
|1 (1)
|0.14
|4.
|Мунье Стив
|1
|0.14
|5.
|Онора Франк
|1
|0.14
|6.
|Шардонне Брендан
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|2
|0
|2.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|3.
|Блас Людовик
|2
|0
|4.
|Саймон Мозес
|1
|0
|5.
|Коко Маркус
|1
|0
|6.
|Жиротто Андрей
|1
|0
|7.
|Чиривелья Педро
|1
|0
|8.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брассье Лилиан
|3
|0
|2.
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|3.
|Онора Франк
|2
|0
|4.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|5.
|Шардонне Брендан
|1
|0
|6.
|Маньетти Уго
|1
|0
|7.
|Агум Люсьен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|Брест
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +8 =1 -11Анже 1:4 Нант Нант 0:2 Ницца Нант 0:1 Лион Ренн 1:0 Нант
Брест Последние 20 матчей: +2 =8 -10Клермон 1:1 Брест Брест 1:1 Анже Брест 2:4 Генгам Страсбург 3:1 Брест
Последние игры между собой
Нант: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 2
|11
|6.
|Нант
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|7.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Монпелье
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 13
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|10.
|Лион
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Лилль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|17.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 16
|6
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|9.
|Лион
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Метц
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Труа
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Труа
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|9.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|12.
|Лион
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|4.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|4
|0
|0
|5.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|4.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|5.
|Ренн
|Баде Луак
|2
|1
Прогнозы на матч Нант 3:1 Брест
Исход игры
Нант
77.6% (111)
Ничья
20.3% (29)
Брест
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.53% (48)
Меньше
65.47% (91)
Обе команды забьют
Да
49.64% (69)
Нет
50.36% (70)
Популярный счёт
1:0 Нант
35.7% (51)
2:1 Нант
25.2% (36)
1:1 Ничья
16.1% (23)
2:0 Нант
9.1% (13)
3:1 Нант
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:2 Брест
2.1% (3)
3:0 Нант
1.4% (2)
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