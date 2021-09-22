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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
3:1
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
1:0
27' Гол
Блас Людовик
31' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
52' Желтая карточка
Шардонне Брендан
2:0
55' Гол
Чиривелья Педро
3:0
58' Гол в свои ворота
Брассье Лилиан
3:1
67' Гол
Ле Дуарон Жереми
85' Желтая карточка
Брассье Лилиан
90'+5
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
3
Жиротто
Андрей
5
Чиривелья
Педро
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
23
Коло-Муани
Рандаль
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
10
Агум
Люсьен
21
Февр
Ромен
7
Белькебла
Арис
28
Мбок
Хианга
9
Онора
Франк
14
Кардона
Ирвин
Нант
4-4-2
Брест
4-1-4-1

Ход матча

27'
Блас Людовик
1:0
31'
Кастеллетто Жан-Шарль
 
52'
 
Шардонне Брендан
55'
Чиривелья Педро
(Коршья Себастьен)
2:0
58'
Брассье Лилиан
3:0
59'
Жеббель Виллем
Кулибали Калифа
 
66'
 
Мунье Стив
Агум Люсьен
66'
 
Ле Дуарон Жереми
Кардона Ирвин
67'
3:1
Ле Дуарон Жереми
78'
Мутуссами Самуэль
Блас Людовик
 
78'
Аппиа Деннис
Коршья Себастьен
 
78'
 
Саид Рафики
Онора Франк
85'
 
Брассье Лилиан
88'
 
Баджи Юссуф
Белькебла Арис
89'
Мерлин Квентин
Чиривелья Педро
 
90'
Коко Маркус
Коло-Муани Рандаль
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 4 (1) 0.57
2. Коло-Муани Рандаль 2 0.29
3. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.14
4. Жиротто Андрей 1 0.14
5. Чиривелья Педро 1 0.14
6. Саймон Мозес 0 0
7. Коршья Себастьен 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардона Ирвин 2 0.29
2. Ле Дуарон Жереми 2 0.29
3. Февр Ромен 1 (1) 0.14
4. Мунье Стив 1 0.14
5. Онора Франк 1 0.14
6. Шардонне Брендан 1 0.14

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 2 0
2. Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
3. Блас Людовик 2 0
4. Саймон Мозес 1 0
5. Коко Маркус 1 0
6. Жиротто Андрей 1 0
7. Чиривелья Педро 1 0
8. Коло-Муани Рандаль 1 0
Брест
# Игрок      
1. Брассье Лилиан 3 0
2. Мишель Тер-Закарян 1 1
3. Онора Франк 2 0
4. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
5. Шардонне Брендан 1 0
6. Маньетти Уго 1 0
7. Агум Люсьен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 11.11% (1)
 Брест 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Анже 1:4 Нант Нант 0:2 Ницца Нант 0:1 Лион Ренн 1:0 Нант
Нант 2:0 Метц Монако 1:1 Нант Лорьян 1:0 Нант Брест 1:3 Нант Нант 0:1 Ньор Нант 0:1 Кан Нант 0:1 Тулуза Тулуза 1:2 Нант Нант 1:2 Монпелье Дижон 0:4 Нант Нант 3:0 Бордо Брест 1:4 Нант Страсбург 1:2 Нант Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца
Брест Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Клермон 1:1 Брест Брест 1:1 Анже Брест 2:4 Генгам Страсбург 3:1 Брест
Брест 2:4 ПСЖ Брест 1:1 Ренн Лион 1:1 Брест Брест 1:2 Мальорка Плабеннек 2:4 Брест Брест 1:3 Нант Брест 2:3 Лорьян Генгам 2:2 Брест Брест 0:2 ПСЖ Монпелье 0:0 Брест Ницца 3:2 Брест Брест 1:4 Нант Сент-Этьен 1:2 Брест Брест 1:1 Ланс Брест 1:1 Ним Лорьян 1:0 Брест

Последние игры между собой

Нант: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Брест 1:3 Нант Товарищеские матчи Брест 1:4 Нант Лига 1 Нант 3:1 Брест Лига 1 Брест 1:1 Нант Лига 1
Брест 3:1 Нант Товарищеские матчи Нант 1:4 Брест Лига 2 Брест 1:2 Нант Лига 2 Брест 1:2 Нант Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Марсель 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Ланс 0:0 Заявка 7 3 4 0 11 - 7 13
4. Анже 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Ницца 0:0 Заявка 6 3 3 0 13 - 2 11
6. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
7. Лорьян 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Монпелье Заявка 7 2 3 2 15 - 13 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
10. Лион 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11. Ренн Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Страсбург 0:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Лилль Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Труа 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
17. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 16 6
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Сент-Этьен Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Метц 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Марсель 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Лорьян 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Анже 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6. Страсбург 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
9. Лион 0:0 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Ланс 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца 0:0 Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Метц 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Труа 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
2. Ницца 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3. Ланс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Анже 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Труа 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
9. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
12. Лион 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Лорьян 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Страсбург 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Монпелье Лаборд Гаэтан 4 0 0
5. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Реймс Гарсия Оскар 2 1
3. Монпелье Тулер Матеус 2 1
4. Лорьян Мендес Убулан 2 1
5. Ренн Баде Луак 2 1
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Нант 77.6% (111)
X 20.3% (29)
Брест 2.1% (3)
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Прогнозы на матч Нант 3:1 Брест

Исход игры
Нант
77.6% (111)
Ничья
20.3% (29)
Брест
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.53% (48)
Меньше
65.47% (91)
Обе команды забьют
Да
49.64% (69)
Нет
50.36% (70)
Популярный счёт
1:0 Нант
35.7% (51)
2:1 Нант
25.2% (36)
1:1 Ничья
16.1% (23)
2:0 Нант
9.1% (13)
3:1 Нант
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:2 Брест
2.1% (3)
3:0 Нант
1.4% (2)
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