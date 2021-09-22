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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Страсбург
0' 10'
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
18
Каюзак
Янник
9
Ганаго
Игнатиус
22
Саид
Уэсли
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
24
Джику
Александр
22
Ньямси
Жерзино
23
Ле
Маршан
Максим
19
Каси
Антони
14
Прчич
Саньин
6
Аолу
Жан-Эде
9
Гамейро
Кевин
20
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
Ланс
3-4-1-2
Страсбург
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фофана Секо 3 0.5
2. Ганаго Игнатиус 2 0.33
3. Франковски Пшемыслав 1 0.17
4. Клаусс Жонатан 1 0.17
5. Банза Симон 1 0.17
6. Какута Гаэль 1 0.17
7. Медина Факундо 1 0.17
8. Сотока Флориан 1 (1) 0.17
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диалло Хабиб 3 (1) 0.5
2. Ажорк Людовик 2 (1) 0.33
3. Томассон Адриен 2 0.33
4. Гамейро Кевин 1 0.17
5. Прчич Саньин 1 0.17
6. Льенар Димитри 0 0
7. Ньямси Жерзино 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Лека Жан-Луи 2 0
2. Сотока Флориан 2 0
3. Медина Факундо 2 0
4. Дукуре Шейк 0 1
5. Фофана Секо 1 0
6. Гради Жонатан 1 0
7. Мачадо Дейвер 1 0
8. Дансо Кевин 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 3 1
2. Фила Карол 3 0
3. Уорис Маджид 1 0
4. Ажорк Людовик 1 0
5. Льенар Димитри 1 0
6. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
7. Ньямси Жерзино 1 0
8. Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 0 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3)
 Страсбург 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Ланс 1:0 Лилль Бордо 2:3 Ланс Ланс 2:2 Лорьян Монако 0:2 Ланс
Ланс 2:2 Сент-Этьен Ренн 1:1 Ланс Ланс 4:1 Удинезе Ланс 2:1 Реймс Ланс 2:2 Гавр Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:1 Стандард Ланс 0:0 Монако Бордо 3:0 Ланс Ланс 0:3 Лилль ПСЖ 2:1 Ланс Ланс 2:1 Ним Брест 1:1 Ланс Ланс 4:1 Лорьян Ланс 1:1 Лион Страсбург 1:2 Ланс
Страсбург Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Страсбург 3:0 Метц Лион 3:1 Страсбург Страсбург 3:1 Брест Страсбург 1:1 Труа
ПСЖ 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Анже Страсбург 1:2 Фрайбург Страсбург 2:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Страсбург 0:1 Сьон Страсбург 0:1 Базель Страсбург 1:1 Лорьян Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург

Последние игры между собой

Ланс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Страсбург: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Страсбург 1:2 Ланс Лига 1 Ланс 0:1 Страсбург Лига 1 Ланс 1:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 3:1 Ланс Лига 2
Ланс 4:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 1:1 Ланс Лига 2 Ланс 2:2 Страсбург Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Марсель 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Ланс 0:0 Заявка 7 3 4 0 11 - 7 13
4. Анже 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Ницца 0:0 Заявка 6 3 3 0 13 - 2 11
6. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
7. Лорьян 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Монпелье Заявка 7 2 3 2 15 - 13 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
10. Лион 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11. Ренн Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Страсбург 0:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Лилль Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Труа 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
17. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 16 6
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Сент-Этьен Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Метц 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Марсель 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Лорьян 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Анже 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6. Страсбург 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
9. Лион 0:0 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Ланс 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца 0:0 Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Метц 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Труа 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
2. Ницца 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3. Ланс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Анже 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Труа 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
9. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
12. Лион 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Лорьян 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Страсбург 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Монпелье Лаборд Гаэтан 4 0 0
5. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Реймс Гарсия Оскар 2 1
3. Монпелье Тулер Матеус 2 1
4. Лорьян Мендес Убулан 2 1
5. Ренн Баде Луак 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Ланс 75.7% (106)
X 19.3% (27)
Страсбург 5% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Страсбург
2.17
3.66
3.65
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Где смотреть матч Ланс 0:0 Страсбург онлайн


Прогнозы на матч Ланс 0:0 Страсбург

Исход игры
Ланс
75.7% (106)
Ничья
19.3% (27)
Страсбург
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.96% (75)
Меньше
46.04% (64)
Обе команды забьют
Да
69.78% (97)
Нет
30.22% (42)
Популярный счёт
2:1 Ланс
45% (63)
1:0 Ланс
25.7% (36)
1:1 Ничья
15.7% (22)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:2 Страсбург
2.1% (3)
3:1 Ланс
2.1% (3)
2:0 Ланс
2.1% (3)
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