Франция: Лига 1 2021-2022
Ланс
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Боллар-Делелис
Страсбург
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
18
Каюзак
Янник
22
Саид
Уэсли
19
Каси
Антони
14
Прчич
Саньин
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Боли ШарльПолузащитник
-
20 Кошта ДавидНападающий
- Нападающий
-
15 Мюинга АрноНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Диарра ХабибНападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фофана Секо
|3
|0.5
|2.
|Ганаго Игнатиус
|2
|0.33
|3.
|Франковски Пшемыслав
|1
|0.17
|4.
|Клаусс Жонатан
|1
|0.17
|5.
|Банза Симон
|1
|0.17
|6.
|Какута Гаэль
|1
|0.17
|7.
|Медина Факундо
|1
|0.17
|8.
|Сотока Флориан
|1 (1)
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диалло Хабиб
|3 (1)
|0.5
|2.
|Ажорк Людовик
|2 (1)
|0.33
|3.
|Томассон Адриен
|2
|0.33
|4.
|Гамейро Кевин
|1
|0.17
|5.
|Прчич Саньин
|1
|0.17
|6.
|Льенар Димитри
|0
|0
|7.
|Ньямси Жерзино
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лека Жан-Луи
|2
|0
|2.
|Сотока Флориан
|2
|0
|3.
|Медина Факундо
|2
|0
|4.
|Дукуре Шейк
|0
|1
|5.
|Фофана Секо
|1
|0
|6.
|Гради Жонатан
|1
|0
|7.
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|8.
|Дансо Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Фила Карол
|3
|0
|3.
|Уорис Маджид
|1
|0
|4.
|Ажорк Людовик
|1
|0
|5.
|Льенар Димитри
|1
|0
|6.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|7.
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|8.
|Перрен Люка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланс
|0
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Страсбург
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Ланс Последние 20 матчей: +8 =8 -4Ланс 1:0 Лилль Бордо 2:3 Ланс Ланс 2:2 Лорьян Монако 0:2 Ланс
Страсбург Последние 20 матчей: +6 =4 -10Страсбург 3:0 Метц Лион 3:1 Страсбург Страсбург 3:1 Брест Страсбург 1:1 Труа
ПСЖ 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Анже Страсбург 1:2 Фрайбург Страсбург 2:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Страсбург 0:1 Сьон Страсбург 0:1 Базель Страсбург 1:1 Лорьян Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург
Последние игры между собой
Ланс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Страсбург: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 2
|11
|6.
|Нант
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|7.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Монпелье
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 13
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|10.
|Лион
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Лилль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|17.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 16
|6
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|9.
|Лион
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Метц
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Труа
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Труа
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|9.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|12.
|Лион
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|4.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|4
|0
|0
|5.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|4.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|5.
|Ренн
|Баде Луак
|2
|1
Прогнозы на матч Ланс 0:0 Страсбург
Исход игры
Ланс
75.7% (106)
Ничья
19.3% (27)
Страсбург
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.96% (75)
Меньше
46.04% (64)
Обе команды забьют
Да
69.78% (97)
Нет
30.22% (42)
Популярный счёт
2:1 Ланс
45% (63)
1:0 Ланс
25.7% (36)
1:1 Ничья
15.7% (22)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:2 Страсбург
2.1% (3)
3:1 Ланс
2.1% (3)
2:0 Ланс
2.1% (3)
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