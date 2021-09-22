Франция: Лига 1 2021-2022
Лион
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Гроупама Арена
Труа
17
Гюсто
Мало
10
Пакета
Лукас
30
Галлон
Готье
15
Азамум
Карим
29
Каборе
Исса
25
Бальде
Мама
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
15 Азамум КаримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бальде МамаНападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
35 Зукру ТангиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Нассим ШадлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дембеле Мусса II
|4 (1)
|0.57
|2.
|Пакета Лукас
|3
|0.43
|3.
|Слимани Ислам
|1
|0.14
|4.
|Денайер Джейсон
|1
|0.14
|5.
|Экамби Карл Токо
|0
|0
|6.
|Ауа Уссем
|0
|0
|7.
|Шакири Джердан
|0
|0
|8.
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тузгар Йоанн
|2
|0.29
|2.
|Шавалерин Ксавье
|1
|0.14
|3.
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.14
|4.
|Родригес Жерсон
|1
|0.14
|5.
|Дингом Тристан
|0
|0
|6.
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|7.
|Шамбос Дилан
|0
|0
|8.
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|2.
|Корне Максвелл
|1
|1
|3.
|Диоманде Синали
|2
|0
|4.
|Боатенг Жером
|1
|0
|5.
|Лопеш Антони
|1
|0
|6.
|Слимани Ислам
|1
|0
|7.
|Фильо Марсело
|1
|0
|8.
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|9.
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|10.
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каборе Исса
|1
|1
|2.
|Бьянкон Жулиан
|2
|0
|3.
|Дингом Тристан
|1
|0
|4.
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|5.
|Коне Юссуф
|1
|0
|6.
|Азамум Карим
|1
|0
|7.
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|8.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|9.
|Зукру Танги
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Труа
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +10 =3 -7ПСЖ 2:1 Лион Глазго Рейнджерс 0:2 Лион Лион 3:1 Страсбург Нант 0:1 Лион
Труа Последние 20 матчей: +8 =4 -8Труа 1:1 Монпелье Метц 0:2 Труа Труа 1:2 Монако Страсбург 1:1 Труа
Последние игры между собой
Лион: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Труа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 2
|11
|6.
|Нант
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|7.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Монпелье
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 13
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|10.
|Лион
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Лилль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|17.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 16
|6
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|9.
|Лион
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Метц
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Труа
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Труа
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|9.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|12.
|Лион
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|4.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|4
|0
|0
|5.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|4.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|5.
|Ренн
|Баде Луак
|2
|1
Прогнозы на матч Лион 0:0 Труа
Исход игры
Лион
97.1% (136)
Ничья
2.1% (3)
Труа
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (55)
Меньше
60.71% (85)
Обе команды забьют
Да
33.57% (47)
Нет
66.43% (93)
Популярный счёт
2:0 Лион
47.9% (67)
2:1 Лион
20% (28)
1:0 Лион
10.7% (15)
3:1 Лион
10% (14)
3:0 Лион
7.1% (10)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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