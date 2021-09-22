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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Труа
0' 10'
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
5
Денайер
Джейсон
2
Диоманде
Синали
3
Эмерсон
Палмиери
39
Гимараэс
Бруно
25
Какере
Максанс
29
Шакири
Джердан
10
Пакета
Лукас
8
Ауа
Уссем
20
Слимани
Ислам
30
Галлон
Готье
15
Азамум
Карим
8
Жиродон
Джимми
21
Сандлер
Филипп
29
Каборе
Исса
6
Н'Гессан
Куаме
24
Шавалерин
Ксавье
4
Бьянкон
Жулиан
25
Бальде
Мама
20
Рипар
Рено
11
Родригес
Жерсон
Лион
4-2-3-1
Труа
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дембеле Мусса II 4 (1) 0.57
2. Пакета Лукас 3 0.43
3. Слимани Ислам 1 0.14
4. Денайер Джейсон 1 0.14
5. Экамби Карл Токо 0 0
6. Ауа Уссем 0 0
7. Шакири Джердан 0 0
8. Гимараэс Бруно 0 0
Труа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тузгар Йоанн 2 0.29
2. Шавалерин Ксавье 1 0.14
3. Эль-Хаджам Уалид 1 0.14
4. Родригес Жерсон 1 0.14
5. Дингом Тристан 0 0
6. Н'Гессан Куаме 0 0
7. Шамбос Дилан 0 0
8. Каборе Исса 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Да Сильва Дамьен 1 1
2. Корне Максвелл 1 1
3. Диоманде Синали 2 0
4. Боатенг Жером 1 0
5. Лопеш Антони 1 0
6. Слимани Ислам 1 0
7. Фильо Марсело 1 0
8. Экамби Карл Токо 1 0
9. Гимараэс Бруно 1 0
10. Люкеба Кастелло 1 0
Труа
# Игрок      
1. Каборе Исса 1 1
2. Бьянкон Жулиан 2 0
3. Дингом Тристан 1 0
4. Шавалерин Ксавье 1 0
5. Коне Юссуф 1 0
6. Азамум Карим 1 0
7. Эль-Хаджам Уалид 1 0
8. Родригес Жерсон 1 0
9. Зукру Танги 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)
 Труа 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +10 =3 -7
ПСЖ 2:1 Лион Глазго Рейнджерс 0:2 Лион Лион 3:1 Страсбург Нант 0:1 Лион
Лион 3:3 Клермон Анже 3:0 Лион Лион 1:1 Брест Порту 5:3 Лион Лион 2:3 Спортинг Л Вильярреал 2:2 Лион Лион 4:1 Вольфсбург Лион 2:0 Вильфранш Лион 5:1 Бур-Перонна Лион 2:3 Ницца Ним 2:5 Лион Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион
Труа Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Труа 1:1 Монпелье Метц 0:2 Труа Труа 1:2 Монако Страсбург 1:1 Труа
Клермон 2:0 Труа Труа 1:2 ПСЖ Метц 2:1 Труа Анже 3:0 Труа Труа 2:1 Дижон Труа 2:2 Ним Клермон 2:1 Труа Гавр 3:2 Труа Труа 2:0 Дюнкерк Шатору 1:2 Труа Труа 3:1 Гренобль Ньор 0:3 Труа Труа 1:0 Кан Париж 1:1 Труа Труа 1:0 Генгам Амьен 3:1 Труа

Последние игры между собой

Лион: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Труа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Лион 3:0 Труа Лига 1 Труа 0:5 Лион Лига 1 Лион 4:1 Труа Лига 1 Труа 0:1 Лион Лига 1
Лион 2:1 Труа Кубок лиги Труа 1:2 Лион Лига 1 Лион 4:1 Труа Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Марсель 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Ланс 0:0 Заявка 7 3 4 0 11 - 7 13
4. Анже 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Ницца 0:0 Заявка 6 3 3 0 13 - 2 11
6. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
7. Лорьян 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Монпелье Заявка 7 2 3 2 15 - 13 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
10. Лион 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11. Ренн Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Страсбург 0:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Лилль Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Труа 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
17. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 16 6
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Сент-Этьен Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Метц 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Марсель 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Лорьян 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Анже 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6. Страсбург 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
9. Лион 0:0 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Ланс 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца 0:0 Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Метц 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Труа 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
2. Ницца 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3. Ланс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Анже 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Труа 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
9. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
12. Лион 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Лорьян 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Страсбург 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Монпелье Лаборд Гаэтан 4 0 0
5. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Реймс Гарсия Оскар 2 1
3. Монпелье Тулер Матеус 2 1
4. Лорьян Мендес Убулан 2 1
5. Ренн Баде Луак 2 1
Весь список
  • До матча
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Прогнозы 140
Лион 97.1% (136)
X 2.1% (3)
Труа 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Труа
1.32
6.00
9.70
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Где смотреть матч Лион 0:0 Труа онлайн


Прогнозы на матч Лион 0:0 Труа

Исход игры
Лион
97.1% (136)
Ничья
2.1% (3)
Труа
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (55)
Меньше
60.71% (85)
Обе команды забьют
Да
33.57% (47)
Нет
66.43% (93)
Популярный счёт
2:0 Лион
47.9% (67)
2:1 Лион
20% (28)
1:0 Лион
10.7% (15)
3:1 Лион
10% (14)
3:0 Лион
7.1% (10)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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