Франция: Лига 1 2021-2022
Монпелье
1:2
Первый тайм: 32'
Стадион: Стад де ля Моссон
Бордо
1:0
11' ГолЖермен Валер
1:1
18' ГолХван Ый-Чжо
1:2
29' ГолОнана Жан
34
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
18
Леруа
Лео
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
25
Кватенг
Энок
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Эстев МаксимЗащитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
-
35 Делайе СашаПолузащитник
-
28 Макуана БениНападающий
-
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
10 Калу СамуэльПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
1:0
18'
1:1
29'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.43
|2.
|Саванье Тежи
|2
|0.29
|3.
|Мавидиди Стефи
|2
|0.29
|4.
|Делор Анди
|2
|0.29
|5.
|Жермен Валер
|2
|0.29
|6.
|Коцца Николя
|1
|0.14
|7.
|Молле Флоран
|0
|0
|8.
|Джоаккини Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|2
|0.29
|2.
|Уден Реми
|1
|0.14
|3.
|Мангаш Рикарду
|1
|0.14
|4.
|Онана Жан
|1
|0.14
|5.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.14
|6.
|Мара Секу
|1
|0.14
|7.
|Косельни Лоран
|0
|0
|8.
|Башич Тома
|0
|0
|9.
|Адли Ясин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тулер Матеус
|2
|1
|2.
|Самбья Саломон
|1
|1
|3.
|Ферри Жордан
|2
|0
|4.
|Саванье Тежи
|2
|0
|5.
|Молле Флоран
|1
|0
|6.
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|7.
|Шотар Жорис
|1
|0
|8.
|Вахи Элю
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кватенг Энок
|3
|0
|2.
|Онана Жан
|2
|0
|3.
|Отавио II
|2
|0
|4.
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|5.
|Косельни Лоран
|1
|0
|6.
|Костиль Бенуа
|1
|0
|7.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|8.
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|9.
|Калу Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|9.09% (1)
|0
|45.45% (5)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|Бордо
|28.57% (2)
|0
|0
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7Труа 1:1 Монпелье Монпелье 2:0 Сент-Этьен Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 3:1 Лорьян
Реймс 3:3 Монпелье Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье
Бордо Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сент-Этьен 1:2 Бордо Бордо 2:3 Ланс Ницца 4:0 Бордо Бордо 1:1 Анже
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Бордо: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Бордо 1:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:0 Бордо Лига 1 Монпелье 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монпелье Лига 1 Бордо 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Бордо Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Монпелье Лига 1 Бордо 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Монпелье 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Монпелье Лига 1 Бордо 4:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Кубок лиги Монпелье 1:0 Бордо Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|4.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 2
|10
|6.
|Нант
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|7.
|Клермон
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|8.
|Лорьян
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Монпелье
|1:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|11.
|Монако
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|12.
|Лилль
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Бордо
|2:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|14.
|Страсбург
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|15.
|Реймс
|0:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|16.
|Ренн
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 8
|6
|17.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Брест
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|19.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|20.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Страсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Лилль
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|7.
|Монпелье
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|8.
|Нант
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|Клермон
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|11.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|12.
|Ренн
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|13.
|Монако
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Реймс
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Брест
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|2:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Бордо
|2:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|4.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Реймс
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|8.
|Клермон
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|Нант
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Монако
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Лорьян
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Лилль
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Монпелье
|1:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Брест
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Ренн
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|4.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
|5.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|3.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|4.
|Ренн
|Баде Луак
|2
|1
|5.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|3
|0
Прогнозы на матч Монпелье 1:2 Бордо
Исход игры
Монпелье
73% (100)
Ничья
16.1% (22)
Бордо
10.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
56.93% (78)
Меньше
43.07% (59)
Обе команды забьют
Да
70.8% (97)
Нет
29.2% (40)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
40.9% (56)
1:0 Монпелье
22.6% (31)
1:1 Ничья
13.9% (19)
1:2 Бордо
9.5% (13)
2:0 Монпелье
5.8% (8)
3:1 Монпелье
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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