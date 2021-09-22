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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
1:2
Первый тайм: 32'

Стадион:
Бордо
0'
1:0
11' Гол
Жермен Валер
1:1
18' Гол
Хван Ый-Чжо
1:2
29' Гол
Онана Жан
32'
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
7
Ристич
Михайло
34
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
18
Леруа
Лео
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
9
Жермен
Валер
1
Костиль
Бенуа
22
Пембеле
Тимоте
25
Кватенг
Энок
4
Мешер
Андре
2
Грегерсен
Стиан
12
Мангаш
Рикарду
8
Онана
Жан
5
Отавио
II
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
21
Дилросун
Джавайро
Монпелье
4-2-3-1
Бордо
5-3-2

Ход матча

11'
Жермен Валер
(Мавидиди Стефи)
1:0
18'
1:1
Хван Ый-Чжо
(Адли Ясин)
29'
1:2
Онана Жан

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лаборд Гаэтан 3 0.43
2. Саванье Тежи 2 0.29
3. Мавидиди Стефи 2 0.29
4. Делор Анди 2 0.29
5. Жермен Валер 2 0.29
6. Коцца Николя 1 0.14
7. Молле Флоран 0 0
8. Джоаккини Николас 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 2 0.29
2. Уден Реми 1 0.14
3. Мангаш Рикарду 1 0.14
4. Онана Жан 1 0.14
5. Пембеле Тимоте 1 0.14
6. Мара Секу 1 0.14
7. Косельни Лоран 0 0
8. Башич Тома 0 0
9. Адли Ясин 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Тулер Матеус 2 1
2. Самбья Саломон 1 1
3. Ферри Жордан 2 0
4. Саванье Тежи 2 0
5. Молле Флоран 1 0
6. Лаборд Гаэтан 1 0
7. Шотар Жорис 1 0
8. Вахи Элю 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Кватенг Энок 3 0
2. Онана Жан 2 0
3. Отавио II 2 0
4. Мангаш Рикарду 2 0
5. Косельни Лоран 1 0
6. Костиль Бенуа 1 0
7. Грегерсен Стиан 1 0
8. Дилросун Джавайро 1 0
9. Калу Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 9.09% (1) 0 45.45% (5) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Бордо 28.57% (2) 0 0 42.86% (3) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Труа 1:1 Монпелье Монпелье 2:0 Сент-Этьен Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 3:1 Лорьян
Реймс 3:3 Монпелье Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье
Бордо Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сент-Этьен 1:2 Бордо Бордо 2:3 Ланс Ницца 4:0 Бордо Бордо 1:1 Анже
Марсель 2:2 Бордо Бордо 0:2 Клермон Лорьян 1:1 Бордо Бордо 2:1 Кан Бордо 1:1 Ньор Бержерак 0:1 Бордо Реймс 1:2 Бордо Бордо 3:0 Ланс Нант 3:0 Бордо Бордо 1:0 Ренн Лорьян 4:1 Бордо Бордо 0:3 Монако Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Бордо: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Монпелье 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монпелье Лига 1 Бордо 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Бордо Товарищеские матчи
Бордо 1:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:0 Бордо Лига 1 Монпелье 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монпелье Лига 1 Бордо 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Бордо Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Монпелье Лига 1 Бордо 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Монпелье 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Монпелье Лига 1 Бордо 4:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Кубок лиги Монпелье 1:0 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Марсель Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3. Ланс Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
4. Анже Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Ницца Заявка 5 3 2 0 13 - 2 10
6. Нант 1:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 6 10
7. Клермон 0:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 10 10
8. Лорьян Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9. Лион Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Монпелье 1:2 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
11. Монако 1:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Лилль 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
13. Бордо 2:1 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
14. Страсбург Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
15. Реймс 0:1 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
16. Ренн 0:0 Заявка 7 1 3 3 3 - 8 6
17. Труа Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18. Брест 0:1 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
19. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
20. Сент-Этьен 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Анже Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Лилль 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Монпелье 1:2 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
8. Нант 1:0 Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
9. Клермон 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
11. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
12. Ренн 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
13. Монако 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Сент-Этьен 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Реймс 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Брест 0:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо 2:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Бордо 2:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 8 7
4. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Реймс 0:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
8. Клермон 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
9. Нант 1:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Монако 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Лорьян Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Лилль 1:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Монпелье 1:2 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Брест 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Ренн 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Сент-Этьен 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
5. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Монпелье Тулер Матеус 2 1
3. Лорьян Мендес Убулан 2 1
4. Ренн Баде Луак 2 1
5. Лорьян Абергель Лоран 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Монпелье 73.4% (102)
X 15.8% (22)
Бордо 10.8% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Бордо
2.29
4.60
7.77
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Где смотреть матч Монпелье 1:2 Бордо онлайн


Прогнозы на матч Монпелье 1:2 Бордо

Исход игры
Монпелье
73% (100)
Ничья
16.1% (22)
Бордо
10.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
56.93% (78)
Меньше
43.07% (59)
Обе команды забьют
Да
70.8% (97)
Нет
29.2% (40)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
40.9% (56)
1:0 Монпелье
22.6% (31)
1:1 Ничья
13.9% (19)
1:2 Бордо
9.5% (13)
2:0 Монпелье
5.8% (8)
3:1 Монпелье
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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