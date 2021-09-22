Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Йонас Омлин отбил мяч на угловой после удара Мехди Зеркан из штрафной площади.

95' Матч возобновится спорным мячом

95' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Эстев Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Голкипер мог бы сыграть и получше

94' Секу Мара из команды Бордо отправил кросс в штрафную...

93' Удар от ворот произведет Бордо

93' Секу Мара - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

92' Франсержио Родригес пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

92' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Тактическая замена. Мавидиди Стефи уходит с поля и его заменяет Бени Макуана

90' Грегерсен Стиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Мехди Зеркан нанес удар, но тот был заблокирован.

90' Удар от ворот произведет Бордо

90' Тактическая замена. Хван Ый-Чжо уходит с поля и его заменяет Мехди Зеркан

90' Шотар Жорис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Удар от ворот произведет Монпелье

87' Секу Мара оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Фантастический гол, где все сам сделал Калу Самуэль

85' Г О О О О Л - Калу Самуэль забивает ударом с левой ноги!

85' Отличные скиллы показывает Калу Самуэль , обводя своих соперников

85' Мангаш Рикарду из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

84' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Бордо

84' ШАНС! Молле Флоран нанес удар с лета, но не попал по воротам!

82' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Плохо сыграл Кватенг Энок - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

77' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Тактическая замена. Пембеле Тимоте уходит с поля и его заменяет Секу Мара

77' Ристич Михайло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Молле Флоран разрезает оборону соперника отличным пасом

74' Эстев Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Монпелье будет все-таки засчитан.

72' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

71' Г О О О О Л - Молле Флоран левой ногой классно пробил с лета.

71' Плохо сыграл Мешер Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

71' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Бордо

69' Ристич Михайло из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

68' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

68' Ферри Жордан пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем

67' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

65' Матч возобновлен

65' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

65' Хороший удар издали нанес Калу Самуэль , но отличный сейв сделал Йонас Омлин. Угловой.

64' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Бордо

62' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Омлин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Ристич Михайло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Пембеле Тимоте из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

56' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Монпелье выполняет удар от ворот.

53' Как он промахнулся? Мангаш Рикарду имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

53' Ристич Михайло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Саванье Тежи из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

49' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля