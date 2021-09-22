Франция: Лига 1 2021-2022
Монпелье
3:3
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
Бордо
1:0
11' ГолЖермен Валер
1:1
18' ГолХван Ый-Чжо
1:2
29' ГолОнана Жан
2:2
50' ГолЖермен Валер
3:2
71' ГолМолле Флоран
3:3
85' ГолКалу Самуэль
90' Желтая карточкаГрегерсен Стиан
90' Желтая карточкаМара Секу
34
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
18
Леруа
Лео
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
25
Кватенг
Энок
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Эстев МаксимЗащитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
-
35 Делайе СашаПолузащитник
-
28 Макуана БениНападающий
-
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
10 Калу СамуэльПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
1:0
18'
1:1
29'
1:2
50'
2:2
69'
71'
3:2
82'
85'
3:3
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
7 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 7
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жермен Валер
|3
|0.43
|2.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.43
|3.
|Саванье Тежи
|2
|0.29
|4.
|Мавидиди Стефи
|2
|0.29
|5.
|Делор Анди
|2
|0.29
|6.
|Молле Флоран
|1
|0.14
|7.
|Коцца Николя
|1
|0.14
|8.
|Джоаккини Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|3
|0.43
|2.
|Онана Жан
|2
|0.29
|3.
|Уден Реми
|1
|0.14
|4.
|Мангаш Рикарду
|1
|0.14
|5.
|Калу Самуэль
|1
|0.14
|6.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.14
|7.
|Мара Секу
|1
|0.14
|8.
|Адли Ясин
|0
|0
|9.
|Косельни Лоран
|0
|0
|10.
|Башич Тома
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тулер Матеус
|2
|1
|2.
|Самбья Саломон
|1
|1
|3.
|Ферри Жордан
|2
|0
|4.
|Саванье Тежи
|2
|0
|5.
|Молле Флоран
|1
|0
|6.
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|7.
|Шотар Жорис
|1
|0
|8.
|Вахи Элю
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кватенг Энок
|3
|0
|2.
|Онана Жан
|2
|0
|3.
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|4.
|Отавио II
|2
|0
|5.
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|6.
|Косельни Лоран
|1
|0
|7.
|Костиль Бенуа
|1
|0
|8.
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|9.
|Калу Самуэль
|1
|0
|10.
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|14.29% (2)
|0
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|Бордо
|20% (2)
|20% (2)
|0
|30% (3)
|0
|30% (3)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7Труа 1:1 Монпелье Монпелье 2:0 Сент-Этьен Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 3:1 Лорьян
Реймс 3:3 Монпелье Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье
Бордо Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сент-Этьен 1:2 Бордо Бордо 2:3 Ланс Ницца 4:0 Бордо Бордо 1:1 Анже
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Бордо: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Бордо 1:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:0 Бордо Лига 1 Монпелье 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монпелье Лига 1 Бордо 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Бордо Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Монпелье Лига 1 Бордо 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Монпелье 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Монпелье Лига 1 Бордо 4:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Кубок лиги Монпелье 1:0 Бордо Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 2
|11
|6.
|Нант
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|7.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Монпелье
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 13
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|10.
|Лион
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Лилль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|17.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 16
|6
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|9.
|Лион
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Метц
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Труа
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Труа
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|9.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|12.
|Лион
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|4.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|4
|0
|0
|5.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|4.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|5.
|Ренн
|Баде Луак
|2
|1
Прогнозы на матч Монпелье 3:3 Бордо
Исход игры
Монпелье
73.4% (102)
Ничья
15.8% (22)
Бордо
10.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
57.55% (80)
Меньше
42.45% (59)
Обе команды забьют
Да
71.22% (99)
Нет
28.78% (40)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
41.7% (58)
1:0 Монпелье
22.3% (31)
1:1 Ничья
13.7% (19)
1:2 Бордо
9.4% (13)
2:0 Монпелье
5.8% (8)
3:1 Монпелье
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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