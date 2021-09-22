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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
3:3
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
1:0
11' Гол
Жермен Валер
1:1
18' Гол
Хван Ый-Чжо
1:2
29' Гол
Онана Жан
2:2
50' Гол
Жермен Валер
3:2
71' Гол
Молле Флоран
3:3
85' Гол
Калу Самуэль
90' Желтая карточка
Грегерсен Стиан
90' Желтая карточка
Мара Секу
90'+6
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
7
Ристич
Михайло
34
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
18
Леруа
Лео
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
9
Жермен
Валер
1
Костиль
Бенуа
22
Пембеле
Тимоте
25
Кватенг
Энок
4
Мешер
Андре
2
Грегерсен
Стиан
12
Мангаш
Рикарду
8
Онана
Жан
5
Отавио
II
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
21
Дилросун
Джавайро
Монпелье
4-2-3-1
Бордо
5-3-2

Ход матча

11'
Жермен Валер
(Мавидиди Стефи)
1:0
18'
1:1
Хван Ый-Чжо
(Адли Ясин)
29'
1:2
Онана Жан
46'
 
Франсержио Родригес
Онана Жан
46'
 
Калу Самуэль
Дилросун Джавайро
50'
Жермен Валер
(Саванье Тежи)
2:2
69'
Шотар Жорис
Леруа Лео
 
69'
Самбья Саломон
Суке Арно
 
70'
 
Уден Реми
Адли Ясин
71'
Молле Флоран
3:2
77'
 
Мара Секу
Пембеле Тимоте
82'
Вахи Элю
Ферри Жордан
 
82'
Джоаккини Николас
Жермен Валер
 
85'
3:3
Калу Самуэль
90'
 
Зеркан Мехди
Хван Ый-Чжо
90'
 
Грегерсен Стиан
90'
Макуана Бени
Мавидиди Стефи
 
90'
 
Мара Секу

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жермен Валер 3 0.43
2. Лаборд Гаэтан 3 0.43
3. Саванье Тежи 2 0.29
4. Мавидиди Стефи 2 0.29
5. Делор Анди 2 0.29
6. Молле Флоран 1 0.14
7. Коцца Николя 1 0.14
8. Джоаккини Николас 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 3 0.43
2. Онана Жан 2 0.29
3. Уден Реми 1 0.14
4. Мангаш Рикарду 1 0.14
5. Калу Самуэль 1 0.14
6. Пембеле Тимоте 1 0.14
7. Мара Секу 1 0.14
8. Адли Ясин 0 0
9. Косельни Лоран 0 0
10. Башич Тома 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Тулер Матеус 2 1
2. Самбья Саломон 1 1
3. Ферри Жордан 2 0
4. Саванье Тежи 2 0
5. Молле Флоран 1 0
6. Лаборд Гаэтан 1 0
7. Шотар Жорис 1 0
8. Вахи Элю 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Кватенг Энок 3 0
2. Онана Жан 2 0
3. Грегерсен Стиан 2 0
4. Отавио II 2 0
5. Мангаш Рикарду 2 0
6. Косельни Лоран 1 0
7. Костиль Бенуа 1 0
8. Дилросун Джавайро 1 0
9. Калу Самуэль 1 0
10. Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 14.29% (2) 0 35.71% (5) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)
 Бордо 20% (2) 20% (2) 0 30% (3) 0 30% (3)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Труа 1:1 Монпелье Монпелье 2:0 Сент-Этьен Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 3:1 Лорьян
Реймс 3:3 Монпелье Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье
Бордо Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сент-Этьен 1:2 Бордо Бордо 2:3 Ланс Ницца 4:0 Бордо Бордо 1:1 Анже
Марсель 2:2 Бордо Бордо 0:2 Клермон Лорьян 1:1 Бордо Бордо 2:1 Кан Бордо 1:1 Ньор Бержерак 0:1 Бордо Реймс 1:2 Бордо Бордо 3:0 Ланс Нант 3:0 Бордо Бордо 1:0 Ренн Лорьян 4:1 Бордо Бордо 0:3 Монако Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Бордо: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Монпелье 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монпелье Лига 1 Бордо 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Бордо Товарищеские матчи
Бордо 1:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:0 Бордо Лига 1 Монпелье 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монпелье Лига 1 Бордо 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Бордо Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Монпелье Лига 1 Бордо 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Монпелье 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Монпелье Лига 1 Бордо 4:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Кубок лиги Монпелье 1:0 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Марсель 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Ланс 0:0 Заявка 7 3 4 0 11 - 7 13
4. Анже 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Ницца 0:0 Заявка 6 3 3 0 13 - 2 11
6. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
7. Лорьян 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Монпелье Заявка 7 2 3 2 15 - 13 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
10. Лион 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11. Ренн Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Страсбург 0:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Лилль Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Труа 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
17. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 16 6
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Сент-Этьен Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Метц 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Марсель 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Лорьян 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Анже 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6. Страсбург 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
9. Лион 0:0 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Ланс 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца 0:0 Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Метц 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Труа 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
2. Ницца 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3. Ланс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Анже 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Труа 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
9. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
12. Лион 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Лорьян 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Страсбург 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Монпелье Лаборд Гаэтан 4 0 0
5. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Реймс Гарсия Оскар 2 1
3. Монпелье Тулер Матеус 2 1
4. Лорьян Мендес Убулан 2 1
5. Ренн Баде Луак 2 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Монпелье 73.4% (102)
X 15.8% (22)
Бордо 10.8% (15)
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Прогнозы на матч Монпелье 3:3 Бордо

Исход игры
Монпелье
73.4% (102)
Ничья
15.8% (22)
Бордо
10.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
57.55% (80)
Меньше
42.45% (59)
Обе команды забьют
Да
71.22% (99)
Нет
28.78% (40)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
41.7% (58)
1:0 Монпелье
22.3% (31)
1:1 Ничья
13.7% (19)
1:2 Бордо
9.4% (13)
2:0 Монпелье
5.8% (8)
3:1 Монпелье
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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