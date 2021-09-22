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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Марсель
0' 10'
1
Бернардони
Поль
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
2
Менди
Батиста
15
Капель
Пьеррик
6
Эбосс
Энцо
18
Унаи
Аззедин
19
Баокен
Стефан
10
Фюльжени
Анжело
16
Пау
Лопес
4
Камара
Бубакар
5
Балерди
Леонардо
15
Чалета-Цар
Дуе
21
Ронжье
Валентин
23
Амави
Жордан
29
Лирола
Поль
7
Арит
Амин
11
Энрике
Луис
III
8
Жерсон
Сантос
12
Бамба
Дьенг
Амаду
Анже
3-4-2-1
Марсель
3-5-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Исмаэль 2 0.33
2. Буфаль Софьян 2 0.33
3. Мангани Тома 1 (1) 0.17
4. Баокен Стефан 1 0.17
5. Томас Ромейн 1 0.17
6. Чо Мохамед-Али 1 0.17
7. Унаи Аззедин 1 0.17
8. Кабо Джимми 0 0
9. Фюльжени Анжело 0 0
10. Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайе Димитри 3 0.6
2. Юндер Дженгиз 3 0.6
3. Бамба Дьенг Амаду 3 0.6
4. Жерсон Сантос 1 0.2
5. Арит Амин 1 0.2
6. Гендузи Маттео 1 0.2
7. Де ла Фуэнте Конрад 0 0
8. Гуйе Пап 0 0
9. Ронжье Валентин 0 0
10. Перес Луан 0 0
11. Лирола Поль 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Мангани Тома 2 0
2. Фюльжени Анжело 2 0
3. Кабо Джимми 1 0
4. Томас Ромейн 1 0
5. Думбия Сулейман 1 0
6. Менди Батиста 1 0
7. Таиби Ванисс 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Балерди Леонардо 1 1
2. Перес Луан 2 0
3. Камара Бубакар 2 0
4. Хорхе Сампаоли 2 0
5. Гуйе Пап 1 0
6. Салиба Вильям 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 44.44% (4)
 Марсель 0 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 33.33% (4) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Анже 1:4 Нант Брест 1:1 Анже Анже 2:0 Ренн Бордо 1:1 Анже
Анже 3:0 Лион Страсбург 0:2 Анже Анже 0:1 Лорьян Анже 3:0 Труа Спортинг Л 2:0 Анже Анже 3:0 Шатору Анже 2:2 Ньор Анже 1:2 Лилль Марсель 3:2 Анже Анже 3:0 Дижон Лорьян 2:0 Анже Анже 0:1 Монако ПСЖ 5:0 Анже Анже 0:3 Ренн Лион 3:0 Анже Седан 0:1 Анже
Марсель Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Марсель 2:0 Ренн Локомотив Москва 1:1 Марсель Монако 0:2 Марсель Марсель 3:1 Сент-Этьен
Марсель 2:2 Бордо Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель

Последние игры между собой

Анже: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
Марсель: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Марсель 3:2 Анже Лига 1 Анже 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Анже Лига 1 Анже 0:2 Марсель Лига 1
Марсель 2:2 Анже Лига 1 Анже 1:1 Марсель Лига 1 Анже 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Анже Лига 1 Марсель 3:0 Анже Лига 1 Анже 1:1 Марсель Лига 1 Анже 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Анже Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Марсель 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Ланс 0:0 Заявка 7 3 4 0 11 - 7 13
4. Анже 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Ницца 0:0 Заявка 6 3 3 0 13 - 2 11
6. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
7. Лорьян 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Монпелье Заявка 7 2 3 2 15 - 13 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
10. Лион 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11. Ренн Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Страсбург 0:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Лилль Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Труа 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
17. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 16 6
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Сент-Этьен Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Метц 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Марсель 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Лорьян 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Анже 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6. Страсбург 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
9. Лион 0:0 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Ланс 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца 0:0 Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Метц 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Труа 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
2. Ницца 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3. Ланс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Анже 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Труа 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
9. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
12. Лион 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Лорьян 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Страсбург 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
4. Монпелье Лаборд Гаэтан 4 0 0
5. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Реймс Гарсия Оскар 2 1
3. Монпелье Тулер Матеус 2 1
4. Лорьян Мендес Убулан 2 1
5. Ренн Баде Луак 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Марсель контролирует мяч.
  • 10'
    Эбосс Энцо из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Анже контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Анже: 40%, Марсель: 60%.
  • 9'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 9'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 9'
    Арит Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Менди Батиста из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Жерсон Сантос.
  • 8'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 7'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 7'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Анже контролирует мяч.
  • 7'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Марсель контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Аззеддин Унахи из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ронжье Валентин
  • 5'
    Анже контролирует мяч.
  • 5'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 44%, Марсель: 56%.
  • 4'
    Анже контролирует мяч.
  • 4'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Анже пытается что-то создать.
  • 4'
    Марсель контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель заходит слишком далеко, он валит Кабо Джимми.
  • 3'
    Анже контролирует мяч.
  • 2'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Луис Энрике из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 1'
    Марсель контролирует мяч.
  • 1'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Анже 5% (7)
X 23.7% (33)
Марсель 71.2% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Марсель
3.30
3.35
2.48
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Анже 0:0 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Анже 0:0 Марсель

Исход игры
Анже
5% (7)
Ничья
23.7% (33)
Марсель
71.2% (99)
Тотал 2.5
Больше
63.77% (88)
Меньше
36.23% (50)
Обе команды забьют
Да
84.78% (117)
Нет
15.22% (21)
Популярный счёт
1:2 Марсель
54% (75)
1:1 Ничья
20.9% (29)
0:1 Марсель
8.6% (12)
0:2 Марсель
4.3% (6)
2:1 Анже
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:3 Марсель
2.2% (3)
1:0 Анже
1.4% (2)
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